Ultima oră! Procurorii cer 30 de zile pentru bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis 3 persoane și le-ar fi dat de mâncare porcilor

Spiritul sărbătorilor a cuprins întreaga planetă, iar tradițiile sunt pe cât de diverse, pe atât de spectaculoase. La Nisa, sute de oameni au sfidat frigul și au sărit în apele Mediteranei, în timp ce la Madrid, Crăciunul a devenit o lecție de solidaritate. Peste 10.000 de oameni au alergat kilometri întregi pentru Crucea Roşie. De un strop de bucurie au avut parte şi copiii cu nevoi speciale de la un centru din Chicago, unde Moş Crăciun le-a făcut o vizită şi le-a ascultat lista de dorinţe, transmite observatornews.ro.