Zelenski, după ultimele atacuri ale Rusiei: „Ei nu doresc să pună capăt războiului și încearcă să provoace și mai multă durere Ucrainei”
Cotidianul, 27 decembrie 2025 15:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat ferm noile atacuri lansate de Federația Rusă în noaptea precedentă, anunțând că Ucraina se confruntă cu unul dintre cele mai intense bombardamente aeriene din ultima perioadă, cu Kievul drept țintă principală. Potrivit șefului statului ucrainean, Rusia a lansat aproape 500 de drone, majoritatea de tip „Shahed”, precum și aproximativ …
Acum o oră
15:40
15:30
„Dați-mi voie să mă duc acasă!” O fetiță de 13 ani, bătută de două tinere, în timp ce alți băieți filmau # Cotidianul
Un incident de o violență extremă a avut loc într-o localitate din raionul Ialoveni, unde o fetiță de 13 ani a fost bătută brutal de două adolescente de 15 ani, în timp ce alți tineri priveau și filmarau scena. Potrivit portalului UNIMEDIA, agresiunea a escaladat până la punctul în care agresoarele au încercat să înece …
Acum 2 ore
15:20
Vlad Filat reacționează la informațiile privind solicitarea Interpol: „Hotărârea din Franța nu este definitivă” # Cotidianul
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a publicat o reacție pe Facebook după apariția în spațiul public a informațiilor privind o hotărâre pronunțată de o instanță din Franța și solicitare de căutare internațională prin Interpol. Filat subliniază, în primul rând, că decizia instanței franceze nu este definitivă și a fost contestată prin apel. Potrivit …
Acum 4 ore
14:00
VIDEO | „În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei!” – Mesaj cu tentă de agresiune militară, lansat de liderul unui pseudo-centru ruso-moldovenesc din Rusia # Cotidianul
„În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei!” Cu astfel de mesaje a venit Dmitri Sorokin, care se prezintă drept președintele așa-numitului „Centru ruso-moldovenesc de prietenie și cooperare”. Acesta a publicat un video pe pagina sa de Facebook, în care ține un toast la un eveniment festiv organizat în cadrul presupusului centru cultural. …
13:40
Cine conduce cu adevărat Rusia: clanul “securiștilor”, clanul militar, clanul energetic / al corporațiilor de stat și clanul Sankt Petersburg / “prietenii lui Putin”. Structura de putere din umbră (partea 1) # Cotidianul
În vocabularul politic modern, expresia “turnurile Kremlinului” a devenit un fel de metaforă — o modalitate de a descrie sistemul complex de facțiuni informale din cadrul ecuației puterii de la nivelul Rusiei. Acestea nu sunt instituții oficiale, ci rețele formate în jurul oficialilor din structurile de securitate, lobbyiștilor complexului militar-industrial, tehnocraților economici și curatorilor politicii …
13:10
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Kievului: 28 de răniți și un mort, înaintea întâlnirii Trump–Zelenski # Cotidianul
Kievul a fost ținta unui atac aerian masiv, combinat cu rachete și drone, în noaptea de 27 decembrie. Atacul a început cu lansarea de către Rusia a mai multor rachete hipersonice Kinzhal, rachete balistice Iskander și a unui grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei, cu puțin înainte de ora 2:00, ora Kievului, potrivit …
13:00
Statul Major ucrainean: Rusia a pierdut peste 1,2 milioane de militari în Ucraina de la începutul invaziei # Cotidianul
Rusia a pierdut aproximativ 1.203.310 militari în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022, potrivit unui raport publicat pe 27 decembrie de General Staff of Ukraine’s Armed Forces. Conform datelor oficiale, doar în ultimele 24 de ore forțele ruse ar fi înregistrat 1.240 de pierderi de personal. Raportul mai arată …
12:50
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în căutare internațională, după ce INTERPOL Paris a transmis, la 26 decembrie 2025, o solicitare oficială în acest sens. Informația a fost confirmată pentru cotidianul.md de șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. „Confirm faptul că Direcția cooperare internațională polițienească …
Acum 24 ore
18:50
DOCUMENT | Unii bugetari vor munci cât pentru trei persoane. Guvernul pune moratoriu la angajări în sectorul public pentru mii de funcționari # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova intenționează să instituie un moratoriu temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar, măsură ce va fi aplicată până la 31 decembrie 2026. Proiectul de hotărâre a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și urmează să fie aprobat în ședința Executivului din 29 decembrie . Potrivit documentului, moratoriul va viza instituțiile și autoritățile publice …
18:40
