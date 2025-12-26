Magistratul din dosarul Plahotniuc trece evaluarea și rămâne în cursa pentru CSJ

15:40

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit astăzi detaliile planului de pace, discutat cu negociatorii ruși, europeni și americani. Planul în 20 de puncte, care ar putea duce la încetarea războiului, reflectă, în mare, poziția Ucrainei și a Statelor Unite, însă unele subiecte vor fi în continuare analizate. Astfel, primul punct confirmă suveranitatea teritorială a Ucrainei, iar la punctul 2 se menționează că documentul este un acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu scopul menținerii unei păci durabile. Zelenski așteaptă în cursul acestei zile un răspuns din partea Moscovei, scrie TVR Info.