Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație: „Va reduce riscul erorilor umane”
Realitatea.md, 26 decembrie 2025 15:00
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație, un echipament care va fi utilizat pentru documentarea digitală a locului faptei în cadrul investigațiilor penale. Potrivit oamenilor legii, noua tehnologie permite realizarea unor reprezentări virtuale detaliate ale scenelor investigate, prin utilizarea unui laser de înaltă precizie, ceea ce va facilita colectarea și
Acum 10 minute
15:10
Un colindător, în stare gravă la spital: A fost bătut cu bâta pentru că nu știa versurile unei piese # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din orașul Huedin, județul Cluj, România, a ajuns în stare gravă la spital, în ajun de Crăciun, după ce ar fi fost agresat cu o bâtă de doi tineri, în vârstă de 23 și 17 ani. Potrivit poliției, pe fondul unui conflict spontan, tânărul de 23 de ani l-ar
Acum 30 minute
15:00
15:00
Rutte: UE nu trebuie să devină absolut independentă de SUA în materie de apărare, dar să își asume responsabilități # Realitatea.md
Șeful NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii (SUA) în domeniul apărării. Opinia oficialului pare a fi în contradicție cu actualul curs al administrației Trump. Potrivit unui interviu recent, acordat de Rutte agenției DPA, SUA se așteaptă ca statele europene să își asume mai
15:00
Descoperă cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa! Ce prețuri te așteaptă în Bulgaria # Realitatea.md
Stațiunile de schi din Bulgaria continuă să se claseze printre cele mai accesibile destinații montane din Europa și pentru sezonul de schi 2025-2026. Stațiunile de top Bansko, Boroveț și Pamporovo oferă prețuri competitive, atrăgând turiști din întreaga Europă, potrivit Novinite. La Bansko, un abonament sezonier pentru adulți costă 1.700 de leva, adică aproximativ 869 de
14:50
„Donald Trump atacă ISIS în Nigeria: „Vor plăti scump pentru măcelărirea creștinilor” # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 25 decembrie, că a ordonat o lovitură „letală" împotriva teroriștilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, ca răspuns la persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor din această țară. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a afirmat că a dispus o „lovitură puternică și mortală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei",
Acum o oră
14:40
CSM a acceptat evaluarea președintelui interimar al judecătoriei Chișinău și a unui candidat la CSJ # Realitatea.md
Rapoartele de evaluare externă a lui Sergiu Stratan, candidat pentru funcția de judecător Curtea Supremă de Justiție, dar și a președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău Constantin Damaschin, au fost acceptate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În ambele cazuri, urmare a deliberărilor, membrii Consiliului prezenți la ședință, au acceptat rapoartele Comisiei de evaluare externă. Pentru
14:30
Telescaunul de pe muntele Zahăr Berkut, situat în regiunea Livov, s-a oprit brusc, lăsând aproximativ 80 de persoane blocate pe acesta. Incidentul a avut loc astăzi, 26 decembrie, într-o zi în care condițiile meteorologice din întreaga țară se înrăutățeau rapid. Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Urgență al Ucrainei (DSNS), citate de rbc.ua, salvamontiștii au
14:30
VIDEO Incident violent la Ciocana! Un bărbat a rupt bariera de la un supermarket, apoi a dispărut # Realitatea.md
Un bărbat este căutat de polițiști după ce a rupt cu piciorul bariera de la un supermarket de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei. Imaginile video au fost făcute publice pe rețelele de socializare. Redacția Realitatea.md a solicitat în acest sens informații de la poliția municipiului Chișinău, care a precizat următoarele.
