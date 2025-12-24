Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu. Anunțul agenţiei spaţiale de stat
UNIMEDIA, 24 decembrie 2025 16:00
Rusia intenţionează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susţină programul său spaţial lunar şi o viitoare staţie de cercetare comună cu China, pe fondul competiţiei globale pentru explorarea Lunii, scrie protv.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
16:10
PORT Drive de Shopping, cea mai generoasă tombolă organizată vreodată în țară, continuă să transforme cumpărăturile în premii de excepție. Campania care oferă 12 mașini în 12 luni și-a desemnat deja câștigătorul mașinii cu numărul 3, iar povestea din spatele acestui moment este cu adevărat emoționantă.
16:10
„Nu renunțăm la proteste.” Forța Fermierilor: Guvernul refuză să prelungească licențierea importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, iafr consecințele devastatoare se văd deja # UNIMEDIA
Agricultorii anunță că nu vor renunța la proteste, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. „Protestele se pot amplifica și repeta la o scară mai mare. Motivul principal este că Guvernul a refuzat să prelungească licențierea importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, decizie greșită, ale cărei consecințe devastatoare se văd deja. Fermierii moldoveni nu renunță la lupta pentru drepturile lor”, se menționează într-un mesaj remis de Asociația Forța Fermierilor.
Acum 30 minute
16:00
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu. Anunțul agenţiei spaţiale de stat # UNIMEDIA
Rusia intenţionează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susţină programul său spaţial lunar şi o viitoare staţie de cercetare comună cu China, pe fondul competiţiei globale pentru explorarea Lunii, scrie protv.ro.
16:00
În atenția călătorilor! Circulația transportului public în PMAN nu este afectată de manifestațiile dedicate Ajunului Crăciunului # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 24-25.12.2025, circulația transportului public, care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea PMAN.
15:50
(video) Bărbatul suspectat de crima de la Anenii Noi își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Individul ar fi cerut ca ședința să aibă loc în lipsa lui # UNIMEDIA
Bărbatul suspectat de crima teribilă de la Anenii Noi își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Inculpatul nu a fost escortat în fața instanței și ar fi solicitat ca judecata să aibă loc în lipsa lui. Totodată, procurorul pe caz a declarat pentru protv că mai multe persoane au fost reținute.
Acum o oră
15:20
Sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna despre familie, căldură și, bineînțeles, cadouri. Despre momente pe care vrei să le trăiești alături de cei dragi și despre atenția exprimată în detalii. În spatele fiecărui cadou care bucură și rămâne în memorie, stă o istorie reală – idei, decizii curajoase și parcursul unor antreprenori care creează produse și servicii cu suflet
Acum 2 ore
15:10
(video) Mascații l-au doborât la pământ și l-au încătușat: Șeful unui grup care ajuta ucraineni să treacă granița în RM, pentru 10 mii $, reținut după percheziții # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, și cu suportul angajaților DASF ai IGPF, au reținut un bărbat cu rol de conducere într-o grupare criminale, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, cetățeni ucraineni erau ajutați, contra unei sume de 10 mii de dolari, să treacă ilegal frontiera de stat din Ucraina în Moldova, destinația finală fiind țările membre ale Uniunii Europene. Pentru fiecare migrant ucrainean era percepută o sumă de 10 000 de dolari SUA.
15:10
(video) O reclamă de Crăciun a devenit virală pe internet: Lupul vegetarian care a făcut peste un miliard de vizualizări # UNIMEDIA
O reclamă de Crăciun devine virală și face înconjurul lumii. Reclama, pentru un lanț de supermarketuri, este de fapt un film de animație despre un lup vegetarian și are în prezent peste un miliard de vizualizări, scrie digi24.ro.
15:00
„Nu am văzut nimic cu ochii mei”: Concubina bărbatului din Anenii Noi, suspectat că a ucis 3 persoane, adusă în fața magistraților: „El îmi spunea că oamenii care au dispărut au plecat la război” # UNIMEDIA
Apar noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din raionul Anenii Noi. Concubina bărbatului suspectat de omor a fost plasată miercuri, 24 decembrie, în arest preventiv. Femeia a declarat în instanță că bărbatul susținea că persoanele dispărute ar fi plecat la război, scrie moldova1.md.
