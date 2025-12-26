Scandalul cu posibilul mandat nr. 3 al lui Bostan ia amploare? Consultări publice de sărbători și un nou ordin al MEC
Realitatea.md, 26 decembrie 2025 11:50
Scandalul cu posibilul mandat suplimentar al actualului rector UTM, Viorel Bostan, ia amploare. Dan Perciun a semnat pe 17 decembrie 2025 un ordin prin care se modifică Regulamentul de alegere a conducătorilor instituțiilor superioare de învățământ. Documentul a fost publicat și în monitorul oficial. Unele voci afirmă că prin intermediul lui ar urma să fie […]
• • •
Acum 10 minute
12:00
ANI a inițiat controlul averii unui fost ofițer SPPS: A primit gratuit mai multe imobile # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința fostului ofițer de protecție al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Sergiu Slusarenco, după ce inspectorul de integritate a constatat „aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale". Sesizarea vizează faptul că, în perioada […]
12:00
VIDEO Șantaj la Florești: Doi bărbați, reținuți după ce au cerut 100 000 lei de la o persoană # Realitatea.md
Două persoane, bănuite de șantaj, au fost reținute pentru 72 de ore de oamenii legii. Potrivit poliției, din octombrie 2025 și până în prezent, doi bărbați, acționând în baza unei înțelegeri prealabile și cu ajutorul altor persoane, au pretins ilegal de la un bărbat de 58 de ani suma de 100 000 de lei. „Pretextul […]
Acum 30 minute
11:50
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Realitatea.md
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Decizia a fost pronunțată vineri, 26 decembrie, de către Judecătoria Comrat, transmite nokta.md. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, lui Constantinov i s-a interzis ocuparea anumitor funcții pe o perioadă de 5 […]
11:50
11:40
VIDEO Heroină, cocaină și pastile ecstasy: Două refugiate, reținute cu droguri de 20.000.000 lei # Realitatea.md
Două femei din Ucraina, refugiate în Republica Moldova, au fost reținute de oamenii legii după au fost prinse cu o captură de droguri în valoare de aproximativ 20.000.000 lei, care ar fi fost primite prin colete de contrabandă. Acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP („sare"), mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină, precum […]
11:40
Acum o oră
11:30
RO-Alert de Crăciun: Explozii puternice în județul Tulcea, din cauza atacurilor rusești # Realitatea.md
Un mesaj RO-Alert a fost emis în noaptea de 25 spre 26 decembrie pentru locuitorii din județul Tulcea, în contextul unui nou raid cu drone lansat de armata rusă asupra localităților ucrainene aflate în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale (MapN) a confirmat că raidul rusesc a vizat porturile ucrainene de la Dunăre, iar […]
11:20
Viscol mare de sărbători în România: Zeci de drumuri blocate în mai multe județe din cauza ninsorii # Realitatea.md
Viscolul puternic a pus stăpânire pe mai multe zone din România, iar autoritățile din mai multe județe au intervenit de urgență. Drumurile acoperite cu zăpadă au dus la numeroase accidente și blocaje, iar condițiile meteo extreme au afectat grav traficul rutier. În București, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, avariind zeci de mașini și […]
11:20
Inima, în pericol de sărbători! Medicii avertizează – mesele copioase pot duce la infarct # Realitatea.md
În perioada sărbătorilor, riscul de afecțiuni cardiovasculare crește semnificativ, în special în rândul persoanelor cu boli cardiace. Medicul cardiolog Anca Tâu avertizează că mesele copioase, bogate în grăsimi, sare și zahăr, consumul excesiv de alcool, lipsa mișcării, oboseala și stresul pun o presiune suplimentară pe inimă. Potrivit specialistului, cantitatea de sare consumată în zilele de […]
11:10
Statul scoate la licitație 19 bunuri: terenul de 11 milioane din Zagarancea, din nou de vânzare # Realitatea.md
Statul scoate din nou la vânzare mai multe bunuri imobile și complexe de bunuri, în cadrul unei licitații publice organizate de Agenția Proprietății Publice. Pe listă se regăsesc terenuri pentru construcții, spații administrative, complexe industriale, încăperi nelocuibile și cote-părți din apartamente situate în mai multe raioane ale Republicii Moldova. Cel mai valoros bun este un […]
11:10
Un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar semiînchis. De asemenea, i s-a interzis exercitarea activităților în sfera publică și ocuparea anumitor funcții publice pe o perioadă de trei ani, pentru furt, răpirea unui mijloc de transport, conducerea acestuia în stare de ebrietate și […]
Acum 2 ore
11:00
Prin ce este atractivă deținerea pașaportului moldovenesc, potrivit Nomad Passport Index # Realitatea.md
