Capcana online: RTEC avertizează asupra „abonamentului gratuit pentru 6 luni” care te poate lăsa fără bani
EA.md, 26 decembrie 2025 07:10
Î.M. „Regia Transport Electric" atenționează cetățenii că informațiile care circulă pe rețelele sociale despre „abonamente gratuite pentru 6 luni" sunt false. „RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Nu accesați linkuri sau pagini neoficiale
• • •
Acum 10 minute
07:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței din cauza creșterii semnificative a prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, relatează rupor.md. Catlabuga a explicat că majorarea prețurilor este determinată de
07:20
Patru companii și-au depus ofertele pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău (AIC), a anunțat administratorul aeroportului, Sergiu Spoială. „Termenul limită a expirat pe 17 decembrie. Avem patru oferte comerciale. Fiecare va fi examinată și, în cazul în care una din ele va corespunde criteriilor înaintate de către noi, va fi desemnată
07:20
Franța va modifica procedura de obținere a permisului de ședere pe termen lung, a cărții de rezidență și a cetățeniei, ca parte a reformei în domeniul migrației, vizând o mai bună integrare a străinilor în viața socială și juridică a țării. În acest scop, străinii, inclusiv cetățenii moldoveni, vor trebui să treacă examenul obligatoriu
07:20
După avarierea de la începutul anului, sarcofagul de protecție de deasupra celui de-al patrulea reactor al Centralei Nucleare de la Cernobîl rămâne extrem de vulnerabil. Un nou bombardament rusesc ar putea distruge obiectivul, a declarat directorul Centralei Nucleare de la Cernobîl, Serghei Tarakanov, pentru agenția AFP. Potrivit acestuia, chiar și o lovitură indirectă ar
07:20
Detalii șocante în cazul crimei de la Anenii Noi: un infiltrat al poliției, chiar în gospodăria suspectului # EA.md
Poliția a infiltrat un colaborator în gospodăria principalului suspect din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, pentru a aduna probe-cheie în dosarul privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani. Declarațiile au fost făcute miercuri, 24 decembrie, de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, într-o emisiune la Jurnal TV.
07:20
Pentru a ocoli sancțiunile și a avea acces la călătoriile în Europa, mii de ruși au obținut în masă pașapoarte românești. Potrivit publicației Le Monde, de la invazia la scară largă a Ucrainei, sute de cetățeni ruși au obținut fraudulos cetățenia română. Astfel, ei încearcă să evite sancțiunile sau să trăiască în Uniunea Europeană,
07:20
Șeful Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, afirmă că polița de asigurare medicală obligatorie ar fi trebuit să ajungă la 18.700 de lei în 2026, conform formulei legale de calcul. Potrivit acestuia, Guvernul propune însă menținerea tarifului la 12.636 de lei, un nivel sub costurile reale. „Valoarea reală a primei de
Acum 30 minute
07:10
Plătești mai devreme, economisești mai mult: reduceri mari la polița medicală până în martie 2026 # EA.md
Prima de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026 rămâne neschimbată, la nivelul din 2025, și va constitui 12.636 de lei. Totodată, pensionarii, studenții, mamele cu copii mici și persoanele cu dizabilități asigurate de stat nu vor mai fi obligate să achite polița medicală în cazul în care dețin terenuri agricole. Anunțul a fost făcut pe
07:10
Mașini de lux și arme în vizor: ce suspiciuni are Comisia Vetting față de procurorul din dosarul „Kuliok” # EA.md
Vitalie Codreanu, procurorul care instrumentează dosarul „Kuliok", în care este vizat fostul președinte Igor Dodon, a fost propus pentru promovarea evaluării externe. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că a finalizat procedura de evaluare externă, iar raportul a fost transmis pe 22 decembrie 2025 atât subiectului evaluării, cât și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).
