Statul New York va obliga platformele de social media să afişeze avertismente privind sănătatea mintală
SafeNews, 28 decembrie 2025 09:00
Platformele de social media care folosesc funcţii precum derulare infinită, redare automată sau fluxuri algoritmice vor fi obligate să afişeze avertismente despre potenţialele efecte negative asupra sănătăţii mintale a tinerilor, potrivit unei noi legi anunţate vineri de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, citată de Reuters. "Menţinerea siguranţei locuitorilor din New York a fost prioritatea
• • •
Acum 5 minute
09:20
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia. Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre nord-est de vânt, cu căderi uşoare
Acum 15 minute
09:10
Rusia aproape şi-a dublat exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală şi către Afganistan în perioada ianuarie–noiembrie, ajungând la 1,016 milioane de tone metrice, au declarat vineri pentru Reuters surse din industrie. Creşterea vine în contextul în care Moscova a fost nevoită să redirecţioneze livrările de GPL, în principal
09:10
Rusia susține că a cucerit încă două localități din estul Ucrainei. Vladimir Putin, mesaj amenințător înaintea întâlnirii Trump-Zelenski # SafeNews
Kremlinul susține că forțele ruse au cucerit încă două localități din estul Ucrainei, Mîrnohrad și Huleaipole, cu o zi înainte de întâlnirea pe care o va avea președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul său american, Donald Trump, în Florida, transmite AFP. Conform comunicatului transmis sâmbătă, președintele rus Vladimir Putin a fost informat de armată cu
09:10
Patru drumeți dați dispăruți în prima zi de Crăciun au fost găsiți morți, după ce au fost surprinși și îngropați de o avalanșă în Munții Vardousia din centrul Greciei, potrivit BBC. Corpurile neînsuflețite ale celor patru, trei bărbați și o femeie, au fost descoperite vineri seară, în urma unei ample operațiuni de căutare desfășurate în regiunea
Acum 30 minute
09:00
Vremea continuă să se răcească în toată țara. Viscol, ninsori slabe și ploi în unele regiuni # SafeNews
Duminică, 28 decembrie 2025, vremea continuă să se răcească pe întreg teritoriul țării. La sud, precipitațiile vor cădea sub lapoviță. Izolat pe drumuri se va forma ghețuș, transmit meteorologii. Vântul bate cu intensificări de până la 15-20 m/s, din nord-vest. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 0
09:00
Statul New York va obliga platformele de social media să afişeze avertismente privind sănătatea mintală # SafeNews
Platformele de social media care folosesc funcţii precum derulare infinită, redare automată sau fluxuri algoritmice vor fi obligate să afişeze avertismente despre potenţialele efecte negative asupra sănătăţii mintale a tinerilor, potrivit unei noi legi anunţate vineri de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, citată de Reuters. "Menţinerea siguranţei locuitorilor din New York a fost prioritatea
Acum o oră
08:50
Doi tineri de 23 și 24 de ani și-au pierdut viața în această noapte, în urma unui accident rutier grav produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un
08:50
Un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 28 decembrie 2025, la ora 00:37. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, acoperișul unui complex de locuințe de tip "town house" a luat foc. La fața locului au fost trimise 8
Acum 24 ore
15:40
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată la 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru presă de Inspectoratul General al Poliției. Autoritățile precizează că procedura vizează o hotărâre pronunțată de o instanță din Franța. Potrivit articolului 18
12:00
VIDEO | Irina Vlah, mesaj cu subînțeles înainte de sărbători: „A fost un semn că anul va fi plin de aventuri” # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei" a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi după o postare cu tentă misterioasă, publicată în prag de sărbători. Fosta bașcană a Găgăuziei a vorbit despre un „efect special" cu care ar fi intrat în anul 2025. Mai exact, dânsa și-a amintit că acum 1 an, a căzut la patinoar și
Ieri
09:10
În acest an, rubla rusă a depășit toate monedele importante din lume în ceea ce privește valoarea sa în dolari și aproape că a revenit la nivelul de dinainte de începerea conflictului militar cu Ucraina. După cum notează Bloomberg în articolul său, moneda rusă s-a apreciat cu 45% în 2025, surprinzând nu doar analiștii internaționali,