15:00
Pregătiți-vă hainele groase de Crăciun! Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod Galben de scădere a temperaturii medii zilnice. Alerta este valabilă pentru mâine, 25 decembrie.
14:50
Scutul anti-radiații care protejează mediul înconjurător de centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl ar putea să se prăbușească dacă Rusia atacă din nou zona, a declarat Serhii Tarakanov, directorul centralei, transmite AFP, citat de presa română.
14:50
„Nu am văzut nimic cu ochii mei”: Concubina bărbatului din Anenii Noi, suspectat că a ucis 3 bărbați, adusă în fața magistraților: „El îmi spunea că oamenii care au dispărut au plecat la război” # UNIMEDIA
Apar noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din raionul Anenii Noi. Concubina bărbatului suspectat de omor a fost plasată miercuri, 24 decembrie, în arest preventiv. Femeia a declarat în instanță că bărbatul susținea că persoanele dispărute ar fi plecat la război, scrie moldova1.md.
14:40
(video) „Mai bine mor în munți decât pe front”: Victor, un taximetrist ucrainean, a traversat singur Carpații spre România, ca să fugă de război # UNIMEDIA
Tot mai mulți bărbați ucraineni încearcă să fugă din țară pentru a evita trimiterea pe front, traversând ilegal Munții Carpați spre România. Unii reușesc, alții plătesc cu viața, scrie Libertatea.
14:40
(video) „Intră în casă!”. IGP, detalii șocante pe crima din Anenii Noi: Haine însângerate și oseminte umane date la animale, decoperite la fermă. Încă o persoană, reținută # UNIMEDIA
Oamenii legii vin cu detalii despre crima produsă în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, ofițerii au percheziționat mai multe gospodării ale bănuitului, cumpărate între 2005 și prezent. Au fost ridicate hainele purtate de victimă în ziua dispariției, oseminte presupus umane cu urme de sânge, obiecte posibil folosite la crimă și alte probe importante pentru anchetă.
14:30
„Camerele au arătat cum ei merg împreună spre casa lui”. Concubina bărbatului omorât la Anenii Noi, primele declarații despre tragedie: „Mi-au spus că cine intră la acest om, nu mai iese” # UNIMEDIA
Concubina bărbatului care ar fi fost omorât de un consătean și dat de mâncare porcilor a făcut primele declarații. „Când a dispărut am depus cerere la Poliție și am început a căuta. Pe camere se vede cum ei merg împreună spre casa lui. Vecinii mi-au zis că cine intră la acest on, nu mai iese”, a menționat femeia pentru tv8.
14:30
NGM Company continuă acțiunile cu responsabilitate socială: Un Crăciun mai luminos pentru o familie cu 8 copii # UNIMEDIA
În prag de sărbători, partenerul privat al Loterie Naționale, NGM Company, demonstrează, din nou, că responsabilitatea socială înseamnă fapte concrete. O familie numeroasă, cu 8 copii, dintre care 6 minori, a primit un sprijin important.
14:20
„Ca mamă a cărui copil a fost abuzat de sistem, sunt solidară cu Marina Rusu”. Elena Dragalin, după ce magistrata a denunțat presiuni: De la PAS te poți aștepta la orice # UNIMEDIA
Activista Elena Dragalin și-a exprimat solidaritatea cu judecătoarea Marina Rusu, criticând dur guvernarea pentru modul în care tratează familiile și copiii acestora. „Eu știu cât de josnici sunt oamenii din sistem și că nu au niciun Dumnezeu, doar ca să se mențină la putere și să facă bani, bani, bani, de care nu se mai satură”, a scris mama foste șefe PA.
Acum 4 ore
14:10
Ucraina începe actualizarea listelor electorale, pe fondul discuțiilor despre posibile alegeri în timp de război # UNIMEDIA
Ucraina face primii pași concreți în pregătirea unui posibil scrutin, chiar dacă războiul declanșat de Rusia este departe de a se fi încheiat. Comisia Electorală Centrală de la Kiev a reluat, pe 23 decembrie, activitatea de actualizare a Registrului de stat al alegătorilor, pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă, scri kyivindependent.com, citat de adevarul.ro.
