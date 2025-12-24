„Ca mamă a cărui copil a fost abuzat de sistem, sunt solidară cu Marina Rusu”. Elena Dragalin, după ce magistrata a denunțat presiuni: De la PAS te poți aștepta la orice
Activista Elena Dragalin și-a exprimat solidaritatea cu judecătoarea Marina Rusu, criticând dur guvernarea pentru modul în care tratează familiile și copiii acestora. „Eu știu cât de josnici sunt oamenii din sistem și că nu au niciun Dumnezeu, doar ca să se mențină la putere și să facă bani, bani, bani, de care nu se mai satură”, a scris mama foste șefe PA.
(video) „Mai bine mor în munți decât pe front”: Victor, un taximetrist ucrainean, a traversat singur Carpații spre România, ca să fugă de război # UNIMEDIA
Tot mai mulți bărbați ucraineni încearcă să fugă din țară pentru a evita trimiterea pe front, traversând ilegal Munții Carpați spre România. Unii reușesc, alții plătesc cu viața, scrie Libertatea.
(video) „Intră în casă!”. IGP, detalii șocante pe crima din Anenii Noi: Haine însângerate și oseminte umane date la animale, decoperite la fermă. Încă o persoană, reținută # UNIMEDIA
Oamenii legii vin cu detalii despre crima produsă în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, ofițerii au percheziționat mai multe gospodării ale bănuitului, cumpărate între 2005 și prezent. Au fost ridicate hainele purtate de victimă în ziua dispariției, oseminte presupus umane cu urme de sânge, obiecte posibil folosite la crimă și alte probe importante pentru anchetă.
„Camerele au arătat cum ei merg împreună spre casa lui”. Concubina bărbatului omorât la Anenii Noi, primele declarații despre tragedie: „Mi-au spus că cine intră la acest om, nu mai iese” # UNIMEDIA
Concubina bărbatului care ar fi fost omorât de un consătean și dat de mâncare porcilor a făcut primele declarații. „Când a dispărut am depus cerere la Poliție și am început a căuta. Pe camere se vede cum ei merg împreună spre casa lui. Vecinii mi-au zis că cine intră la acest on, nu mai iese”, a menționat femeia pentru tv8.
NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: Un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii # UNIMEDIA
În prag de sărbători, partenerul privat al Loterie Naționale, NGM Company, demonstrează, din nou, că responsabilitatea socială înseamnă fapte concrete. O familie numeroasă, cu 8 copii, dintre care 6 minori, a primit un sprijin important.
Ucraina începe actualizarea listelor electorale, pe fondul discuțiilor despre posibile alegeri în timp de război # UNIMEDIA
Ucraina face primii pași concreți în pregătirea unui posibil scrutin, chiar dacă războiul declanșat de Rusia este departe de a se fi încheiat. Comisia Electorală Centrală de la Kiev a reluat, pe 23 decembrie, activitatea de actualizare a Registrului de stat al alegătorilor, pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă, scri kyivindependent.com, citat de adevarul.ro.
(video) Bătaie în Parlamentul Turciei. Deputații și-au împărțit pumni și picioare în timpul dezbaterii privind bugetul # UNIMEDIA
Parlamentari ai partidului de guvernământ și ai opoziției s-au luat la bătaie după o dispută legată de moștenirea lăsată de fondatorul Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. În cele din urmă, bugetul a fost adoptat, în pofida unei altercații care a durat aproximativ 10 minute, scrie adevărul.ro.
(video) Olga Ursu: Dacă șeful CNPF cu 123 mii lei pe lună a aflat despre TUX de la copii, cu 104 mii va fi mai motivat să lucreze? # UNIMEDIA
Deputata Blocului Alternativa, Olga Ursu, se arată dezamăgită de faptul proiectul privind plafonarea salariilo șefilor din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, cum ar fi ANRE, CNPF, ANRCETI, a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței precedente a Parlamentului, dar și de nivelul de plafonare, care ar putea fi mai mare, spune parlamentara. „Dacă șeful CNPF cu 123 mii lei pe lună a aflat despre TUX de la copii, cu 104 mii va fi mai motivat să lucreze?”, a precizat Olga Ursu, la emisiunea Forum, de la Vocea Basarabiei.
Ultima oră! Procurorii cer 30 de zile pentru bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis 3 persoane și le-ar fi dat de mâncare porcilor # UNIMEDIA
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis trei persoane și le-ar fi dat cadavrele porcilor. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a declarat pentru UNIMEDIA că, pentru concubina acestuia, a fost înaintat un demers de aplicare a măsurii preventive de arest la domiciliu.
