AIPA a creat o linie specializată anticorupție

15:10

Știrile AGRO TV Moldova – sunt tot mai citite pe rețelele de socializare. Noutatea în care „Moldovenii ar putea renunța la sobele pe bază de cărbune și gaze naturale” a reușit să obțină pe pagina noastră de Facebook 400 de mii de vizualizări, iar pe pagina de Tik Tok aproximativ 280 de mii de vizualizări. […] Articolul Fiecare al VI-lea cetățean a urmărit cel puțin o știre de la AGRO TV Moldova apare prima dată în AgroTV.