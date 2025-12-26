VIDEO | Rețea internațională de trafic de droguri, destructurată la Chișinău

07:50

Un soldat ucrainean, a cărui imagine a făcut înconjurul lumii după ce s-a întors de pe front, a povestit în detaliu cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor. Dmitro și un camarad al său au fost ținta unui bombardament intens după ce au respins forțele terestre ale lui Vladimir Putin în timp […]