Tiraspolul profită de criza energetică! Krasnoselski promite curent de la Cuciurgan, dar cu o condiție
Bani.md, 24 decembrie 2025 12:10
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că reluarea livrărilor de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, însă depinde exclusiv de condițiile comerciale. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a fost întrebat dacă centrala de
Acum 5 minute
12:30
Buget în gaură de 21 miliarde, dar un deputat „crypto” vrea stadion: 12 milioane doar pentru studiu # Bani.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei arene naționale. În acest sens, parlamentarul a depus un amendament la proiectul Legii bugetului de stat. Potrivit deputatului, studiul reprezintă un pas obligatoriu pentru lansarea proiectului de construcție a unui stadion național și pentru
Acum 30 minute
12:10
Record de ieftinire la carburanți: motorina a coborât sub 19 lei, iar benzina sub 22 de lei # Bani.md
Prețurile carburanților continuă să scadă, iar în prag de Crăciun au atins cele mai joase niveluri din ultimii aproape patru ani. Motorina și benzina se comercializează în prezent la valori considerate minime istorice pentru această perioadă, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, motorina s-a ieftinit cumulativ cu 2,54 lei per litru,
12:10
Acum o oră
11:50
Declarație surpriză de la Tiraspol. Krasnoselski: Chișinăul ajută Transnistria să nu rămână fără gaz # Bani.md
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, susține că situația energetică din stânga Nistrului nu va repeta criza de la începutul anului trecut, chiar dacă riscurile persistă în contextul întreruperii tranzitului de gaze prin Ucraina. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a declarat că autoritățile de la Tiraspol, împreună cu Federația Rusă, depun toate eforturile pentru
Acum 2 ore
10:40
Coridorul Vertical din care face parte și Moldova, sub semnul eșecului: nicio ofertă la licitațiile pentru gaz # Bani.md
Licitațiile organizate pe 22 decembrie pentru rezervarea capacităților de transport a gazului natural lichefiat (GNL) american din Grecia către Ucraina s-au încheiat fără niciun participant, evidențiind dificultățile majore cu care se confruntă Coridorul Vertical, inclusiv pe segmentul care traversează Republica Moldova. Cele trei licitații au vizat rutele Revithoussa, Alexandroupolis și conducta Trans-Adriatică (TAP), destinate acoperirii
Acum 4 ore
09:40
50 de lei pentru 10 ouă: Ministerul Agriculturii cere de la Consiliul Concurenței verificarea formării prețurilor # Bani.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în contextul creșterii semnificative a prețurilor la ouă, care au ajuns în ultima perioadă la niveluri record pe piața internă. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, care a explicat că autoritățile nu pot impune prețuri, însă
09:00
Călătoriile cu trenul pe ruta Chișinău–Socola (Iași) vor fi facilitate în perioada sărbătorilor de iarnă prin introducerea unor curse suplimentare, ca urmare a solicitărilor venite din partea pasagerilor. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" anunță că trenul va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3,
09:00
Prețul petrolului a înregistrat miercuri creșteri modeste continuând ascensiune din ultimele zile pe fondul unei creșteri economice peste așteptări în Statele Unite și pe fondul riscurilor de aprovizionare din Venezuela sau Rusia, informează mediafax.ro. Cotațiile Brent au ajuns la 62.42 dolari pe baril, marcând o creștere de 4 cenți, respectiv 0.06%, iar prețul West Texas
08:40
Pentru prima dată pe piața energetică din Republica Moldova, energia electrică livrată din baterii de stocare a energiei (BESS) a fost achiziționată pentru consumul intern de către compania Energocom, marcând un pas important în modernizarea sistemului electroenergetic național. Energia este furnizată de un producător local care utilizează panouri fotovoltaice pentru generarea electricității în timpul zilei,
Acum 24 ore
17:40
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participației sale majoritare deținută la NIS – singura rafinărie a Serbiei -, a anunțat marți președintele sârb Aleksandar Vucic, transmite agerpres.ro. Două companii rusești, Gazprom Neft și Gazprom, dețin 44,9%, respectiv 11,3% din acțiunile NIS, însă trebuie să își vândă acțiunile pe care le
16:40
