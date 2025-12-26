Mașini de lux și arme în vizor: ce suspiciuni are Comisia Vetting față de procurorul din dosarul „Kuliok”

07:00

O mașină de model Mercedes s-a răsturnat după ce a lovit bordura, într-un incident rutier soldat fără victime majore. La volan se afla o tânără în vârstă de 22 de ani, care a pierdut controlul asupra autoturismului, iar oamenii din zonă au asistat la momentele tensionate până la sosirea poliției. Potrivit presei locale, șoferița […]