07:10
07:10
Deputatul PAS și maestrul Nicolae Botgros, împreună cu fiul și nepotul său, au susținut un recital la petrecerea medicilor, glumind că „el este cel mai bun de gură". Până în prezent, nu se știe dacă prestația a fost plătită sau gratuită, deși fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a subliniat anterior că, potrivit legii, Botgros ar
07:10
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a anunțat că a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu creșterea prețului la ouă, menționând că problema implică mai mulți actori din piață. „Există un mix de probleme cu mai mulți actori", a declarat Catlabuga în cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei, subliniind necesitatea unei intervenții rapide pentru a proteja consumatorii,
07:10
Întrebată dacă șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, va fi demis după incidentul armat de la Inspectoratul de Poliție Centru de Ziua Poliției, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că este prea devreme pentru a lua în discuție o eventuală plecare. „Sunt 3 zile de la ancheta de serviciu. Haideți sa dedicăm suficient timp, ca
07:10
O femeie de 53 de ani din raionul Rîșcani a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Aceasta este acuzată că, timp de șapte ani, a exploatat doi copii de 5 și 9 ani, obligându-i să muncească și să cerșească. „Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita
Acum 24 ore
15:40
Mai multe regiuni din România se confruntă cu ninsori și vânt puternic, iar pe drumuri s-a format strat de zăpadă. În județul Caraș-Severin este în vigoare cod portocaliu, iar în alte zone – cod galben pentru vânt, ninsoare și polei, valabil până joi, ora 20:00, transmite adevarul.ro. Meteorologii avertizează că în Carpații Meridionali și Oltenia
15:30
Cybercriminalii dau tot mai des lovituri prin falsificarea numerelor de telefon, adreselor de email și site-urilor, prezentându-se drept bănci sau instituții de stat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, doar în acest an, fraudele online au provocat pierderi de peste 200 de milioane de lei. Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) explică că aceste atacuri, denumite „spoofing",
15:30
Industria roboților din China cunoaște o dezvoltare rapidă, iar companiile caută noi modele de business. Astfel, AgiBot a lansat platforma BotShare, care le permite utilizatorilor să închirieze roboți umanoizi pentru utilizare temporară. În 2026, serviciul va acoperi peste 200 de orașe mari din China, facilitând accesul publicului la roboți pentru diverse activități. La dezvoltarea platformei
15:30
Mare atenție! În Moldova, tăierea ilegală a brazilor de Crăciun se pedepsește cu amenzi usturătoare # EA.md
Inspectoratul pentru Mediu a intensificat controalele privind tăierea ilegală a coniferelor în perioada decembrie – ianuarie. Persoanele fizice care încalcă legea riscă amenzi între 2.500 și 5.000 de lei, iar firmele – între 15.000 și 25.000 de lei, scrie diez.md. Pentru sărbători, Agenția Moldsilva a pregătit aproape 40.000 de brazi vii pentru vânzare. Prețul variază
15:30
sursa foto: euronews.com În 2025, companiile din întreaga lume au redus aproximativ 1,1 milioane de locuri de muncă, cel mai mare număr înregistrat de la pandemia de COVID-19. În acest context, Inteligența Artificială (IA) a fost responsabilă doar pentru circa 55.000 de concedieri, adică mai puțin de 1% din total. Cele mai multe reduceri au
13:20
Spiritul sărbătorilor de iarnă a adus mai multă lumină și generozitate la Școala Profesională nr. 5 din Chișinău, unde a fost organizat un Târg de Crăciun dedicat copiilor cu nevoi speciale. Evenimentul a reunit elevi, profesori și invitați într-o atmosferă de empatie, deschidere și bucurie autentică. Viitorii bucătari și cofetari ai instituției au pregătit cu
13:10
(Galerie Foto) Primul Crăciun în trei: Anastasia Nichita și Valeriu Mircea, momente speciale alături de micuța Kataleya # EA.md
Anastasia Nichita și Valeriu Mircea trăiesc un Crăciun cu adevărat special, primul alături de fiica lor, Kataleya. Cei doi au împărtășit momente calde de familie, surprinși în ipostaze pline de emoție, liniște și bucuria autentică a sărbătorilor petrecute în trei. Iată ce scrie Anastasia sub fotografii: Crăciunul ne amintește că adevărata bogăție stă în lucrurile
12:50
(video) Gabi Nebunu și Emilian Crețu anunță o piesă „turbată” pentru anul viitor: „Foaie verde ca alunul, în 2026 vă cânta Dora cu Nebunul” # EA.md
Actorul Emilian Crețu și interpretul Gabriel Nebunu au dezvăluit că lucrează la o colaborare muzicală care urmează să vadă lumina reflectoarelor în 2026. Cei doi artiști promit un proiect ieșit din tipare, cu multă energie și un vibe exploziv, însă precizează că ideea se află încă în etapa de pregătire. „Noi cu Gabi, nu știm
12:40
(foto) Sport sau politică? Anastasia Nichita, în pragul unei decizii importante pentru viitorul său: „Va fi dificil” # EA.md
