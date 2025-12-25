Cum să-ți menții metabolismul activ fără diete stricte?
EA.md, 25 decembrie 2025 08:20
Metabolismul reprezintă totalitatea proceselor prin care organismul transformă alimentele în energie. Ritmul metabolic poate varia în funcție de vârstă, genetică, nivel de activitate fizică și obiceiuri alimentare. După vârsta de 30 de ani, metabolismul tinde să încetinească treptat, însă adoptarea unor strategii sănătoase poate menține un nivel optim de ardere a caloriilor fără a recurge […]
Acum o oră
08:20
08:20
Părul este alcătuit în proporție de aproape 90% din keratină, o proteină structurală care îi conferă rezistență, elasticitate și strălucire. De aceea, alimentația joacă un rol esențial în sănătatea părului. Când aportul de proteine este insuficient, organismul prioritizează funcțiile vitale – precum formarea enzimelor și regenerarea țesuturilor – în detrimentul celor estetice, cum ar fi […]
08:20
Fierul este un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului, având un rol major în formarea hemoglobinei — proteina care transportă oxigenul în sânge. Deficitul de fier este una dintre cele mai frecvente carențe nutriționale la nivel global, afectând în special femeile, copiii și persoanele cu diete restrictive. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 30% […]
Acum 24 ore
12:30
În prag de sărbători, să fim alături de Mihaela și cele patru fetițe ale ei. O mamă singură, care luptă zi de zi să le ofere copiilor un trai decent, se confruntă cu lipsuri și frig. Împreună putem aduce căldură, speranță și bucurie în casa lor. „Mămică singură care trăiește cu speranța de azi pe […]
11:30
În raionul Anenii Noi, un cuplu de concubini a fost reținut, fiind suspectat de omorul unei persoane dispărute. Poliția a emis doar un scurt comunicat de presă pe acest caz, promițând că va oferi detalii ulterior. Totuși, în presă au apărut informații potrivit cărora cei reținuți sunt suspectați de uciderea a trei bărbați, după […]
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară, contribuind semnificativ la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale. Maia Sandu, mesaj de apreciere pentru laureați: „Prin munca și devotamentul vostru construiți zilnic binele comun" „Puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, […]
11:10
Pensia, la un click distanță: moldovenii pot calcula online cât vor primi și ce salariu le este necesar # EA.md
Moldovenii pot afla ce pensie vor primi și ce nivel salarial este necesar pentru a obține pensia dorită, utilizând calculatorul de pensii pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări Sociale. Într-un interviu pentru IPN, ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a explicat că nivelul pensiei este direct legat de salariul declarat și de […]
10:30
Source: FreePik Viața unei familii românești obișnuite este plină de situații neprevăzute. Cheltuielile neașteptate pentru reparații, servicii medicale sau materiale educaționale pentru copii pot deveni o povară serioasă pentru buget. Interesant este că nivelul veniturilor joacă, în acest context, un rol secundar! Capacitatea de a-ți planifica cheltuielile le oferă oamenilor nu doar posibilitatea de a […]
09:40
Piața auto din România include o gamă extinsă de vehicule, de la sedanuri de lux importate până la diverse tipuri de hatchback-uri pentru utilizare urbană. Deși o astfel de varietate poate fi foarte plăcută, poate aduce și unele riscuri inerente asociate cu achiziționarea oricărui vehicul, cum ar fi problemele legate de frauda odometrului, reparații ascunse […]
Ieri
07:20
Ministerul Justiției (MJ) a declarat luni, 22 decembrie, după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție că „tribunalul francez a […]
07:20
Fostul viceguvernator BNM, Ion Sturzu, și fostul președinte CNPF, Artur Gherman, au fost audiați ca martori în dosarul lui Vladimir Plahotniuc pentru frauda bancară, luni, 22 decembrie. Până acum, au fost audiați 7 dintre cei 27 de martori ai apărării. Cei doi au fost interogați de către Vladimir Plahotniuc, inculpatul fiind cel care le-a […]
07:20
Cozonacii Mariei Crețu fac furori online! De ce refuză gospodina să împărtășească secretul deserturilor ei? # EA.md
Cozonacii Mariei Crețu au dat peste cap internetul! Sora mai mare a influencerului Emilian Crețu, patiseră stabilită în Italia, refuză să dezvăluie rețeta cozonacilor și a altor delicii, ceea ce i-a adus o serie de critici. Maria spune fără modestie: „cozonacii mei sunt cei mai buni"! Totul datorită unei rețete străvechi, transmisă din generație […]
07:10
