„Mica Unire prin infrastructură”. Cel mai lung traseu de autostradă neîntreruptă din România va lega Oltenia de Moldova

Poliția anunță o anchetă amplă la ferma din satul Beriozchi din Anenii Noi, acolo unde un recidivist, în vârstă de 59 de ani, împreună cu alți doi suspecți, sunt acuzați de omorul mai multor persoane, iar ulterior, pentru a distruge urmele, lăsau corpurile să fie sfâșiate de porcii din gospodărie. Ancheta Inspectoratului Național de Investigații, […]