09:00
Zeci de persoane, arestate în Turcia în urma scandalului legat de meciurile de fotbal aranjate. # SafeNews
Zeci de persoane au fost arestate în Turcia în urma scandalului legat de meciurile de fotbal aranjate. Anterior, Federația Turcă de Fotbal a anunțat că 152 de arbitri ar fi putut fi implicați în pariuri. În Turcia, scandalul legat de pariurile ilegale și meciurile aranjate în fotbal capătă amploare. Potrivit presei turce, instanțele au emis
08:50
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră” # SafeNews
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că „omuleții verzi" ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinați cu forță letală. Potrivit Kyiv Post citat de Digi24.ro, Tsahkna a transmis un avertisment tăios în presa poloneză, afirmând că așa-numiții „omuleți verzi" ai Rusiei, soldați neidentificați oficial, fără însemne militare, vor
08:40
Federația de Box din Moldova (președinte Vasile Chirtoca) a anunțat cei mai buni boxeri ai anului 2025. La masculin, Alexandru Paraschiv (antrenor Iurii Paraschiv), medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale, a fost desemnat cel mai bun pentru al patrulea an consecutiv, iar Daria Sazonova (antrenor Anatolii Ahmadiev), medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale, a fost
08:30
Italia – Primul bebeluş născut într-un sat din regiunea Abruzzo, după 30 de ani. ”Este celebră”, spune mama fetiţei # SafeNews
Primul bebeluş născut după 30 de ani într-un sat din regiunea italiană Abruzzo, Lara, a devenit celebru, dar a şi readus în discuţie criza demografică din Italia, unde rata natalităţii este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În Pagliara dei Marsi, o aşezare rurală veche de pe pantele muntelui Girifalco, în regiunea Abruzzo
08:20
În 2026, riscul crescut de tulburări civile rămâne ridicat în Etiopia, Republica Centrafricană (RCA), Angola, Guatemala, Republica Congo și Malaezia. Aceasta rezultă din datele Bloomberg, care analizează factorii de risc ai protestelor în peste 150 de țări și oferă o prognoză pe un an. De la începutul anului, aceste șase țări au înregistrat cea mai rapidă creștere
08:10
Un chirurg de top crede că transplanturile de organe de porc pot deveni într-o zi superioare celor cu organe umane, care „pur și simplu nu vor fi niciodată suficiente” # SafeNews
Un chirurg de renume care se află în spatele unui studiu clinic privind transplantul de rinichi de porc la oameni vii a declarat că este posibil ca aceste transplanturi să ajungă să fie cândva superioare celor cu organe de la donatori umani, transmite The Guardian. Dr. Robert Montgomery, directorul Institutului de Transplant din cadrul NYU Langone,
08:00
Boom al obligațiunilor de stat: peste jumătate de miliard de lei investiți de moldoveni într-un an # SafeNews
În anul 2025, prin intermediul platformei evms.md, au fost atrași peste 525 de milioane de lei în Valorile Mobiliare de Stat. Potrivit Ministerului Finanțelor, investițiile au fost realizate în cadrul a 10 sesiuni de subscriere, organizate pe parcursul anului, scrie bani.md. Potrivit datelor oficiale, la aceste subscrieri au participat 2 131 de investitori, care au
07:50
Ședința finală a sesiunii de toamnă – iarnă a Parlamentul Republicii Moldova va avea loc luni, 29 decembrie. Biroul permanent a aprobat deja ordinea de zi, care include un număr mare de proiecte de lege cu impact major. Deputații urmează să examineze în a doua lectură proiectele de lege privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor
07:40
În 2026, Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruși pentru a-și finanța războiul din Ucraina # SafeNews
Rusia, a cărei economie este tot mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanța campania militară din Ucraina, în timp ce industria și piața internă, dominate tot mai mult de China, continuă să se degradeze, scrie vineri EFE într-o analiză. „Prioritatea strategică este asigurarea finanțării nevoilor de securitate și
07:30
VIDEO | „Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk # SafeNews
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești de lansare multiplă de rachete (MLRS) în regiunea Donețk, reducând capacitatea de foc cu rază lungă a Moscovei în estul țării, au anunțat autoritățile militare ucrainene, relatează Kyiv Post. Sistemele rusești de tip Grad au fost lovite de drone ucrainene, cunoscute și sub numele de „Baba Iaga", într-o