14:20
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru acest weekend și luni un tarif-plafon de 21,81 lei pentru benzina cu cifra octanică 95 și de 18,58 lei pentru motorină. Potrivit ANRE, benzina A95 s-a ieftinit cu 16 bani față de perioada precedentă, iar motorina – cu 9 bani. Noile
Acum 2 ore
14:10
Vreme cu vânt puternic în Moldova. Aveți grijă la mașini și la firele electrice căzute # Realitatea.md
Vântul va sufla puternic în următoarele zile, cu rafale care pot ajunge la 15–20 m/s. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, intensificările sunt așteptate pe 26–27 decembrie în regiunile de nord și centru, iar pe 28–29 decembrie, pe întreg teritoriul țării. În aceste condiții, IGSU atenționează populația să fie prudentă la folosirea focului deschis și a
14:00
MEC: După comasarea cu UTM, Universitatea din Cahul va primi 10 mln de lei pentru modernizare # Realitatea.md
După ce va fi comasată cu UTM, Universității din Cahul i se vor oferi 10 milioane de lei, timp de patru ani, pentru modernizare, dotări și dezvoltare, transmite Ministerul Educației. Instituția va deveni Centrul Universitar Cahul, va avea un buget distinct pentru funcționarea și dezvoltarea, iar patrimoniul universitar din Cahul va fi utilizat prioritar pentru
13:50
Vlad Kulminski, după discuția cu Marco Rubio: „Moldova merită să fie auzită, înțeleasă și tratată cu seriozitate” # Realitatea.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a anunțat că a avut o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio, în cadrul căreia au fost discutate relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite. „Dialogul va continua la nivel de echipe, cu obiectivul clar de a
13:50
Dmitri Constantinov a fost dat în căutare după sentința pronunțată astăzi, prin care a fost condamnat la 12 ani de detenție. Poliția a inițiat un dosar de căutare, iar fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept pentru executarea pedepsei. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații
13:50
Trei mașini au fost avariate după ce s-au lovit violent astăzi, 26 decembrie, pe șoseaua Balcani, intersecție cu strada Liviu Deleanu din Chișinău. Potrivit poliției, un Volvo s-a tamponat cu un Mercedes și cu o Toyota. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de oamenii legii. Pentru
13:40
Schimbări importante la examenul auto! Rutele pentru proba practică vor fi modificate # Realitatea.md
Au fost schimbate rutele de examinare la proba practică auto, în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Noile trasee vor permite o evaluare mai corectă a candidaților și vor reduce aglomerația creată de automobilele școlilor auto, precum și riscul ca rutele de examen să fie cunoscute din timp, explică Agenția Servicii Publice. Potrivit ASP, schimbările
13:40
13:30
Ce tarif la gaz a pregătit ANRE pentru consumatorii rămași fără furnizor și aprovizionați de Energocom # Realitatea.md
Consumatorii casnici care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor fi aprovizionați de S.A. „Energocom", în calitate de furnizor de ultimă opțiune, la prețuri reglementate aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Pentru această categorie de consumatori, care este racordată în principal la rețelele
13:30
VIDEO Un camion s-a răsturnat la nordul Moldovei. Motivul: Șoferul unei Dacia l-a tamponat lateral cu mașina # Realitatea.md
Un camion s-a răsturnat în satul Drochia. S-a întâmplat după ce șoferul unei Dacia nu i-a acordat prioritate, în timp ce ieșea de pe un drum fără prioritate. Accidentul a avut loc în dimineața de 25 decembrie. Imagini de la fața locului au apărut pe rețelele de socializare de către martori. Pentru cele mai importante
13:20
Ceban: Vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea că ar fi declanșat o „vânătoare" asupra primarilor și consilierilor locali din alte formațiuni politice, inclusiv din Mișcarea Alternativa Națională (MAN), pentru a-i determina să adere la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Într-un mesaj public, Ceban susține că aleșii locali ar fi presați cu amenințări legate
Acum 4 ore
13:10
La două luni de la integrarea operațională a Republicii Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), efectele acestei schimbări sunt deja resimțite de cetățeni, diaspora și mediul de afaceri. Conectarea țării la infrastructura europeană de plăți marchează un pas important în modernizarea sistemului financiar și apropierea acestuia de standardele Uniunii Europene, trasnmite bani.md.
