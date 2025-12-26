(foto/video) „E groaznic”: Ce i s-a întâmplat unei bloggerițe de la noi în a doua zi de Crăciun

11:00

Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, un bărbat de 59 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor '90, începutul anilor 2000, individul și-a legat propriul fiu cu lanț de fer și l-a plasat în loc de câine în ograda gospodăriei sale, fapt pentru care a fost și tras la răspundere”, a precizat apărătorul în cadrul podcastului „Verdict”.