Comuna Lozova, raionul Strășeni, marchează un moment important prin finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de apeduct – un proiect de importanță strategică pentru sănătatea publică și dezvoltarea locală. După decenii în care localnicii au avut acces doar la apă tehnică sau sulfuroasă, comunitatea beneficiază, în premieră, de apă potabilă sigură și mineralizată. Primele sonde
16:10
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a venit cu o reacție la declarațiile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, privind situația transportului regulat de pasageri din Republica Moldova. Potrivit APOTA, deși ministrul a recunoscut existența unei probleme majore – lipsa oricărui serviciu regulat de transport pentru populația din 347 de localități –
16:00
Bani aruncați pe apa sâmbetei de CAPCS: medicamente distruse de 3,5 milioane lei, datorii de 81,7 milioane lei # Bani.md
Nereguli în gestionarea banilor publici din sistemul de sănătate au fost constatate de Curtea de Conturi la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), în urma unui audit de conformitate pentru anii 2024–2025 (nouă luni). Potrivit raportului, lipsa unor reglementări clare privind programele în sănătate a dus la neîncasarea unor venituri potențiale de 1,059
16:00
Trăim într-o eră în care viteza și simplitatea definesc succesul unei afaceri. Clienții nu mai vor procese complicate, iar antreprenorii au nevoie de încasări rapide, sigure și transparente. Aici intervine Request to Pay (RTP) – o funcționalitate inovatoare a sistemului MIA – Plăți Instant, care duce digitalizarea plăților la următorul nivel. Ce este Request to
15:50
Fostul deputat PAS, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenți Servicii Publice. Informația a fost confirmată de Spînu pentru grupul de presă REALITATEA. El a precizat că este în noua funcție din data de 22 decembrie 2025. Victor Spînu a fost deputat PAS în legislatura a XI-a, 2021–2025. Înainte de a deveni deputat,
15:10
Deputatul PAS Petru Frunze a fost desemnat ambasador al Republicii Moldova în China. Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, acesta a acumulat venituri consistente deține proprietăți imobiliare, automobile și active în monedă virtuală. Numirea lui Petru Frunze în funcția de ambasador în China a atras atenția și prin prisma CV-ului oficial, în care acesta
14:20
AGEPI contra Ion Chicu: directorul instituției, Eugeniu Rusu demontează acuzațiile din Parlament # Bani.md
Directorul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu Rusu, a respins acuzațiile lansate de deputatul Ion Chicu la ședința plenară a Parlamentul Republicii Moldova de săptămâna trecută, calificându-le drept false și menite să inducă în eroare opinia publică. Potrivit lui Eugeniu Rusu, afirmația potrivit căreia AGEPI ar colecta milioane de lei din drepturi de
13:00
Investigație Realitatea – MORA pierde judecata. Atac al OGC rusești asupra securității pe domeniul drepturilor de autor # Bani.md
Grupul de presă Realitatea a câștigat definitiv procesul intentat de AO MORA, după ce Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunile organizației și au constatat că informațiile publicate în presă au substrat factologic și nu constituie defăimare. Potrivit Hotărârii instanței de judecată, acțiunea civilă inițiată de AO MORA a fost respinsă atât în primă instanță,
Ieri
12:30
Energie scumpă de la Tiraspol. Cum riscă Moldova să plătească dublu pentru curentul de la Cuciurgan # Bani.md
Republica Moldova riscă să ajungă din nou să cumpere energie electrică de la centrala MoldGRES, însă la un preț de aproape două ori mai mare decât anterior, din cauza unor lacune din legislație. Avertismentul a fost lansat de Sergiu Tofilat, expert în energetică. Potrivit lui Tofilat, situația este similară celei din anul 2022, când MoldGRES
12:20
Guvernul a aprobat astăzi prelungirea până la 31 decembrie 2026 a obligației de serviciu public pentru SA „Energocom", compania de stat urmând să asigure în continuare achiziția centralizată a energiei electrice necesare pieței interne a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, măsura este necesară pentru a evita riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică și
11:40
Fundația INFO LIVE a implementat cu succes proiectul „Media advocacy și consolidarea dezvoltării democratice a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 2025", desfășurat în perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2025. Inițiativa a avut drept scop sprijinirea mass-mediei independente și întărirea rezilienței democratice în contextul post-electoral. Proiectul a fost structurat în două componente complementare, menite