13:10
Locuitorii din Comrat ar putea plăti mai mult pentru căldură: tariful ar crește cu 16% # Realitatea.md
Locuitorii din municipiul Comrat ar putea achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat", potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif, publicat în data de 26 decembrie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Prin urmare, se propune stabilirea unui tarif de 3,22
13:00
La Călărași, Rezina și Cimișlia nu s-a tăiat porcul de Crăciun? Focare de pestă, depistate în ajun # Realitatea.md
Mai multe cazuri de peste porcină au fost depistate în Moldova, înainte de Crăciun pe rit nou. Incidentele au fost raportate la Cimișlia, Călărași și Rezina. Cazul din raionul Călărași datează cu 23 decembrie. Un mistreț a fost afectat de maladie, iar focarul este în curs de eradicare, conform specialiștilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te
13:00
Edificiile și spațiile publice din capitală sunt iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă. Sala cu orgă Primăria Municipiului Chișinău Clădirea Parlamentului Ministerul Afacerilor Interne Arcul de Triumf Piața Marii Adunări Naționale Străzile capitalei
12:50
Putin propune un schimb de teritorii din Ucraina, dar insistă asupra controlului total al Donbasului # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin le-a spus unor dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi dispus să facă un schimb de teritorii controlate de forțele rusești în Ucraina, dar că dorește întregul Donbas. Potrivit unui raport al ziarului Kommersant, citat de Reuters, Putin a discutat despre acest plan la o
12:50
Alertă la vamă! Într-o pernă de călătorie au fost găsite arme și cartușe: Cui aparținea bagajul # Realitatea.md
Două pistoale și câteva cartușe au fost descoperite într-un bagaj la intrarea în Republica Moldova, în timpul controlului unui Mercedes-Benz Vito care circula pe ruta Odesa-Chișinău. Microbuzul avea la bord mai mulți pasageri. „Funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu inspectorii Centrului Chinologic, au efectuat verificări detaliate ale bagajelor pasagerilor, inclusiv cu utilizarea razelor X,
12:40
Noaptea trecută, cea mai rece din această iarnă. Serviciului Hidrometeorologic anunță ce temperaturi vor fi până la Anu # Realitatea.md
Noaptea de 26 decembrie a fost cea mai rece din acest an, cu temperaturi minime care au coborât până la −14°C, au confirmat pentru Realitatea.md reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, cele mai scăzute valori au fost înregistrate în nordul și centrul țării. În regiunea de nord, minimele au variat între −11…−14°C, în
12:30
Turcia anunță că a primit din partea Rusiei 9 miliarde de dolari pentru centrala nucleară Akkuyu # Realitatea.md
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a anunțat recent că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, proiect important realizat de compania de stat rusă Rosatom. Acest ajutor financiar vine în contextul unei întârzieri a lucrărilor la centrala nucleară, care trebuia să devină operațională în
12:30
FOTO Primăria Capitalei evaluează alimentația în școli. Ce au constatat autoritățile # Realitatea.md
În perioada 15-17 decembrie 2025, municipalitatea a realizat o evaluare a procesului de alimentație în 75 de instituții de învățământ primar și secundar din Chișinău, ciclurile I și II. Evaluarea a vizat respectarea cadrului normativ național, a cerințelor nutriționale și a normelor igienico-sanitare, fiind realizată în conformitate cu politicile statului privind protecția sănătății copiilor și
12:20
Cinci persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, situat în Tanzania. Accidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 17:30, în zona taberei Barafu, la o altitudine de aproximativ 4.700 de metri. Printre
12:20
VIDEO Un BMW și un Renault s-au tamponat violent la Bulboaca. Salvatorii și ambulanța au intervenit la fața locului # Realitatea.md
Un BMW și un Renault s-au tamponat violent la Bulboaca, raionul Anenii Noi. Accidentul s-a produs pe 24 decembrie, în jurul orei 16:00, la o intersecție din localitate. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă că la fața locului au intervenit și salvatorii și ambulanța. Ofițera de presă a Poliției Naționale, Mariana Bețivu, […] Articolul VIDEO Un BMW și un Renault s-au tamponat violent la Bulboaca. Salvatorii și ambulanța au intervenit la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Victor Kîlciuk, avocatul fostului președinte al Adunării Populare a Găgăziei, Dmitri Constantinov, a declarat că va comenta decizia instanței de a condamna clientul său la 12 ani de închisoare, doar după ce va studia partea motivațională. „Insistăm asupra faptului că el este nevinovat”, a declarat Victor Kîlciuk pentru presă. Între timp, IPN informează că surse […] Articolul Prima reacție a avocatului lui Dmitri Constantinov după sentință apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
