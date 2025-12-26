Furtuni și ploi torențiale în California provoacă inundații, alunecări de teren și trei decese
Realitatea.md, 26 decembrie 2025 08:10
Furtunile puternice și ploile torențiale care au afectat largi regiuni din California au provocat inundații și alunecări de teren, ducând la moartea a trei persoane până în ajunul Crăciunului. Furtunile – care sunt aşteptate să continue şi vineri au adus 27 de centimetri de ploi în unele părţi din Los Angeles County, ducând la evacuări
• • •
Acum 10 minute
08:20
Fostul aliat al lui Ilan Șor, Dmitri Constantinov, în fața deciziei finale a instanței # Realitatea.md
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și asociat al fugitivului Ilan Șor, va primi vineri, 26 decembrie, verdictul instanței după ce a fost acuzat de abuz de putere și delapidare. Procurorii au cerut treisprezece ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei societăți comerciale
Acum 30 minute
08:10
Furtuni și ploi torențiale în California provoacă inundații, alunecări de teren și trei decese # Realitatea.md
Acum o oră
07:30
Zaharova: Rusia este deschisă la negocieri pentru un document care să garanteze lipsa intenţiilor agresive faţă de NATO # Realitatea.md
Forma pe care ar putea-o avea un document scris prin care Rusia să confirme că nu are intenţii de a ataca statele NATO poate fi negociată, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de
Acum 2 ore
07:10
Energia acestei zile te îndeamnă să pătrunzi mai adânc în semnificațiile unității și ale forței colective, aspecte esențiale pentru echilibrul tău interior. Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025 îți dezvăluie mesajele subtile ale astrelor și direcțiile spre care e bine să te îndrepți. Lasă atmosfera sărbătorii să-ți ghideze inima și mintea pe un drum al
07:10
Astăzi, 26 decembrie, vremea va fi rece în întreaga țară, cu ger și ninsori slabe. Meteorologii anunță temperaturi diurne de până la +3 grade, iar pe timp de noapte minimele vor coborî până la -12 grade. În regiunile de nord, maximele zilei vor atinge aproximativ +1 grad, iar noaptea valorile termice vor scădea până la
06:50
Cercetătorii atrag atenția că anumite obiceiuri zilnice aparent banale pot accelera îmbătrânirea celulară chiar mai mult decât fumatul – de la simpla derulare pe telefon înainte de culcare până la felul în care îți începi dimineața cu o cafea. Lipsa somnului crește vârsta bologică Privarea de somn are un impact major: pierderea unei singure ore
06:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 26 decembrie 2025. Astfel, moneda euro scade la 19 lei și 84 de bani, cu un ban mai puțin față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16 lei și 91 de bani, înregistrând o diminuare de 3 bani.
Acum 12 ore
20:10
Jucăriile pentru brad care sunt periculoase pentru sănătate. Au început să revină în modă după decenii # Realitatea.md
Jucăriile pentru brad produse în anii 1950 pot fi periculoase pentru sănătate. Acestea erau produse cu vopsele fluorescente, care conțineau elemente radioactive, inclusiv Radium-226. Datorită acestor substanțe, decorul avea o strălucire deosebită. Desenele de pe jucării nu erau acoperite cu vreun strat protector, iar din acest motiv vopseaua se putea deteriora rapid și emana praf
19:40
„Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru om", a fost predica lui Papa Leon de Crăciun. Suveranul pontif a sugerat catolicilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că să îi ajute pe cei săraci și străini. Faptul că Iisus Hristos s-a născut într-un grajd le arată credincioșilor
Acum 24 ore
19:10
Replici Moscova – Kiev, de Crăciun. Zelenski: Rușii nu îl au pe Dumnezeu. Peskov: Lipsă de cultură # Realitatea.md
Replici între Moscova și Kiev au fost transmis de Crăciun. Vladimir Zelenski, în adresarea sa către ucraineni, a menționat că rușii nu îl au pe Dumnezeu și vreo legătură cu creștinismul. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că mesajul președintelui ucrainean reprezintă lipsă de cultură. Zelenski a avut o adresare
18:40
Autoritățile turce au dejucat atentate planificate pentru Crăciun și Revelion. Presupuși membri ai ISIS, reținuți # Realitatea.md
Autoritățile din Turcia anunță că au reținut peste 100 de presupuși membri ai Statului Islamic. Aceștia ar fi planificat atentate teroriste în mai multe orașe. Procurorul-șef din Istanbul a declarat joi că au avut loc percheziții de amploare la 124 de adrese din oraș. Oamenii legii au confiscat arme de foc, muniții și documente. Pentru
18:10
David Popovici, nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani”. Doar 7 români îl dețin # Realitatea.md