Anastasia Nichita, sportiva de performanță care a intrat recent în Parlamentul Republicii Moldova, sugerează că se apropie un moment-cheie în parcursul său profesional. Prinsă între reluarea carierei sportive și noile obligații din Legislativ, campioana recunoaște că va fi nevoită să facă o alegere complicată. În urma întrebărilor primite din partea internauților despre o posibilă revenire
12:40
Vlad Kulminski respinge varianta aderării Moldovei la UE fără Transnistria, scenariu evocat de Maia Sandu: „Exclus. Imposibil” # EA.md
Republica Moldova nu poate deveni stat membru al Uniunii Europene fără regiunea transnistreană, susține ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski. Fostul vicepremier pentru integrare afirmă că o astfel de opțiune nu este fezabilă nici din punct de vedere juridic, nici practic, subliniind tranșant că scenariul este exclus. „Integrarea nu poate fi până la
12:40
Crima de la Anenii Noi, care a șocat o țară întreagă. Cernăuțeanu: „Am avut o persoană infiltrată, a lucrat la acel infractor acasă” # EA.md
Ancheta în cazul crimei din raionul Anenii Noi scoate la iveală detalii alarmante despre modul în care oamenii legii au acționat pentru a documenta faptele. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul investigației a fost infiltrată o persoană în gospodăria suspectului, pentru a putea fi adunate probe esențiale. „Noi, în această perioadă
12:30
„Să piară”. Volodimir Zelenski, despre dorința de Crăciun a ucrainenilor. Mesajul transmis de la Kiev # EA.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj emoționant națiunii în Ajunul Crăciunului, evocând credința potrivit căreia, în această noapte, „cerurile se deschid", iar oamenii pot formula o singură dorință. În acest context simbolic, liderul ucrainean a vorbit despre speranțele profunde ale poporului său. „«Fie ca el să piară», poate că ne gândim fiecare în
12:30
Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a lansat un mesaj tranșant privind atitudinea față de muncă în Republica Moldova, afirmând că este nevoie de mai multă rigoare, perseverență și disciplină la nivel societal. Potrivit acesteia, în comparație cu alte state, moldovenii ar avea încă multe aspecte de corectat în ceea ce privește seriozitatea profesională. „Trebuie
08:20
Metabolismul reprezintă totalitatea proceselor prin care organismul transformă alimentele în energie. Ritmul metabolic poate varia în funcție de vârstă, genetică, nivel de activitate fizică și obiceiuri alimentare. După vârsta de 30 de ani, metabolismul tinde să încetinească treptat, însă adoptarea unor strategii sănătoase poate menține un nivel optim de ardere a caloriilor fără a
08:20
Părul este alcătuit în proporție de aproape 90% din keratină, o proteină structurală care îi conferă rezistență, elasticitate și strălucire. De aceea, alimentația joacă un rol esențial în sănătatea părului. Când aportul de proteine este insuficient, organismul prioritizează funcțiile vitale – precum formarea enzimelor și regenerarea țesuturilor – în detrimentul celor estetice, cum ar fi […] Articolul Lipsa de proteine – motivul pentru care părul tău nu mai crește apare prima dată în ea.md.
08:20
Fierul este un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului, având un rol major în formarea hemoglobinei — proteina care transportă oxigenul în sânge. Deficitul de fier este una dintre cele mai frecvente carențe nutriționale la nivel global, afectând în special femeile, copiii și persoanele cu diete restrictive. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 30% […] Articolul Ce semnale arată că organismul tău are deficit de fier apare prima dată în ea.md.
Ieri
12:30
În prag de sărbători, să fim alături de Mihaela și cele patru fetițe ale ei. O mamă singură, care luptă zi de zi să le ofere copiilor un trai decent, se confruntă cu lipsuri și frig. Împreună putem aduce căldură, speranță și bucurie în casa lor. „Mămică singură care trăiește cu speranța de azi pe […] Articolul Nu sunt singure: oferă o mână de ajutor unei mămici și celor 4 fetițe apare prima dată în ea.md.
11:30
În raionul Anenii Noi, un cuplu de concubini a fost reținut, fiind suspectat de omorul unei persoane dispărute. Poliția a emis doar un scurt comunicat de presă pe acest caz, promițând că va oferi detalii ulterior. Totuși, în presă au apărut informații potrivit cărora cei reținuți sunt suspectați de uciderea a trei bărbați, după […] Articolul Fermierul suspectat de crimă în Anenii Noi, considerat „inadecvat” de săteni apare prima dată în ea.md.
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară, contribuind semnificativ la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale. Maia Sandu, mesaj de apreciere pentru laureați: „Prin munca și devotamentul vostru construiți zilnic binele comun” „Puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, […] Articolul Decorați la Președinție: Maia Sandu a oferit distincții mai multor personalități apare prima dată în ea.md.