07:20
Locuitorii din Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică: ANRE a publicat un proiect care prevede majorarea tarifelor # SafeNews
Locuitorii municipiului Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică furnizată de Î.M. „Rețelele și centralele termice Comrat". Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat vineri un proiect de hotărâre ce prevede majorarea tarifelor, transmite IPN. Noul tarif propus este de 3,22 lei pe kWh, fără TVA, sau 3 745 lei pe Gcal, fără
07:10
Dosarul Laundromat: Un fost judecător găsit vinovat, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # SafeNews
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul depus de un fost judecător și a menținut sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța de apel a constatat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă a decis liberarea acestuia de
26 decembrie 2025
19:00
Un obiect zburător a fost depistat vineri, 26 decembrie 2025, în zona de nord a Republicii Moldova, după ce autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră, la ora 15:45, că radarele lor au detectat o țintă aeriană care a survolat spațiul aerian pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La ora 16:10,
16:00
Kremlinul a anunțat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina și aliații săi europeni, informează EFE. „La cererea președintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanții administrațiilor rusă și americană", a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri
16:00
Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, unde un bărbat de 59 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor '90, începutul anilor 2000,
15:50
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă # SafeNews
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu Donald
14:50
Un atac armat s-a produs vineri la o fabrică de cauciuc din Japonia. Oamenii legii au anunțat că 14 oameni au fost înjunghiați și că au arestat un suspect, supus imediat audierilor. Gravitatea rănilor rămâne necunoscută. Presa locală a relatat că toate victimele erau conștiente. Dintre cei 14 răniți, cel puțin șase au fost spitalizați. […] Articolul Atac la o fabrică din Japonia: 14 persoane înjunghiate, suspectul – arestat apare prima dată în SafeNews.
14:40
Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # SafeNews
Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepţia favorabilă asupra sprijinului românesc şi nivelul scăzut de încredere […] Articolul Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern apare prima dată în SafeNews.
14:40
ASP a modificat rutele probei practice la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că au fost modificate mai multe rute pentru proba practică a examenului auto în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele existente, cu scopul de a îmbunătăți procesul de examinare și de a […] Articolul ASP a modificat rutele probei practice la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei apare prima dată în SafeNews.
14:30
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat rapoartele Comisiei de vetting pentru judecătorii Constantin Damaschin și Sergiu Stratan. CSM a constatat că ambii judecători au trecut procesul de vetting, demonstrând integritate, profesionism și respect pentru standardele etice ale justiției, transmite IPN. Constantin Damaschin este președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, funcție pe care a preluat-o pe 11 […] Articolul Judecătorii Constantin Damaschin și Sergiu Stratan au trecut vettingul apare prima dată în SafeNews.
14:30
Ministrul bavarez pentru Tehnologii Digitale, Fabian Mehring, propune introducerea obligativității utilizării numelui real pe rețelele sociale, pentru a combate incitarea la ură și comportamentul agresiv online. Potrivit lui Mehring, anonimatul pe internet favorizează impunitatea atunci când utilizatorii insultă, amenință sau răspândesc ură, scrie eurointegration.com.ua cu referire la spiegel.de. El a subliniat că toate afirmațiile din mediul digital trebuie […] Articolul Germania propune interzicerea utilizării numelor anonime pe rețelele de socializare apare prima dată în SafeNews.