11:30
Marja comercială la carburanți, în creștere din 2026: petroliștii vor câștiga mai mult din fiecare litru # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 23 decembrie, mărimea marjei comerciale specifice pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, aplicabilă în primul semestru al anului 2026. Potrivit deciziei, pentru perioada ianuarie–iunie 2026, marja comercială specifică, care include și contribuția în domeniul eficienței energetice, va constitui
11:10
Fermierii rămân fără plasă de siguranță. Guvernul renunță la licențierea cerealelor din Ucraina # Bani.md
Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit, iar Republica Moldova va reveni la un regim obișnuit de import, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Potrivit ministrei, cadrul legal în vigoare nu mai permite extinderea acestei măsuri. „Conform Legii nr. 170, regimul de licențiere a importului de cereale nu mai
10:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că Republica Moldova discută mai multe opțiuni de colaborare cu Fondul Monetar Internațional, inclusiv un acord care nu presupune alocări financiare, ci validarea reformelor asumate de Guvern. Potrivit ministrului, există trei tipuri de acorduri posibile: unul cu finanțare directă, unul care asigură accesul la finanțare în caz de necesitate
10:20
Premierul Alexandru Munteanu a declarat, la postul public Moldova 1, că neprimireauspendarea ultimei tranșe din actualul program cu Fondul Monetar Internațional nu a fost cauzată de incertitudinile din jurul reformei justiției sau de funcționarea structurilor anticorupție. Potrivit șefului Guvernului, FMI a încercat să înțeleagă procesele interne, însă expirarea ultimei tranșe a fost determinată de factori
10:00
Peste 132 de mii de ouă în care au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar au fost retrase de pe piață și distruse, pentru a elimina orice risc pentru sănătatea consumatorilor. Este vorba despre loturile de ouă cu codul 3 MD IL 017, produse de SRL „ADALVA", în care a fost identificat antibioticul
09:40
Munteanu, despre terminalul petrolier de la Aeroport: E ciudat că o structură strategică a ajuns într-un monopol # Bani.md
Premierul Alexandru Munteanu a oferit explicații privind situația terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil, în contextul deciziei autorităților de a readuce infrastructura sub controlul statului. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a vorbit despre modul în care a fost preluată infrastructura, angajamentele investiționale nerespectate și riscurile
09:00
Aeroportul Chișinău se extinde: patru companii, în cursa pentru un proiect de 800 de milioane de lei # Bani.md
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, iar acestea urmează să fie evaluate de administrația aerogării. Anunțul a fost făcut de administratorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. Potrivit acestuia, termenul-limită de depunere a expirat pe 17 decembrie, iar desemnarea
08:40
Amenzi, controale și executări silite: peste 43 milioane de lei recuperate de Fisc în cinci zile # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat sancțiuni, a dispus executări silite și a intensificat controalele fiscale în perioada 15–19 decembrie 2025, stabilind oblig
08:30
Licitație cu semne de întrebare pentru Termoelectrica! Prețuri „umflate” la motoarele de cogenerare e energiei # Bani.md
Licitația lansată pentru instalarea motoarelor de cogenerare la Termoelectrica este afectată de un deficit pe piața internațională a acestor echipamente, situație care a dus la creșteri de preț și la întârzieri mari de livrare, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, marii producători internaționali de motoare precum Siemens, Wärtsilä, MAN Turbo sau alți jucători […] Articolul Licitație cu semne de întrebare pentru Termoelectrica! Prețuri „umflate” la motoarele de cogenerare e energiei apare prima dată în Bani.md.
22 decembrie 2025
18:10
Criptomoneda Ethereum ar putea înregistra un avans spectaculos în următorii ani și chiar să depășească performanța bitcoinului, scrie publicația elvețiană Neue Zürcher Zeitung (NZZ), citând prognoze ale Bitcoin Suisse, cel mai vechi furnizor de servicii cripto din Elveția. Potrivit estimărilor Bitcoin Suisse, prețul bitcoinului ar urma să se „apropie” de 180.000 de dolari în cursul […] Articolul Wall Street mizează pe Ethereum. Prețul ar putea sări de 7000 de dolari apare prima dată în Bani.md.