11:10
Pensia, la un click distanță: moldovenii pot calcula online cât vor primi și ce salariu le este necesar # EA.md
Moldovenii pot afla ce pensie vor primi și ce nivel salarial este necesar pentru a obține pensia dorită, utilizând calculatorul de pensii pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări Sociale. Într-un interviu pentru IPN, ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a explicat că nivelul pensiei este direct legat de salariul declarat și de […] Articolul Pensia, la un click distanță: moldovenii pot calcula online cât vor primi și ce salariu le este necesar apare prima dată în ea.md.
10:30
Source: FreePik Viața unei familii românești obișnuite este plină de situații neprevăzute. Cheltuielile neașteptate pentru reparații, servicii medicale sau materiale educaționale pentru copii pot deveni o povară serioasă pentru buget. Interesant este că nivelul veniturilor joacă, în acest context, un rol secundar! Capacitatea de a-ți planifica cheltuielile le oferă oamenilor nu doar posibilitatea de a […] Articolul Gestionarea eficientă a bugetului consolidează bunăstarea familiilor din România apare prima dată în ea.md.
09:40
Piața auto din România include o gamă extinsă de vehicule, de la sedanuri de lux importate până la diverse tipuri de hatchback-uri pentru utilizare urbană. Deși o astfel de varietate poate fi foarte plăcută, poate aduce și unele riscuri inerente asociate cu achiziționarea oricărui vehicul, cum ar fi problemele legate de frauda odometrului, reparații ascunse […] Articolul Cum să alegi o mașină second-hand de încredere în România apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Ministerul Justiției (MJ) a declarat luni, 22 decembrie, după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă, la începutul lunii decembrie, pe fostul premier Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție că „tribunalul francez a […] Articolul Ministerul Justiției, despre posibila extrădare a lui Filat după condamnarea din Franța apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul viceguvernator BNM, Ion Sturzu, și fostul președinte CNPF, Artur Gherman, au fost audiați ca martori în dosarul lui Vladimir Plahotniuc pentru frauda bancară, luni, 22 decembrie. Până acum, au fost audiați 7 dintre cei 27 de martori ai apărării. Cei doi au fost interogați de către Vladimir Plahotniuc, inculpatul fiind cel care le-a […] Articolul „Toți i se închinau, inclusiv eu” – Sturzu și Gherman, audiați în dosarul Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
07:20
Cozonacii Mariei Crețu fac furori online! De ce refuză gospodina să împărtășească secretul deserturilor ei? # EA.md
Cozonacii Mariei Crețu au dat peste cap internetul! Sora mai mare a influencerului Emilian Crețu, patiseră stabilită în Italia, refuză să dezvăluie rețeta cozonacilor și a altor delicii, ceea ce i-a adus o serie de critici. Maria spune fără modestie: „cozonacii mei sunt cei mai buni”! Totul datorită unei rețete străvechi, transmisă din generație […] Articolul Cozonacii Mariei Crețu fac furori online! De ce refuză gospodina să împărtășească secretul deserturilor ei? apare prima dată în ea.md.
07:10
Administratorul Aeroportului Chișinău, Sergiu Spoială, a anunțat că se amenajează o cameră de păstrare a bagajelor, proiectul fiind în plină desfășurare. „Un pasager care aterizează, spre exemplu, pentru câteva ore în țara noastră o să aibă posibilitatea să-și lase în camera de păstrare acel bagaj ca să plece pentru scopurile sale personale, ca ulterior […] Articolul Noutate pentru pasageri: Aeroportul Chișinău va avea o cameră de bagaje apare prima dată în ea.md.
07:10
Statul trebuie să creeze condiții clare și atractive pentru cei care vor să revină acasă, iar dialogul permanent cu diaspora este esențial pentru adaptarea politicilor la nevoile reale ale oamenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a participat luni la o ședință cu reprezentanți ai comunităților de moldoveni din mai multe […] Articolul Sandu: Statul trebuie să creeze condiții pentru ca diaspora să revină apare prima dată în ea.md.
07:10
Parlicov anunță un moment istoric: R. Moldova, pentru prima dată în 30 de ani, cu căldură, electricitate și gaze # EA.md
Pentru prima dată în 30 de ani, Republica Moldova se bucură de stabilitate energetică, cu căldură, electricitate și gaze asigurate. Potrivit fostului ministru al Energiei, Victor Parlicov, problema majoră rămâne însă economia, afectată de venituri scăzute și lipsa investițiilor strategice, transmite jurnal.md. Victor Parlicov a subliniat că riscul repetării crizei energetice de anul trecut […] Articolul Parlicov anunță un moment istoric: R. Moldova, pentru prima dată în 30 de ani, cu căldură, electricitate și gaze apare prima dată în ea.md.