David Popovici a fost nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani 2025". Premiul se acordă de 52 de ani și doar șapte români au reușit să îl obțină în această perioadă. Premiul se acordă sportivilor care obțin performanțe deosebite în cariera lor, conform Mediafax. Ceremonia de decernare a rezultatelor finale
17:50
Garda de Coastă a Greciei caută o persoană dispărută. Se crede că este vorba despre un minor, după ce pe apă au avut loc două incidente cu implicarea migranților. Pe parcursul zilei de joi, 52 de străini au fost salvați în cazul a două incidente separate. Autoritățile au găsit și salvat 13 cetățeni străini care
17:40
Trafic intens la frontiera României de Crăciun: așteptări mari pentru camioane la Albița # Realitatea.md
Traficul de frontieră este intens la mai multe puncte de trecere dintre România și statele vecine, în special pentru camioane, potrivit datelor actualizate furnizate de aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră Române, citate de MediaFax. La punctul de trecere Albița, care face legătura între România și Republica Moldova se înregistrează cele mai mari întârzieri
17:20
Noroc în ajunul de Crăciun! Un bărbat a câștigat la Powerball 1,8 miliarde $. Premiul, al II-a cel mai mare din istorie # Realitatea.md
Un american din Arkansas a câștigat peste 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball. Norocul a obținut suma colosală chiar în ajunul Crăciunului, iar premiul este al doilea în topul celor mai mari din istoria jocului. Bărbatul şi-a adjudecat mult banii după timp de trei luni nimeni nu a reușit să ghicească numerele norocoase, transmite
17:10
Ajutor fără precedent: Germania trimite peste 160 de milioane de euro pentru energia Ucrainei # Realitatea.md
Germania a efectuat cea mai mare contribuție unică de la înființarea Fondului Ucrainean de Sprijin pentru Energie, transferând suma de 160,11 milioane de euro. Informația a fost comunicată de viceministrul Energiei al Ucrainei, Mykola Kolesnik, citat de presa ucraineană. Potrivit acestuia, transferul a fost realizat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei și reprezintă cea
16:40
Larisa Dolina, care și-a vândut apartamentul pentru o „operațiune a FSB”, pierde judecata. Escrocii au dus-o de nas # Realitatea.md
Cântăreața rusă Larisa Dolina a pierdut judecata privind dreptul de posesie asupra unui apartament într-o zonă luxoasă din centrul Moscovei. Totul a început în aprilie 2024, când artista a fost contactată de către escroci, care s-au prezentat drept ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei. Aceștia i-ar fi spus că escrocii ar fi
16:20
Un proiect de infrastructură de proporții record este pe punctul de a schimba radical transportul într-una dintre cele mai dificile regiuni montane din lume. Cel mai lung tunel rutier din lume va deveni operațional până la sfârșitul acestui an, în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi–Yuli, în Regiunea Autonomă Xinjiang, citează Antena3.ro. Tunelul poartă numele Tianshan
16:10
Astăzi, 25 decembrie, de Crăciun, Pământul este afectat de o furtună magnetică, potrivit Serviciului Geologic Britanic. Specialiștii anunță că planeta se află în zona de influență a unui flux de mare viteză al vântului solar, provenit dintr-o vastă gaură coronală de pe Soare. Câmpul geomagnetic rămâne activ în ultimele 24 de ore, iar pe parcursul
16:00
Extinderea rapidă a centralelor din surse regenerabile a determinat autoritățile să intervină asupra cadrului de siguranță din sectorul energetic. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat o nouă redacție a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care înlocuiește documentul din 2019 și îl aliniază la realitățile actuale ale
16:00
VIDEO Deputata PAS Victoria Belous: Moldovenii trebuie să devină mai harnici și mai disciplinați # Realitatea.md
Trebuie să devenim mai harnici și mai disciplinați". Declarația a fost făcută de către deputata PAS, Victoria Belous. În cadrul unui interviu acordat pentru Newsmaker, fosta ministră a Finanțelor a făcut mențiunea vorbind despre problema oamenilor de afaceri de a identifica resurse umane, atât din țară, cât și de peste hotare. Întrebată ce înseamnă disciplina,
15:20
Crăciun sub tensiune: NATO ridică avioane de luptă după ce Putin trimite bombardiere spre Marea Britanie # Realitatea.md
Avioane de luptă NATO au fost ridicate de urgență după ce Rusia a desfășurat bombardiere strategice într-un zbor de Crăciun pe distanță lungă deasupra Mării Norvegiei, într-o acțiune percepută ca o amenințare la adresa nordului Marii Britanii, scrie presa locală, citată de stirileprotv.ro. Potrivit informațiilor apărute, Vladimir Putin a trimis bombardiere nucleare de tip Tu-95MS,
