VIDEO | „Ședința e publică”, i-a reamintit judecătorul Chiroșca Liviei Mitrofan la CSM
SafeNews, 26 decembrie 2025 12:50
„În Curtea de Apel Centru există o modalitate prestabilită prin uzanță cum se lucrează în completele de judecată. Atât timp cât", a menționat magistratul, răspunzând la o întrebare a unui membru CSM pe constatările din raportul de evaluare al Comisiei Vetting, scrie unimedia.md. Membra CSM Livia Mitrofan l-a întrerupt brusc: „Eu cred că trebuie să […]
Acum 10 minute
13:00
VIDEO | Opt bărbați din Asia Centrală, extrădați din Republica Moldova: Aceștia munceau ilegal pe un șantier din Cahul # SafeNews
Opt cetățeni originari din Asia Centrală, care lucrau pe un șantier de construcții din Cahul fără a deține documentele necesare pentru ședere și muncă, au fost extrădați din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM),pe numele persoanelor depistate au fost întocmite procese-verbale pentru contravenție, iar autoritățile au emis decizii de returnare de pe teritoriul […]
13:00
„Răbdarea s-a epuizat” în Rusia. Marile companii anunță debutul celei mai grave crize industriale din anii 1990 și până în prezent # SafeNews
Economia Rusiei este într-o formă tot mai proastă, un avertisment lansat chiar de companiile locale, potrivit publicației independente The Moscow Times, într-un moment în care Kremlinul dă semne că nu este dispus să renunțe la condițiile maximaliste impuse pentru încheierea războiului din Ucraina. Înăsprirea sancțiunilor, creșterea ratelor dobânzilor și încetinirea bruscă a creșterii economice după boom-ul […]
Acum 30 minute
12:50
„În Curtea de Apel Centru există o modalitate prestabilită prin uzanță cum se lucrează în completele de judecată. Atât timp cât", a menționat magistratul, răspunzând la o întrebare a unui membru CSM pe constatările din raportul de evaluare al Comisiei Vetting, scrie unimedia.md. Membra CSM Livia Mitrofan l-a întrerupt brusc: „Eu cred că trebuie să […]
12:40
Premieră pentru calea ferată din Moldova: Tren de marfă de 3.000 de tone testat pe ruta Basarabeasca–Cahul # SafeNews
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) a efectuat miercuri, 24 decembrie, o cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de trei mii de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, marcând o premieră pentru infrastructura feroviară a țării. Trenul a parcurs segmentul Basarabeasca – Iargara cu […]
Acum o oră
12:30
Funcționarii vamali de la Palanca au depistat două pistoale de semnalizare și șapte cartușe, calibru 9 mm, nedeclarate, în bagajele unui pasager care călătorea pe ruta Odesa–Chișinău. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Controlul a fost efectuat asupra unui microbuz Mercedes-Benz Vito, cu mai mulți pasageri la bord. În cadrul […]
Acum 2 ore
12:00
Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bărbați ar fi pretins ilegal de la un bărbat de 58 de ani suma de 100.000 de lei, […]
12:00
Angajații Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hâncești, au efectuat acțiuni procesual-penale într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale. Potrivit anchetei, un bărbat de 44 de ani din raionul Rezina ar fi confecționat și folosit documente false cu însemnele unor instituții din Republica Moldova și România. În urma perchezițiilor autorizate de instanță, forțele de ordine […]
11:50
ULTIMA ORĂ | Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare # SafeNews
Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a fost recunoscut vinovat de delapidarea averii străine și abuz de serviciu. În momentul pronunțării sentinței, Constantinov nu a fost prezent în sala de judecată. În acest sens, s-a dispus anunțarea acestuia în căutare. Potrivit materialelor cauzei, […]
11:30
România | Ministerul Apărării Naționale: Atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol # SafeNews
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în cursul nopții de joi spre vineri, fiind transmis și un mesaj RO-ALERT pentru populației, informează Ministerul Apărării Naționale de la București. „În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la […]
11:20
O captură de droguri de aproximativ 20.000.000 de lei a fost confiscată de ofițerii Direcției investigații „Centru" și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Două femei cu vârste de 30 și 33 de ani din Ucraina refugiate în Moldova au fost reținute în acest dosar. Potrivit oamenilor legii, drogurile ar […]
11:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 26 decembrie, Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până luni, 29 decembrie. Potrivit meteorologilor, în intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00, sunt prognozate intensificări ale vântului nord-vestic. În zilele de 26 și 27 decembrie, fenomenul va afecta regiunile de nord și […]
Acum 4 ore
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 26 decembrie 2025.
