Sărbători fără incidente: pompierii și salvatorii, mobilizați suplimentar
Noi.md, 24 decembrie 2025 14:00
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou, pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipele dislocate în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătite să intervină în eventuale cazuri excepționale, atunci cînd oamenii s-ar p
Acum 10 minute
14:00
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, o fată în vîrstă de 22 și o minora de 10 ani, au suferit intoxicații c
14:00
14:00
Elevii din toate instituțiile de învățămînt din Republica Moldova intră joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, în acest an fiecare școală va decide data reluării cursurilor, în urma consultării cu întreaga comunitate educațională.Astfel, elevii vor reveni la ore fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În situația în care o instituție optea
Acum o oră
13:30
Echipa de urgență din Bălți a resuscitat cu succes un bărbat de 64 de ani, aflat în stop cardio-respirator, după o intervenție încadrată la „Cod Roșu”.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), solicitarea a fost înregistrată pe 19 decembrie, la ora 14:17, pentru un pacient din municipiul Bălți, găsit inconștient în stradă. În aproximativ trei minute,
13:30
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că un plan de dezvoltare a Aerodromurilor din Chișinău și Mărculești ale Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău urmează a fi elaborat din 2026.Șeful MIDR dă asigurări că acest document va permite conturarea unei abordări bazate pe știință și analiză, astfel încît investițiile să fie făcute „ca la carte”, tra
13:30
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingînd în ultimele zile niveluri minime record.Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei/litru, ajungînd sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1,42 lei/litru, ajungînd sub pragul de 22 lei/litru, nivel care constituie un record pentru ultimii aproape patru ani pentru acest tip de produs.Nivelurile act
Acum 2 ore
13:00
Zelenski a dezvăluit pentru prima dată conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace: lista completă # Noi.md
Planul de pace, pe care Ucraina, SUA și Rusia îl discută deja de două luni, cuprinde 20 de puncte. Cu toate acestea, pe lîngă documentul de bază, există și unele completări pe anumite direcții.Despre cest lucru a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la declarațiile președintelui Volodimir Zelenski în cadrul unei întîlniri cu jurnaliștii.Astfel, în prezent se discută proiectul planului de pac
13:00
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. {{855456}}Născut la 18 mai 1962, la Leova, a studiat pianul la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău și s-a perfecționat la Conservatorul „N. A. Rimski-Korsak
13:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează că perioada sărbătorilor de iarnă, de circa trei săptămîni, poate amplifica riscurile pentru sănătate prin excese alimentare, inactivitate fizică, consum nociv de alcool, stres și lipsă de somn.Potrivit specialiștilor, aceste obiceiuri pot duce la kilograme în plus, tulburări digestive și dezechilibre metabolice, care pe termen lung
13:00
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră, informează Serviciul Vamal al Republicii Moldova{{85
Acum 4 ore
12:00
Flux sporit la frontieră în perioada sărbătorilor de iarnă: autoritățile vamale activează în regim special # Noi.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, cînd tot mai mulți cetățeni pornesc la drum spre casă și spre revederi cu cei dragi, fluxul de călători la frontiera Republicii Moldova este în creștere. Pentru a asigura o traversare mai rapidă și mai confortabilă, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră activează în regim sporit.Autoritățile monitorizează permanent traficul, suplinesc personalul din prima l
12:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga.Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.{{852954}}„E un mixt de probleme
12:00
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. Născut la 18 mai 1962, la Leova, a studiat pianul la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău și s-a perfecționat la Conservatorul „N. A. Rimski-Korsakov” din Sa
12:00
Percheziții CNA într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Noi.md
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-o cauză penală ce vizează încălcarea regulilor de executare a construcțiilor pe terenul fostului cinematograf Gaudeamus, situat în centrul capitalei.Potrivit CNA, în dosar este vizat reprezentantul unei companii de construcții din Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autoriza
11:30