14:00
(video) Bătaie în Parlamentul Turciei. Deputații și-au împărțit pumni și picioare în timpul dezbaterii privind bugetul # UNIMEDIA
Parlamentari ai partidului de guvernământ și ai opoziției s-au luat la bătaie după o dispută legată de moștenirea lăsată de fondatorul Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. În cele din urmă, bugetul a fost adoptat, în pofida unei altercații care a durat aproximativ 10 minute, scrie adevărul.ro.
14:00
(video) Olga Ursu: Dacă șeful CNPF cu 123 mii lei pe lună a aflat despre TUX de la copii, cu 104 mii va fi mai motivat să lucreze? # UNIMEDIA
Deputata Blocului Alternativa, Olga Ursu, se arată dezamăgită de faptul proiectul privind plafonarea salariilo șefilor din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, cum ar fi ANRE, CNPF, ANRCETI, a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței precedente a Parlamentului, dar și de nivelul de plafonare, care ar putea fi mai mare, spune parlamentara. „Dacă șeful CNPF cu 123 mii lei pe lună a aflat despre TUX de la copii, cu 104 mii va fi mai motivat să lucreze?”, a precizat Olga Ursu, la emisiunea Forum, de la Vocea Basarabiei.
13:50
Ultima oră! Procurorii cer 30 de zile pentru bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis 3 persoane și le-ar fi dat de mâncare porcilor # UNIMEDIA
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis trei persoane și le-ar fi dat cadavrele porcilor. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a declarat pentru UNIMEDIA că, pentru concubina acestuia, a fost înaintat un demers de aplicare a măsurii preventive de arest la domiciliu.
13:40
(video) Șefa Școlii de muzică Eugen Doga, la CMC, indignată că se vrea tăierea a 30% din bugetul culturii: O avem prea multă în Chișinău? # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău au făcut, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 14-a la număr. La ușa CMC au bătut colindătorii, care au fost „remunerați” cu daruri de către aleși. Șefii mai multor instituții de artă au vorbit despre starea lucrurilor în cultura din capitală. Directoarea Școlii de muzică Eugen Doga s-a arătat indignată de faptul că se vrea tăierea a 30% din bugetul culturii: „Avem prea multă cultură în Chișinău?”
13:40
„El a bătut tare o doamnă, i-a spart capul”. Sătenii din Anenii Noi, înfiorați de crima soldată cu reținerea unui cuplu suspectat că a ucis 3 bărbați și i-a dat de mâncare porcilor: „Toți se feresc de el” # UNIMEDIA
Sătenii din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, sunt șocați de crima comisă recent, care a dus la reținerea unui cuplu suspectat că ar fi ucis mai multe persoane și le-ar fi dat cadavrele drept hrană porcilor. Potrivit localnicilor, bărbatul reținut nu are o reputație bună. „Noi considerăm că el nu este adecvat. Știu că a bătut foarte tare o doamnă, pe vecina lui, i-a spart capul, permanent sunt cu el situații neplăcute și copiii se tem de el, și maturii”, a declarat o femeie pentru tv8.
13:30
CNA a descins la administratorii companiei care ridică un bloc pe terenul fostului cinematograf Gaudeamus: Ce acuzații li se aduc # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”, situat în centrul capitalei.
13:10
(foto) „Am ales să nu-mi sărbătoresc ziua așa cum fusese plănuit”. Ionel Istrati, omagiat astăzi. Cum a fost surprins interpretul chiar de aseară # UNIMEDIA
Interpretul Ionel Istrati își sărbătorește, astăzi, 24 decembrie, ziua de naștere. Artistul împlinește 35 de ani și a dezvăluit, pe rețele, că nu își va celebra aniversarea cum planifica, ci într-un cerc mai restrâns, fără mult fast. Ionel spune că se simte mai recunoscător ca niciodată și a împărtășit cu urmăritorii săi cum a fost surprins chiar de aseară.
13:00
Un tânăr de 25 de ani, trimis în judecată, după ce a violat și omorât o femeie: Cum a vrut să ascunda urmele crimei # UNIMEDIA
Un tânăr de 25 de ani a fost trimis în judecată, după ce a violat și omorât o femeie. Potrivit informațiilor, acesta a încercat să ascundă urmele crimei și a părăsit țara. Acesta a fost repatriat dintr-o țară a Uniunii Europene și acum riscă detențiune pe viață.
