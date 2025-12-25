Lipsa de proteine – motivul pentru care părul tău nu mai crește

07:20

Un bărbat de 64 de ani din regiunea transnistreană a fost transportat de urgență la spital, după ce a fost rănit grav de un taur pe care îl dusese la pășunat. Incidentul a avut loc vineri în satul Chițcani din raionul Slobozia. Localnicul a eliberat animalul, în vârstă de un an, din țarc pentru […] Articolul Atac șocant la Chițcani: un bărbat, în stare gravă la reanimare după ce a fost atacat de un taur apare prima dată în ea.md.