09:50
Tragedie în pragul sărbătorilor. Un moldovean care se deplasa pe bicicletă a murit, după ce a fost spulberat de o mașină, în Italia # SafeNews
Un moldovean în vârstă de 62 de ani, stabilit în Italia, a murit după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul a avut loc în seara zilei de duminică, 21 decembrie 2025, pe șoseaua Aurelia, în localitatea Cecina, provincia Livorno din Italia. Potrivit publicației Il Tirreno, o primă reconstrucție indică faptul că bicicleta și […]
09:50
Șeful Telegram l-a atacat dur pe președintele Franței într-o serie de mesaje tranșante publicate pe X. Motivul îl reprezintă dezbaterile europene privind reglementarea sferei digitale și rolul platformelor online. Fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, l-a criticat dur pe președintele Franței, Emmanuel Macron, acuzându-l că împinge Uniunea Europeană spre ceea ce el numește un […]
09:40
Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și alte țări investesc într-o forță de descurajare navală performantă # SafeNews
În comparație cu submarinele nucleare uriașe ale Rusiei, submarinul suedez A26, cu o lungime de doar 66 de metri, este un model compact. Dar ceea ce îi lipsește submarinului construit de Saab în ceea ce privește dimensiunea, compensează prin capacitățile sale de camuflaj și supraveghere. Un portal încorporat în prova îi permite să lanseze drone […]
09:40
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriştilor morţi” . # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a ordonat o lovitură „letală" împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară. Într-o postare pe reţelele sociale, Trump a spus că a dispus o „lovitură puternică şi mortală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei", despre care […]
09:40
RETROSPECTIVĂ În 2025, Trump le-a cerut FIFA, Jocurilor Olimpice şi NCAA să i se conformeze. În mare parte, acestea l-au ascultat # SafeNews
Nu a fost niciodată ceva neobişnuit ca liderul ţării gazdă să participe la unul dintre cele mai importante momente ale Cupei Mondiale de fotbal – tragerea la sorţi a grupelor. Ceea ce a făcut apariţia preşedintelui Donald Trump în această lună diferită a fost „Premiul FIFA pentru Pace". Noua distincţie creată de federaţia internaţională a […]
09:30
Instanța pronunță astăzi sentința în cazul fostului șef al Adunării Populare de la Comrat # SafeNews
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Șor, își va afla vineri, 26 decembrie, sentința după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare. Procurorii au cerut treisprezece ani de închisoare, scrie tvrmoldova.md. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei […]
Acum 6 ore
09:00
Pe 26 decembrie, vremea se menține rece în Republica Moldova. Meteorologii anunță ninsori slabe în nordul și centrul țării, iar în sud cerul va fi variabil. Temperaturile maxime ale zilei vor oscila între -2 și +3 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest, cu intensificări de până la 27–46 km/h, […]
08:50
Peste 53 de mii de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore. 21 de străini, întorși din drum # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 53.287 de persoane, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În același interval de timp, 21 de cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul țării. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 16 mii […]
08:10
Administrația Trump, vizată de o plângere depusă de unul dintre europenii sancționați de către Washington pentru „cenzură” # SafeNews
Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP, preluată de Agerpres. El se confruntă acum cu […]
08:00
Ofițeri ruși de poliție, uciși într-un atac la Moscova. Ucraina susține că au fost implicați în torturarea prizonierilor de război # SafeNews