13:00
(video) Veaceslav Ioniță, despre acuzațiile la adresa lui Plahotniuc: „Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că el a influențat pe cineva” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, nu vede cum procurorii ar putea demonstra că fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi putut influența pe vreunul dintre factori de decizie din perioada în care s-a produs frauda bancară.
12:40
(video) „Primul foc l-a tras în pod. O anchetatoare a ieșit pe coridor și el i-a spus că o împușcă”. Costiuc o contrazice pe șefa de la MAI: „Au fost 12 gloanțe, nu 3” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc, care a făcut public incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru din 19 decembrie, contrazice afirmațiile ministrei Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin. Costiuc susține că, potrivit anchetei SPIA, s-au tras 12 focuri de armă, nu trei, așa cum a comunicat oficial șefa de la MAI. „Primul foc de armă l-a tras în pod, în sus, alături pe coridor, pentru că este etajul unde se află anchetatorii. În serviciu era o doamnă de 23 de ani, care a auzit focul și a ieșit în hol. A deschis ușa și acesta i-a spus: „Eu te împușc””, a declarat parlamentarul într-un filmuleț pe rețele.
12:30
„S-a stins Iurie Mahovici”: Doliu în cultura națională, după trecerea în neființă a marelui pianist. Mesajul MC # UNIMEDIA
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova.
12:30
Papa Leon solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Poate vor exista 24 de ore de pace în întreaga lume” # UNIMEDIA
Papa Leon al XIV-lea a cerut, marţi seară, un armistiţiu de Crăciun, în întreaga lume, fără a menţiona vreun conflict anume, scrie digi24.ro.
12:20
CNA a descins la administratorii companiei care ridică un bloc pe terenul fostului cinematograf Gaudeamus: Ce acuzații li se adus # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”, situat în centrul capitalei.
Acum 6 ore
12:10
Fiul lui Chiril Moțpan, implicat într-un accident, acum câteva luni. Consilierul: A fost prins băut la volan și pedepsit imediat, nu m-am implicat # UNIMEDIA
Consilierul municipal Chiril Moțpan a declarat, de la tribuna CMC, că fiul său a fost implicat într-un accident rutier, acum câteva luni, fiind prins băut la volan. „A fost pedepsit imediat conform legii, mi-a interzis categoric să mă implic în acest caz. Nu am făcut nicio încercare, nu m-am implicat. Dura lex, sed lex”, a precizat alesul, la ședința de astăzi a Consiliului.
12:00
„Ajutați-mă să îi opresc!” Marina Rusu, după protestul la CSM: „Dacă într-un stat nu mai există alte amenințări decât o mamă cu 7 copii - nu e o criză, e agonia finală a sistemului” # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu a publicat un mesaj tulburător în care denunță presiuni și atacuri asupra vieții sale private și asupra copiilor săi, în contextul cererii sale pentru echitate în muncă și a protestului organizat la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). „Dacă într-un stat nu mai există alte amenințări decât o mamă cu 7 copii - nu e o criză, e agonia finală a sistemului”, a scris magistrata pe rețele.
12:00
Zelenski a dezvăluit acordul de pace propus Rusiei: Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina # UNIMEDIA
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, va ajunge acum în mâna Rusiei, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. În ultimele zile, Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt pe placul Moscovei, scrie hotnews.ro.
12:00
Crăciunul vine cu cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii patru ani: Cât vor costa benzina și motorina în următoarele două zile # UNIMEDIA
Prețurile carburanților continuă să scadă în Republica Moldova, atingând niveluri record pentru ultimii aproape patru ani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mâine, 25 decembrie, benzina și motorina vor costa și mai puțin.
11:50
(live) „Galbenă gutuie” la CMC: Consilierii fac a 14-a încercare de a se întruni în ședință, cu colindători la ușă, în ajun de Crăciun # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău fac, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 14-a la număr. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:50
Atenție, șoferi și călători! Trafic sistat în PMAN, începând din această după-amiază. Până când se mențin restricțiile # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, în contextul desfășurării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă, traficul rutier va fi sistat în Piața Marii Adunări Naționale. Restricțiile de circulație intră în vigoare astăzi, 24 decembrie, începând cu ora 13:00, și vor fi menținute până mâine, 25 decembrie, ora 05:00.
