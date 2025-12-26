Putin propune un schimb de teritorii din Ucraina, dar insistă asupra controlului total al Donbasului

20:10

Jucăriile pentru brad produse în anii 1950 pot fi periculoase pentru sănătate. Acestea erau produse cu vopsele fluorescente, care conțineau elemente radioactive, inclusiv Radium-226. Datorită acestor substanțe, decorul avea o strălucire deosebită. Desenele de pe jucării nu erau acoperite cu vreun strat protector, iar din acest motiv vopseaua se putea deteriora rapid și emana praf […] Articolul Jucăriile pentru brad care sunt periculoase pentru sănătate. Au început să revină în modă după decenii apare prima dată în Realitatea.md.