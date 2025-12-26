Magistratul din dosarul Plahotniuc trece evaluarea și rămâne în cursa pentru CSJ
TVR Moldova, 26 decembrie 2025 13:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău și a constatat promovarea evaluării de către magistrat. Stratan este candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ).
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
13:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău și a constatat promovarea evaluării de către magistrat. Stratan este candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ).
Acum o oră
13:10
Opt cetățeni străini vor fi trimiși acasă și interziși în R. Moldova pentru muncă ilegală # TVR Moldova
Ofițerii de investigație ai Direcției regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au depistat, în această săptămână, opt cetățeni străini originari din Asia Centrală care desfășurau lucrări de construcție pe un șantier fără a deține acte permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini.
Acum 2 ore
12:40
Un bărbat din Rezina a fost reținut; documente false și armă de foc, descoperite la domiciliu # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar din raionul Rezina, a fost reținut într-un dosar ce vizează falsificarea documentelor oficiale. De la domiciliul acestuia a fost ridicată și o armă de foc cu țeavă lisă, deținută ilegal, informează Poliția de Frontieră.
12:20
Doi bărbați, reținuți pentru șantaj după ce au cerut 100.000 de lei unui locuitor din Florești # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au reținut două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de șantaj. Potrivit anchetei, în perioada octombrie 2025 – prezent, doi bărbați ar fi cerut ilegal 100.000 de lei de la un bărbat de 58 de ani, invocând pretinse deficiențe la lucrări de săpare a unor fântâni, deși acestea ar fi fost executate integral și achitate conform înțelegerii.
12:10
Prima reacție a avocatului lui Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare: „Este nevinovat” # TVR Moldova
Victor Kîlcik, avocatul fostului preşedinte al Adunării Populare a autonomiei găgăuze, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a comentat decizia primei instanțe care l-a condamnat la 12 ani de închisoare pe Dmitri Constantinov, pentru abuz de putere și delapidare.
11:50
Doisprezece ani de închisoare pentru fostul președinte al legislativului de la Comrat, Constantinov # TVR Moldova
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, a fost condamnat vineri, 26 decembrie, în absență, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidare.
Acum 4 ore
11:30
Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă începând de vineri, 26 decembrie, ora 14:00 și până luni, 29 decembrie, ora 17:00.
11:00
Două femei din Ucraina, reținute pentru trafic de droguri de circa 20 de milioane de lei # TVR Moldova
Oamenii legii anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova după o captură de droguri de aproximativ 20 de milioane de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.
10:50
Două femei din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de circa 20 de milioane de lei # TVR Moldova
Oamenii legii anunță reținerea a două femei din Ucraina refugiate în Moldova, după o captură de droguri de aproximativ 20.000.000 de lei, care se prezumă că au fost primite prin colete de contrabandă.
10:50
Un bărbat din Vulcănești, de 50 de ani, a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe trei ani, și amendă de aproape 180.000 de lei pentru că a încercat să incendieze sediul procuraturii locale.
10:40
În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1:05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, scrie TVR Info.
10:10
Forțele ruse au lansat atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei în ziua de Crăciun, 25 decembrie, lovind o piață din orașul Herson și o clădire rezidențială din Cernihiv. Potrivit autorităților locale, atacurile au provocat victime în rândul civililor și distrugeri semnificative ale infrastructurii.
Acum 6 ore
09:40
Donații și moșteniri sub semnul întrebării: ANI a inițiat controlul averii unui fost ofițer SPPS # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii unui fost ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Sergiu Slusarenco, în urma unor suspiciuni legate de modul în care acesta și-ar fi declarat averea. Potrivit sesizării depuse la ANI, în perioada 2023–2025, Slusarenco ar fi devenit proprietarul mai multor bunuri imobile, dobândite prin contracte de donație și certificate de moștenire.
08:00
Astăzi, Constantinov, fost președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află sentința # TVR Moldova
Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, unul dintre aliații fugarului Ilan Şor, îşi va afla vineri, 26 decembrie, sentinţa după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare.
Acum 24 ore
20:40
Multe dintre evenimentele sportive au fost puse pe pauză, de Crăciun. Atat sportivii cât şi echipele tehnice au profitat de această zi și au petrecut-o alături de familii. Ce-i drept, au fost și excepții.
20:10
Tradiții de Crăciun la Soroca: Festivalul „De urat v-am tot ura” adună colindători din tot raionul # TVR Moldova
Obiceiuri strămoşeşti de Crăciun, în centrul municipiului Soroca. Tradiţionalul festival de colinde intitulat "De urat v-am tot ura" a adunat, cu mic cu mare, promotori ai valorilor tradiționale din întregul raion. Evenimentul a debutat cu o paradă a măștilor.
19:50
Sărbătorile de iarnă sunt un bun prilej pentru cei din Diaspora de a se întoarce acasa. Pe Aeroportul Internațional "Eugen Doga" sosesc zilnic sute de basarabeni din Italia, Franţa, Germania sau Statele Unite pentru a fi alături de cei dragi.
