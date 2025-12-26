Autorizațiile CEMT 2026 au fost repartizate: transportatorii pot verifica cine a obținut acces la piața europeană

09:00

Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, iar acestea urmează să fie evaluate de administrația aerogării. Anunțul a fost făcut de administratorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. Potrivit acestuia, termenul-limită de depunere a expirat pe 17 decembrie, iar desemnarea […] Articolul Aeroportul Chișinău se extinde: patru companii, în cursa pentru un proiect de 800 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.