15:10
James Webb descoperă o planetă incredibilă: atmosferă cu funingine și diamante, în jurul unei stele moarte # Realitatea.md
Telescopul spațial James Webb a identificat o planetă care sfidează toate teoriile cunoscute despre formarea lumilor din Univers. Este vorba despre PSR J2322-2650b, o planetă de dimensiunea lui Jupiter, cu o atmosferă dominată de heliu și carbon, în care se formează nori de funingine și, mai jos, cristale de diamant, potrivit Live Science. Planeta nu
14:30
Moscova nu credea în lacrimi, însă lumea filmului plânge: actrița rusă Vera Alentova a murit la 83 de ani # Realitatea.md
Cinematografia rusă a pierdut una dintre cele mai cunoscute figuri ale sale. Actrița Vera Alentova a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit informațiilor apărute în presa rusă. Vera Alentova a devenit celebră datorită rolului principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi", una dintre cele mai cunoscute producții ale cinematografiei sovietice. Filmul i-a
14:10
În Moldova, persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu dificultăți majore la angajare # Realitatea.md
Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu dificultăți majore în accesarea pieței muncii, pe fondul stereotipurilor, al infrastructurii neadaptate și al lipsei de informare a angajatorilor. Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru a menționat într-un interviu pentru IPN, că deși există mecanisme de sprijin, acestea sunt insuficient valorificate, iar multe persoane rămân dependente
14:10
Nicușor Dan, către români de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa # Realitatea.md
„Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa", a îndemnat Nicușor Dan românii de Crăciun. Liderul de la Cotroceni a menționat cât de important este să petrecem timpul alături de familii și cei dragi. Președintele român s-a referit la valorile pe care le împărtășesc creștinii. De asemenea, oficialul a sugerat cetățenilor să fie
14:00
VIDEO Spectacol regal de Crăciun: Prințesa Kate și fiica sa surprinse cum cântă împreună la pian # Realitatea.md
Locuitorii din Marea Britanie au putut urmări un „moment muzical special" dintre Kate, Prințesa de Wales, și fiica sa, prințesa Charlotte, în ajunul Crăciunului, a anunțat palatul într-un comunicat. Recitalul de pian a fost înregistrat săptămâna trecută la Castelul Windsor, transmite stirileprotv.ro. Mama și fiica au interpretat „Holm Sound", compoziție a producătorului scoțian Erland Cooper,
13:40
Poveste emoționantă de Crăciun: un băiat de 11 ani vinde cărți pentru a-i cumpăra cadou surorii după moartea mamei sale # Realitatea.md
Crăciunul vine și cu povești emoționate. Un băiat de 11 ani a început să vândă cărți și desene făcute de el pe o stradă din Italia pentru a-i putea face cadouri surorii sale de trei ani. Gestul băiatului vine după ce mama lor a decedat, iar ei trăiesc doar cu tatăl. Proprietarul magazinului de jucării
13:10
OCN „OK CREDIT" SRL a pierdut cererea prealabilă depusă împotriva Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) din 28 octombrie 2025, după ce Consiliul de Administrație al autorității de supraveghere a menținut decizia privind încălcarea legislației în domeniul creditelor pentru consumatori, transmite BANI.MD. Cazul a fost examinat în luna octombrie, în urma unei petiții depuse
13:10
Campioana europeană ucraineană Sofia Lyskun și-a pierdut bursele prezidențiale după ce a adoptat cetățenia rusă # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
13:00
12:50
Atenție, moldoveni care plecați în vacanță! Cod galben de viscol în România. Regiunea unde stratul de nea este 1,4 m # Realitatea.md
Crăciun a adus ninsoare în România. În mai multe regiuni ninge, iar meteorologii au avertizat că viscolul, poleiul și vântul vor persista. Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat material antiderapant, transmite adevărul.ro. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele unde ninsorile sunt însoțite de viscol. La nivel național, […] Articolul Atenție, moldoveni care plecați în vacanță! Cod galben de viscol în România. Regiunea unde stratul de nea este 1,4 m apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # Realitatea.md
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical. Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate […] Articolul În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Tragedie la Hîncești în ajunul Crăciunului pe rit nou: Doi oameni au murit, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări # Realitatea.md