Pașaportul Republicii Moldova este în prezent clasat pe locul 40, cu un scor total de 79 în Nomad Passport Index. Clasamentul pașaportului moldovenesc în raport cu alte pașapoarte la nivel global este calculat pe baza abordării Guvernului Republicii Moldova nu doar în ceea ce privește călătoriile, ci și legislația fiscală internațională, percepția globală, dubla cetățenie […]
11:00
Test reușit pe calea ferată: tren de 3.000 de tone, în premieră pe ruta Basarabeasca–Cahul # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) a efectuat, la 24 decembrie 2025, o cursă de testare în premieră a unui tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Pentru realizarea acestui proiect a fost necesar un volum considerabil de lucrări pregătitoare. Astfel, […]
10:50
Vânt puternic în Republica Moldova: Codul galben este valabil până luni, 29 decembrie # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului în Republica Moldova. Avertizarea este valabilă de vineri, 26 decembrie, ora 14:00, până luni, 29 decembrie, ora 17:00. „În perioada 26–27 decembrie, în regiunile menționate, iar pe 28–29 decembrie, pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s", […]
10:40
CSP lansează concursul pentru desemnarea a doi membri și a unui supleant în Colegiul de disciplină și etică # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor a lansat concursul public pentru selectarea a doi membri și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 9 ianuarie 2026, inclusiv. Potrivit CSP, concursul se adresează persoanelor care întrunesc cumulativ mai multe condiții: dețin cetățenia Republicii Moldova, cunosc […]
10:40
VIDEO Cetățeni din Asia Centrală, depistați muncind fără permise pe un șantier din țară # Realitatea.md
Opt cetățeni străini, originari din Asia Centrală, au fost depistați de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), care desfășurau lucrări de construcție pe un șantier, fără a deține acte permisive eliberate de autoritatea competentă pentru străini. Cazul a fost înregistrat în această săptămână. „Ca urmare a celor constatate, pe numele persoanelor vizate au fost întocmite […]
10:40
Zelenski discută cu oficialii americani în ziua de Crăciun: Ce au stabilit pentru pacea din Ucraina # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut discuții importante în ziua de Crăciun cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele acestuia. Discuțiile fac parte dintr-un efort diplomatic intens pentru încheierea conflictului din Ucraina. Într-o declarație făcută publică pe rețelele de socializare, Zelenski a descris aceste discuții drept „foarte bune". „Am discutat […]
10:30
Paşaportul românesc, în top 3 cel mai dorit de antreprenori. Pe ce loc se află cel moldovenesc în clasament # Realitatea.md
Paşaportul românesc s-a clasat pe locul al doilea în lume a celor mai dorite documente pentru antreprenori şi cetăţeni, potrivit clasamentului Nomad Capitalist Passport Index, realizat de firma de consultanţă fiscală şi imigraţie Nomad Capitalist, scrie Ziarul Financiar cu referire la un comunicat transmis de companie. În ediţia anterioară a clasamentului, România s-a clasat pe […]
10:30
Transportatorii pot verifica rezultatele: autorizațiile CEMT 2026 au fost distribuite # Realitatea.md
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport", scrie bani.md. Potrivit ANTA, distribuirea autorizațiilor se realizează […]
10:10
„Parteneriate pentru Noua Economie" este o organizație care se ocupă cu elaborarea și promovarea politicilor economice moderne. Organizația sprijină dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Un obiectiv important al activității sale este integrarea europeană a țării. Aceasta își propune să contribuie la îmbunătățirea mediului economic. Care sunt cele mai mari provocări economice ale Moldovei în prezent? […]
10:10
Probleme de siguranță în armată: 28 de altercații între militari în termen, raportate în cinci luni # Realitatea.md
Oficiul Avocatului Poporului avertizează asupra riscurilor reale la adresa sănătății și siguranței tinerilor aflați în serviciul militar. Conform datelor oficiale, în perioada 1 iulie – 1 decembrie au fost înregistrate 28 de altercații între militarii în termen. Conform informațiilor transmise de Marele Stat Major al Armatei Naționale, în 18 cazuri militarii s-au ales cu leziuni […]
Acum 4 ore
10:00
A încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești: un bărbat de 50 de ani, condamnat # Realitatea.md
Procuratura UTA Găgăuzia anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare pe numele unui bărbat în vârstă de 50 de ani, originar din orașul Vulcănești, învinuit de tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea de 14 septembrie 2020, bărbatul s-a deplasat pe strada Gagarin din Vulcănești, unde a […]
10:00
