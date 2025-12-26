Andra, surpriză pentru fani de Crăciun: „Enrique Iglesias și-a dorit să mai facem încă o piesă împreună!” Cum sună melodia Me Voy Acostumbrando

10:00

Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus mortal, considerat mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei. Franța a raportat primele cazuri de MERS – sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o boală gravă cu o rată de mortalitate de aproximativ 35%, adică unul din trei pacienți infectați moare. Apariția virusului reaprinde temerile unei noi crize sanitare globale într-o Europă încă vulnerabilă după șocul COVID-19, scrie adevarul.ro.