Doi ofițeri de poliție implicați în torturarea prizonierilor ucraineni de război au fost uciși într-o explozie la Moscova, scrie The Kyiv Independent, citând surse din serviciul militar de informații al Ucrainei, HUR. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirma că explozia a dus la moartea a doi polițiști, precum și a unei a treia persoane, aflate […]
07:50
Din 1 ianuarie, moldovenii vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam like at […]
07:40
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, în apropierea spațiului aerian al Poloniei, în ajunul Crăciunului. Avionul zbura deasupra apelor internaționale, în apropierea granițelor spațiului aerian al Poloniei, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, scrie digi24.ro. „În ciuda perioadei de sărbători, noaptea trecută a fost una […]
07:30
Unii stau acasă, alții pleacă în vacanță: Cum își petrec deputații și miniștrii sărbătorile # SafeNews
Sărbătorile de iarnă îi găsesc pe deputați și miniștri cu planuri diferite. Unii spun că vor rămâne acasă, alături de familie, alții intenționează să plece în vacanță. Cu toții speră, însă, ca anul care vine să fie mai bun și mai prosper pentru Republica Moldova. „Acasă cu familia. Nu cred că o să mergem în […]
07:20
Vehiculele cu masa mai mare de 12 tone vor avea acces limitat pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe porțiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus din Bulgaria, până pe 4 ianuarie. Autoritățile de la Sofia au explicat că este necesară fluidizarea traficului în perioada sărbătorilor, când volumul de călători este ridicat. Mai mult chiar, au […]
07:10
Cooperarea bilaterală dintre Republica Moldova și China, precum și perspectivele de dezvoltare a acesteia, cu accent pe domenii de interes comun, au fost analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhihua Dong, aflată la început de mandat. În cadrul întrevederii, ministrul Cristian Jardan a prezentat […]
Acum 8 ore
07:00
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că învățământul din Republica Moldova este aproape de cerințele Uniunii Europene din punct de vedere legislativ, însă mai are de recuperat la capitolul calitate, în special în ceea ce privește competențele elevilor. Potrivit ministrului, raportul de extindere al Uniunii Europene a apreciat progresele realizate de Republica Moldova în […]
06:50
Un jucător la loteria
06:40
Autoritățile din Florida au arestat-o pe Susan Erica Avalon, în vârstă de 51 de ani, sub acuzația de uciderea a doi foști soți în aceeași zi. Informația a fost comunicată de șeriful Rick Wells. Potrivit acestuia, miercuri, 17 decembrie, în timpul zilei, biroul șerifului din comitatul Manatee a primit un apel privind un incident armat. […] Articolul O femeie din Florida, acuzată că și-a ucis doi foști soți într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
06:30
Mai mult de jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite din 2024 pentru a folosi influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială. Cheltuielile au inclus angajarea a 215 influenţatori din 2024, dintre care 126 în 2025 – o creştere faţă de cei 89 angajaţi în […] Articolul Guvernul britanic a cheltuit peste un milion de lire pe influenceri începând din 2024 apare prima dată în SafeNews.
06:20
Tragedie pe Kilimanjaro: Un elicopter s-a prăbuşit de la 4700 de metri altitudine. Au murit cinci persoane # SafeNews
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord, printre care se numărau doi turişti cehi, au anunţat joi autorităţile tanzaniene. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu. […] Articolul Tragedie pe Kilimanjaro: Un elicopter s-a prăbuşit de la 4700 de metri altitudine. Au murit cinci persoane apare prima dată în SafeNews.