Administratorul Aeroportului Chișinău, Sergiu Spoială, a anunțat că se amenajează o cameră de păstrare a bagajelor, proiectul fiind în plină desfășurare. „Un pasager care aterizează, spre exemplu, pentru câteva ore în țara noastră o să aibă posibilitatea să-și lase în camera de păstrare acel bagaj ca să plece pentru scopurile sale personale, ca ulterior […]
07:10
Statul trebuie să creeze condiții clare și atractive pentru cei care vor să revină acasă, iar dialogul permanent cu diaspora este esențial pentru adaptarea politicilor la nevoile reale ale oamenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a participat luni la o ședință cu reprezentanți ai comunităților de moldoveni din mai multe […]
07:10
Parlicov anunță un moment istoric: R. Moldova, pentru prima dată în 30 de ani, cu căldură, electricitate și gaze # EA.md
Pentru prima dată în 30 de ani, Republica Moldova se bucură de stabilitate energetică, cu căldură, electricitate și gaze asigurate. Potrivit fostului ministru al Energiei, Victor Parlicov, problema majoră rămâne însă economia, afectată de venituri scăzute și lipsa investițiilor strategice, transmite jurnal.md. Victor Parlicov a subliniat că riscul repetării crizei energetice de anul trecut […]
07:10
Provocare savuroasă: Radu Marian îl invită pe Renato Usatîi să gătească cu produse autohtone # EA.md
Deputatul PAS Radu Marian a lansat o provocare inedită politicienilor, inclusiv opoziției: să cumpere produse locale și să gătească „ceva gustos" pentru a sprijini producătorii autohtoni. Deputatul PAS, Radu Marian, a acceptat provocarea lansată de colega sa Doina Gherman și a mers la magazin alegând exclusiv produse autohtone. Rezultatul: o ruladă cu hummus și legume, […]
07:10
Statul vizează reducerea treptată a dependenței de compensații, promovând politici care să asigure venituri stabile pentru gospodării. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni, transmite omniapres.md. Potrivit oficialei, începând cu anul viitor, accentul va fi pus pe stimularea creșterii economice și pe crearea de noi […]
07:10
Lacune legislative ar putea obliga Moldova să cumpere din nou energie de la MoldGRES… la preț dublu # EA.md
Din cauza unor lacune din legislație, R. Moldova ar putea reveni la procurarea energiei de la centrala electrică MoldGRES la un preț dublu și, implicit, la finanțarea regiunii separatiste, se arată într-o analiză realizată de experții Watchodg, Sergiu Tofilat și Eugen Muravschi. Potrivit analizei, în spațiul public au apărut informații privind o posibilă reluare a […]
07:00
Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie Kyiv Post, citat de hotnews.ro Într-un clip publicat luni de Brigada 92 Blindată Independentă, doi soldați ruși călare încearcă să […]
07:00
Confruntare dură în direct pentru deputatul PAS, Radu Marian. Într-o emisiune la Vocea Basarabiei, un cetățean i-a reproșat salariile „umilitoare" din educație și i-a reamintit că profesorii au susținut decisiv PAS la alegeri. „Mai este vreun stat european cu asemenea salarii?", a întrebat retoric apelantul. Marian a recunoscut frustrarea profesorilor, dar a apărat majorările realizate […]
07:00
Ministerul Energiei va ajusta structura aparatului central, majorând efectivul-limită de personal de la 73 la 75 de unități. Un proiect, în acest sens, va fi discutat la ședința din 23 decembrie curent a Executivului, relatează agora.md. Proiectul prevede suplinirea Serviciului audit intern cu două unități de personal, dintre care „o funcție de conducere și […]
07:00
Accident la Râbnița: o mașină s-a răsturnat după ce a lovit bordura. În autoturism era un copil # EA.md
O mașină de model Mercedes s-a răsturnat după ce a lovit bordura, într-un incident rutier soldat fără victime majore. La volan se afla o tânără în vârstă de 22 de ani, care a pierdut controlul asupra autoturismului, iar oamenii din zonă au asistat la momentele tensionate până la sosirea poliției. Potrivit presei locale, șoferița […]
07:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a comentat preluarea activelor Lukoil-Moldova de stat, subliniind că infrastructura strategică fusese transformată anterior într-un monopol privat ilegal. „Practic, în 2005, Lukoil-Moldova a preluat această infrastructură, precum vedem, cu multe încălcări. Acum e responsabilitatea procuraturii sau a tuturor instanțelor de investigare să vadă ce s-a întâmplat acolo. Dar principalul este că […]
23 decembrie 2025
16:40
Șoc pe strada Pușkin: Mașină trece pe roșu și se izbește de un stâlp de electricitate! Incidentul a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer și imaginile au devenit virale online. Momentul nu se știe dacă cineva a fost rănit, scrie UNIMEDIA.