Întrebată despre o eventuală plecare a șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, după incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru, unde au fost trase focuri de armă de Ziua Poliției, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a precizat că este prea devreme pentru a discuta despre aceasta. {{855385}}„Sînt 3 zile de la ancheta de serviciu. Haideți sa dedicăm suficient timp, ca să
11:30
În ultimele ore, polițiștii din raionul Ialoveni au depistat trei conducători auto care se aflau la volan sub influența alcoolului.Potrivit informațiilor oferite de poliție, primul caz a fost înregistrat în localitatea Văratic, unde un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui automobil Opel, avea o concentrație de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat.Un al doilea șofer, în vîrstă de 29 de a
11:00
În legătură cu concediul anual al funcționarului consular al Ambasadei, în perioada 26-31 decembrie 2025, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu va presta servicii consulare.Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 111 din Codul Muncii al Republicii Moldova privind zilele de sărbătoare nelucrătoare, în data de 25 decembrie 2025, precum și în zil
11:00
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executa
10:30
În una dintre cele mai importante țări din America Latină au avut loc alegeri prezidențiale, la care a învins liderul conservatorilor de dreapta. Acest om nu este pur și simplu de dreapta sau de extremă dreaptă - el este un susținător și, în realitate, un admirator al generalului Pinochet.Augusto Pinochet - fostul dictator chilian care, cu toată cruzimea sa, a transformat o putere săracă de la
10:30
Reglementarea serviciilor digitale: Washingtonul sancționează mai mulți europeni, printre care francezul Thierry Breton # Noi.md
Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton care a denunțat un 'val de macartism', notează AFP.Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu 'cenzura' în detr
Acum 6 ore
10:00
Președinta Maia Sandu a înmînat, la 23 decembrie, distincții de stat „unor oameni care, prin munca lor zilnică, contribuie la dezvoltarea țării”.Printre ei se numără și fostul președinte Nicolae Timofti, distins cu Ordinul Republicii printr-un decret semnat la 10 octombrie, transmite IPN.Sursa foto: Maia Sandu/Facebook„Puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, în oamenii
10:00
Ludmila Catlabuga comentează moțiunea depusă de opoziție pe politicile Ministerului Agriculturii # Noi.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat la moțiunea simplă înaintată de opoziția parlamentară împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, declarînd că este gata să meargă în Parlament pentru a prezenta explicații detaliate.În cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei, Catlabuga a precizat că ministerul pregătește un raport amplu, care va include o analiză detaliată a situați
09:30
Un cetățean britanic din Australia ar putea să fie deportat pentru afișarea de simboluri naziste # Noi.md
Autoritățile australiene au anulat viza unui cetățean britanic care locuia în statul Queensland, acesta urmând să fie deportat după ce a fost acuzat că a afișat simboluri naziste și că a promovat ideologii interzise pe rețele de socializare, relatează BBC.Bărbatul a fost arestat și pus sub acuzare la începutul acestei luni, fiind suspectat că a publicat pe rețele de socializare simboluri și pr
09:30
Carosabil alunecos în mai multe zone ale țării. Drumarii au intervenit cu material antiderapant # Noi.md
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova s-au format condiții de polei și porțiuni cu carosabil înzăpezit.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), echipele întreprinderilor teritoriale ale drumarilor sînt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a l
09:30
SUA și Coreea de Sud vor negocia un acord separat privind submarinele cu propulsie nucleară # Noi.md
Coreea de Sud și Statele Unite au convenit să inițieze negocieri pentru un nou acord de cooperare în domeniul submarinelor cu propulsie nucleară, urmînd ca discuțiile la nivel tehnic să fie demarate la începutul anului viitor, conform Yonhap.„Am împărtășit opinia că este necesar un acord separat privind cooperarea pentru submarinele cu propulsie nucleară și am convenit să avansăm cu discuțiile
09:00
Judecătoarea Marina Rusu acuză presiuni și tentative de discreditare după ce a cerut echitate în muncă # Noi.md
Judecătoarea Marina Rusu susține că este supusă unor presiuni după ce a cerut respectarea dreptului la muncă în regim redus, prevăzut de lege. Potrivit acesteia, după protestul din 22 decembrie, Serviciul de Informații și Securitate ar fi primit ordin să caute informații menite să o discrediteze în rolul de mamă.„Am primit informația că după protestul din 22 decembrie, SIS a primit ordin să ca
09:00