06:10
Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic: „Planificau atacuri de Anul Nou” # SafeNews
Autoritățile din Turcia anunță, joi, că au arestat 115 de membri suspectați că ar avea legături cu gruparea Stat Islamic. Aceștia ar fi plănuit atacuri de Anul Nou, transmite Mediafax. Peste 100 de membri suspecți că ar avea legături cu gruparea Stat Islamic (IS) au fost arestați joi, de autoritățile turce, care anunță că au dejucat […] Articolul Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic: „Planificau atacuri de Anul Nou” apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:40
VIDEO | Ion Ceban, huiduit pe scena de la Arena Chișinău, la concertul aniversar Zdob și Zdub # SafeNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a fost huiduit de o parte a publicului în seara de 24 decembrie, în timpul concertului aniversar al trupei Zdob și Zdub, desfășurat la Arena Chișinău. Incidentul s-a produs în momentul în care edilul a urcat pe scenă pentru a adresa un mesaj de felicitare formației, care marchează 30 de […] Articolul VIDEO | Ion Ceban, huiduit pe scena de la Arena Chișinău, la concertul aniversar Zdob și Zdub apare prima dată în SafeNews.
08:30
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a doborât un avion rusesc de patrulare maritimă Il-38N pe aerodromul Eisk. Acesta a fost singurul avion rusesc de acest fel din Marea Neagră. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a publicat o înregistrare de la o dronă care a lovit un avion Il-38N. Data operațiunii […] Articolul SBU a anunțat doborârea singurului avion Il-38 din Marea Neagră apare prima dată în SafeNews.
08:00
Transferurile de bani către Republica Moldova au scăzut în luna noiembrie 2025 față de luna precedentă, dar rămân peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. În noiembrie 2025, transferurile nete au totalizat 136,3 milioane de dolari, în scădere față de 152,1 milioane de dolari în octombrie. […] Articolul Mai puțini bani din diasporă: Minus 16 milioane într-o singură lună apare prima dată în SafeNews.
07:50
Un soldat ucrainean, a cărui imagine a făcut înconjurul lumii după ce s-a întors de pe front, a povestit în detaliu cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor. Dmitro și un camarad al său au fost ținta unui bombardament intens după ce au respins forțele terestre ale lui Vladimir Putin în timp […] Articolul Un soldat ucrainean povestește cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor apare prima dată în SafeNews.
07:40
Procedura disciplinară inițiată în cazul fostului procuror general interimar Dumitru Robu urmează să fie încetată, după ce Comisia ad-hoc constituită de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a constatat intervenirea termenului de prescripție a răspunderii disciplinare. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Comisiei din 24 decembrie 2025. Comisia ad-hoc a fost instituită pentru examinarea sesizării […] Articolul Dumitru Robu nu va fi sancționat disciplinar: termenul legal a expirat apare prima dată în SafeNews.
07:30
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avertizat că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei și a acuzat Bruxelles-ul că „vrea război”. Întrebat dacă este posibil ca 2025 să fie ultimul an de pace pentru Europa, Viktor Orbán a răspuns: „Da, acest lucru nu poate fi exclus”, scrie adevarul.ro. „Suntem obișnuiți cu războiul. Ultimul […] Articolul Viktor Orbán avertizează că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei apare prima dată în SafeNews.
07:20
Refuzul sportivilor ucraineni de a-şi saluta public colegii ruşi sau belaruşi în competiţie simbolizează dorinţa Ucrainei de a nu ceda nimic invadatorului său pe scena sportivă, relatează L’Equipe. Coabitarea delicată la PSG între portarul Matveï Safonov (născut la Krasnodar) şi fundaşul Illia Zabarnyi (născut la Kiev) ilustrează, în cel mai popular şi mediatizat sport din […] Articolul Politica Ucrainei de a nu da mâna cu sportivii ruşi şi belaruşi apare prima dată în SafeNews.
07:10
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri # SafeNews
Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat. Sadettin Saran, care are dublă cetăţenie turcă şi americană, a fost reţinut la doar câteva […] Articolul Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
07:00
Krasnoselski: Chișinăul ajută regiunea să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată # SafeNews
Chișinăul nu poate fi acuzat că împiedică în prezent furnizarea gazului în regiunea transnistreană, dimpotrivă există înțelegerea și un efort comun ca populația din stânga Nistrului să nu fie lăsată fără gaz și surse de energie. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru presa din regiunea transnistreană, transmite […] Articolul Krasnoselski: Chișinăul ajută regiunea să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată apare prima dată în SafeNews.