15:20
Un bărbat de 59 de ani și concubina sa dintr-o localitate din raionul Anenii Noi au fost reținuți de poliție, suspectați că au ucis cel puțin trei persoane și le-au hrănit cadavrele porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări, transmite Știri.md. Potrivit surselor stiri.md, suspectul […]
13:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat finalizarea retragerii și distrugerii loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017, SRL „ADALVA"), în care au fost depistate reziduuri de salinomicină, un antibiotic din grupa coccidiostaticelor. „Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 bucăți de ouă a fost […]
13:30
Conducătorii auto din Republica Moldova vor primi, în următorii ani, un nou model de permis de conducere. Guvernul a aprobat marți, 23 decembrie 2025, o hotărâre privind modernizarea documentului, parte a procesului de digitalizare a actelor oficiale. Autoritățile dau însă asigurări că permisele aflate deja în circulație rămân valabile și nu trebuie preschimbate. Noul model […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Un șofer a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce, la volanul unui microbuz, a lovit un polițist și l-a târât câțiva metri pe carosabil. Decizia a fost pronunțată de instanța din Hâncești. Totul a avut loc în iulie 2024 pe traseul Chișinău–Cimișlia, în timpul unui control de rutină efectuat […]
07:30
Un grup de senatori și deputați intenționează să înainteze în Parlament cererea de suspendare a președintelui Bucureștiului, Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței sistemului judiciar". „Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului […]
07:30
Tomberoane pline cu cadavre de câini – aceasta a fost descoperirea șocantă făcută zilele trecute la azilul de câini din orașul Căușeni. Cadavrele au fost
07:30
Eșanu: „Dacă dosarul Plahotniuc e un test pentru judecători, înseamnă că justiția nu mai există” # EA.md
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, trage un semnal de alarmă privind posibile abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare” legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile […] Articolul Eșanu: „Dacă dosarul Plahotniuc e un test pentru judecători, înseamnă că justiția nu mai există” apare prima dată în ea.md.
07:20
Guvernul pregătește instituirea unui moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar, ceea ce va bloca ocuparea a peste 16.900 de funcții vacante la nivel central și local, potrivit documentelor analizate de SPPOT. Măsura este determinată de creșterea semnificativă a cheltuielilor de personal în 2026, estimate cu aproape 3 miliarde de lei mai mult, până la 32,8 […] Articolul Moratoriu pe aproape 17.000 de posturi bugetare: Statul caută bani pentru salarii apare prima dată în ea.md.
07:20
Tarifele scumpe la energie umflă profiturile statului: Energocom, spre venituri de 1 miliard de euro # EA.md
În prima jumătate a acestui an cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, scrie Mold-street.md Lider la profit, între întreprinderile statului, a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă de furnizarea centralizată de energie electrică și gaze […] Articolul Tarifele scumpe la energie umflă profiturile statului: Energocom, spre venituri de 1 miliard de euro apare prima dată în ea.md.
07:20
Renumita soprană Valentina Naforniță își exprimă indignarea față de salariile artiștilor din Moldova: „Este groaznic ce se întâmplă și nu trebuie să lăsăm lucrul acesta. Eu chiar vreau să fiu avocat în sensul acesta. Nu e cu putință”, a declarat diva în podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar. „Eu vreau să locuiesc în […] Articolul Valentina Naforniță: „Salariile artiștilor din Moldova sunt de neacceptat!” apare prima dată în ea.md.
