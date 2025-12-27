Dosarul Laundromat: Un fost judecător găsit vinovat, scapă de pedeapsă din cauza prescripției

07:20

Vehiculele cu masa mai mare de 12 tone vor avea acces limitat pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe porțiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus din Bulgaria, până pe 4 ianuarie. Autoritățile de la Sofia au explicat că este necesară fluidizarea traficului în perioada sărbătorilor, când volumul de călători este ridicat. Mai mult chiar, au […] Articolul Bulgaria limitează accesul camioanelor pe autostrăzi până pe 4 ianuarie apare prima dată în SafeNews.