(video) Șefa Școlii de muzică Eugen Doga, la CMC, indignată că se vrea tăierea a 30% din bugetul culturii: O avem prea multă în Chișinău? # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău au făcut, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 14-a la număr. La ușa CMC au bătut colindătorii, care au fost „remunerați” cu daruri de către aleși. Șefii mai multor instituții de artă au vorbit despre starea lucrurilor în cultura din capitală. Directoarea Școlii de muzică Eugen Doga s-a arătat indignată de faptul că se vrea tăierea a 30% din bugetul culturii: „Avem prea multă cultură în Chișinău?”
„El a bătut tare o doamnă, i-a spart capul”. Sătenii din Anenii Noi, înfiorați de crima soldată cu reținerea unui cuplu suspectat că a ucis 3 bărbați și i-a dat de mâncare porcilor: „Toți se feresc de el” # UNIMEDIA
Sătenii din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, sunt șocați de crima comisă recent, care a dus la reținerea unui cuplu suspectat că ar fi ucis mai multe persoane și le-ar fi dat cadavrele drept hrană porcilor. Potrivit localnicilor, bărbatul reținut nu are o reputație bună. „Noi considerăm că el nu este adecvat. Știu că a bătut foarte tare o doamnă, pe vecina lui, i-a spart capul, permanent sunt cu el situații neplăcute și copiii se tem de el, și maturii”, a declarat o femeie pentru tv8.
CNA a descins la administratorii companiei care ridică un bloc pe terenul fostului cinematograf Gaudeamus: Ce acuzații li se aduc # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”, situat în centrul capitalei.
(foto) „Am ales să nu-mi sărbătoresc ziua așa cum fusese plănuit”. Ionel Istrati, omagiat astăzi. Cum a fost surprins interpretul chiar de aseară # UNIMEDIA
Interpretul Ionel Istrati își sărbătorește, astăzi, 24 decembrie, ziua de naștere. Artistul împlinește 35 de ani și a dezvăluit, pe rețele, că nu își va celebra aniversarea cum planifica, ci într-un cerc mai restrâns, fără mult fast. Ionel spune că se simte mai recunoscător ca niciodată și a împărtășit cu urmăritorii săi cum a fost surprins chiar de aseară.
Un tânăr de 25 de ani, trimis în judecată, după ce a violat și omorât o femeie: Cum a vrut să ascunda urmele crimei # UNIMEDIA
Un tânăr de 25 de ani a fost trimis în judecată, după ce a violat și omorât o femeie. Potrivit informațiilor, acesta a încercat să ascundă urmele crimei și a părăsit țara. Acesta a fost repatriat dintr-o țară a Uniunii Europene și acum riscă detențiune pe viață.
(video) Veaceslav Ioniță, despre acuzațiile la adresa lui Plahotniuc: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că el a influențat pe cineva” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, nu vede cum procurorii ar putea demonstra că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi putut influența pe vreunul dintre factori de decizie din perioada în care s-a produs frauda bancară.
(video) „Primul foc l-a tras în pod. O anchetatoare a ieșit pe coridor și el i-a spus că o împușcă”. Costiuc o contrazice pe șefa de la MAI: „Au fost 12 gloanțe, nu 3” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc, care a făcut public incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru din 19 decembrie, contrazice afirmațiile ministrei Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin. Costiuc susține că, potrivit anchetei SPIA, s-au tras 12 focuri de armă, nu trei, așa cum a comunicat oficial șefa de la MAI. „Primul foc de armă l-a tras în pod, în sus, alături pe coridor, pentru că este etajul unde se află anchetatorii. În serviciu era o doamnă de 23 de ani, care a auzit focul și a ieșit în hol. A deschis ușa și acesta i-a spus: „Eu te împușc””, a declarat parlamentarul într-un filmuleț pe rețele.
„S-a stins Iurie Mahovici”: Doliu în cultura națională, după trecerea în neființă a marelui pianist. Mesajul MC # UNIMEDIA
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova.
Papa Leon solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Poate vor exista 24 de ore de pace în întreaga lume” # UNIMEDIA
Papa Leon al XIV-lea a cerut, marţi seară, un armistiţiu de Crăciun, în întreaga lume, fără a menţiona vreun conflict anume, scrie digi24.ro.
Fiul lui Chiril Moțpan, implicat într-un accident, acum câteva luni. Consilierul: A fost prins băut la volan și pedepsit imediat, nu m-am implicat # UNIMEDIA
Consilierul municipal Chiril Moțpan a declarat, de la tribuna CMC, că fiul său a fost implicat într-un accident rutier, acum câteva luni, fiind prins băut la volan. „A fost pedepsit imediat conform legii, mi-a interzis categoric să mă implic în acest caz. Nu am făcut nicio încercare, nu m-am implicat. Dura lex, sed lex”, a precizat alesul, la ședința de astăzi a Consiliului.