07:20
O profesoară din capitală, umilită public pentru salariu: „Cadoul s-a transformat în pomană, iar eu – un caz social expus. Când vom putea spune, cu mândrie, «sunt profesor», fără să fim văzuți ca niște sărăntoci?”, se întreabă Elena Vorotneac. „SĂRACA! La un eveniment monden am fost invitată pe scenă să primesc un cadou. Eram […] Articolul Salarii mici, umilință mare: „Suntem văzuți ca niște sărăntoci”, spune o profesoară apare prima dată în ea.md.
07:20
Mesaj dur de la Marina Cârnaț: O femeie care se simte în siguranță, nu doar iubește mai profund, ci construiește o viață în care și ceilalți pot respira armonios # EA.md
„Femeia nu trebuie să ducă totul singură pentru a fi iubită. Ea înflorește atunci când bărbatul e un loc sigur, nu o grijă!” – Marina Cârnaț, mesaj dur pe rețele despre rolurile din cuplu. „Rolul bărbatului nu este să controleze, ci să protejeze de haos, nu să fie sursa lui”, adaugă bloggerița. „Îți spun […] Articolul Mesaj dur de la Marina Cârnaț: O femeie care se simte în siguranță, nu doar iubește mai profund, ci construiește o viață în care și ceilalți pot respira armonios apare prima dată în ea.md.
07:20
Abia s-a încheiat cea de-a 4-a ediție a campaniei caritabile „Căldura pomului de Crăciun”, organizată de Emilian Crețu, iar actorul deja anunță următorul eveniment. A 5-a ediție va avea loc chiar de ziua lui, pe 5 ianuarie 2027, când va împlini 40 de ani. Crețu promite o sărbătoare grandioasă, plină de surprize pentru toți cei […] Articolul La 40 de ani, Emilian Crețu promite o aniversare specială: „O surpriză pentru toți” apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul primar al comunei Boldurești, Nisporeni, Nicanor Ciochină, a lipsit din nou de la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat că a provocat moartea unui adolescent. Ciochină a invocat probleme de sănătate. Instanța, la rândul său a dispus aducerea sa silită la următoarea ședință, transmite rupor.md. Ședința de luni, 22 decembrie, […] Articolul Judecată cu scandal: Ciochină nu s-a prezentat, instanța ordonă aducerea forțată apare prima dată în ea.md.
07:20
Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în închisoare. La ședința de luni , 22 decembrie, judecătoria a aprobat cererea procurorilor de prelungire a arestului său cu încă 30 de zile. Fostul lider al Partidului Democrat a fost prezent la ședința de judecată. De asemenea, astăzi, 22 decembrie, va fi audiat următorul martor al apărării, […] Articolul Plahotniuc, sărbători de iarnă după gratii: Arestul prelungit cu 30 de zile apare prima dată în ea.md.
07:20
Începând cu 2026, Primăria Bucureștiului intenționează să introducă o taxă pentru promovarea turistică a capitalei. Potrivit proiectului, taxa ar urma să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist, indiferent de tipul unității de cazare, transmite profit.ro. Procedura de transparență decizională a fost deschisă pe 19 decembrie 2025, iar cetățenii, […] Articolul Vizitezi Bucureștiul? Pregătește-te pentru o taxă nouă apare prima dată în ea.md.
07:10
Consumul de energie electrică atinge vârfuri dimineața, între 07:00–11:00, și seara, între 18:00–23:00, când cele mai multe aparate electrocasnice funcționează simultan, iar energia importată are costuri mai ridicate. Autoritățile recomandă reducerea consumului în aceste ore pentru menținerea stabilității sistemului energetic și diminuarea cheltuielilor gospodăriilor, transmite moldova1.md. Specialiștii sugerează câteva măsuri simple: folosirea aparatelor cu […] Articolul Energie la limită: Autoritățile cer populației să reducă consumul de electricitate apare prima dată în ea.md.
07:10
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a provocat un accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei și a fugit de la locul faptei, anunță poliția. „În accident a fost implicat un Volkswagen, șoferul căruia a lovit un Jaguar parcat, după care a părăsit locul accidentului. […] Articolul Beat criță, a spulberat un Jaguar parcat și a fugit: Șofer de 31 de ani, reținut apare prima dată în ea.md.
