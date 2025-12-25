Mare atenție! În Moldova, tăierea ilegală a brazilor de Crăciun se pedepsește cu amenzi usturătoare

07:20

„Femeia nu trebuie să ducă totul singură pentru a fi iubită. Ea înflorește atunci când bărbatul e un loc sigur, nu o grijă!" – Marina Cârnaț, mesaj dur pe rețele despre rolurile din cuplu. „Rolul bărbatului nu este să controleze, ci să protejeze de haos, nu să fie sursa lui", adaugă bloggerița.