Record de ieftinire la carburanți: motorina a coborât sub 19 lei, iar benzina sub 22 de lei

Prețul aurului a depășit luni, pentru prima dată, nivelul de 4.400 de dolari pe uncie, susținut de așteptările tot mai mari privind noi reduceri ale ratelor dobânzilor în SUA și de cererea puternică pentru active de refugiu. Raliului i s-a alăturat și argintul, care a atins un maxim istoric, notează Reuters. Aurul spot a crescut […]