07:10
Asociația Judecătorilor din Moldova a venit cu o reacție după dezvăluirile făcute de judecătoarea Marina Rusu, subliniind că dreptul la muncă în regim redus este prevăzut expres de lege și nu poate fi limitat din motive administrative. Potrivit asociației, legea are prioritate față de orice regulament intern, iar absența unor norme secundare nu justifică blocarea […] Articolul „Discriminare”: AJRM reacționează la dezvăluirile Marinei Rusu despre munca în regim redus apare prima dată în ea.md.
22 decembrie 2025
14:50
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, la începutul lunii decembrie, la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro, pentru spălare de bani într-un caz de corupție legat de „Loteria Națională”, potrivit deciziei judecătorești citate de Le Soir. Prin această decizie din 8 […] Articolul Vlad Filat și fosta sa soție, Sanda, condamnați în Franța: ce dezvăluie presa franceză? apare prima dată în ea.md.
14:40
„Din cer senin” – colindul lansat de Maria Procopenco, difuzat pe posturi din România și Republica Moldova # EA.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, vocea Mariei Procopenco ne aduce un nou cadou muzical, colindul „Din cer senin”, o creație ce readuce în prim-plan frumusețea colindului autentic. Videoclipul colindului „Din cer senin” a fost filmat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena – Vergului, din București, un cadru care accentuează atmosfera sacră și profundă a […] Articolul „Din cer senin” – colindul lansat de Maria Procopenco, difuzat pe posturi din România și Republica Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
Mai multe mașini de pompieri, decorate și iluminate, vor străbate Chișinăul, iar la final salvatorii vor vizita spitale și case de copii pentru a le oferi cadouri. Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie, la ora 17:30, transmite rupor.md. Carnavalul pompierilor va începe în fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Coloana va parcurge traseul de […] Articolul Pompierii se transformă în Moș Crăciun, iar autospecialele lor devin sănii de sărbătoare apare prima dată în ea.md.
07:20
Pe 24 decembrie, în ajun de Crăciun, „Zdob și Zdub” încheie turneul aniversar cu un show spectaculos la Arena Chișinău. Surpriza serii? O colaborare specială cu Satoshi, starul momentului și participant la Selecția Națională Eurovision. „Am pregătit ceva cu adevărat special alături de Zdubii!”, a anunțat Satoshi, încântând fanii. Biletele pentru concertul dedicat celor 30 […] Articolul „Am pregătit ceva special!” Satoshi și Zdob și Zdub aduc surprize de Crăciun, chiar în ajun apare prima dată în ea.md.
07:20
Mai multe benzi pentru transportul public, parcări „park & ride” la intrările în oraș și stații noi de troleibuz la periferie și lângă spitale: Chișinăul își regândește mobilitatea. Planul prevede inclusiv o rută expres, posibil și nocturnă, între Aeroportul „Eugen Doga” și centrul Capitalei. Planul a fost prezentat în ședința Consiliul Municipal Chișinău din […] Articolul Din 2026, Chișinăul își deschide porțile cu trei parcări „park & ride” la intrările în oraș apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, admite că pensia minimă pentru limita de vârstă nu acoperă, deocamdată, necesarul de trai al persoanelor vârstnice. Începând cu 1 aprilie, pensia minimă pentru limita de vârstă, cu stagiu complet de cotizare, constituie aproximativ 3.055 de lei, iar pentru persoanele cu un stagiu de cel puțin 40 […] Articolul Pensia minimă, mai mică decât coșul de consum: ce soluții promite ministrul Muncii apare prima dată în ea.md.
07:20
Atac șocant la Chițcani: un bărbat, în stare gravă la reanimare după ce a fost atacat de un taur # EA.md
Un bărbat de 64 de ani din regiunea transnistreană a fost transportat de urgență la spital, după ce a fost rănit grav de un taur pe care îl dusese la pășunat. Incidentul a avut loc vineri în satul Chițcani din raionul Slobozia. Localnicul a eliberat animalul, în vârstă de un an, din țarc pentru […] Articolul Atac șocant la Chițcani: un bărbat, în stare gravă la reanimare după ce a fost atacat de un taur apare prima dată în ea.md.