19:30
Crăciun cu pensiuni pline la Orheiul Vechi: Bucate tradiționale și atmosferă autentică # TVR Moldova
Crăciunul la pensiuni înseamnă mai mult timp petrecut cu cei dragi și mai puține griji. La Orheiul Vechi, una dintre cele mai îndrăgite destinații turistice din Republica Moldova, oaspeții s-au bucurat de bucate tradiționale și peisaje pitorești, într-o atmosferă caldă și autentică, pregătită din timp de gazde. La pensiuni, aproape toate locurile de cazare au fost ocupate.
19:00
„Să ne deschidem larg porțile”. Oficiali moldoveni și diplomați străini, mesaje de felicitare # TVR Moldova
Oficiali din Republica Moldova şi diplomaţi străini, acreditaţi la Chişinău, au transmis mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ei au urat cetăţenilor fericire, sănătate și prosperitate.
18:30
Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului marchează nașterea, acum mai bine de două mii de ani, a lui Hristos, și a reunit în lăcaşurile de cult zeci de credincioşi. Crăciunul este, în primul rând, o sărbătoare de suflet care a fost marcată prin rugăciune şi colind.
17:20
Final de sesiune parlamentară: Bugetul și proiecte de aliniere la UE - pe ordinea de zi # TVR Moldova
Deputații urmează să se întrunească luni, 29 decembrie, în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025.
17:10
Circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar, în Bulgaria, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia – Dermant a autostrăzii Hemus, anunță Ministerul Afacerilor de Externe de la București, potrivit tvrinfo.ro.
16:20
Suntem în sezonul petrecerilor corporative, iar în curând se apropie și Revelionul. Cu toții vrem să arătăm bine la aceste evenimente, iar ținutele pe care le alegem ne influențează mult aspectul.
15:50
Jumătatea de sud a României este sub cod galben de ninsori, viscol și polei până diseară la ora 20.00, potrivit tvrinfo.ro.
15:10
Cadou de Crăciun: un jucător din Arkansas a câștigat 1,8 miliarde de dolari la Powerball # TVR Moldova
Moş Crăciun i-a adus unui jucător la loto, din statul american Arkansas, 1,8 miliarde de dolari, scrie TVR Info.
14:10
În ajunul Nașterii Domnului, e mare forfotă prin gospodăriile de la sate. În localitatea Lozova, din raionul Strășeni, femeile respectă cu strictețe tradițiile acestei sărbători, pregătind colaci și crăciunei de pus la icoane sau pentru a-i dărui celor dragi, în semn de belșug și sănătate.
Ieri
13:20
„Fie ca el să piară”. Zelenski a exprimat dorința ucrainenilor în discursul de Ajunul Crăciunului # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind de credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pun o singură dorință, scrie kyivindependent.com.
13:10
Președintele României, Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Să fim mai buni și mai înțelepți” # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun, în care a subliniat semnificația Nașterii Domnului pentru creștini, numind-o „sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței”.
12:50
După săptămâni de discuții, Ucraina și SUA au pregătit un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului la scară largă al Rusiei. Planul inițial în 28 de puncte, care a împins efectiv Ucraina spre capitulare, a fost reelaborat într-un proiect din 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zelenski l-a prezentat jurnaliștilor pe 23 decembrie pentru prima dată, potrivit kyivindependent.com.
12:10
Sărbătorile de iarnă ne îndeamnă să fim mai generoși. La Școala Profesională Nr. 5 din Chișinău, a avut loc un Târg de Crăciun, unde viitorii bucătari și cofetari au impresionat niște copii speciali.
11:10
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: „Am încredere în Națiunea Română și în puterea ei” # TVR Moldova
Majestatea Sa Custodele Coroanei, Margareta a României, a transmis mesajul său tradiţional de Crăciun. Şi i-a îndemnat pe români să privească spre viitor, cu speranţă, bună-credinţă şi curaj, scrie TVR Info.
10:10
Sărbătorile de iarnă sunt o perioadă magică pentru fiecare dintre noi. De farmecul acestora s-au bucurat cei mici, la Carnavalul Copiilor, ce a avut loc la Muzeul Național de Artă al Moldovei.
09:10
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că au sarcina de a-i ajuta pe săraci și străini, transmite HotNews.ro.
08:30
Creștinii sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Sărbătoarea Crăciunului marchează nașterea de acum mai bine de două mii de ani a lui Hristos. Astăzi, Crăciunul este sărbătorit de credincioșii care se conduc de calendarul gregorian. Crăciunul pe stil vechi va fi sărbătorit pe 7 ianuarie.
24 decembrie 2025
20:10
Colindele româneşti răsună în aceste zile şi în Elveţia. În ajun de Crăciun, elevii şcolii "Guguţă", din Zurich unde învaţă copiii mai multor basarabeni stabiliţi în această ţară, au readus atmosfera celor mai frumoase tradiţii de iarnă - capra, Sorcova şi au organizat ateliere de meşteşugărit.
19:20
Aeroportul Internațional "Eugen Doga" din Chișinău marchează un moment istoric pentru aviația civilă din Republica Moldova: atingerea pragului de 6 milioane de pasageri într-un singur an - o premieră absolută. Norocoasa pasageră cu numărul 6 milioane este o tânără din Chișinău care a fost întâmpinată în terminal cu muzică, aplauze, un tort şi cadouri.