„Ajutați-mă să îi opresc!” Marina Rusu, după protestul la CSM: „Dacă într-un stat nu mai există alte amenințări decât o mamă cu 7 copii - nu e o criză, e agonia finală a sistemului” # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu a publicat un mesaj tulburător în care denunță presiuni și atacuri asupra vieții sale private și asupra copiilor săi, în contextul cererii sale pentru echitate în muncă și a protestului organizat la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). „Dacă într-un stat nu mai există alte amenințări decât o mamă cu 7 copii - nu e o criză, e agonia finală a sistemului”, a scris magistrata pe rețele.
Zelenski a dezvăluit acordul de pace propus Rusiei: Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina # UNIMEDIA
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, va ajunge acum în mâna Rusiei, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. În ultimele zile, Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt pe placul Moscovei, scrie hotnews.ro.
Crăciunul vine cu cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii patru ani: Cât vor costa benzina și motorina în următoarele două zile # UNIMEDIA
Prețurile carburanților continuă să scadă în Republica Moldova, atingând niveluri record pentru ultimii aproape patru ani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mâine, 25 decembrie, benzina și motorina vor costa și mai puțin.
(live) „Galbenă gutuie” la CMC: Consilierii fac a 14-a încercare de a se întruni în ședință, cu colindători la ușă, în ajun de Crăciun # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău fac, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 14-a la număr. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Atenție, șoferi și călători! Trafic sistat în PMAN, începând din această după-amiază. Până când se mențin restricțiile # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, în contextul desfășurării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă, traficul rutier va fi sistat în Piața Marii Adunări Naționale. Restricțiile de circulație intră în vigoare astăzi, 24 decembrie, începând cu ora 13:00, și vor fi menținute până mâine, 25 decembrie, ora 05:00.
Un adolescent a fost înjunghiat mortal de fostul partener al mamei sale, în Portugalia. Agresorul a murit într-o explozie # UNIMEDIA
Un adolescent britanic în vârstă de 13 ani a fost înjunghiat mortal în Portugalia, informează miercuri PA Media/dpa, citată de protv.ro.
Pianistul Iurie Mahovici s-a stins din viață la 63 de ani: „Memoria lui va rămâne vie în cultura muzicală națională” # UNIMEDIA
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova.
Damir, Pînzari și Cojocaru, care au fost trimiși în judecată în dosarul angajărilor fictive la IGP, își vor afla astăzi sentința: Ședința, programată la ora 13 # UNIMEDIA
Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, fostul șef al IP Bălți, Valeriu Cojocaru, precum și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, își vor afla astăzi, 24 decembrie, sentința în dosarul Direcției 5. Ședința este programată pentru ora 13:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
La un pas de tragedie: O tânără de 22 de ani din Nisporeni și o copilă de 10 ani s-au intoxicat cu gaz emanat de la o sobă # UNIMEDIA
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni.
Administrația Trump interzice vizele SUA pentru mai multe personalități europene: „Nu mai tolerăm cenzura” # UNIMEDIA
Washingtonul anunță sancțiuni fără precedent împotriva unor personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online. Decizia a stârnit reacții dure la Paris și reaprinde tensiunile dintre SUA și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare, scrie adevarul.ro.
(video) Boxe muzicale cu „surpriză” într-un colet trimis în Rusia: Ce au descoperit vameșii de la Aeroport # UNIMEDIA
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.
Momeala care te lasă fără bani: RTEC avertizează despre falsul cu „abonamentul gratuit pentru 6 luni” care a împânzit, din nou, internetul # UNIMEDIA
Î.M „Regia Transport Electric” reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false.
Explozie la Moscova în apropiere de locul în care a fost asasinat un înalt general: Doi polițiști și încă o persoană au murit # UNIMEDIA
Trei persoane au fost ucise miercuri de o bombă la Moscova, după ce doi polițiști s-au apropiat de un bărbat care se comporta suspect în apropierea locului unde, cu două zile înainte, un general de rang înalt fusese ucis de o mașină-capcană, despre care Rusia a afirmat că a fost pusă de serviciile secrete ucrainene, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
(video) Deputatul care cântă gratuit la corporative: „- Din toată dinastia noastră eu sunt cel mai bun de gură. - De aceea sunteți în Parlament” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și maestrul Nicolae Botgros, împreună cu fiul și nepotul său, a susținut un recital la petrecerea medicilor, glumind că „cel mai bun de gură este el”. Deocamdată, nu se știe dacă prestația a fost contra cost sau gratuită, deși anterior fosta deputată PAS, Olesea Stamate afirmase că Botgros, conform legii, ar trebui să cânte gratuit la concerte, în condițiile în care deține mandatul de deputat.