Atenție, informație falsă: „abonamentele gratuite pentru 6 luni” în transportul public nu există # Noi.md
Î.M. Regia Transport Electric Chișinău avertizează cetățenii că informațiile apărute în mediul online privind acordarea unor „abonamente gratuite pentru 6 luni” sînt false.Potrivit unui comunicat oficial, nici RTEC și nici Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat vreo campanie de acest tip. Reprezentanții întreprinderii îndeamnă cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze ex
08:30
Prețul petrolului a înregistrat miercuri creșteri modeste continuând ascensiune din ultimele zile pe fondul unei creșteri economice peste așteptări în Statele Unite și pe fondul riscurilor de aprovizionare din Venezuela sau Rusia, informează Reuters.Cotațiile Brent au ajuns la 62.42 dolari pe baril, marcând o creștere de 4 cenți, respectiv 0.06%, iar prețul West Texas Intermediate a crescut cu
Acum 8 ore
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 24 decembrie sînt:24 decembrie — a 358-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 7 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:11 24 Sf. Cuv. Daniil StîlpniculCe se sărbătorește în lume:
08:00
Prim-ministrul Libiei, Abdel Hamid Dbeibah, a anunțat marți decesul șefului Statului Major libian, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, în timp ce autoritățile turce au confirmat identificarea epavei avionului care îl transporta pe comandantul armatei libiene.Ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya, a confirmat pierderea contactului cu aparatul de zbor, în timp ce imagini apărute în spațiul public s
08:00
Iarna a ajuns în nordul Republicii Moldova. În această dimineață, la Edineț, au fost observați primii fulgi de nea ai sezonului, semn că vremea de iarnă începe să se instaleze treptat în mai multe regiuni ale țării.Potrivit prognozei meteo, condiții specifice sezonului rece se vor menține și în Chișinău în următoarele zile.Miercuri, 24 decembrie, este prognozată ninsoare slabă, cu temperatur
07:30
Astăzi, meteorologii prognozează vreme predominant norosă.Pe arii extinse sînt așteptate precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță.Vîntul va sufla din nord-est, slab pînă la moderat.Pe drumuri se va forma ghețuș.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +1…+3°C, în regiunile centrale temperaturile vor fi de 0…+1°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ -4
07:30
Aproape 34% dintre studenți afirmă că se copiază la examene, iar circa patru din zece recunosc că oferă de copiat colegilor.Totodată, 34% dintre respondenți declară că folosesc inteligența artificială în timpul evaluărilor, iar 11% susțin că, în universitatea lor, s-a oferit sau s-a luat mită pentru notă sau pentru promovarea anului de studii. Datele se regăsesc în studiul privind integritatea
07:30
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, iar de la dolarul american – aproape 10 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8375 lei pentru un euro (-1,17 bani) și 16,8200 lei pentru
07:00
La începutul lunii decembrie curent, Ministerul Educației (MEC) a prezentat una dintre modificările propuse la Codul Educației, care prevede optimizarea instituțiilor de învățămînt din țară, notează Noi.md.Astfel, gimnaziile care au cumulativ sub 35 de elevi în clasele a V-IX-a vor fi reorganizate în școli primare. Școlile primare cu mai puțin de 30 de elevi vor fi transformate în școli primar
06:30
Serghei Orlov: „Moldova nu este încă pregătită să găzduiască concursul Eurovision, în cazul în care va cîștiga” # Noi.md
Moldova nu este încă pregătită să găzduiască concursul Eurovision în cazul în care ar cîștiga, deoarece nu îndeplinește criteriile necesare din punct de vedere al infrastructurii și al altor aspecte pentru organizarea unui astfel de eveniment la Chișinău.Această opinie a fost exprimată de producătorul muzical Serghei Orlov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalu
Acum 12 ore
06:00
CTЕ Moldovenească, situată în regiunea Transnistria, este gata să furnizeze energie electrică mai ieftină pe malul drept al Nistru.Despre aceasta, a declarat șeful regiunii nerecunoscute RMN, Vadim Krasnoselski, într-un interviu la sfîrșitul anului.El a menționat că există variante de cooperare între Tiraspol și Chișinău în acest domeniu.„Există prețuri bursiere, iar în prezent acestea
06:00
"Închiderea școlilor din mediul rural a accelerat migrația familiilor cu copii către orașe". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md.Potrivit fostului ministru, această constatare "nu este doar o statistică, ci realitatea cruntă a mii de familii prinse într-un cerc vicios, care pare de neoprit".{{853984}}"Școlile se închid în localitățile rura
06:00