Două persoane au murit la Hîncești, după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs în seara de 24 decembrie, la Hîncești. Arderea s-a produs la 19:17. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au evacuat persoanele din interiorul clădirii. Victimele erau proprietara locuinței, în vârstă […] Articolul Tragedie la Hîncești în ajunul Crăciunului pe rit nou: Doi oameni au murit, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Ucraina sărbătorește Crăciunul pe stil nou: Zelenski a transmis un mesaj pentru poporul său # Realitatea.md
Astăzi, 25 decembrie, Ucraina marchează oficial Crăciunul, după ce autoritățile de la Kiev au decis eliminarea zilei libere de 7 ianuarie, când anterior confesiunile ortodoxe ucrainene sărbătoreau Crăciunul. Începând de anul trecut, Biserica Ortodoxă din Ucraina (PCU) și greco-catolicii au început să sărbătorească Crăciunul pe 25 decembrie. În același timp, Biserica Ortodoxă din Ucraina (UOC) […] Articolul VIDEO Ucraina sărbătorește Crăciunul pe stil nou: Zelenski a transmis un mesaj pentru poporul său apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Trump, oleacă Grinch? De la reședința din Florida, urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală” # Realitatea.md
Donald Trump a avut un mesa de Crăciun și s-a adresat inclusiv oponenților politici. Liderul americani i-a numit „gunoaie de stânga radicală” și i-a acuzat că „fac tot posibilul ca să distrugă țara”. Președintele SUA a vorbit despre transgenderi, criminalitate, inflație și PIB, conform news.ro. La finalul discursului, oficialul și-a amintit de Dumnezeu și a […] Articolul Trump, oleacă Grinch? De la reședința din Florida, urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
FOTO Gustă din Republica Moldova! Pasagerii unor curse de zbor au primit broșuri comestibile # Realitatea.md
Rândurile de roșii erau plantate chiar la intrare în grădină. Mergeai cu ligheanul gol și te întorceai cu el plin. Roșii galbene, roz, rotunde sau lunguiețe. Le tăiai mărunt, adăugai ceapă, ulei, sare și farfuria se umplea de gust. Roșiile slobozeau zeama lor dulce-acrișoară în care înmuiai cu pâine proaspătă. Un prânz de vară la […] Articolul FOTO Gustă din Republica Moldova! Pasagerii unor curse de zbor au primit broșuri comestibile apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Actorul TV Pat Finn, celebru din serialele Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani # Realitatea.md
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale TV populare precum „Friends”, „Seinfeld” și „The Middle”, a murit la vârsta de 60 de ani la domiciliul său din Los Angeles, după ce urma un tratament pentru cancer din 2022, potrivit presei americane, transmite BBC. Familia sa a transmis un comunicat în care îl […] Articolul Actorul TV Pat Finn, celebru din serialele Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Crima de la Beriozchi, care a zguduit țara: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria asasinului. Ce a urmat # Realitatea.md
Poliția a infiltrat o persoană în anturajul și chiar în gospodăria principalului suspect din cazul Beriozchi, raionul Anenii Noi, pentru a acumula probe esențiale în dosarul penal privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la Jurnal TV, […] Articolul Crima de la Beriozchi, care a zguduit țara: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria asasinului. Ce a urmat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Ambasadoarea UE, de Crăciun: Ați demonstrat că sunteți o națiune sigură pe direcția în care dorește să meargă # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de Crăciun către moldoveni în care vorbește despre parcursul făcut de țara noastră în drumul său către UE și în care subliniază importanța reuniunii familiilor în sărbătorile de iarnă. O felicitare despre pace pentru blocul comunitar a venit și din partea președintei Parlamentului […] Articolul VIDEO Ambasadoarea UE, de Crăciun: Ați demonstrat că sunteți o națiune sigură pe direcția în care dorește să meargă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
ANRE ajustează tariful OPEM pentru piața de energie electrică, reducere de peste un leu # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice prestat de SRL „Operatorul Pieței de Energie M” (OPEM) la 3,65 lei/MWh, scrie bani.md. Potrivit notei informative, OPEM a solicitat aprobarea unui tarif mai mare, de 4,76 lei/MWh, pentru recuperarea unui venit în cuantum de 20,25 […] Articolul ANRE ajustează tariful OPEM pentru piața de energie electrică, reducere de peste un leu apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, potrivit unui sondaj publicat miercuri de institutul de stat VTsIOM. Datele apar în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru un posibil acord de pace și pot indica o testare a reacției opiniei publice de către Kremlin, relatează Reuters. Adjunctul șefului VTsIOM, Mihail Mamonov, […] Articolul SONDAJ Majoritatea rușilor cred că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Anchetă în Polonia: Ambasadorul de la Paris suspendat într-un scandal cu diplome false # Realitatea.md