ANI a inițiat controlul averii unui fost ofițer SPPS: A primit gratuit mai multe imobile # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința fostului ofițer de protecție al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Sergiu Slusarenco, după ce inspectorul de integritate a constatat „aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale”. Sesizarea vizează faptul că, în perioada […] Articolul ANI a inițiat controlul averii unui fost ofițer SPPS: A primit gratuit mai multe imobile apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Șantaj la Florești: Doi bărbați, reținuți după ce au cerut 100 000 lei de la o persoană # Realitatea.md
Două persoane, bănuite de șantaj, au fost reținute pentru 72 de ore de oamenii legii. Potrivit poliției, din octombrie 2025 și până în prezent, doi bărbați, acționând în baza unei înțelegeri prealabile și cu ajutorul altor persoane, au pretins ilegal de la un bărbat de 58 de ani suma de 100 000 de lei. „Pretextul […] Articolul VIDEO Șantaj la Florești: Doi bărbați, reținuți după ce au cerut 100 000 lei de la o persoană apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Realitatea.md
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Decizia a fost pronunțată vineri, 26 decembrie, de către Judecătoria Comrat, transmite nokta.md. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, lui Constantinov i s-a interzis ocuparea anumitor funcții pe o perioadă de 5 […] Articolul Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Scandalul cu posibilul mandat nr. 3 al lui Bostan ia amploare? Consultări publice de sărbători și un nou ordin al MEC # Realitatea.md
Scandalul cu posibilul mandat suplimentar al actualului rector UTM, Viorel Bostan, ia amploare. Dan Perciun a semnat pe 17 decembrie 2025 un ordin prin care se modifică Regulamentul de alegere a conducătorilor instituțiilor superioare de învățământ. Documentul a fost publicat și în monitorul oficial. Unele voci afirmă că prin intermediul lui ar urma să fie […] Articolul Scandalul cu posibilul mandat nr. 3 al lui Bostan ia amploare? Consultări publice de sărbători și un nou ordin al MEC apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Heroină, cocaină și pastile ecstasy: Două refugiate, reținute cu droguri de 20.000.000 lei # Realitatea.md
Două femei din Ucraina, refugiate în Republica Moldova, au fost reținute de oamenii legii după au fost prinse cu o captură de droguri în valoare de aproximativ 20.000.000 lei, care ar fi fost primite prin colete de contrabandă. Acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP („sare”), mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină, precum […] Articolul VIDEO Heroină, cocaină și pastile ecstasy: Două refugiate, reținute cu droguri de 20.000.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
11:30
RO-Alert de Crăciun: Explozii puternice în județul Tulcea, din cauza atacurilor rusești # Realitatea.md
Un mesaj RO-Alert a fost emis în noaptea de 25 spre 26 decembrie pentru locuitorii din județul Tulcea, în contextul unui nou raid cu drone lansat de armata rusă asupra localităților ucrainene aflate în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale (MapN) a confirmat că raidul rusesc a vizat porturile ucrainene de la Dunăre, iar […] Articolul RO-Alert de Crăciun: Explozii puternice în județul Tulcea, din cauza atacurilor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Viscol mare de sărbători în România: Zeci de drumuri blocate în mai multe județe din cauza ninsorii # Realitatea.md
Viscolul puternic a pus stăpânire pe mai multe zone din România, iar autoritățile din mai multe județe au intervenit de urgență. Drumurile acoperite cu zăpadă au dus la numeroase accidente și blocaje, iar condițiile meteo extreme au afectat grav traficul rutier. În București, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, avariind zeci de mașini și […] Articolul Viscol mare de sărbători în România: Zeci de drumuri blocate în mai multe județe din cauza ninsorii apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Inima, în pericol de sărbători! Medicii avertizează – mesele copioase pot duce la infarct # Realitatea.md
În perioada sărbătorilor, riscul de afecțiuni cardiovasculare crește semnificativ, în special în rândul persoanelor cu boli cardiace. Medicul cardiolog Anca Tâu avertizează că mesele copioase, bogate în grăsimi, sare și zahăr, consumul excesiv de alcool, lipsa mișcării, oboseala și stresul pun o presiune suplimentară pe inimă. Potrivit specialistului, cantitatea de sare consumată în zilele de […] Articolul Inima, în pericol de sărbători! Medicii avertizează – mesele copioase pot duce la infarct apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:10
Statul scoate la licitație 19 bunuri: terenul de 11 milioane din Zagarancea, din nou de vânzare # Realitatea.md