Reuters: Zelenski va purta duminică discuții cu miză majoră privind teritoriile și securitatea cu Trump # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va discuta duminică, în Florida, cu președintele SUA, Donald Trump, chestiuni teritoriale — principalul punct sensibil în negocierile pentru încetarea războiului — în contextul în care un cadru de pace în 20 de puncte și un acord privind garanțiile de securitate sunt aproape finalizate, scrie publicația Reuters. Anunțând întâlnirea, Zelenski a …
17:20
VIDEO | Au reparat trotuarul, dar au lăsat stâlpii în mijlocul pavajului. „Nu faci din banii mamei tale, faci din banii Uniunii Europene și ai cetățenilor”. Vloggerul Grigore Manoli, revenit din SUA, critică modul în care se fac lucrările de reabilitare în Nisporeni # Cotidianul
Vloggerul Grigore Manoli, revenit recent în Republica Moldova, a publicat un videoclip în care arătat un proiect în desfășurare de reabilitare a unui trotuar din Nisporeni. Inițial, Manoli recunoaște că s-a bucurat de schimbările observate: drumuri și trotuare noi, semn aparent de dezvoltare. Entuziasmul dispare însă rapid atunci când privește mai atent detaliile. „Uite-te ce …
16:40
Curtea de Apel confirmă vinovăția încă a unui ex-judecător implicat în dosarul ,,Laundromat” # Cotidianul
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul unui fost judecător, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța a constatat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la …
Ieri
14:40
Relațiile Moldova–SUA, discutate la Washington: Vlad Kulminski s-a întâlnit cu Marco Rubio # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, anunță că a avut o discuție cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio, axată pe relațiile bilaterale dintre Chișinău și Washington. Potrivit diplomatului, dialogul dintre cele două părți va continua la nivel de echipe, obiectivul fiind pregătirea unei reuniuni care …
14:30
S-ar ascunde în Transnistria? Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, dat în căutare națională # Cotidianul
Inspectoratul General al Poliției a anunțat că a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia Dmitri Constantinov urmează să fie localizat, reținut și adus în fața organelor de drept pentru executarea sentinței pronunțate de instanță. Potrivit unei surse TVR Moldova din cadrul unei instituții de forță, fostul oficial de la Comrat s-ar fi aflat …
14:20
Încă o moarte suspectă în anturajul puterii de la Moscova: fostul șef din Apărare al lui Putin, „gardianul secretelor”, a murit subit de Crăciun, după ce a fost demis în 2024, prin decret prezidențial # Cotidianul
Moartea subită a colonelului-general Iuri Sadovenko, fost adjunct al ministrului rus al Apărării, survenită în ziua de Crăciun, se înscrie într-un șir tot mai lung de decese suspecte în rândul elitelor politice, militare și economice ale Federației Ruse. Potrivit agenției TASS, care citează surse din anturajul familiei, Sadovenko a murit la Moscova, la vârsta de …
13:30
VIDEO | „Își ținea fiul în lanț, în ogradă, în loc de câine”. Detalii noi despre bărbatul din Anenii Noi care ar fi ucis trei oameni și le-ar fi dat cadavrele porcilor. Avocat: Au fost găsite oseminte și haine cu urme de sânge # Cotidianul
Avocatul Dorin Podlisnic a prezentat detalii cutremurătoare despre cazul de omor descoperit în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, afirmând că faptele investigate de oamenii legii indică un nivel de violență rar întâlnit și un pericol major pentru societate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii sale „Verdict”, unde avocatul a analizat atât circumstanțele juridice ale …
13:10
Economia Moldovei accelerează în 2025: creștere de 5,2% și investiții record, anunță ministrul Eugen Osmochescu # Cotidianul
Economia Republicii Moldova arată semne clare de revenire, cu o creștere de 5,2% în trimestrul al treilea al anului 2025 și investiții record realizate de mediul de afaceri. Datele au fost prezentate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1. „Economia Republicii Moldova se revigorează. În …
13:00
Fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de detenție pentru fapte de corupție # Cotidianul
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu și delapidări în proporții deosebit de mari. Hotărârea a fost pronunțată în lipsă de Judecătoria Comrat, după ce procurorii solicitaseră inițial o pedeapsă de 13 ani. Potrivit surselor din cadrul structurilor de securitate și …
13:00
Zelenski și Trump urmează să se întâlnească la Mar-a-Lago. Discuțiile ar putea avea loc înainte de Anul Nou # Cotidianul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să aibă o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la reședința sa privată din Florida, Mar-a-Lago. Informația a fost făcută publică de jurnalistul Barak Ravid de la Axios, care citează un oficial ucrainean. Potrivit sursei, întâlnirea este programată pentru duminică și va avea loc în contextul intensificării contactelor dintre …
11:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat joi discursul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept „neadecvat” și „amar” și afirmând că acesta ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea liderului de la Kiev de a participa la negocierile în curs pentru încheierea războiului. În mesajul rostit în Ajunul Crăciunului, …
11:10
Captură de droguri de circa 20 de milioane de lei la Chișinău: două refugiate din Ucraina, arestate preventiv # Cotidianul
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au anunțat reținerea a două femei din Ucraina, refugiate în Republica Moldova, într-un dosar de trafic de droguri de proporții deosebit de mari. Potrivit autorităților, capturile de substanțe narcotice sunt estimate la aproximativ 20 de milioane …
11:00
Stenograme declasificate: Putin a propus aderarea Rusiei la NATO într-o discuție cu George W. Bush în 2001 # Cotidianul
Statele Unite au făcut publice mai multe stenograme ale discuțiilor dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, în care Putin a adus în discuție ideea aderării Rusiei la NATO. Stenogramele au fost publicate de National Security Archive, un institut independent de cercetare și bibliotecă nonprofit, cu sediul la …
10:40
Zelenski anunță o viitoare întrevedere cu Donald Trump pe tema planului de pace pentru Ucraina # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că urmează să aibă, în perioada apropiată, o întâlnire bilaterală cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Liderul de la Kiev a precizat că, până la finalul anului, ar putea fi adoptate mai multe decizii-cheie legate de planul de pace facilitat de Washington. Zelenski a menționat, într-un mesaj publicat pe …
10:40
Ion Ceban acuză presiuni politice asupra aleșilor locali: O vânătoare deschisă pentru a-i forța să treacă la PAS # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău și lider al Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, acuză actuala guvernare de presiuni directe asupra primarilor și consilierilor locali din alte formațiuni politice, inclusiv din MAN, pentru a-i determina să adere la Partidul Acțiune și Solidaritate. Într-o postare publicată pe Facebook, Ceban susține că aleșii locali ar fi puși în fața unor …
10:30
VIDEO | Suspendarea programului FMI, interpretată politic de Igor Dodon: „Un cartonaș roșu” al Occidentului pentru Maia Sandu și PAS # Cotidianul
Fostul președinte al Republicii Moldova, pro-rusul Igor Dodon, susține că suspendarea programului Fondului Monetar Internațional cu Republica Moldova ar reprezenta un „cartonaș roșu” din partea Occidentului pentru președinta Maia Sandu și actuala guvernare de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. În acest context, fostul șef al statului califică suspendarea programului …
10:00
34 de ani de la căderea URSS: 26 decembrie 1991, ziua care a pus capăt epocii sovietice # Cotidianul
La finalul anului 1991, Uniunea Sovietică a dispărut oficial de pe harta politică a lumii, punând capăt unuia dintre cele mai influente proiecte statale ale secolului XX. Decizia a fost consfințită pe 26 decembrie 1991, când forul legislativ al Uniunii a recunoscut suveranitatea republicilor componente și a deschis calea unei noi arhitecturi regionale. Procesul de …
09:50
Comparativ cu submarinele nucleare masive ale Rusiei, submarinul suedez A26, cu o lungime de doar 66 de metri, este un model compact. Însă ceea ce îi lipsește ca dimensiune este compensat prin capacitățile sale de camuflaj și supraveghere. O deschidere integrată în prova îi permite să lanseze drone subacvatice, senzori sau scafandri pe fundul mării. …
09:40
Zelenski, convorbire de Crăciun cu trimișii lui Trump: Lucrăm 24/7 pentru a pune capăt războiului # Cotidianul
Președintele Volodîmîr Zelenski a avut, în ziua de Crăciun, o convorbire telefonică de aproape o oră cu trimișii speciali ai președintelui american Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta „mai multe detalii substanțiale” ale negocierilor de pace în curs, a declarat șeful statului ucrainean. „Lucrăm cu adevărat 24/7 pentru a apropia sfârșitul acestui …
25 decembrie 2025
20:40
Record în Rusia: peste 4.000 de persoane, inclusiv sute de minori, adăugate în lista „teroriștilor și extremiștilor” # Cotidianul
În 2025, registrul „teroriștilor și extremiștilor” al Rosfinmonitoring a fost extins cu 4.018 nume — un record cel puțin pentru ultimii șapte ani, arată o analiză realizată de publicația „Verstka”, care a studiat actualizările listei monitorizate de un script creat de dezvoltatorul Ivan Șukșin. Lista a crescut cu 26% în 2025 Comparativ cu anul precedent, …
19:40
2025, anul pașilor decisivi spre UE: Delegația Uniunii Europene evidențiază progresele Republicii Moldova # Cotidianul
