Andra, surpriză pentru fani de Crăciun: „Enrique Iglesias și-a dorit să mai facem încă o piesă împreună!” Cum sună melodia Me Voy Acostumbrando
UNIMEDIA, 26 decembrie 2025 16:30
Fanii Andrei au primit un cadou muzical neașteptat chiar de sărbători! Artista a anunțat pe Instagram că a înregistrat o nouă piesă alături de Enrique Iglesias și Descemer Bueno, marcând astfel a doua colaborare dintre Andra și superstarul internațional, după hitul Nos Fuimos Lejos din 2018, scrie protv.ro.
Andra, surpriză pentru fani de Crăciun: „Enrique Iglesias și-a dorit să mai facem încă o piesă împreună!" Cum sună melodia Me Voy Acostumbrando
Atenție, șoferi! Se circulă în condiţii de ninsoare, în toată țara: Recomandările Poliției
12:50
Fără ședință astăzi la Parlament. Chicu: „Vom fi mai harnici de la anul, în 2028. Vă promitem, dar astăzi ne doare capul, după ieri” # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a ironizat activitatea Parlamentului, după ce săptămâna curentă ședința plenară nu a avut loc. „Noi vom fi mai harnici de la anul, în 2028. Vă promitem! Dar astăzi ne doare capul, după ieri”, a scris Chicu pe rețele.
12:40
(video) A 15-a încercare, fără noroc. CMC, într-o nouă ședință cu doar 19 aleși. Șova: Nu știu dacă mai trebuie să repetăm rugămintea față de colegii care ignoră lucrul # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit din nou, însă fără cvorum. Doar 19 consilieri au fost prezenți la cea de-a 15-a tentativă de convocare a ședinței.
12:30
Ion Ceban: PAS a început vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide. Sunt amenințați că vor avea probleme cu ANI sau dosare, dacă refuză # UNIMEDIA
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, susține că în ultima perioadă există o „vânătoare deschisă” asupra primarilor și consilierilor din alte formațiuni politice, inclusiv membri ai MAN, pentru a trece la partidul PAS.
12:20
(video) „Să nu uităm că ședința e publică”. Judecătorul CA Centru Chiroșca, întrerupt de Livia Mitrofan la CSM: Mergem pe altă extremă # UNIMEDIA
Judecătorul Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru a fost întrerupt brusc, astăzi, la ședința CSM, de către membra Consiliului, Livia Mitrofan, în timp ce răspundea la o întrebare a unui alt membru, pe raportul Comisiei Vetting privind reevaluarea sa. „Să nu uităm că ședințele sunt publice”, a comentat Mitrofan.
12:10
(video) CSM le-a spus da magistraților Sergiu Stratan și Constantin Damaschin: Consiliul a acceptat rapoartele Comisiei Vetting # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit, astăzi, 26 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 5 subiecte - toate fiind rapoarte ale Comisiei Vetting pe evaluarea judecătorilor Ruxanda Pulbere, Constantin Damaschin, Ion Bulhac, Igor Chiroșca, Sergiu Stratan.
12:10
Prețuri și mai mici la carburanți, în weekend: Cât vor costa benzina și motorina în următoarele 3 zile # UNIMEDIA
Prețul la carburanți continuă să scadă și în weekendul care vine - 27.12.2025 - 29.12.2025. Astfel, benzina se ieftinește cu 16 bani, iar motorina - cu 9 bani.
12:00
(live) CSM le-a spus da magistraților Sergiu Stratan și Constantin Damaschin: Consiliul a acceptat rapoartele Comisiei Vetting # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 26 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte - toate fiind rapoarte ale Comisiei Vetting pe evaluarea judecătorilor Ruxanda Pulbere, Constantin Damaschin, Ion Bulhac, Igor Chiroșca, Sergiu Stratan.
12:00
Ultima oră! Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare # UNIMEDIA
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată vineri, 26 decembrie, de către Judecătoria Comrat.
12:00
(video) „Războiul a dat sens generației mele”. Propagandistului rus Soloviov i-au dat lacrimile în fața lui Putin: „Bărbate, ai fost creat pentru luptă” # UNIMEDIA
Propagandistul rus Vladimir Soloviov, a izbucnit în lacrimi după ce a primit un premiu de la Vladimir Putin, lăudând invazia Ucrainei și presupusele merite ale armatei ruse, scrie adevarul.ro.
11:40
Doi copii s-au pierdut în PMAN, la Târgul de Crăciun. Carabinierii, care au observat că aceștia sunt fără adulți, au intervenit rapid și le-au identificat părinții.
11:30
Bărbatul care a încercat să dea foc la Procuratura din Vulcănești, condamnat: Va achita și un prejudiciu de 180 mii lei # UNIMEDIA
Bărbatul de 50 de ani, care a încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probațiune de trei ani.
11:20
Până și prinții au secrete: Ce se întâmplă de obicei în biserică, de Crăciun, când camerele nu-l filmează pe William # UNIMEDIA
Nașterea Domnului e prilej de reculegere și introspecție pentru toată lumea, însă viitorul rege britanic, Prințul William, recunoaște că atmosfera poate fi extrem de... relaxată chiar în biserică, în timpul slujbei de Crăciun, scrie Okmagazine.ro.
