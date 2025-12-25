AIPA a creat o linie specializată anticorupție
Agro TV, 25 decembrie 2025 23:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a lansat o linie telefonică specializată anticorupție, disponibilă la numărul 022 78-47-67, pentru a permite cetățenilor să raporteze fapte de corupție și comportamente conexe în cadrul instituției. Măsura vine ca răspuns la necesitatea consolidării integrității și transparenței în gestionarea fondurilor și plăților agricole, oferind un canal sigur
Acum o oră
23:40
Acum 4 ore
22:20
Aproximativ 20 la sută din polulația Republicii Moldova sărbătorește Crăciunul pe stil nou, iar 80 la sută pe stil vechi. Nașterea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din cultura moldovenească, iar tradițiile și obiceiurile ce însoțesc acest moment au evoluat de-a lungul timpului, păstrând în continuare esența lor spirituală și culturală. În Moldova, Crăciunul
22:00
Portocala a fost desemnată cel mai sănătos citric datorită conținutului ridicat de vitamina C, antioxidanți și fibre, care susțin sănătatea sistemului imunitar și a inimii. Nutriționiștii subliniază că aceste fructe sunt bogate și în flavonoide, carotenoide și polifenoli, compuși cu efecte antioxidante și antiinflamatoare, care pot contribui chiar la prevenirea unor afecțiuni cronice. De asemenea,
Acum 8 ore
17:20
În pragul sărbătorilor, cozonacul cu maia naturală revine în centrul atenției, atrăgând consumatori pasionați de tradiție și alimentație sănătoasă. Acest produs preparat după rețete vechi de familie, aduce aroma inconfundabilă a sărbătorilor, dar și promovează folosirea ingredientelor naturale, fără aditivi, oferind un gust autentic și o textură pufosă, apreciată de întreaga familie. Doina Letvinschi, pasionată
Ieri
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 25-28 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 3 ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 79 de bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3
17:00
Aproximativ 300 din cele peste 1500 de biserici din Republica Moldova sărbătoresc Crăciunul pe stil nou. Majoritatea bisericilor din satele Republicii Moldova sărbătoresc Nașterea Domnului pe stil vechi. Cele mai multe lăcașuri de cult fac Sfânta Liturgie ziua, iar o parte din preoți slujesc noaptea, susține folcloristul Mariana Cocieru. Potrivit Sfântului Evanghelist Luca, Iisus Hrisos
16:20
La Chișinău a avut loc cea de a II-a ediție a Târgului Inovaţiei în Agricultură. Agenții economici le-au arătat fermierilor, drone, sisteme de autoghidare pentru tractoare conectate prin satelit, stații meteo, tehnologii pentru agricultura conservativă și inovații în zootehnie. De asemenea, cercetătorii științifici au discutat despre legumicultura competitivită și tehnologiile aplicate în Olanda. Agenții economici,
13:40
Întreprinderile micro și mici pot beneficia, începând cu finalul anului, de condiții mai avantajoase de creditare prin IFAD. Rata dobânzii la creditele destinate acestui sector a fost redusă de la 10,10% la 9,10%, măsura având scopul de a facilita accesul la finanțare și de a susține proiectele cu impact economic și social. Potrivit UCIP IFAD,
13:40
China deține în prezent aproape 70% din rezervele mondiale de porumb și peste jumătate din stocurile globale de grâu și orez, o situație care influențează direct prețurile internaționale și accesul la alimente în numeroase regiuni ale lumii. Informația este prezentată de publicația World Grain, care citează analize privind impactul politicii Beijingului asupra pieței globale a
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 25-26 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 21 de lei și 97 de bani, cu 10 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 67 bani,
12:00
Locuitorii din Chișinău vor avea acces mai rapid și mai ușor la serviciile antirabice, datorită unor măsuri recente luate de autoritățile locale. Astfel, persoanele care au fost mușcate de animale pot beneficia de tratamente antirabice într-un termen mult mai scurt, prin extinderea punctelor de vaccinare și simplificarea procedurilor administrative. Această inițiativă vizează nu doar îmbunătățirea
11:50