Anul 2025 a reprezentat o etapă esențială în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, fiind marcat de decizii concrete și reforme avansate în domeniile economic, financiar, digital și legislativ, necesare pentru procesul de aderare. Potrivit unui comunicat al Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, relația UE–Moldova a cunoscut, din martie până în decembrie 2025, o …
19:20
Din 1 ianuarie, moldovenii vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam …
19:10
Rusia sub președintele Vladimir Putin este mai puțin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Șerbakova, cofondatoare a organizației pentru drepturile omului Memorial, pentru dpa, citat de agerpres.ro. Expertă în crimele comise în epoca stalinistă, Șerbakova a explicat că, deși sistemul sovietic a fost putred și lipsit de credibilitate, au existat reguli …
16:50
Comisia Europeană a prezentat o strategie de soluționare a crizei locuințelor în întreg blocul comunitar. Este primul plan prezentat pentru locuințe accesibile, pe fondul scumpirilor rapide și al supraturismului, care pune presiune asupra piețelor locale, transmite IPN. „Europa trebuie să-și asume colectiv responsabilitatea pentru criza locuințelor, care afectează milioane de cetățeni și să ia măsuri …
16:40
6 miliarde de lei pentru educație: ce investiții anunță Ministerul Educației și de unde vor veni banii # Cotidianul
Aproximativ 6 miliarde de lei vor fi direcționate, în următorii ani, către dezvoltarea infrastructurii din educație, cu prioritate pentru renovarea și echiparea instituțiilor de învățământ. Investițiile sunt menite să genereze transformări semnificative în funcționarea sistemului educațional. În paralel, programa școlară urmează să fie actualizată până în 2027, fiind prevăzută elaborarea unor manuale noi pentru toate …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Avioane NATO ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere nucleare într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie # Cotidianul
NATO a trimis avioane de vânătoare după ce Vladimir Putin a dislocat bombardierele sale strategice nucleare Tu-95MS pentru a amenința nordul Marii Britanii, într-un zbor de Crăciun deasupra Mării Norvegiei, scrie mirror.co.uk. Vladimir Putin a trimis bombardiere nucleare pentru a amenința nordul Marii Britanii, într-un zbor de lungă durată de Crăciun deasupra Mării Norvegiei. NATO …
16:20
Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova, la care a participat și președinta Maia Sandu, a reconfirmat direcția strategică asumată de Chișinău: aderarea la Uniunea Europeană ca prioritate absolută a politicii interne și externe. Mesajul nu a surprins pe nimeni, mai ales în contextul actual, în care agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă, iar amenințările hibride …
13:50
Președintele Volodîmîr Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind o credință tradițională potrivit căreia, în această noapte, „cerurile se deschid”, iar ucrainenii își pun o singură dorință, scrie kyivindependent.com. „«Să moară», s-ar putea gândi fiecare dintre noi”, a spus Zelenski, făcând referire la președintele rus Vladimir Putin. „Dar atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, …
13:20
Crima din Anenii Noi: Cernăuțeanu afirmă că poliția a infiltrat o persoană sub acoperire # Cotidianul
Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului suspectat că ar fi ucis cel puțin o persoană în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Informația a fost făcută publică de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni difuzate de Jurnal TV. Persoana sub acoperire a lucrat în gospodăria suspectului pentru a acumula …
13:00
VIDEO | Ion Ceban, huiduit pe scenă la concertul aniversar Zdob și Zdub, la Arena Chișinău # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a fost huiduit de o parte a publicului în timpul concertului aniversar al trupei Zdob și Zdub, organizat pe 24 decembrie, la Arena Chișinău. Reacțiile din sală au fost împărțite: în timp ce unii spectatori i-au cerut să coboare de pe scenă, alții l-au aplaudat. Edilul a urcat pe scenă …
12:50
Crăciun sub asediul vremii extreme în România: viscol puternic, porturi închise și ger de până la -12 grade # Cotidianul
Sărbătorile de iarnă au început sub semnul unor fenomene meteo severe în mare parte din România. Vremea s-a deteriorat accentuat, iar meteorologii avertizează asupra unui episod de iarnă dură, caracterizat prin viscol, vânt puternic, ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute. Un cod galben este în vigoare pentru 19 județe și municipiul București, valabil până …
24 decembrie 2025
21:40
Cum a arătat primul an din al doilea mandat al Maiei Sandu, în viziunea analiștilor: consolidare, diplomație și aderare la UE # Cotidianul