Președintele Alianței MOLDOVENII, Dumitru Roibu, a participat la Campionatul Republicii Moldova la Lupta Voievod, un eveniment sportiv de amploare care a reunit peste 1.000 de tineri din întreaga țară.În declarațiile sale, Dumitru Roibu a apreciat rolul important al Federației Voievod în promovarea sportului și a valorilor naționale în rândul tinerei generații.„Am onoarea să mă aflu la Cam
05:30
Noile norme de raționalizare a evaluării substanțelor chimice la nivelul UE intră în vigoare la 1 ianuarie # Noi.md
Comisia Europeană a anunțat marți că, de la 1 ianuarie, va intra în vigoare pachetul „o substanță, o evaluare” (OSOA), un pas important către o protecție mai bună și mai rapidă a sănătății oamenilor și a mediului, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.Acest pachet reprezintă un rezultat esențial al Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. A
04:30
Noul Regulament privind siguranţa jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European şi Consiliu, a anunţat Comisia Europeană.Regulamentul consolidează protecţia copiilor împotriva substanţelor chimice nocive din jucării şi îmbunătăţeşte asigurarea respectării normelor UE privind siguranţa jucăriilor, transmite stirileprotv.roÎn temeiul
03:30
Comisia Europeană a stabilit pentru anul 2025 drept priorități principale creșterea competitivității și consolidarea solidarității în cadrul Uniunii Europene.Potrivit instituției, aceste două direcții au stat la baza politicilor și inițiativelor promovate pe parcursul anului.În domeniul competitivității, accentul a fost pus pe stimularea economiei, sprijinirea inovării, dezvoltarea industr
02:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat Ghidul utilizatorului pentru Calculatorul de pensii, un document destinat tuturor persoanelor care doresc să afle, într-un mod orientativ, mărimea viitoarei pensii pentru limită de vîrstă.Potrivit CNAS, calculatorul de pensii este un instrument informativ, care permite estimarea cuantumului pensiei în baza datelor introduse de utilizator, p
01:30
Proiectul de lege cu privire la plafonarea salariilor în cadrul autorităților publice autonome la media pe țară a fost avizat de Guvern în cadrul ședinței de astăzi. Salariul președintelui unei autorități publice va fi între două și patru salarii medii.Potrivit avizului, uniformizarea politicii de remunerare în aceste instituții este o necesitate și se recomandă ca salariile de conducere să fi
Acum 24 ore
01:00
Tensiunile dintre SUA și Venezuela sînt crescînde. Președintele american Donald Trump a afirmat că ar fi „inteligent” ca omologul său din Venezuela, Nicolas Maduro, să renunțe la putere.{{855105}}Președintele american Donald Trump a declarat luni că ar fi inteligent ca președintele venezuelean Nicolas Maduro să părăsească puterea, iar SUA ar putea păstra sau vinde petrolul confiscat în largul
01:00
Cea mai frecventă greşeală, pe care o admit oamenii cu o vîrstă matură, este faptul că ei continuă să mănînce la fel ca şi la douăzeci de ani.Astfel consideră expertul dietician Ian Marber, citat de ziarul Daily Mail. Organismul nostru cu vîrstă are nevoie de mai puţină energie: consumul de energie începe să scadă de la 30 de ani.Deja, la acest moment e timpul să se corecteze regimul de al
00:30
O explozie a rachetei Starship, lansată de SpaceX - compania fondată de Elon Musk - a provocat un incident cu potențial ridicat de risc pentru siguranța aeriană în zona Caraibelor.Cel puțin trei aeronave comerciale și aproximativ 450 de pasageri au fost expuși pericolului. Conform unei investigații realizate de Wall Street Journal, bazată pe documente interne ale Administrației Federale a Avia
00:00
Patru angajați ai fabricii Elkem Silicones din Saint-Fons, zona industrială cunoscută drept „vale chimică” a Lyonului, au fost răniți luni după-amiază într-o explozie produsă într-un laborator experimental, trei dintre ei fiind în stare gravă, conform autorităților locale și raportului Euronews.Incidentul a avut loc în jurul orei 14:30 și a declanșat activarea planului de urgență Orsec, inform
00:00
Orașul Shanghai trebuie să asume misiunea de a deveni un centru internațional de inovație tehnologică, profitînd de oportunități pentru a servi strategiilor naționale, a declarat Xi Jinping, președintele Chinei, scrie romanian.cgtn.com.De la cel de-al 18-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, Shanghai a impulsionat regiunea Deltei Fluviului Yangtze, fiind înregistrată o creștere p
23 decembrie 2025
23:30
Operatorul poștal național al Franței, La Poste, a fost supus unui atac cibernetic masiv. De luni, site-ul companiei este inaccesibil, expedierea și livrarea coletelor este foarte complicată, iar urmărirea lor online este imposibilă.În oficiile poștale din toată țara, angajații trebuie să-i calmeze pe clienții furioși: atacul DDoS a avut loc în cea mai aglomerată perioadă a anului, în ajunul C
