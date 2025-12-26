Statul scoate la licitație 19 bunuri: terenul de 11 milioane din Zagarancea, din nou de vânzare

14:10

„Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa”, a îndemnat Nicușor Dan românii de Crăciun. Liderul de la Cotroceni a menționat cât de important este să petrecem timpul alături de familii și cei dragi. Președintele român s-a referit la valorile pe care le împărtășesc creștinii. De asemenea, oficialul a sugerat cetățenilor să fie […] Articolul Nicușor Dan, către români de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa apare prima dată în Realitatea.md.