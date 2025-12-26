Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil

14:00

Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu în buletinul lunar din decembrie al Asociației pentru Politică Externă, realizat împreună cu Friedrich-Ebert-Stiftung, analista subliniază că declarațiile unor politicieni, care se laudă în asemenea situații cu viteza procesului, subminează grav încrederea în justiție, transmite IPN.