18:30
Șantierul de pe locul fostului „Gaudeamus”, în vizorul CNA: Primăria afirmă că actele sunt legale # TVR Moldova
Ofiţerii CNA au făcut percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui bloc pe terenul fostului cinematograf GAUDEAMUS. Sunt vizați reprezentanți ai unei companii de construcții, precum și persoane responsabile de autorizarea lucrărilor.
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record.
18:00
Detalii şocante în cazul presupuselor crime în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional! Anchetatorii cred că principalul suspect ar fi răpit şi omorât un bărbat, dat dispărut la mijlocul lunii septembrie. Ba mai mult, poliţia are bănuieli că individul ar fi comis mai multe crime, iar cadavrele victimelor ar fi fost date ca hrană la animalele din gospodăria lui.
17:50
„Volum mare de lucru”: Sentința în dosarul Damir, Pânzari și Cojocaru, amânată pentru 2026 # TVR Moldova
Ședința de judecată în cazul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, cunoscut drept „Direcția 5”, a fost amânată pentru 19 ianuarie 2026.
17:40
„Volum mare de lucru”: Sentința în dosarul Damir, Pânzari și Cojocaru, amânată până în 2026 # TVR Moldova
Ședința de judecată în cazul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, cunoscut drept „Direcția 5”, a fost amânată pentru 19 ianuarie 2026.
17:10
Deputatul Maxim Potîrniche a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026, prin care propune alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate destinat construcției unei arene naționale. Într-un briefing de presă, Potîrniche a explicat că un astel de proiect va ajuta statul să organizeze mai multe evenimente sportive importante, ceea ce va duce la atragerea investiţiilor străine.
16:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința Danielei Furtuna, fostă șefă a Secției clasificarea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal, stabilind o avere cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Diferențele au fost constatate pentru 2017- 2019 și 2023, reprezentând peste 364 de salarii medii lunare pe economie.
16:30
Trei persoane au fost reținute în cazul presupusului asasinat multiplu din Beriozchi, Anenii Noi - suspectul, o femeie de 55 de ani apropiată acestuia și un alt bărbat de 34 de ani. Astăzi urmează să le fie înaintată măsura preventivă sub formă de arest, transmite Inspectoratul General al Poliției.
16:30
Oamenii legii au reținut un bărbat de 59 de ani din Anenii Noi, suspectat de implicare directă în dispariția și moartea unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi. Surse TVR indică faptul că persoana reținută este Găină Stepan, originar din Telenești și locuitor al localității Beriozchi, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple infracțiuni.
16:10
Pensiunile turistice sunt mai solicitate ca niciodată în perioada sărbătorilor de iarnă # TVR Moldova
Restaurantele, hotelurile sau zonele SPA sunt mai solicitate ca niciodată în perioada sărbătorilor de iarnă. Bunăoară, la Orheiul Vechi, peste 70 la sută dintre pensiuni sunt deja rezervate de cei dornici de a petrece sărbătorile ca la mama acasă. Între timp, angajaţii pregătesc meniul şi programul distrativ pentru vizitatori.
16:10
USR a decis să îl propună la Ministerul Economiei pe Irineu Darău pentru că actualul ministru, Radu Miruță, ar urma să preia Ministerul Apărării. De profesie informatician, Darău este senator de Brașov, la al doilea mandat, și deține o firmă în Franța, potrivit digi24.ro.
15:40
Zelenski prezintă planul de pace în 20 de puncte: garanții de securitate și Donbas liber # TVR Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit astăzi detaliile planului de pace, discutat cu negociatorii ruși, europeni și americani. Planul în 20 de puncte, care ar putea duce la încetarea războiului, reflectă, în mare, poziția Ucrainei și a Statelor Unite, însă unele subiecte vor fi în continuare analizate. Astfel, primul punct confirmă suveranitatea teritorială a Ucrainei, iar la punctul 2 se menționează că documentul este un acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu scopul menținerii unei păci durabile. Zelenski așteaptă în cursul acestei zile un răspuns din partea Moscovei, scrie TVR Info.
15:40
Noi detalii în cazul disparițiilor lugubre în raionul Anenii Noi. Ce spune concubina suspectului? # TVR Moldova
Concubina bărbatului suspectat în cazul presupusului asasinat multiplu din Beriozchi, Anenii Noi, spune că bărbatul spunea că persoanele dispărute ar fi plecat la război. Într-un interviu pentru Moldova 1, femeia a declarat că atunci când bărbatul consuma devenea agresiv, inclusiv cu ea.
15:10
10.000 de dolari pentru trecerea frontierei. O grupare criminală, anihilată de oamenii legii # TVR Moldova
Activitatea unei grupări criminale bine organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul R. Moldova a fost documentată de oamenii legii. Potrivit Poliției de Frontieră, membrii grupului criminal organizat au facilitat intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova de către cetățeni ucraineni, favorizând trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova, cu destinația finală țările membre ale Uniunii Europene. Pentru fiecare migrant ucrainean era percepută o sumă de 10 000 de dolari SUA.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.