11:50
Un adolescent a fost înjunghiat mortal de fostul partener al mamei sale, în Portugalia. Agresorul a murit într-o explozie # UNIMEDIA
Un adolescent britanic în vârstă de 13 ani a fost înjunghiat mortal în Portugalia, informează miercuri PA Media/dpa, citată de protv.ro.
11:40
(live) CMC, la a 14-a încercare de a se întruni în ședință: Colindătorii au bătut la ușa consilierilor, în ajun de Crăciun # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău fac, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 14-a la număr. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:40
Pianistul Iurie Mahovici s-a stins din viață la 63 de ani: „Memoria lui va rămâne vie în cultura muzicală națională” # UNIMEDIA
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova.
11:30
(live) CMC, la 14-a încercare de a se întruni în ședință: Colindătorii au bătut la ușa consilierilor, în ajun de Crăciun # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Chișinău fac, astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, a 14-a la număr. La ușa CMC au bătut colindătorii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:20
Damir, Pînzari și Cojocaru, care au fost trimiși în judecată în dosarul angajărilor fictive la IGP, își vor afla astăzi sentința: Ședința, programată la ora 13 # UNIMEDIA
Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, fostul șef al IP Bălți, Valeriu Cojocaru, precum și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, își vor afla astăzi, 24 decembrie, sentința în dosarul Direcției 5. Ședința este programată pentru ora 13:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
11:10
La un pas de tragedie: O tânără de 22 de ani din Nisporeni și o copilă de 10 ani s-au intoxicat cu gaz emanat de la o sobă # UNIMEDIA
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni.
11:00
Administrația Trump interzice vizele SUA pentru mai multe personalități europene: „Nu mai tolerăm cenzura” # UNIMEDIA
Washingtonul anunță sancțiuni fără precedent împotriva unor personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online. Decizia a stârnit reacții dure la Paris și reaprinde tensiunile dintre SUA și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare, scrie adevarul.ro.
10:50
(video) Boxe muzicale cu „surpriză” într-un colet trimis în Rusia: Ce au descoperit vameșii de la Aeroport # UNIMEDIA
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.
10:40
Momeala care te lasă fără bani: RTEC avertizează despre falsul cu „abonamentul gratuit pentru 6 luni” care a împânzit, din nou, internetul # UNIMEDIA
Î.M „Regia Transport Electric” reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false.
10:30
Explozie la Moscova în apropiere de locul în care a fost asasinat un înalt general: Doi polițiști și încă o persoană au murit # UNIMEDIA
Trei persoane au fost ucise miercuri de o bombă la Moscova, după ce doi polițiști s-au apropiat de un bărbat care se comporta suspect în apropierea locului unde, cu două zile înainte, un general de rang înalt fusese ucis de o mașină-capcană, despre care Rusia a afirmat că a fost pusă de serviciile secrete ucrainene, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
10:20
(video) Deputatul care cântă gratuit la corporative: „- Din toată dinastia noastră eu sunt cel mai bun de gură. - De aceea sunteți în Parlament” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și maestrul Nicolae Botgros, împreună cu fiul și nepotul său, a susținut un recital la petrecerea medicilor, glumind că „cel mai bun de gură este el”. Deocamdată, nu se știe dacă prestația a fost contra cost sau gratuită, deși anterior fosta deputată PAS, Olesea Stamate afirmase că Botgros, conform legii, ar trebui să cânte gratuit la concerte, în condițiile în care deține mandatul de deputat.
Acum 8 ore
10:10
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu scumpirea ouălor. „Există un mix de probleme cu mai mulți actori”, a menționat Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.
10:10
Ce este interzis să faci în Ajun de Crăciun: Tradiții și obiceiuri pe care este bine să le respecți astăzi # UNIMEDIA
Ajunul Crăciunului este considerat una dintre cele mai încărcate zile din an din punct de vedere spiritual. Dincolo de pregătirile moderne, tradiția populară vorbește despre o zi în care fiecare gest contează, scrie protv.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.