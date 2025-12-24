Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu. Anunțul agenţiei spaţiale de stat

14:00

Deputata Blocului Alternativa, Olga Ursu, se arată dezamăgită de faptul proiectul privind plafonarea salariilo șefilor din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, cum ar fi ANRE, CNPF, ANRCETI, a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței precedente a Parlamentului, dar și de nivelul de plafonare, care ar putea fi mai mare, spune parlamentara. „Dacă șeful CNPF cu 123 mii lei pe lună a aflat despre TUX de la copii, cu 104 mii va fi mai motivat să lucreze?”, a precizat Olga Ursu, la emisiunea Forum, de la Vocea Basarabiei.