06:50
Ratarea finanțării de la Fondul Monetar Internațional în toamna acestui an nu a avut un impact negativ asupra Republicii Moldova, susține președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului PAS, necesarul de finanțare a fost acoperit din surse europene, în condiții asemănătoare, transmite IPN. Radu Marian a explicat, la o emisiune televizată, […] Articolul Deputat PAS: Ratarea finanțării FMI nu are impact negativ asupra R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:40
SUA | Donald Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință canalele tv cu ridicarea licențelor # SafeNews
Donald Trump a criticat din nou dur așa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror țintă predilectă este, și la modul mai general canalele de televiziune, amenințând din nou cu anularea licențelor, relatează AFP. Președintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la […] Articolul SUA | Donald Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință canalele tv cu ridicarea licențelor apare prima dată în SafeNews.
06:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a fost decorat cu Ordinul Național francez al Meritului în grad de Cavaler. Distincția i-a fost oferită de către ambasadoarea Franței în Moldova, Dominique Waag. Potrivit diplomatei, distincția reprezintă „un semn de apreciere pentru contribuția decisivă a lui Valeriu Mija la consolidarea cooperării bilaterale moldo-franceze în […] Articolul Valeriu Mija, decorat cu Ordinul francez al Meritului în grad de Cavaler apare prima dată în SafeNews.
06:20
Bloomberg: Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova # SafeNews
Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului, sub protecția anonimatului. Potrivit acesteia, documentul, pe care conducerea rusă îl consideră un „punct de plecare” pentru negocieri ulterioare, omite […] Articolul Bloomberg: Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova apare prima dată în SafeNews.
06:10
Uniunea Europeană a condamnat miercuri în termeni fermi sancțiunile impuse recent de SUA împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton, transmite Reuters. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că sancțiunile impuse marți de SUA „sunt inacceptabile între aliați, […] Articolul UE condamnă ferm sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene apare prima dată în SafeNews.
24 decembrie 2025
16:30
BREAKING NEWS | Comisia ad-hoc propune încetarea procedurii disciplinare împotriva lui Dumitru Robu # SafeNews
Comisia ad-hoc constituită pentru examinarea sesizării privind presupuse fapte disciplinare ale fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu, a decis încetarea procedurii disciplinare. Măsura a fost luată din cauza intervenției termenului de prescripție a răspunderii disciplinare, fără a analiza fondul acuzațiilor. Comisia, constituită prin Hotărârea CSP nr. 1-424/2025 din 11 decembrie 2025, a fost formată din […] Articolul BREAKING NEWS | Comisia ad-hoc propune încetarea procedurii disciplinare împotriva lui Dumitru Robu apare prima dată în SafeNews.
16:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat o verificare a averii fostului ofițer al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Sergiu Slusarenco, după ce au apărut suspiciuni privind modul în care a dobândit mai multe bunuri în ultimii ani. În urma unei sesizări, ANI a constatat că în perioada 2023–2025, Slusarenco a intrat în posesia […] Articolul ANI investighează averea fostului ofițer SPPS, Sergiu Slusarenco apare prima dată în SafeNews.
16:00
PORT Drive de Shopping, cea mai generoasă tombolă organizată vreodată în țară, continuă să transforme cumpărăturile în premii de excepție. Campania care oferă 12 mașini în 12 luni și-a desemnat deja câștigătorul mașinii cu numărul 3, iar povestea din spatele acestui moment este cu adevărat emoționantă. Norocosul se numește Victor, este din Chișinău, iar biletul câștigător a venit […] Articolul PORT Drive de Shopping: Mașina cu numărul 3 și-a găsit norocosul la PORT MALL! Ⓟ apare prima dată în SafeNews.