Statul scoate din nou la vânzare mai multe bunuri imobile și complexe de bunuri, în cadrul unei licitații publice organizate de Agenția Proprietății Publice. Pe listă se regăsesc terenuri pentru construcții, spații administrative, complexe industriale, încăperi nelocuibile și cote-părți din apartamente situate în mai multe raioane ale Republicii Moldova. Cel mai valoros bun este un […] Articolul Statul scoate la licitație 19 bunuri: terenul de 11 milioane din Zagarancea, din nou de vânzare apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar semiînchis. De asemenea, i s-a interzis exercitarea activităților în sfera publică și ocuparea anumitor funcții publice pe o perioadă de trei ani, pentru furt, răpirea unui mijloc de transport, conducerea acestuia în stare de ebrietate și […] Articolul Un tânăr a fost condamnat la închisoare pentru mai multe infracțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Prin ce este atractivă deținerea pașaportului moldovenesc, potrivit Nomad Passport Index # Realitatea.md
Pașaportul Republicii Moldova este în prezent clasat pe locul 40, cu un scor total de 79 în Nomad Passport Index. Clasamentul pașaportului moldovenesc în raport cu alte pașapoarte la nivel global este calculat pe baza abordării Guvernului Republicii Moldova nu doar în ceea ce privește călătoriile, ci și legislația fiscală internațională, percepția globală, dubla cetățenie […] Articolul Prin ce este atractivă deținerea pașaportului moldovenesc, potrivit Nomad Passport Index apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Test reușit pe calea ferată: tren de 3.000 de tone, în premieră pe ruta Basarabeasca–Cahul # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a efectuat, la 24 decembrie 2025, o cursă de testare în premieră a unui tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Pentru realizarea acestui proiect a fost necesar un volum considerabil de lucrări pregătitoare. Astfel, […] Articolul Test reușit pe calea ferată: tren de 3.000 de tone, în premieră pe ruta Basarabeasca–Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Vânt puternic în Republica Moldova: Codul galben este valabil până luni, 29 decembrie # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului în Republica Moldova. Avertizarea este valabilă de vineri, 26 decembrie, ora 14:00, până luni, 29 decembrie, ora 17:00. „În perioada 26–27 decembrie, în regiunile menționate, iar pe 28–29 decembrie, pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s”, […] Articolul Vânt puternic în Republica Moldova: Codul galben este valabil până luni, 29 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
CSP lansează concursul pentru desemnarea a doi membri și a unui supleant în Colegiul de disciplină și etică # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor a lansat concursul public pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 9 ianuarie 2026, inclusiv. Potrivit CSP, concursul se adresează persoanelor care întrunesc cumulativ mai multe condiții: dețin cetățenia Republicii Moldova, cunosc […] Articolul CSP lansează concursul pentru desemnarea a doi membri și a unui supleant în Colegiul de disciplină și etică apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Cetățeni din Asia Centrală, depistați muncind fără permise pe un șantier din țară # Realitatea.md
Opt cetățeni străini, originari din Asia Centrală, au fost depistați de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), care desfășurau lucrări de construcție pe un șantier, fără a deține acte permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini. Cazul a fost înregistrat în această săptămână. „Ca urmare a celor constatate, pe numele persoanelor vizate au fost întocmite […] Articolul VIDEO Cetățeni din Asia Centrală, depistați muncind fără permise pe un șantier din țară apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Zelenski discută cu oficialii americani în ziua de Crăciun: Ce au stabilit pentru pacea din Ucraina # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut discuții importante în ziua de Crăciun cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele acestuia. Discuțiile fac parte dintr-un efort diplomatic intens pentru încheierea conflictului din Ucraina. Într-o declarație făcută publică pe rețelele de socializare, Zelenski a descris aceste discuții drept „foarte bune”. „Am discutat […] Articolul Zelenski discută cu oficialii americani în ziua de Crăciun: Ce au stabilit pentru pacea din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Paşaportul românesc, în top 3 cel mai dorit de antreprenori. Pe ce loc se află cel moldovenesc în clasament # Realitatea.md
Paşaportul românesc s-a clasat pe locul al doilea în lume a celor mai dorite documente pentru antreprenori şi cetăţeni, potrivit clasamentului Nomad Capitalist Passport Index, realizat de firma de consultanţă fiscală şi imigraţie Nomad Capitalist, scrie Ziarul Financiar cu referire la un comunicat transmis de companie. În ediţia anterioară a clasamentului, România s-a clasat pe […] Articolul Paşaportul românesc, în top 3 cel mai dorit de antreprenori. Pe ce loc se află cel moldovenesc în clasament apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Transportatorii pot verifica rezultatele: autorizațiile CEMT 2026 au fost distribuite # Realitatea.md
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, scrie bani.md. Potrivit ANTA, distribuirea autorizațiilor se realizează […] Articolul Transportatorii pot verifica rezultatele: autorizațiile CEMT 2026 au fost distribuite apare prima dată în Realitatea.md.