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țara. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -6°C și -12°C. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din direcția Nord-Est cu viteze de 27 km/h. Regiunea centrală va avea maxime de -3°C și minime de -9°C, iar vântul va avea
11:50
Premieră energetică în Republica Moldova. Energocom a cumpărat energie electrică de la un producător local # Agro TV
Energocom marchează o premieră pe piața energetică din Republica Moldova prin achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează sisteme moderne de stocare a energiei (BESS). Potrivit comunicatului companiei, energia, a fost cumpărată pentru prima dată și integrată în portofoliul de surse contractate, în contextul eforturilor de consolidare a securității energetice și
10:40
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Regulamentul Registrului denumirilor geografice, un sistem informațional menit să gestioneze unitar și oficial toate denumirile geografice de pe teritoriul țării. Decizia face parte din eforturile autorităților de a crea un cadru legal și operațional clar, în conformitate cu legislația privind informatizarea și denumirile geografice. Registrul va servi drept resursă oficială
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Transportatorii amenință cu noi proteste, nemulțumiți de politicile promovate în domeniul transportului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține însă că este în desfășurare un proces de analiză și consultare a cadrului normativ, menit să adapteze programele de transport la realitățile din teritoriu, ca urmare a sesizărilor acumulate. Potrivit MIDR, propunerile transmise recent spre consultare asociațiilor
16:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou model de permis de conducere, care va include un cod QR pe verso și un câmp informațional extins. Noul document va permite verificarea autentică a permisului prin portalul guvernamental și va arăta dacă titularul poate conduce anumite categorii de vehicule, inclusiv în cazul unor restricții medicale. DANIELLA MISAIL-NICHITIN,
16:50
Chișinăul va marca sărbătorile de iarnă cu concerte și evenimente culturale în Piața Marii Adunări Naționale, dedicate Crăciunului și Revelionului. Autoritățile invită locuitorii și oaspeții capitalei să participe la concertele festive pregătite pentru această perioadă. ION CEBAN, primarul municipiului Chișinău: ,, Invităm toată lumea pe data de 24 decembrie la un concert de colinde și
16:30
Centrul Național pentru Energie Durabilă semnalează mai multe dificultăți în implementarea programelor de eficiență energetică, printre care lipsa expertizei în renovarea clădirilor multietajate, problemele legate de drepturile de proprietate și autorizațiile de construcție expirate. Totodată, instituția constată o concentrare a beneficiarilor în municipiul Chișinău și în raioanele Ialoveni și Strășeni. ION MUNTEANU, Directorul Centrului Național
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 24 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 83 de bani, cu 1 ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 82 bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3
14:50
Autoritățile pregătesc extinderea centrelor Barnahus și servicii de sprijin pentru copii victime și în risc # Agro TV
Autoritățile din domeniul muncii și protecției sociale intenționează să extindă rețeaua de centre Barnahus și să consolideze serviciile de asistență și reabilitare psihosocială pentru copii și familii, ca parte a priorităților bugetare pentru 2026. În prezent, Centrul Regional de Asistență Integrată a Copiilor funcționează la Bălți, iar autoritățile plănuiesc deschiderea unor noi centre la Cahul
14:10
Parlamentul și autoritățile din domeniul agricol discută în prezent măsuri menite să sprijine fermierii afectați de crize economice și calamități naturale. Printre acestea se numără instituirea unui moratoriu temporar asupra executărilor silite și acordarea de compensații financiare pentru anumite culturi agricole. Inițiativele urmăresc prevenirea falimentelor în lanț, stabilizarea activității în sectorul agricol și oferirea unui
13:30
Iarna la Carpet Outlet: reduceri, cadouri și premii de lux pentru întreaga familie