17:10
Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot # Bani.md
Guvernul urmează să aprobe în ședința de marți, 23 decembrie, un proiect-pilot prin care Republica Moldova va testa, pentru prima dată, utilizarea mașinilor electrice ca surse de energie pentru rețea. Este vorba despre proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, elaborat de Ministerul Energiei și implementat de […] Articolul Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot apare prima dată în Bani.md.
17:00
Ministerul Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb și produse zaharoase. Documentul propune ca întreaga cotă de import de 3.000 de tone să fie alocată exclusiv operatorilor economici din industria prelucrătoare, cu excluderea intermediarilor. Potrivit hotărârii, […] Articolul Guvernul taie intermediarii! Zahărul, luat din mâinile samsarilor apare prima dată în Bani.md.
16:40
Val de falimente în Moldova. În anul 2023 s-au închis de două ori mai multe firme decât s-au deschis # Bani.md
În anul 2023, în Republica Moldova au activat 41,8 mii de întreprinderi, cu 0,7% mai mult față de anul 2022. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare, arată datele Biroului Național de Statistică. În același an 4.100 de întreprinderi au fost desființate, față de doar 2.300 de firme nou-create, ceea ce înseamnă că […] Articolul Val de falimente în Moldova. În anul 2023 s-au închis de două ori mai multe firme decât s-au deschis apare prima dată în Bani.md.
16:00
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, notează Agerpres. Aceste sancţiuni includ restricţii în domeniul comerţului, finanţelor, energiei, tehnologiei şi bunurilor cu dublă utilizare, industriei, transporturilor şi bunurilor de lux, printre alte măsuri punitive sectoriale. De asemenea, ele […] Articolul UE lovește din nou Rusia: sancțiunile economice rămân în vigoare până la 31 iulie 2026 apare prima dată în Bani.md.
15:30
MIDR răspunde la acuzațiile transportatorilor: ”Interesele economice trebuie echilibrate cu cele ale statului” # Bani.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu o reacție la acuzațiile lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), potrivit cărora ar exista protejare a unor „scheme de corupție” la Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și termeni restrânși de consultare a modificărilor din Codul Transportului Rutier, scrie REALITATEA.md. „Organizațiile profesionale promovează […] Articolul MIDR răspunde la acuzațiile transportatorilor: ”Interesele economice trebuie echilibrate cu cele ale statului” apare prima dată în Bani.md.
14:00
Programul „373” intră în 2026 cu rate de referință mai mari pentru creditele în lei și valută # Bani.md
Ratele de referință aplicabile creditelor garantate prin programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373” vor crește ușor în prima jumătate a anului 2026, ceea ce ar putea duce la o scumpire moderată a finanțărilor pentru antreprenori. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, rata de referință va fi […] Articolul Programul „373” intră în 2026 cu rate de referință mai mari pentru creditele în lei și valută apare prima dată în Bani.md.
13:50
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar din casele băncilor a depășit cu 4.607,0 milioane de lei volumul încasărilor cumulative de numerar în sistemul bancar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit informațiilor oficiale, în intervalul de referință, încasările cumulative de numerar au totalizat 166.976,1 milioane de lei, înregistrând o creștere de 8.574,8 […] Articolul Moldovenii scot banii din bănci. Retragerile au depășit depunerile cu 4,6 miliarde lei apare prima dată în Bani.md.
13:30
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească înainte de sărbători. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale, valabile pentru ziua de marți, 23 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 22,17 lei, iar motorina standard nu va […] Articolul ANRE anunță noi reduceri la carburanți: prețurile la benzină și motorină scad cu 15 bani apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
O eventuală achiziție de energie electrică de către Guvernul Republicii Moldova de la centrala de la Centrala de la Cuciurgan nu este justificată din punct de vedere economic, în condițiile actuale ale pieței gazelor naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, centrala de la Cuciurgan consumă zilnic aproximativ 2,5–3 milioane de metri cubi […] Articolul Junghietu spune „nu” Cuciurganului: schema nu e rentabilă apare prima dată în Bani.md.
12:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investiția în linia electrică Chișinău–Vulcănești este inclusă în mecanismul tarifar și are un rol strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, fără a genera creșteri semnificative ale facturilor pentru consumatori. Potrivit ministrului, proiectul are două obiective majore. Primul vizează eliminarea dependenței de comutatorul de la Cuciurgan, un punct […] Articolul Investiția în linia Chișinău–Vulcănești va fi recuperată din tariful la curent apare prima dată în Bani.md.
