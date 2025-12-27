În 2026, Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruși pentru a-și finanța războiul din Ucraina
27 decembrie 2025
Rusia, a cărei economie este tot mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanța campania militară din Ucraina, în timp ce industria și piața internă, dominate tot mai mult de China, continuă să se degradeze, scrie vineri EFE într-o analiză. „Prioritatea strategică este asigurarea finanțării nevoilor de securitate și
• • •
Ședința finală a sesiunii de toamnă – iarnă a Parlamentul Republicii Moldova va avea loc luni, 29 decembrie. Biroul permanent a aprobat deja ordinea de zi, care include un număr mare de proiecte de lege cu impact major. Deputații urmează să examineze în a doua lectură proiectele de lege privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor
Rusia, a cărei economie este tot mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanța campania militară din Ucraina, în timp ce industria și piața internă, dominate tot mai mult de China, continuă să se degradeze, scrie vineri EFE într-o analiză. „Prioritatea strategică este asigurarea finanțării nevoilor de securitate și
VIDEO | „Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk # SafeNews
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești de lansare multiplă de rachete (MLRS) în regiunea Donețk, reducând capacitatea de foc cu rază lungă a Moscovei în estul țării, au anunțat autoritățile militare ucrainene, relatează Kyiv Post. Sistemele rusești de tip Grad au fost lovite de drone ucrainene, cunoscute și sub numele de „Baba Iaga", într-o
Locuitorii din Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică: ANRE a publicat un proiect care prevede majorarea tarifelor # SafeNews
Locuitorii municipiului Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică furnizată de Î.M. „Rețelele și centralele termice Comrat". Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat vineri un proiect de hotărâre ce prevede majorarea tarifelor, transmite IPN. Noul tarif propus este de 3,22 lei pe kWh, fără TVA, sau 3 745 lei pe Gcal, fără
Dosarul Laundromat: Un fost judecător găsit vinovat, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # SafeNews
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul depus de un fost judecător și a menținut sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța de apel a constatat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă a decis liberarea acestuia de
Un obiect zburător a fost depistat vineri, 26 decembrie 2025, în zona de nord a Republicii Moldova, după ce autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră, la ora 15:45, că radarele lor au detectat o țintă aeriană care a survolat spațiul aerian pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La ora 16:10,
Kremlinul a anunțat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina și aliații săi europeni, informează EFE. „La cererea președintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanții administrațiilor rusă și americană", a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri
Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, unde un bărbat de 59 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor '90, începutul anilor 2000,
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă # SafeNews
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu Donald Trump în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Astfel, președintele american este așteptat să îl găzduiască, duminică la Mar-a-Lago, pe omologul ucrainean, pentru a încerca să ajungă la un acord privind planul de pace al SUA, potrivit oficialilor ucraineni,
Un atac armat s-a produs vineri la o fabrică de cauciuc din Japonia. Oamenii legii au anunțat că 14 oameni au fost înjunghiați și că au arestat un suspect, supus imediat audierilor. Gravitatea rănilor rămâne necunoscută. Presa locală a relatat că toate victimele erau conștiente. Dintre cei 14 răniți, cel puțin șase au fost spitalizați.
Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # SafeNews
Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepţia favorabilă asupra sprijinului românesc şi nivelul scăzut de încredere
ASP a modificat rutele probei practice la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că au fost modificate mai multe rute pentru proba practică a examenului auto în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele existente, cu scopul de a îmbunătăți procesul de examinare și de a
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat rapoartele Comisiei de vetting pentru judecătorii Constantin Damaschin și Sergiu Stratan. CSM a constatat că ambii judecători au trecut procesul de vetting, demonstrând integritate, profesionism și respect pentru standardele etice ale justiției, transmite IPN. Constantin Damaschin este președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, funcție pe care a preluat-o pe 11
Ministrul bavarez pentru Tehnologii Digitale, Fabian Mehring, propune introducerea obligativității utilizării numelui real pe rețelele sociale, pentru a combate incitarea la ură și comportamentul agresiv online. Potrivit lui Mehring, anonimatul pe internet favorizează impunitatea atunci când utilizatorii insultă, amenință sau răspândesc ură, scrie eurointegration.com.ua cu referire la spiegel.de. El a subliniat că toate afirmațiile din mediul digital trebuie