14:20
Vlad Kulminski anunță pregătiri pentru o ședință moldo-americană care să producă „rezultate concrete”. Subiectul, discutat cu Marco Rubio # SafeNews
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a discutat cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre pregătirea unei ședințe moldo-americane. Acest subiect a fost abordat în cadrul unei întrevederi recente. Diplomatul Republicii Moldova a fost însoțit de soția sa, Rodica Kulminski. De asemenea, la eveniment a fost prezentă și soția secretarului american, Jeanette […] Articolul Vlad Kulminski anunță pregătiri pentru o ședință moldo-americană care să producă „rezultate concrete”. Subiectul, discutat cu Marco Rubio apare prima dată în SafeNews.
14:20
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Botanica, au destructurat o filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei. Rețeaua activa pe teritoriul mai multor state, inclusiv Polonia, Ucraina, Georgia, România și Republica Moldova. Potrivit anchetatorilor, gruparea era specializată în introducerea prin contrabandă a […] Articolul VIDEO | Rețea internațională de trafic de droguri, destructurată la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
14:10
Inspectoratul General al Poliției anunță că a inițiat un dosar de căutare pe numele lui Dmitrii Constantinov, condamnat astăzi la 12 ani de detenție, acesta urmând să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Măsura a fost dispusă în contextul pronunțării sentinței de condamnare de către instanța din Comrat, după ce inculpatul nu s-a […] Articolul Dmitrii Constantinov, condamnat la 12 ani de detenție, este căutat de poliție apare prima dată în SafeNews.
13:10
Mark Rutte nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump, informează vineri dpa. Statele Unite se aşteaptă ca Europa să îşi asume mai multe responsabilităţi şi să cheltuiască mai mulţi […] Articolul Mark Rutte nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare apare prima dată în SafeNews.
13:10
Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom, adăugând că Ankara se așteaptă ca centrala să devină operațională în 2026, scrie vineri Reuters. Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei la Akkuyu, […] Articolul Turcia anunță că a primit din partea Rusiei 9 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO | Opt bărbați din Asia Centrală, extrădați din Republica Moldova: Aceștia munceau ilegal pe un șantier din Cahul # SafeNews
Opt cetățeni originari din Asia Centrală, care lucrau pe un șantier de construcții din Cahul fără a deține documentele necesare pentru ședere și muncă, au fost extrădați din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM),pe numele persoanelor depistate au fost întocmite procese-verbale pentru contravenție, iar autoritățile au emis decizii de returnare de pe teritoriul […] Articolul VIDEO | Opt bărbați din Asia Centrală, extrădați din Republica Moldova: Aceștia munceau ilegal pe un șantier din Cahul apare prima dată în SafeNews.
13:00
„Răbdarea s-a epuizat” în Rusia. Marile companii anunță debutul celei mai grave crize industriale din anii 1990 și până în prezent # SafeNews
Economia Rusiei este într-o formă tot mai proastă, un avertisment lansat chiar de companiile locale, potrivit publicației independente The Moscow Times, într-un moment în care Kremlinul dă semne că nu este dispus să renunțe la condițiile maximaliste impuse pentru încheierea războiului din Ucraina. Înăsprirea sancțiunilor, creșterea ratelor dobânzilor și încetinirea bruscă a creșterii economice după boom-ul […] Articolul „Răbdarea s-a epuizat” în Rusia. Marile companii anunță debutul celei mai grave crize industriale din anii 1990 și până în prezent apare prima dată în SafeNews.
12:50
„În Curtea de Apel Centru există o modalitate prestabilită prin uzanță cum se lucrează în completele de judecată. Atât timp cât”, a menționat magistratul, răspunzând la o întrebare a unui membru CSM pe constatările din raportul de evaluare al Comisiei Vetting, scrie unimedia.md. Membra CSM Livia Mitrofan l-a întrerupt brusc: „Eu cred că trebuie să […] Articolul VIDEO | „Ședința e publică”, i-a reamintit judecătorul Chiroșca Liviei Mitrofan la CSM apare prima dată în SafeNews.