Un scandal cu implicații diplomatice zguduie Polonia, după ce ambasadorul de la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție miercuri, 24 decembrie, într-o anchetă de trafic de influență și diplome false. Jan Emeryk Rosciszewski ocupa funcția de ambasador al Poloniei în Franța din anul 2022. Acesta a fost arestat pe 23 decembrie, imediat […] Articolul Anchetă în Polonia: Ambasadorul de la Paris suspendat într-un scandal cu diplome false apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Președintele Parlamentului, care a cerut de la Moș Crăciun „liniște și pace în țară”, are un mesaj de Crăciun # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, deputatul PAS Igor Grosu, care a cerut de la Moș Crăciun „liniște și pace în țară”, a transmis un mesaj de Crăciun pentru moldoveni. „Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de lângă noi”, a îndemnat el. „Crăciun fericit, dragi prieteni! […] Articolul VIDEO Președintele Parlamentului, care a cerut de la Moș Crăciun „liniște și pace în țară”, are un mesaj de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o eventuală convorbire telefonică între președintele rus Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea fi organizată rapid, dacă ambii lideri își vor exprima dorința de a discuta de Crăciun. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat ziarului rus „Vedomosti”, citată de stirileprotv.ro. […] Articolul Peskov: Kremlinul este pregătit pentru o convorbire Putin–Trump de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Creștinii de rit vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut în tradiția populară și sub numele de Scridon. Sărbătoarea este marcată pe 12/25 decembrie, conform calendarului iulian. Sfântul Spiridon este considerat făcător de minuni, ocrotitor al celor nevoiași și apărător împotriva bolilor grele. În credința […] Articolul Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, sărbătorit de creștinii de rit vechi apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Apocalipsă de gheață în Siberia: Temperaturi de -56 °C și viscol nemilos în Iakutia # Realitatea.md
O „apocalipsă de gheață” a cuprins Siberia în aceste zile. În Iakutia, cea mai mare regiune subnațională din lume, situată în Siberia Orientală, s-au înregistrat -56 °C, marcând cea mai scăzută temperatură de pe planetă în acest moment. Locuitorii satului Tiksi se confruntă cu un viscol puternic care durează deja trei zile consecutive. Școlile au […] Articolul VIDEO Apocalipsă de gheață în Siberia: Temperaturi de -56 °C și viscol nemilos în Iakutia apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
În această profeţie se cuprinde taina pe care astăzi, și an de an, o prăznuim cu cutremur şi cu bucurie. Dumnezeu Se face Om, Cel necuprins Se lasă cuprins, Cel fără de început intră în istorie, pentru ca istoria omului să fie mântuită. Naşterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci […] Articolul Mitropolitul Petru al Basarabiei: Pastorala la sărbătoarea Nașterii Domnului apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a felicitat cetățenii care sărbatoresc astăzi Crăciunul pe stil nou. În mesajul de felicitare, edilul le urează cetățenilor „un Crăciun fericit alături de cei dragi”. „ Să aveți parte de sănătate, liniște, bucurii și multe momente frumoase împreună.Fiți mai buni unii cu alții, iubiți, iertați, construiți planuri de viitor și fiți […] Articolul Ion Ceban, mesaj de Crăciun pe stil nou: Nu uitați de tradițiile care ne unesc apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Șeful Poliției Naționale admite că a fost o scăpare de comunicare privind împușcăturile la IP Centru # Realitatea.md
Șeful Poliției a respins acuzațiile apărute în spațiul public și a subliniat că nu a negat nicio clipă existența incidentului armat, menționând că a aflat despre împușcătură încă vineri, 19 decembrie, prin intermediul securității interne a Poliției. Potrivit acestuia, imediat după ce a fost informat, a raportat cazul superiorilor ierarhici. Totodată, Viorel Cernăuțeanu a anunțat […] Articolul VIDEO Șeful Poliției Naționale admite că a fost o scăpare de comunicare privind împușcăturile la IP Centru apare prima dată în Realitatea.md.