Zelenski anunță întâlnirea cu Trump: „Multe lucruri ar putea fi rezolvate până la sfârșitul anului” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comunicat planificarea unei întâlniri importante cu președintele american, Donald Trump, într-un viitor apropiat. Zelenski a subliniat că acest dialog la nivel înalt va contribui semnificativ la soluționarea conflictului din Ucraina, declanșat de Rusia, până la sfârșitul anului. Anunțul său a fost făcut public, în dimineața de 26 decembrie, pe canalul […]
09:50
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere", care completează seria „Personalități", și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova", care completează seria „Altele". Moneda […]
09:50
Incident șocant la Slobozia. Un copil a ajuns la spital după ce tavanul s-a prăbușit peste el # Realitatea.md
Un copil a ajuns la spital cu traumatisme după ce tavanul camerei în care se afla s-a prăbușit peste ea. Incidentul a avut loc ăn raionul Slobozia. În timp ce mama era ocupată în bucătărie, fiica ei de trei ani dormea în cameră. La un moment dat, femeia a auzit un zgomot puternic și a […]
09:30
„Nu l-a atras roșia din Moldova”: ministra Agriculturii explică de ce produsele autohtone pierd în fața importurilor # Realitatea.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat la postul de televiziune Vocea Basarabiei că una dintre marile probleme ale produselor autohtone pe piața internă nu este lipsa lor de pe rafturi, ci atractivitatea și competitivitatea în raport cu importurile, oferind exemplul roșiilor moldovenești care, deși sunt disponibile, nu sunt întotdeauna alese de consumatori. […]
09:20
Explozie de colete în sezonul de iarnă: Poșta Moldovei raportează o creștere de 30–35% # Realitatea.md
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poștei Moldovei a crescut cu 30-35% în perioada sărbătorilor de iarnă. Printre cele mai solicitate destinații sunt statele vecine, România și Ucraina, a precizat întreprinderea pentru IPN. Cifra ajunge la circa un milion de colete, scrisori, pachete și EMS (serviciul poştal expres pentru documente și mărfuri) primite și […]
09:00
Franța a raportat primele cazuri de MERS – o boală gravă din cauza căreia unul din trei pacienți infectați moare # Realitatea.md
Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus mortal, considerat mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei. Franța a raportat primele cazuri de MERS – sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o boală gravă cu […] Articolul Franța a raportat primele cazuri de MERS – o boală gravă din cauza căreia unul din trei pacienți infectați moare apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Examen la limba română și de cunoaștere a Constituției – noile reguli de obținere a cetățeniei Republicii Moldova # Realitatea.md
De 24 decembrie 2025, au intrat în vigoare noile reguli de obținere a cetățeniei Republicii Moldova. Pretendenții vor trebui să susţină un test la limbă română, de nivel B2, și de cunoaștere a Constituției, iar cererea va putea fi depusă personal, fără intermediari sau procură. Persoanele care doresc să devină cetățeni ai Republicii Moldova vor […] Articolul Examen la limba română și de cunoaștere a Constituției – noile reguli de obținere a cetățeniei Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Fostul aliat al lui Ilan Șor, Dmitri Constantinov, în fața deciziei finale a instanței # Realitatea.md
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și asociat al fugitivului Ilan Șor, va primi vineri, 26 decembrie, verdictul instanței după ce a fost acuzat de abuz de putere și delapidare. Procurorii au cerut treisprezece ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei societăți comerciale […] Articolul Fostul aliat al lui Ilan Șor, Dmitri Constantinov, în fața deciziei finale a instanței apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Furtuni și ploi torențiale în California provoacă inundații, alunecări de teren și trei decese # Realitatea.md
Furtunile puternice și ploile torențiale care au afectat largi regiuni din California au provocat inundații și alunecări de teren, ducând la moartea a trei persoane până în ajunul Crăciunului. Furtunile – care sunt aşteptate să continue şi vineri au adus 27 de centimetri de ploi în unele părţi din Los Angeles County, ducând la evacuări […] Articolul Furtuni și ploi torențiale în California provoacă inundații, alunecări de teren și trei decese apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:30
Zaharova: Rusia este deschisă la negocieri pentru un document care să garanteze lipsa intenţiilor agresive faţă de NATO # Realitatea.md