11:40
Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre # Bani.md
Municipiul Chișinău face cunoscută implementarea proiectului european „Sustainable Destinations Black Sea Network (SUSDEST-NET)”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul se va desfășura în perioada noiembrie 2025 – mai 2028 și are ca obiectiv consolidarea unei regiuni a Mării Negre mai competitive, mai inteligente și mai sustenabile, prin […] Articolul Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre apare prima dată în Bani.md.
11:40
Proprietarii de terenuri agricole vor plăti cu 100% mai mult pentru polița medicală în 2026 # Bani.md
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față […] Articolul Proprietarii de terenuri agricole vor plăti cu 100% mai mult pentru polița medicală în 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:50
Aurul sparge pragul de 4400 de dolari pe uncie pentru prima dată, pe fondul așteptărilor de reduceri de dobândă ale Fed # Bani.md
Prețul aurului a depășit luni, pentru prima dată, nivelul de 4.400 de dolari pe uncie, susținut de așteptările tot mai mari privind noi reduceri ale ratelor dobânzilor în SUA și de cererea puternică pentru active de refugiu. Raliului i s-a alăturat și argintul, care a atins un maxim istoric, notează Reuters. Aurul spot a crescut […] Articolul Aurul sparge pragul de 4400 de dolari pe uncie pentru prima dată, pe fondul așteptărilor de reduceri de dobândă ale Fed apare prima dată în Bani.md.
10:10
Liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, afirmă că în această iarnă persistă riscul repetării crizei energetice din luna ianuarie, când regiunea transnistreană a rămas fără gaze naturale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției RIA Novosti. „Există un anumit mecanism de livrare a gazelor naturale și un sistem de decontări. La sfârșitul lunii […] Articolul Transnistria, în prag de colaps energetic! Avertisment dur înainte de sărbători apare prima dată în Bani.md.
09:50
Transportatorii amenință cu proteste, acuzând MIDR și ANTA de corupție: ”Experimentele incompetenților distrug ramura” # Bani.md
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează asupra declanșării unor proteste la nivel național, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de corupție, incompetență și promovarea unor modificări legislative care ar putea agrava criza transportului public de pasageri. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Alexandru Munteanu, APOTA susține […] Articolul Transportatorii amenință cu proteste, acuzând MIDR și ANTA de corupție: ”Experimentele incompetenților distrug ramura” apare prima dată în Bani.md.
09:40
Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu # Bani.md
Crearea unui viitor fără fum într-un mod responsabil și sustenabil rămâne obiectivul primordial al Philip Morris Moldova. În 2025, compania a realizat mai multe investiții în portofoliul de produse fără fum, integrând în același timp principiile sustenabilității în fiecare etapă a activității, transmite BussinesClass. Începutul anului a fost marcat de lansarea dispozitivelor recondiționate Iluma Refreshed […] Articolul Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu apare prima dată în Bani.md.
09:40
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, avertizează că Republica Moldova riscă probleme serioase la exportul cerealelor și oleaginoaselor în Uniunea Europeană, dacă Guvernul nu va prelungi mecanismul de licențiere a importurilor din Ucraina. Potrivit lui Slusari, termenul de valabilitate al licențierii expiră la 31 decembrie, iar autoritățile nu au anunțat până acum nicio […] Articolul Grâu „ucrainean” sub steag moldovenesc? Expiră licențierea, iar UE poate închide piața apare prima dată în Bani.md.
09:30
Moldovenii au scos aproape 40 de milioane de lei din buzunar într-o singură săptămână, la vamă # Bani.md
Circa 39,4 milioane de lei au fost achitați de moldoveni, în perioada 15–21 decembrie, pentru bunurile introduse în țară a căror valoare în vamă a depășit limita neimpozabilă de 150 de euro. Suma reprezintă circa 4% din totalul încasărilor realizate de Serviciul Vamal în intervalul respectiv. În aceeași perioadă, încasările totale ale Serviciului Vamal la […] Articolul Moldovenii au scos aproape 40 de milioane de lei din buzunar într-o singură săptămână, la vamă apare prima dată în Bani.md.
