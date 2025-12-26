(video) Un BMW X5 și un Renault, făcute zob după un accident grav la Anenii Noi: Au intervenit medicii și pompierii

19:00

În timp ce majoritatea moldovenilor caută cele mai sofisticate și luxoase localuri pentru a-și organiza nunta sau alt eveniment important din viață, un cuplu a decis să-și aniverseze cei 30 de ani de căsnicie direct în garaj. Clipul cu veselia s-a viralizat pe TikTok, unde a adunat sute de comentarii. Unii innternauți au glumit cu poftă, alții i-au lăudat pe miri.