Forma pe care ar putea-o avea un document scris prin care Rusia să confirme că nu are intenţii de a ataca statele NATO poate fi negociată, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de […] Articolul Zaharova: Rusia este deschisă la negocieri pentru un document care să garanteze lipsa intenţiilor agresive faţă de NATO apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Energia acestei zile te îndeamnă să pătrunzi mai adânc în semnificațiile unității și ale forței colective, aspecte esențiale pentru echilibrul tău interior. Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025 îți dezvăluie mesajele subtile ale astrelor și direcțiile spre care e bine să te îndrepți. Lasă atmosfera sărbătorii să-ți ghideze inima și mintea pe un drum al […] Articolul Horoscop 26 decembrie 2025. Ce îți rezervă astrele astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Astăzi, 26 decembrie, vremea va fi rece în întreaga țară, cu ger și ninsori slabe. Meteorologii anunță temperaturi diurne de până la +3 grade, iar pe timp de noapte minimele vor coborî până la -12 grade. În regiunile de nord, maximele zilei vor atinge aproximativ +1 grad, iar noaptea valorile termice vor scădea până la […] Articolul Ger și ninsori slabe în toată țara. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Cercetătorii atrag atenția că anumite obiceiuri zilnice aparent banale pot accelera îmbătrânirea celulară chiar mai mult decât fumatul – de la simpla derulare pe telefon înainte de culcare până la felul în care îți începi dimineața cu o cafea. Lipsa somnului crește vârsta bologică Privarea de somn are un impact major: pierderea unei singure ore […] Articolul Șase obiceiuri zilnice aparent banale care accelerează procesul de îmbătrânire apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 26 decembrie 2025. Astfel, moneda euro scade la 19 lei și 84 de bani, cu un ban mai puțin față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16 lei și 91 de bani, înregistrând o diminuare de 3 bani. […] Articolul Curs valutar 26 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:10
Jucăriile pentru brad care sunt periculoase pentru sănătate. Au început să revină în modă după decenii # Realitatea.md
Jucăriile pentru brad produse în anii 1950 pot fi periculoase pentru sănătate. Acestea erau produse cu vopsele fluorescente, care conțineau elemente radioactive, inclusiv Radium-226. Datorită acestor substanțe, decorul avea o strălucire deosebită. Desenele de pe jucării nu erau acoperite cu vreun strat protector, iar din acest motiv vopseaua se putea deteriora rapid și emana praf […] Articolul Jucăriile pentru brad care sunt periculoase pentru sănătate. Au început să revină în modă după decenii apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
„Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru om”, a fost predica lui Papa Leon de Crăciun. Suveranul pontif a sugerat catolicilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că să îi ajute pe cei săraci și străini. Faptul că Iisus Hristos s-a născut într-un grajd le arată credincioșilor […] Articolul Papa Leon, în predica de Crăciun: Un grajd poate deveni mai sacru decât un templu apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Replici Moscova – Kiev, de Crăciun. Zelenski: Rușii nu îl au pe Dumnezeu. Peskov: Lipsă de cultură # Realitatea.md
Replici între Moscova și Kiev au fost transmis de Crăciun. Vladimir Zelenski, în adresarea sa către ucraineni, a menționat că rușii nu îl au pe Dumnezeu și vreo legătură cu creștinismul. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că mesajul președintelui ucrainean reprezintă lipsă de cultură. Zelenski a avut o adresare […] Articolul Replici Moscova – Kiev, de Crăciun. Zelenski: Rușii nu îl au pe Dumnezeu. Peskov: Lipsă de cultură apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Autoritățile turce au dejucat atentate planificate pentru Crăciun și Revelion. Presupuși membri ai ISIS, reținuți # Realitatea.md
Autoritățile din Turcia anunță că au reținut peste 100 de presupuși membri ai Statului Islamic. Aceștia ar fi planificat atentate teroriste în mai multe orașe. Procurorul-șef din Istanbul a declarat joi că au avut loc percheziții de amploare la 124 de adrese din oraș. Oamenii legii au confiscat arme de foc, muniții și documente. Pentru […] Articolul Autoritățile turce au dejucat atentate planificate pentru Crăciun și Revelion. Presupuși membri ai ISIS, reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
David Popovici, nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani”. Doar 7 români îl dețin # Realitatea.md
David Popovici a fost nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani 2025”. Premiul se acordă de 52 de ani și doar șapte români au reușit să îl obțină în această perioadă. Premiul se acordă sportivilor care obțin performanțe deosebite în cariera lor, conform Mediafax. Ceremonia de decernare a rezultatelor finale […] Articolul David Popovici, nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani”. Doar 7 români îl dețin apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Garda de Coastă a Greciei caută o persoană dispărută. Se crede că este vorba despre un minor, după ce pe apă au avut loc două incidente cu implicarea migranților. Pe parcursul zilei de joi, 52 de străini au fost salvați în cazul a două incidente separate. Autoritățile au găsit și salvat 13 cetățeni străini care […] Articolul Grecia: 52 de migranți salvați în Marea Egee. Un minor este dat dispărut apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Trafic intens la frontiera României de Crăciun: așteptări mari pentru camioane la Albița # Realitatea.md
