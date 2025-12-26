ASP modifică unele rute de examinare auto ca studenții să nu le „exerseze anticipat”: Vezi ce trasee noi s-au adăugat

21:20

Recenta vizită în Statele Unite ale Americii a liderului PAS, Igor Grosu, președinte al Parlamentului și a ministrului de Externe, Mihai Popșoi a stârnit un val de critici din partea opoziției, care spune că oficialii nu au fost primiți de nimeni la nivel înalt, peste ocean, iar deplasarea a fost „o irosire de bani publici”. Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski s-a indignat de criticile opoziției, a spus că aceasta „habar nu are” cum funcționează lucrurile în SUA, dar a confirmat, la Rezoomat de la rlive, că întrevederea „cerută” cu Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, nu a avut loc.