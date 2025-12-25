Tunel feroviar record prin Alpi: proiectul de 25 de miliarde de euro va lega Franța și Italia

16:40

În anul 2023, în Republica Moldova au activat 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de anul 2022. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare, arată datele Biroului Național de Statistică. În același an 4.100 de întreprinderi au fost desființate, față de doar 2.300 de firme nou-create, ceea ce înseamnă că […] Articolul Val de falimente în Moldova. În anul 2023 s-au închis de două ori mai multe firme decât s-au deschis apare prima dată în Bani.md.