12:40
Premieră pentru calea ferată din Moldova: Tren de marfă de 3.000 de tone testat pe ruta Basarabeasca–Cahul # SafeNews
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a efectuat miercuri, 24 decembrie, o cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de trei mii de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, marcând o premieră pentru infrastructura feroviară a țării. Trenul a parcurs segmentul Basarabeasca – Iargara cu […] Articolul Premieră pentru calea ferată din Moldova: Tren de marfă de 3.000 de tone testat pe ruta Basarabeasca–Cahul apare prima dată în SafeNews.
12:30
Funcționarii vamali de la Palanca au depistat două pistoale de semnalizare și șapte cartușe, calibru 9 mm, nedeclarate, în bagajele unui pasager care călătorea pe ruta Odesa–Chișinău. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Controlul a fost efectuat asupra unui microbuz Mercedes-Benz Vito, cu mai mulți pasageri la bord. În cadrul […] Articolul FOTO | Pistoale de semnalizare și muniție, descoperite la vama Palanca apare prima dată în SafeNews.
12:00
Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bărbați ar fi pretins ilegal de la un bărbat de 58 de ani suma de 100.000 de lei, […] Articolul VIDEO | Doi bărbați, suspectați de șantaj, reținuți pentru 72 de ore apare prima dată în SafeNews.
12:00
Angajații Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hâncești, au efectuat acțiuni procesual-penale într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale. Potrivit anchetei, un bărbat de 44 de ani din raionul Rezina ar fi confecționat și folosit documente false cu însemnele unor instituții din Republica Moldova și România. În urma perchezițiilor autorizate de instanță, forțele de ordine […] Articolul Arme de foc și acte false, descoperite în urma perchezițiilor la Rezina apare prima dată în SafeNews.
11:50
ULTIMA ORĂ | Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare # SafeNews
Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a fost recunoscut vinovat de delapidarea averii străine și abuz de serviciu. În momentul pronunțării sentinței, Constantinov nu a fost prezent în sala de judecată. În acest sens, s-a dispus anunțarea acestuia în căutare. Potrivit materialelor cauzei, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
11:30
România | Ministerul Apărării Naționale: Atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol # SafeNews
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în cursul nopții de joi spre vineri, fiind transmis și un mesaj RO-ALERT pentru populației, informează Ministerul Apărării Naționale de la București. „În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la […] Articolul România | Ministerul Apărării Naționale: Atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol apare prima dată în SafeNews.
11:20
O captură de droguri de aproximativ 20.000.000 de lei a fost confiscată de ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Două femei cu vârste de 30 și 33 de ani din Ucraina refugiate în Moldova au fost reținute în acest dosar. Potrivit oamenilor legii, drogurile ar […] Articolul VIDEO | Droguri în cantități mari, descoperite la Chișinău. Două ucrainence, arestate apare prima dată în SafeNews.
11:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 26 decembrie, Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până luni, 29 decembrie. Potrivit meteorologilor, în intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00, sunt prognozate intensificări ale vântului nord-vestic. În zilele de 26 și 27 decembrie, fenomenul va afecta regiunile de nord și […] Articolul Avertizare meteo: Cod Galben de vânt puternic până la 29 decembrie apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 26 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 26 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Tragedie în pragul sărbătorilor. Un moldovean care se deplasa pe bicicletă a murit, după ce a fost spulberat de o mașină, în Italia # SafeNews
Un moldovean în vârstă de 62 de ani, stabilit în Italia, a murit după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul a avut loc în seara zilei de duminică, 21 decembrie 2025, pe șoseaua Aurelia, în localitatea Cecina, provincia Livorno din Italia. Potrivit publicației Il Tirreno, o primă reconstrucție indică faptul că bicicleta și […] Articolul Tragedie în pragul sărbătorilor. Un moldovean care se deplasa pe bicicletă a murit, după ce a fost spulberat de o mașină, în Italia apare prima dată în SafeNews.