Carpet Outlet lansează cea mai spectaculoasă campanie din Moldova! În perioada 12 Decembrie 2025 – 1 Martie 2026, clienții pot câștiga 100% CASHBACK, dar și mașini, vacanțe, aparate DYSON și un iPhone 17 Pro Max. 6 motive să viziteze magazinele Carpet Outlet: 1️⃣ Cadou dulce pentru cei mici – fiecare copil primește GARANTAT o surpriză
12:50
România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană. Aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porție de legume sau fructe pe zi, arată datele Eurostat. Doar 24% dintre respondenți declară că mănâncă între una și patru porții zilnic, iar numai 2,4% consumă cele cinci
12:10
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și lapoviță în toată țara. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -1°C și -3°C. Cerul va fi noros, iar local va fi lapoviță slabă. Vântul va sufla din direcția Nord-Est cu viteze de 27 km/h. Regiunea centrală va avea maxime de 1°C și minime de -1°C.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 24 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 07 de bani, cu 10 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 73 bani,
11:40
Moratoriu pentru fermierii afectați de crize: Parlamentul discută suspendarea executărilor silite # Agro TV
Parlamentul Republicii Moldova discută un proiect de lege care propune instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor micro și micilor fermieri afectați de calamități naturale și crize economice, ca măsură de urgență pentru prevenirea falimentelor în lanț și sprijinirea redresării financiare a sectorului agricol. Inițiativa, urmărește să ofere agricultorilor protecție împotriva executării silite, suspendând
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat finalizarea retragerii și distrugerii loturilor de ouă neconforme, în care au fost depistate reziduuri de medicamente veterinare, inclusiv antibioticul salinomicin. În total, 132.270 de ouă au fost scoase de pe piață și nimicite prin procesare într-o unitate de biogaz, ca subproduse de categoria II, pentru a elimina orice
09:50
Drumul de ocolire al orașului Vulcănești a devenit funcțional și a fost deschis oficial circulației. Noua rută are rolul de a scoate traficul, în special transportul de mare tonaj, din interiorul
09:30
Asociația ,,Forța Fermierilor” solicită repetat Guvernului Republicii Moldova prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, avertizând asupra riscurilor economice majore pentru agricultura națională și pentru exporturile moldovenești pe piețele Uniunii Europene. Reprezentanții Forța Fermierilor susțin că principalul motiv pentru menținerea licențierii îl constituie protejarea pieței interne. Experiența ultimilor ani a […] Articolul Asociația ,,Forța Fermierilor” cere prelungirea licențierii importurilor din Ucraina apare prima dată în AgroTV.
22 decembrie 2025
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 23 decembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 1 ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 91 bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 23 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
15:40
Ministerul Energiei anunță creșterea concurenței pe piața gazelor și investiții în linia Vulcănești–Chișinău # Agro TV
În cadrul unei conferințe organizate la Ministerul Energiei, ministrul Dorin Junghietu a prezentat bilanțul activităților din 2025 și a schițat planurile pentru anul 2026, anunțând liberalizarea pieței gazelor naturale pentru marii consumatori și continuarea investițiilor în infrastructura energetică, inclusiv punerea în funcțiune a liniei electrice strategice Vulcănești-Chișinău, pentru care tariful de transport va crește pentru […] Articolul Ministerul Energiei anunță creșterea concurenței pe piața gazelor și investiții în linia Vulcănești–Chișinău apare prima dată în AgroTV.
15:40
O acțiune de împădurire a fost desfășurată recent la ocolul silvic Hârbovăț, unde lucrătorii silvici au plantat sute de puieți pregătiți special în pepinierele proprii. Autoritățile subliniază că succesul unei împăduriri nu depinde doar de numărul arborilor plantați, ci mai ales de modul în care aceștia sunt crescuți și plantați, pentru a asigura o dezvoltare […] Articolul O nouă acțiune de împădurire la ocolul silvic Hârbovăț apare prima dată în AgroTV.