Vlad Kulminski anunță pregătiri pentru o ședință moldo-americană care să producă „rezultate concrete”. Subiectul, discutat cu Marco Rubio # SafeNews
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a discutat cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre pregătirea unei ședințe moldo-americane. Acest subiect a fost abordat în cadrul unei întrevederi recente. Diplomatul Republicii Moldova a fost însoțit de soția sa, Rodica Kulminski. De asemenea, la eveniment a fost prezentă și soția secretarului american, Jeanette
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Botanica, au destructurat o filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei. Rețeaua activa pe teritoriul mai multor state, inclusiv Polonia, Ucraina, Georgia, România și Republica Moldova. Potrivit anchetatorilor, gruparea era specializată în introducerea prin contrabandă a
Inspectoratul General al Poliției anunță că a inițiat un dosar de căutare pe numele lui Dmitrii Constantinov, condamnat astăzi la 12 ani de detenție, acesta urmând să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Măsura a fost dispusă în contextul pronunțării sentinței de condamnare de către instanța din Comrat, după ce inculpatul nu s-a
Mark Rutte nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump, informează vineri dpa. Statele Unite se aşteaptă ca Europa să îşi asume mai multe responsabilităţi şi să cheltuiască mai mulţi
Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom, adăugând că Ankara se așteaptă ca centrala să devină operațională în 2026, scrie vineri Reuters. Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei la Akkuyu,
VIDEO | Opt bărbați din Asia Centrală, extrădați din Republica Moldova: Aceștia munceau ilegal pe un șantier din Cahul # SafeNews
Opt cetățeni originari din Asia Centrală, care lucrau pe un șantier de construcții din Cahul fără a deține documentele necesare pentru ședere și muncă, au fost extrădați din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM),pe numele persoanelor depistate au fost întocmite procese-verbale pentru contravenție, iar autoritățile au emis decizii de returnare de pe teritoriul
„Răbdarea s-a epuizat” în Rusia. Marile companii anunță debutul celei mai grave crize industriale din anii 1990 și până în prezent # SafeNews
Economia Rusiei este într-o formă tot mai proastă, un avertisment lansat chiar de companiile locale, potrivit publicației independente The Moscow Times, într-un moment în care Kremlinul dă semne că nu este dispus să renunțe la condițiile maximaliste impuse pentru încheierea războiului din Ucraina. Înăsprirea sancțiunilor, creșterea ratelor dobânzilor și încetinirea bruscă a creșterii economice după boom-ul
„În Curtea de Apel Centru există o modalitate prestabilită prin uzanță cum se lucrează în completele de judecată. Atât timp cât", a menționat magistratul, răspunzând la o întrebare a unui membru CSM pe constatările din raportul de evaluare al Comisiei Vetting, scrie unimedia.md. Membra CSM Livia Mitrofan l-a întrerupt brusc: „Eu cred că trebuie să
Premieră pentru calea ferată din Moldova: Tren de marfă de 3.000 de tone testat pe ruta Basarabeasca–Cahul # SafeNews
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) a efectuat miercuri, 24 decembrie, o cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de trei mii de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, marcând o premieră pentru infrastructura feroviară a țării. Trenul a parcurs segmentul Basarabeasca – Iargara cu
Funcționarii vamali de la Palanca au depistat două pistoale de semnalizare și șapte cartușe, calibru 9 mm, nedeclarate, în bagajele unui pasager care călătorea pe ruta Odesa–Chișinău. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Controlul a fost efectuat asupra unui microbuz Mercedes-Benz Vito, cu mai mulți pasageri la bord. În cadrul
Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS Fulger, au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bărbați ar fi pretins ilegal de la un bărbat de 58 de ani suma de 100.000 de lei,
Angajații Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hâncești, au efectuat acțiuni procesual-penale într-un dosar de falsificare a documentelor oficiale. Potrivit anchetei, un bărbat de 44 de ani din raionul Rezina ar fi confecționat și folosit documente false cu însemnele unor instituții din Republica Moldova și România. În urma perchez
ULTIMA ORĂ | Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare # SafeNews
Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a fost recunoscut vinovat de delapidarea averii străine și abuz de serviciu. În momentul pronunțării sentinței, Constantinov nu a fost prezent în sala de judecată. În acest sens, s-a dispus anunțarea acestuia în căutare. Potrivit materialelor cauzei, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
România | Ministerul Apărării Naționale: Atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol # SafeNews
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în cursul nopții de joi spre vineri, fiind transmis și un mesaj RO-ALERT pentru populației, informează Ministerul Apărării Naționale de la București. „În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la […] Articolul România | Ministerul Apărării Naționale: Atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două F-16 au fost ridicate de la sol apare prima dată în SafeNews.