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu scumpirea ouălor. „Există un mix de probleme cu mai mulți actori”, a menționat Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.
Ce este interzis să faci în Ajun de Crăciun: Tradiții și obiceiuri pe care este bine să le respecți astăzi # UNIMEDIA
Ajunul Crăciunului este considerat una dintre cele mai încărcate zile din an din punct de vedere spiritual. Dincolo de pregătirile moderne, tradiția populară vorbește despre o zi în care fiecare gest contează, scrie protv.ro.
(video) Dezastru pe principala autostradă din Italia, după ce o cisternă plină cu GPL a explodat: Trafic paralizat înaintea Crăciunului # UNIMEDIA
O cisternă încărcată cu GPL a explodat marți după-amiază pe autostrada A1, principala autostradă din Italia, care leagă Milano de Napoli și traversează centrul peninsulei, după ce a fost implicată într-un accident rutier, potrivit presei locale, citat de hotnews.ro.
(foto/video) „Norocul lor că nu aveam armă”: Prietena Xeniei Deli a intrat cu Gelandewagen-ul în mașina hoților, care îi jefuiau casa din Los-Angeles. Scene ca din blockbuster # UNIMEDIA
O scenă ca din filmele de acțiune a avut loc în Statele Unite, unde o femeie, prietenă apropiată cu moldoveanca Xenia Deli, a reacționat extrem, după ce locuința sa a fost ținta unei tentative de jaf. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit rapid viral pe internet, potrivit starhit.ru.
(foto/video) Nordul țării, acoperit de zăpadă în Ajun de Crăciun. Drumarii, mobilizați pe traseele naționale # UNIMEDIA
Nordul Republicii Moldova a fost acoperit de zăpadă în Ajun de Crăciun, iar ninsorile și lapovița au creat condiții de iarnă pe mai multe trasee naționale. Astfel, Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe drumurile din nordul și centrul țării s-au format polei și porțiuni de carosabil înzăpezit.
Pe 24 decembrie, istoria a fost marcată de alegerea Papei Ioan al IV-lea și de debutul literar al lui Octavian Goga.
(video) Tany Vander, noi dezvăluiri despre femeia care i-ar fi scris soțului ei: „Nu este din Republica Moldova” # UNIMEDIA
Femeia de afaceri Tany Vander, care anterior a dezvăluit că o colegă de breaslă i-ar fi scris soțului ei, acuzând-o de infidelitate, a precizat că nu este vorba despre bloggerița Tatiana Maxian, despre care apăruseră speculații că ar fi implicată în scandal.
(video) Va fi sau nu demis Cernăuțeanu, după împușcăturile din IP Centru? Ce spune șefa MAI # UNIMEDIA
Întrebată despre o eventuală plecare a șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, după incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru, unde au fost trase focuri de armă de Ziua Poliției, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a precizat că este prea devreme pentru a discuta despre aceasta.
Racii ar trebui să ia o pauză, iar Scorpionii întâlnesc suflete pereche: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce cu sine o serie de provocări și oportunități pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce arhetipurile astrologice se joacă în viața noastră, află cum vor răspunde nativii la aceste influențe.
Un fotbalist a murit după ce s-a prăbușit din telescaun, de la 70m înălțime, în timpul unei vacanțe la schi: Soția sa a rămas agățată de instalație # UNIMEDIA
Un accident incredibil s-a petrecut sâmbătă în Muntenegru, victimă căzând fotbalistul german Sebastian Hertner, în vârstă de 34 de ani. Acesta și-a pierdut viața după ce a picat de la 70 de metri înălțime, din cauza unei defecțiuni la un telescaun de pe o pârtie de schi din apropierea orașului Zabljak, scrie adevarul.ro.
Euro scade ușor, în timp ce Dolarul înregistrează o scădere semnificativă. Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
O viață dedicată copiilor: Medicul chirurg pediatru Victor Bezrodnîi, care activa în Spitalul Raional din Ungheni, a decedat # UNIMEDIA
Colectivul IMSP SR Ungheni anunță, cu profundă tristețe, trecerea la cele veșnice a medicului chirurg pediatru Victor Bezrodnîi, care timp de 45 de ani și-a dedicat viața profesională acestei instituții și pacienților săi. „Medic devotat, coleg respectat care a salvat mii de vieți și a adus speranță prin profesionalism și dedicație. Activitatea sa îndelungată a contribuit esențial la dezvoltarea și susținerea sistemului de sănătate”, se arată în mesajul colegilor.