15:10
Știrile AGRO TV Moldova – sunt tot mai citite pe rețelele de socializare. Noutatea în care „Moldovenii ar putea renunța la sobele pe bază de cărbune și gaze naturale” a reușit să obțină pe pagina noastră de Facebook 400 de mii de vizualizări, iar pe pagina de Tik Tok aproximativ 280 de mii de vizualizări. […] Articolul Fiecare al VI-lea cetățean a urmărit cel puțin o știre de la AGRO TV Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:20
Costul poliței medicale pentru agricultori și proprietarii de terenuri agricole se dublează în 2026 # Agro TV
Proprietarii de terenuri agricole vor plăti în 2026 o primă de asigurare medicală dublă față de 2025, respectiv 2 527 lei, comparativ cu 1 264 lei anul trecut, conform proiectului de lege privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Aceeași sumă majorată va fi aplicată și fondatorilor de întreprinderi individuale, arendașilor și persoanelor care desfășoară activități în domeniul fitotehniei […] Articolul Costul poliței medicale pentru agricultori și proprietarii de terenuri agricole se dublează în 2026 apare prima dată în AgroTV.
13:00
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute, cer variabil și lapoviță în unele regiuni. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între 0°C și -3°C. Cerul va fi noros, iar local va fi lapoviță slabă. Vântul va sufla din direcția Est cu viteze de 9 km/h. Regiunea centrală va avea maxime de 2°C și minime […] Articolul Cer variabil și lapoviță în nordul țării apare prima dată în AgroTV.
13:00
Ocoalele silvice din Republica Moldova au dat startul vânzării pomilor de Crăciun în puncte autorizate, odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă. Autoritățile anunță că în acest an oferta este diversificată și adaptată cererii, iar pomii provin exclusiv din pepiniere silvice, fiind crescuți special pentru a evita tăierile ilegale din păduri. VASILE BOBEA, șef ocol silvic […] Articolul Pomii de Crăciun, scoși la vânzare în puncte autorizate apare prima dată în AgroTV.
12:40
Municipalitatea Chișinău a intensificat modernizarea transportului public suburban, o problemă majoră pentru zeci de mii de locuitori. În ultimii doi ani, autoritățile au achiziționat peste 369 de unități de transport noi, dintre care 184 de autobuze, restul fiind troleibuze, investiția având drept scop îmbunătățirea accesului zilnic și a confortului pasagerilor. Grație acestor investiții, au fost […] Articolul Revoluție în transportul suburban: rute noi și autobuze moderne apare prima dată în AgroTV.
12:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să intensifice semnificativ măsurile de combatere a imigrației ilegale în anul 2026, în pofida reacțiilor publice tot mai critice. Potrivit Reuters, planurile includ extinderea raziilor la locurile de muncă și consolidarea aparatului de aplicare a legii, pe fondul apropierii alegerilor parlamentare de anul viitor. Administrația Trump a suplimentat deja […] Articolul Trump pregătește extinderea represiunii împotriva imigrației în 2026 apare prima dată în AgroTV.
12:30
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică avertizează asupra unei creșteri semnificative a cazurilor de gripă înregistrate în acest sezon rece, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor oficiale, numărul îmbolnăvirilor este de câteva ori mai mare. Totuși, autoritățile precizează că, în cazul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare, situația epidemiologică rămâne stabilă, cu […] Articolul Infecțiile respiratorii. Ce spun statisticile anului acesta? apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 23 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 17 de bani, cu 15 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 82 bani, […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
10:40
În localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă sunt în plină desfășurare lucrările la unul dintre cele mai moderne sisteme de irigare din țară. Noua infrastructură va deservi peste 100 de gospodării agricole, oferind fermierilor posibilitatea de a-și optimiza irigarea în funcție de necesitățile reale ale culturilor, fapt ce marchează o premieră pentru regiune. Președintele Parlamentului, […] Articolul Sistem modern de irigare la Crocmaz: fermierii își vor planifica irigarea după necesități apare prima dată în AgroTV.
10:30
În perioada 15 august – 26 septembrie, fermierii producători de lapte au depus 223 de cereri pentru obținerea sprijinului financiar. După verificările efectuate de AIPA, 221 de cereri au fost acceptate, iar două cereri au fost respinse. Această situație reflectă respectarea riguroasă a criteriilor de eligibilitate și confirmă eficiența procedurilor instituite pentru acordarea plăților directe […] Articolul Peste 103 milioane lei pentru zootehnie: AIPA finalizează plățile directe apare prima dată în AgroTV.