O captură de droguri de aproximativ 20.000.000 de lei a fost confiscată de ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Două femei cu vârste de 30 și 33 de ani din Ucraina refugiate în Moldova au fost reținute în acest dosar. Potrivit oamenilor legii, drogurile ar […] Articolul VIDEO | Droguri în cantități mari, descoperite la Chișinău. Două ucrainence, arestate apare prima dată în SafeNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 26 decembrie, Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până luni, 29 decembrie. Potrivit meteorologilor, în intervalul 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00, sunt prognozate intensificări ale vântului nord-vestic. În zilele de 26 și 27 decembrie, fenomenul va afecta regiunile de nord și […] Articolul Avertizare meteo: Cod Galben de vânt puternic până la 29 decembrie apare prima dată în SafeNews.
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 26 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 26 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Tragedie în pragul sărbătorilor. Un moldovean care se deplasa pe bicicletă a murit, după ce a fost spulberat de o mașină, în Italia # SafeNews
Un moldovean în vârstă de 62 de ani, stabilit în Italia, a murit după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul a avut loc în seara zilei de duminică, 21 decembrie 2025, pe șoseaua Aurelia, în localitatea Cecina, provincia Livorno din Italia. Potrivit publicației Il Tirreno, o primă reconstrucție indică faptul că bicicleta și […] Articolul Tragedie în pragul sărbătorilor. Un moldovean care se deplasa pe bicicletă a murit, după ce a fost spulberat de o mașină, în Italia apare prima dată în SafeNews.
Șeful Telegram l-a atacat dur pe președintele Franței într-o serie de mesaje tranșante publicate pe X. Motivul îl reprezintă dezbaterile europene privind reglementarea sferei digitale și rolul platformelor online. Fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, l-a criticat dur pe președintele Franței, Emmanuel Macron, acuzându-l că împinge Uniunea Europeană spre ceea ce el numește un […] Articolul Pavel Durov l-a acuzat pe Macron de dorința de a institui în Europa un Gulag digital apare prima dată în SafeNews.
Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și alte țări investesc într-o forță de descurajare navală performantă # SafeNews
În comparație cu submarinele nucleare uriașe ale Rusiei, submarinul suedez A26, cu o lungime de doar 66 de metri, este un model compact. Dar ceea ce îi lipsește submarinului construit de Saab în ceea ce privește dimensiunea, compensează prin capacitățile sale de camuflaj și supraveghere. Un portal încorporat în prova îi permite să lanseze drone […] Articolul Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și alte țări investesc într-o forță de descurajare navală performantă apare prima dată în SafeNews.
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriştilor morţi” . # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară. Într-o postare pe reţelele sociale, Trump a spus că a dispus o „lovitură puternică şi mortală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei”, despre care […] Articolul Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriştilor morţi” . apare prima dată în SafeNews.
RETROSPECTIVĂ În 2025, Trump le-a cerut FIFA, Jocurilor Olimpice şi NCAA să i se conformeze. În mare parte, acestea l-au ascultat # SafeNews
Nu a fost niciodată ceva neobişnuit ca liderul ţării gazdă să participe la unul dintre cele mai importante momente ale Cupei Mondiale de fotbal – tragerea la sorţi a grupelor. Ceea ce a făcut apariţia preşedintelui Donald Trump în această lună diferită a fost „Premiul FIFA pentru Pace”. Noua distincţie creată de federaţia internaţională a […] Articolul RETROSPECTIVĂ În 2025, Trump le-a cerut FIFA, Jocurilor Olimpice şi NCAA să i se conformeze. În mare parte, acestea l-au ascultat apare prima dată în SafeNews.
Instanța pronunță astăzi sentința în cazul fostului șef al Adunării Populare de la Comrat # SafeNews
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Șor, își va afla vineri, 26 decembrie, sentința după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare. Procurorii au cerut treisprezece ani de închisoare, scrie tvrmoldova.md. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei […] Articolul Instanța pronunță astăzi sentința în cazul fostului șef al Adunării Populare de la Comrat apare prima dată în SafeNews.
Pe 26 decembrie, vremea se menține rece în Republica Moldova. Meteorologii anunță ninsori slabe în nordul și centrul țării, iar în sud cerul va fi variabil. Temperaturile maxime ale zilei vor oscila între -2 și +3 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest, cu intensificări de până la 27–46 km/h, […] Articolul METEO | Vreme rece și ninsori slabe în nord și centru, pe 26 decembrie apare prima dată în SafeNews.
Peste 53 de mii de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore. 21 de străini, întorși din drum # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 53.287 de persoane, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În același interval de timp, 21 de cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul țării. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 16 mii […] Articolul Peste 53 de mii de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore. 21 de străini, întorși din drum apare prima dată în SafeNews.