Traficul de frontieră este intens la mai multe puncte de trecere dintre România și statele vecine, în special pentru camioane, potrivit datelor actualizate furnizate de aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră Române, citate de MediaFax. La punctul de trecere Albița, care face legătura între România și Republica Moldova se înregistrează cele mai mari întârzieri […] Articolul Trafic intens la frontiera României de Crăciun: așteptări mari pentru camioane la Albița apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Noroc în ajunul de Crăciun! Un bărbat a câștigat la Powerball 1,8 miliarde $. Premiul, al II-a cel mai mare din istorie # Realitatea.md
Un american din Arkansas a câștigat peste 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball. Norocul a obținut suma colosală chiar în ajunul Crăciunului, iar premiul este al doilea în topul celor mai mari din istoria jocului. Bărbatul şi-a adjudecat mult banii după timp de trei luni nimeni nu a reușit să ghicească numerele norocoase, transmite […] Articolul Noroc în ajunul de Crăciun! Un bărbat a câștigat la Powerball 1,8 miliarde $. Premiul, al II-a cel mai mare din istorie apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Ajutor fără precedent: Germania trimite peste 160 de milioane de euro pentru energia Ucrainei # Realitatea.md
Germania a efectuat cea mai mare contribuție unică de la înființarea Fondului Ucrainean de Sprijin pentru Energie, transferând suma de 160,11 milioane de euro. Informația a fost comunicată de viceministrul Energiei al Ucrainei, Mykola Kolesnik, citat de presa ucraineană. Potrivit acestuia, transferul a fost realizat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei și reprezintă cea […] Articolul Ajutor fără precedent: Germania trimite peste 160 de milioane de euro pentru energia Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Larisa Dolina, care și-a vândut apartamentul pentru o „operațiune a FSB”, pierde judecata. Escrocii au dus-o de nas # Realitatea.md
Cântăreața rusă Larisa Dolina a pierdut judecata privind dreptul de posesie asupra unui apartament într-o zonă luxoasă din centrul Moscovei. Totul a început în aprilie 2024, când artista a fost contactată de către escroci, care s-au prezentat drept ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei. Aceștia i-ar fi spus că escrocii ar fi […] Articolul Larisa Dolina, care și-a vândut apartamentul pentru o „operațiune a FSB”, pierde judecata. Escrocii au dus-o de nas apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un proiect de infrastructură de proporții record este pe punctul de a schimba radical transportul într-una dintre cele mai dificile regiuni montane din lume. Cel mai lung tunel rutier din lume va deveni operațional până la sfârșitul acestui an, în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi–Yuli, în Regiunea Autonomă Xinjiang, citează Antena3.ro. Tunelul poartă numele Tianshan […] Articolul Record mondial în China: cel mai lung tunel rutier din lume, săpat prin munți apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Astăzi, 25 decembrie, de Crăciun, Pământul este afectat de o furtună magnetică, potrivit Serviciului Geologic Britanic. Specialiștii anunță că planeta se află în zona de influență a unui flux de mare viteză al vântului solar, provenit dintr-o vastă gaură coronală de pe Soare. Câmpul geomagnetic rămâne activ în ultimele 24 de ore, iar pe parcursul […] Articolul Furtună magnetică de Crăciun: ce efecte poate avea asupra stării de sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Extinderea rapidă a centralelor din surse regenerabile a determinat autoritățile să intervină asupra cadrului de siguranță din sectorul energetic. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat o nouă redacție a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care înlocuiește documentul din 2019 și îl aliniază la realitățile actuale ale […] Articolul Reguli mai stricte pentru centrale solare! ANRE schimbă jocul apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Deputata PAS Victoria Belous: Moldovenii trebuie să devină mai harnici și mai disciplinați # Realitatea.md
Trebuie să devenim mai harnici și mai disciplinați”. Declarația a fost făcută de către deputata PAS, Victoria Belous. În cadrul unui interviu acordat pentru Newsmaker, fosta ministră a Finanțelor a făcut mențiunea vorbind despre problema oamenilor de afaceri de a identifica resurse umane, atât din țară, cât și de peste hotare. Întrebată ce înseamnă disciplina, […] Articolul VIDEO Deputata PAS Victoria Belous: Moldovenii trebuie să devină mai harnici și mai disciplinați apare prima dată în Realitatea.md.