07:10
Provocare savuroasă: Radu Marian îl invită pe Renato Usatîi să gătească cu produse autohtone # EA.md
Deputatul PAS Radu Marian a lansat o provocare inedită politicienilor, inclusiv opoziției: să cumpere produse locale și să gătească „ceva gustos” pentru a sprijini producătorii autohtoni. Deputatul PAS, Radu Marian, a acceptat provocarea lansată de colega sa Doina Gherman și a mers la magazin alegând exclusiv produse autohtone. Rezultatul: o ruladă cu hummus și legume, […] Articolul Provocare savuroasă: Radu Marian îl invită pe Renato Usatîi să gătească cu produse autohtone apare prima dată în ea.md.
07:10
Statul vizează reducerea treptată a dependenței de compensații, promovând politici care să asigure venituri stabile pentru gospodării. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni, transmite omniapres.md. Potrivit oficialei, începând cu anul viitor, accentul va fi pus pe stimularea creșterii economice și pe crearea de noi […] Articolul Mai puține ajutoare, mai multă autonomie: planul statului apare prima dată în ea.md.
07:10
Lacune legislative ar putea obliga Moldova să cumpere din nou energie de la MoldGRES… la preț dublu # EA.md
Din cauza unor lacune din legislație, R. Moldova ar putea reveni la procurarea energiei de la centrala electrică MoldGRES la un preț dublu și, implicit, la finanțarea regiunii separatiste, se arată într-o analiză realizată de experții Watchodg, Sergiu Tofilat și Eugen Muravschi. Potrivit analizei, în spațiul public au apărut informații privind o posibilă reluare a […] Articolul Lacune legislative ar putea obliga Moldova să cumpere din nou energie de la MoldGRES… la preț dublu apare prima dată în ea.md.
07:00
Soldați ruși pe cai au încercat să străpungă liniile ucrainene, dar au fost rapid opriți de dronele kamikaze, după cum pare să arate un clip publicat de o unitate ucraineană de pe linia frontului, scrie Kyiv Post, citat de hotnews.ro Într-un clip publicat luni de Brigada 92 Blindată Independentă, doi soldați ruși călare încearcă să […] Articolul „Este o nebunie!” În era dronelor, soldații ruși atacă pe cai pozițiile ucrainene apare prima dată în ea.md.
07:00
Confruntare dură în direct pentru deputatul PAS, Radu Marian. Într-o emisiune la Vocea Basarabiei, un cetățean i-a reproșat salariile „umilitoare” din educație și i-a reamintit că profesorii au susținut decisiv PAS la alegeri. „Mai este vreun stat european cu asemenea salarii?”, a întrebat retoric apelantul. Marian a recunoscut frustrarea profesorilor, dar a apărat majorările realizate […] Articolul „Profesorii v-au dus voturile!” Marian, pus la zid în direct pe salariile din educație apare prima dată în ea.md.
07:00
Ministerul Energiei va ajusta structura aparatului central, majorând efectivul-limită de personal de la 73 la 75 de unități. Un proiect, în acest sens, va fi discutat la ședința din 23 decembrie curent a Executivului, relatează agora.md. Proiectul prevede suplinirea Serviciului audit intern cu două unități de personal, dintre care „o funcție de conducere și […] Articolul Ministerul Energiei își mărește schema: aproape 700 de mii de lei, cheltuieli în plus apare prima dată în ea.md.
07:00
Accident la Râbnița: o mașină s-a răsturnat după ce a lovit bordura. În autoturism era un copil # EA.md
O mașină de model Mercedes s-a răsturnat după ce a lovit bordura, într-un incident rutier soldat fără victime majore. La volan se afla o tânără în vârstă de 22 de ani, care a pierdut controlul asupra autoturismului, iar oamenii din zonă au asistat la momentele tensionate până la sosirea poliției. Potrivit presei locale, șoferița […] Articolul Accident la Râbnița: o mașină s-a răsturnat după ce a lovit bordura. În autoturism era un copil apare prima dată în ea.md.
07:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a comentat preluarea activelor Lukoil-Moldova de stat, subliniind că infrastructura strategică fusese transformată anterior într-un monopol privat ilegal. „Practic, în 2005, Lukoil-Moldova a preluat această infrastructură, precum vedem, cu multe încălcări. Acum e responsabilitatea procuraturii sau a tuturor instanțelor de investigare să vadă ce s-a întâmplat acolo. Dar principalul este că […] Articolul Munteanu despre Lukoil-Moldova: „O infrastructură strategică capturată ilegal” apare prima dată în ea.md.