10:10
Prețurile la floarea-soarelui se mențin ridicate în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională # Agro TV
Piața florii-soarelui rămâne una dintre cele mai stabile din actualul sezon agricol. Cotațiile ridicate ale uleiului de floarea-soarelui pe piețele internaționale, menținute cu o primă consistentă față de uleiul de rapiță, indică un dezechilibru persistent între cerere și disponibilitatea fizică a materiei prime. Acest context continuă să ofere un suport solid prețurilor semințelor, atât în […] Articolul Prețurile la floarea-soarelui se mențin ridicate în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională apare prima dată în AgroTV.
09:30
Sistemul energetic sub presiune: autoritățile cer reducerea consumului de energie în orele de vârf # Agro TV
Consumul de energie electrică atinge cele mai ridicate valori dimineața, între orele 07:00 și 11:00, dar și seara, în intervalul 18:00-23:00, atunci când majoritatea gospodăriilor utilizează simultan mai multe aparate electrocasnice. În aceste perioade, energia importată este mai scumpă, iar suprasolicitarea rețelei poate afecta stabilitatea sistemului energetic. Autoritățile avertizează că reducerea consumului în orele critice […] Articolul Sistemul energetic sub presiune: autoritățile cer reducerea consumului de energie în orele de vârf apare prima dată în AgroTV.
19 decembrie 2025
21:40
În perioada 18–21 decembrie, Carpet Outlet este prezent la Moldexpo, unde vizitatorii pot descoperi covoare potrivite atât pentru cadouri de sărbători, cât și pentru amenajarea unei locuințe confortabile. Reduceri speciale de expoziție – până la -50% Sunt disponibile diverse dimensiuni, prețuri avantajoase și modele pentru toate preferințele. Odată cu achiziția unui covor, clienții beneficiază de […] Articolul Carpet Outlet participă la expoziția Gift Expo – CIE Moldexpo apare prima dată în AgroTV.
19:20
Mâine, cerul va fi predominant noros în întreaga țară. Meteorologii au anunțat cod galben de ceață pe arii extinse, cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. Codul galben va fi valabil până la data de 20 decembrie, ora 11:00. În Nordul țării cerul va fi variabil, maximele vor ajunge până la +3 grade, […] Articolul Cod galben de ceață în toată țara apare prima dată în AgroTV.
19:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 20 -22 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 32 de bani, cu 14 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 97 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
19:00
Partidul Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care contestă Legea privind crearea camerelor agricole, invocând riscuri de politizare și încălcarea drepturilor fermierilor. Deputații formațiunii solicită verificarea constituționalității actului normativ, recent promulgat de președintă și publicat în Monitorul Oficial. Această lege este una abuzivă, neconstituțională și încalcă libertățile fundamentale ale agricultorilor, a declarat […] Articolul Legea camerelor agricole, contestată la Curtea Constituțională apare prima dată în AgroTV.
19:00
Doar în acest an, sute de permise obținute ilegal au fost deja retrase, iar alte cazuri se află în procedură. Pentru a contracara tentativele de fraudă, ASP a implementat măsuri stricte de securitate și supraveghere. Sălile de examinare și vehiculele utilizate la proba practică au fost dotate cu sisteme video performante, inclusiv câte șase camere […] Articolul ASP: „În 2025 au fost anulate 300 de permise de conducere” apare prima dată în AgroTV.
10:10
La Gift Expo, standul Castel Mimi te așteaptă cu vinuri selecte la prețuri reduse și promoții speciale, perfecte pentru sărbători sau cadouri pentru cei dragi! În plus, vizitatorii pot participa la tombolă, cu surprize pregătite pentru iubitorii de vin! Urmărește reportajul și descoperă atmosfera de la stand și avantajele disponibile! Articolul Castel Mimi la Gift Expo – cadouri cu gust și eleganță apare prima dată în AgroTV.
