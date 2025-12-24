Frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus: reguli stricte de traversare pentru transportatori prin sistemul ERRS

12:40

Carburanții continuă să se ieftinească înainte de sărbători. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale, valabile pentru ziua de marți, 23 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 22,17 lei, iar motorina standard nu va