11:10
Ofițeri ruși de poliție, uciși într-un atac la Moscova: Ucraina susține că au fost implicați în torturarea prizonierilor de război # UNIMEDIA
Doi ofițeri de poliție care ar fi fost implicați în tortuarea prizonierilor ucraineni de război au fost uciși într-o explozie la Moscova, scrie The Kyiv Independent, citând surse din serviciul militar de informații al Ucrainei, HUR, relatează HotNews.ro.
11:10
(video) Un BMW X5, făcut zob după un accident grav la Anenii Noi: Au intervenit medicii și pompierii
Un accident grav a avut loc, în ajun de Crăciunul pe stil nou, la Anenii Noi. Un BMW X5 și un alt automobil au fost avariate grav, în urma impactului. A fost nevoie de intervenția Pompierilor.
11:00
(foto) Vânt puternic în toată țara: Meteorologii au emis Cod galben pentru 4 zile. Harta zonelor vizate # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului pentru perioada 26–29 decembrie 2025.
11:00
(video) „Își ținea fiul în lanț în ogradă, în loc de câine”. Cine ar fi bărbatul din Anenii Noi bănuit că a ucis 3 oameni și i-a dat la porci. Avocat: O versiune - omoruri în serie # UNIMEDIA
Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, un bărbat de 59 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor '90, începutul anilor 2000, individul și-a legat propriul fiu cu lanț de fer și l-a plasat în loc de câine în ograda gospodăriei sale, fapt pentru care a fost și tras la răspundere”, a precizat apărătorul în cadrul podcastului „Verdict”.
10:40
(live) A 15-a încercare, fără noroc. CMC, într-o nouă ședință cu doar 19 aleși. Șova: Nu știu dacă mai trebuie să repetăm rugămintea față de colegii care ignoră lucrul # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit din nou, însă fără cvorum. Doar 19 consilieri au fost prezenți la cea de-a 15-a tentativă de convocare a ședinței. „Nu știu dacă mai trebuie să repetăm rugămintea față de colegii care ignoră lucrul în Consiliul, dar totuși îi așteptăm!”, a declarat președintele CMC, Denis Șova.
10:30
Volodimir Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump „în viitorul apropiat”: „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou” # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, „în viitorul apropiat”, după săptămâni de eforturi diplomatice intensificate pentru a pune capăt războiului dintre țara sa și Rusia, scrie Reuters, potrivit hotnews.ro.
10:20
(live) Judecătorii Pulbere, Damaschin, Bulhac, Stratan și Chiroșca, în fața CSM: Consiliul decide, astăzi, dacă acceptă rapoartele Comisiei Vetting # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 26 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte - toate fiind rapoarte ale Comisiei Vetting pe evaluarea judecătorilor Ruxanda Pulbere, Constantin Damaschin, Ion Bulhac, Igor Chiroșca, Sergiu Stratan.
10:20
A căzut tavanul unei case peste o fetiță de trei ani, într-un sat din Slobozia: Micuța a fost scoasă de mama sa de sub dărâmături și dusă la spital # UNIMEDIA
Un incident periculos a avut loc într-un sat din raionul Slobozia, unde o fetiță de doar trei ani a fost rănită în urma prăbușirii parțiale a tavanului unei locuințe.
10:00
Europa, din nou în alertă: Un virus mortal, mai periculos decât COVID, a fost confirmat în Franța # UNIMEDIA
Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus mortal, considerat mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei. Franța a raportat primele cazuri de MERS – sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o boală gravă cu o rată de mortalitate de aproximativ 35%, adică unul din trei pacienți infectați moare. Apariția virusului reaprinde temerile unei noi crize sanitare globale într-o Europă încă vulnerabilă după șocul COVID-19, scrie adevarul.ro.
10:00
(live) CSM, în ședință: Rapoartele Comisiei de evaluare externă pe 5 judecători, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 26 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte - toate fiind rapoarte ale Comisiei Vetting pe evaluarea judecătorilor Ruxanda Pulbere, Constantin Damaschin, Ion Bulhac, Igor Chiroșca, Sergiu Stratan.
09:50
„Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit virală # UNIMEDIA
Videoclipul a devenit viral pe TikTok și face înconjurul țării. O simplă urare s-a transformat în subiect de glumă și… haz de necaz. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit trend în rândul utilizatorii platformei.
09:40
„Tirania este în plină expansiune”. Jimmy Kimmel îl critică pe Donald Trump într-un mesaj de Crăciun # UNIMEDIA
Jimmy Kimmel spus că a fost un „an excelent” pentru fascismul din SUA sub conducerea lui Donald Trump, avertizând telespectatorii britanici cu privire la amenințarea cenzurii, relatează HotNews.ro cu referire la Sky News.
09:30
La pas rapid în numele rectorului?! MEC publică de sărbători inițiativa pe fuziunea Universității din Cahul cu UTM și dă doar 6 zile pentru „dezbateri”. Mandatul lui Bostan ar expira în februarie # UNIMEDIA
Ministerul Educației a publicat, în pline sărbători, pe particip.gov.md, inițiativa privind reorganizarea Universității Tehnice a Moldovei prin integrarea Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, scrie SPPOT.
09:10
Pe 26 decembrie, istoria a fost marcată de premiera primei opere românești la Iași în 1848 și de formarea guvernului provizoriu în România post-revoluționară în 1989.