Primul an al celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu a fost caracterizat de o stabilizare a arhitecturii puterii de stat și de o reconfigurare a poziționării Republicii Moldova pe plan internațional. Succesul electoral, ritmul integrării europene și ofensiva diplomatică au contribuit la transformarea unui stat izolat într-un exemplu de succes pentru Uniunea Europeană …
21:40
Mesaje de Crăciun de la conducerea țării: pace, sănătate și solidaritate pentru cetățeni # Cotidianul
În ajunul Crăciunului pe stil nou, conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare adresate cetățenilor, cu urări de pace, sănătate și căldură în case. Mesajele au venit din partea președintelui Parlamentului, a Guvernului și a șefei statului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a urat moldovenilor „Crăciun Fericit” oriunde s-ar afla și i-a îndemnat să fie …
21:30
Armata Ucrainei a anunțat miercuri că a lovit, în cursul nopții, uzina de cauciuc sintetic Iefremov din regiunea Tula a Rusiei, precum și un depozit destinat dronelor maritime din Crimeea aflată sub ocupație rusă. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram, armata ucraineană a precizat că uzina din Iefremov este specializată în producerea de componente pentru …
20:50
România s-a remarcat în 2024 drept „cel mai vocal susținător” al Republicii Moldova la nivel european # Cotidianul
România a acordat în 2024 o atenție prioritară Republicii Moldova, concentrându-și eforturile diplomatice pe sprijin bilateral, mobilizarea susținerii internaționale și promovarea integrării europene a Chișinăului. Concluzia se regăsește în raportul de activitate pe anul 2024 al Consiliul Suprem de Apărare a Țării, document prezentat săptămâna trecută în comisiile de Apărare ale Parlamentului României și care …
19:10
Uniunea Europeană a condamnat public decizia Statelor Unite de a impune interdicții de viză unor cetățeni europeni, inclusiv unui fost comisar european și mai multor activiști de top implicați în combaterea dezinformării și a discursului instigator la ură. Bruxellesul califică măsura drept „nejustificată” și avertizează că își va apăra ferm autonomia de reglementare. Administrația președintelui …
17:50
Ipocrizie în sutană: Patriarhul Kirill are o relație neoficială ascunsă timp de peste 50 de ani # Cotidianul
O investigație amplă realizată de publicația rusă independentă Proiect scoate la iveală detalii despre o relație personală de lungă durată a patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill (Vladimir Gundeaev), relație care ar contraveni în mod direct canoanelor ortodoxe. Potrivit jurnaliștilor, capul Bisericii Ortodoxe Ruse ar fi fost însoțit timp de peste cinci decenii de aceeași femeie, …
17:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” atinge un nou prag istoric: peste 6 milioane de pasageri în 2025 # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău marchează astăzi un nou record pentru aviația civilă din Republica Moldova, atingând cifra de 6.000.000 de pasageri procesați în anul 2025, un reper considerat istoric pentru infrastructura aeronautică națională și pentru conectivitatea țării cu destinațiile internaționale. Ceremonia festivă a avut loc în zona „Sosiri” a aeroportului, unde a fost …
17:30
Explozia de la Moscova, noi detalii: surse „RBC-Ucraina” susțin că polițiștii uciși ar fi torturat prizonieri ucraineni. Autoritățile ruse prezintă o versiune diferită # Cotidianul
Explozia produsă în noaptea de miercuri pe strada Elețkaia din Moscova, soldată cu moartea a doi polițiști și a unei alte persoane, continuă să genereze noi versiuni și interpretări. După ce Comitetul de Anchetă al Rusiei a anunțat oficial că incidentul ar fi avut loc în momentul în care polițiștii au încercat să rețină o …
17:00
Record istoric pentru turismul din Republica Moldova. Țara intră în Top 10 destinații europene în 2025 # Cotidianul
Republica Moldova a înregistrat în 2025 cele mai bune performanțe turistice din istoria sa. Dezvoltarea turismului a devenit o prioritate, iar rezultatele sunt vizibile. Declarații în acest sens a făcut directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Șandra, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la postul public de televiziune. În prima jumătate a anului, …
16:10
VIDEO | Schimbarea la față a lui Krasnoselski. Autoproclamatul lider de la Tiraspol recunoaște sprijinul pentru asigurarea gazului în regiunea transnistreană # Cotidianul
Cu doar câteva zile înainte de intrarea în noul an, administrația de la Tiraspol admite existența unor riscuri legate de alimentarea cu energie, dar susține că regiunea nu se va confrunta cu o nouă criză similară celei de la începutul anului 2025. Declarațiile au fost făcute de liderul separatist Vadim Krasnoselski, care afirmă că așa-numitele …
