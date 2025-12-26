Ceban: Vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN

07:30

Forma pe care ar putea-o avea un document scris prin care Rusia să confirme că nu are intenţii de a ataca statele NATO poate fi negociată, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de […] Articolul Zaharova: Rusia este deschisă la negocieri pentru un document care să garanteze lipsa intenţiilor agresive faţă de NATO apare prima dată în Realitatea.md.