Administrația Trump, vizată de o plângere depusă de unul dintre europenii sancționați de către Washington pentru „cenzură” # SafeNews
Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP, preluată de Agerpres. El se confruntă acum cu […] Articolul Administrația Trump, vizată de o plângere depusă de unul dintre europenii sancționați de către Washington pentru „cenzură” apare prima dată în SafeNews.
Ofițeri ruși de poliție, uciși într-un atac la Moscova. Ucraina susține că au fost implicați în torturarea prizonierilor de război # SafeNews
Doi ofițeri de poliție implicați în tortuarea prizonierilor ucraineni de război au fost uciși într-o explozie la Moscova, scrie The Kyiv Independent, citând surse din serviciul militar de informații al Ucrainei, HUR. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirma că explozia a dus la moartea a doi polițiști, precum și a unei a treia persoane, aflate […] Articolul Ofițeri ruși de poliție, uciși într-un atac la Moscova. Ucraina susține că au fost implicați în torturarea prizonierilor de război apare prima dată în SafeNews.
Din 1 ianuarie, moldovenii vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam like at […] Articolul Din 1 ianuarie, moldovenii vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale apare prima dată în SafeNews.
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, în apropierea spațiului aerian al Poloniei, în ajunul Crăciunului. Avionul zbura deasupra apelor internaționale, în apropierea granițelor spațiului aerian al Poloniei, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, scrie digi24.ro. „În ciuda perioadei de sărbători, noaptea trecută a fost una […] Articolul Avioanele de vânătoare poloneze au escortat un avion-spion rus în ajunul Crăciunului apare prima dată în SafeNews.
Unii stau acasă, alții pleacă în vacanță: Cum își petrec deputații și miniștrii sărbătorile # SafeNews
Sărbătorile de iarnă îi găsesc pe deputați și miniștri cu planuri diferite. Unii spun că vor rămâne acasă, alături de familie, alții intenționează să plece în vacanță. Cu toții speră, însă, ca anul care vine să fie mai bun și mai prosper pentru Republica Moldova. „Acasă cu familia. Nu cred că o să mergem în […] Articolul Unii stau acasă, alții pleacă în vacanță: Cum își petrec deputații și miniștrii sărbătorile apare prima dată în SafeNews.
Vehiculele cu masa mai mare de 12 tone vor avea acces limitat pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe porțiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus din Bulgaria, până pe 4 ianuarie. Autoritățile de la Sofia au explicat că este necesară fluidizarea traficului în perioada sărbătorilor, când volumul de călători este ridicat. Mai mult chiar, au […] Articolul Bulgaria limitează accesul camioanelor pe autostrăzi până pe 4 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
Cooperarea bilaterală dintre Republica Moldova și China, precum și perspectivele de dezvoltare a acesteia, cu accent pe domenii de interes comun, au fost analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhihua Dong, aflată la început de mandat. În cadrul întrevederii, ministrul Cristian Jardan a prezentat […] Articolul Extinderea cooperării moldo-chineze: Jardan a discutat cu ambasadoarea Zhihua Dong apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că învățământul din Republica Moldova este aproape de cerințele Uniunii Europene din punct de vedere legislativ, însă mai are de recuperat la capitolul calitate, în special în ceea ce privește competențele elevilor. Potrivit ministrului, raportul de extindere al Uniunii Europene a apreciat progresele realizate de Republica Moldova în […] Articolul Învățământul din R. Moldova corespunde standardelor europene? Răspunsul lui Perciun apare prima dată în SafeNews.
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători – a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari – al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA. Numerele câştigătoare extrase miercuri, în ajunul Crăciunului, au fost: 4, 25, […] Articolul Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile din Florida au arestat-o pe Susan Erica Avalon, în vârstă de 51 de ani, sub acuzația de uciderea a doi foști soți în aceeași zi. Informația a fost comunicată de șeriful Rick Wells. Potrivit acestuia, miercuri, 17 decembrie, în timpul zilei, biroul șerifului din comitatul Manatee a primit un apel privind un incident armat. […] Articolul O femeie din Florida, acuzată că și-a ucis doi foști soți într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite din 2024 pentru a folosi influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială. Cheltuielile au inclus angajarea a 215 influenţatori din 2024, dintre care 126 în 2025 – o creştere faţă de cei 89 angajaţi în […] Articolul Guvernul britanic a cheltuit peste un milion de lire pe influenceri începând din 2024 apare prima dată în SafeNews.
