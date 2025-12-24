Cernobîl, din nou sub amenințare: scutul anti-radiații ar putea ceda
Democracy.md, 24 decembrie 2025 16:10
Scutul de protecție anti-radiații care acoperă centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl riscă să se prăbușească în cazul unui nou atac rusesc asupra zonei, avertizează directorul centralei, Serhii Tarakanov. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției AFP și preluate de presa română. Potrivit acestuia, o lovitură directă cu rachetă sau dronă, ori chiar o […]
Acum 10 minute
16:10
Scutul de protecție anti-radiații care acoperă centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl riscă să se prăbușească în cazul unui nou atac rusesc asupra zonei, avertizează directorul centralei, Serhii Tarakanov. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției AFP și preluate de presa română. Potrivit acestuia, o lovitură directă cu rachetă sau dronă, ori chiar o […]
Acum o oră
15:30
IMAGINI din gospodăria bărbatului din Anenii Noi, unde victimele ar fi fost ucise și date ca hrană animalelor # Democracy.md
O anchetă de amploare desfășurată de Poliție în raionul Anenii Noi scoate la iveală detalii extrem de grave într-un dosar de dispariție, în care principala ipoteză este omorul. De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Anenii Noi și procurorii, investighează dispariția […]
Acum 4 ore
13:40
Cod galben de ninsori în jumătate de Românie: ger, viscol și polei înainte de Crăciun # Democracy.md
Începând de miercuri seara, 24 decembrie 2025, jumătate din Românie este sub Cod Galben de ninsori. Meteorologii români au transmis o avertizare privind intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger pentru toată țara. Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă miercuri dimineaţă, 24 decembrie 2025, […]
13:10
Mai multe percheziții au avut loc marți, 24 decembrie, în raioanele din sudul și centrul Republicii Moldova, într-un dosar penal ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță Poliția. Potrivit […]
Acum 6 ore
11:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, acuză consilierii PAS și PSRM că nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului Municipal Chișinău, pentru a 13-a oară consecutiv. Potrivit lui Ceban, absența acestora are drept scop blocarea examinării și votării proiectului bugetului municipal. „Ei nu doresc ca bugetul să fie pus în discuție și aleg să boicoteze […]
11:10
Doi polițiști rutieri au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv, a anunțat miercuri Comitetul de Anchetă al Federației Ruse, citat de agențiile locale de presă. Potrivit autorităților, cei doi agenți au observat o persoană suspectă în apropierea unui vehicul de serviciu al poliției. În momentul în care s-au […]
11:10
Premieră pentru Republica Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare # Democracy.md
Piața energetică din Republica Moldova marchează o premieră: compania Energocom a achiziționat pentru prima dată energie electrică livrată din baterii de stocare (BESS) pentru consumul intern, un pas important în modernizarea și flexibilizarea sistemului electroenergetic național. Energia este furnizată de un producător local care utilizează panouri fotovoltaice pentru generarea electricității în timpul zilei, aceasta fiind […]
Acum 8 ore
10:00
Alexandru Isac, primar din Chiștelnița și membru al partidului „Viitorul Moldovei”, vizat într-un dosar ANI pentru avere nejustificată # Democracy.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare de aproape 570.000 de lei în privința primarului satului Chiștelnița, raionul Telenești, Alexandru Isac, pentru perioada 2019–2025. Potrivit ANI, instituția a fost sesizată de Centrul Național Anticorupție, iar verificările au scos la iveală neconcordanțe semnificative între veniturile declarate de edil […]
09:20
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 66.144 de traversări. Totodată, 20 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 18.577 de traversări persoane; PTF Leușeni – […]
Acum 24 ore
17:20
ANI a constatat averi nejustificate de peste 2 milioane 866 mii lei la o fostă șefă din cadrul Serviciului Vamal # Democracy.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane 866 mii lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, fiind emise două acte de constatare. Potrivit ANI, în cazul unei foste șefe de Secție din cadrul Serviciului Vamal, precum și al concubinului […]
Ieri
15:40
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță că printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane şi activităţilor conexe legate de minori, pe un […]
15:30
Investiții pentru siguranța copiilor și bunăstarea comunității: Deputatul Alexandr Berlinschii propune finanțări suplimentare pentru Cantemir # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a înaintat un amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită majorarea transferurilor din bugetul de stat către orașul Cantemir, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață, siguranța copiilor și infrastructura publică a localității. Inițiativa prevede alocări dedicate unor proiecte sociale și comunitare esențiale […]
14:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, o hotărâre care reglementează nivelul de zgomot al aeronavelor civile. Măsura are drept scop protejarea cetățenilor care locuiesc în apropierea pistelor și asigurarea unui mediu mai sigur și mai liniștit. Potrivit noilor reguli, nivelul mediu anual de zgomot va fi calculat pe baza datelor din ultimii […]
13:40
Bălțiul a devenit oficial Capitala Tineretului 2026! Primarul Alexandr Petkov, Partidul Nostru: Este o recunoaștere a încrederii acordate tinerilor noștri și orașului nostru! # Democracy.md
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026 în cadrul unui eveniment oficial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Tineret. Orașul va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret în cadrul acestui program național. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, […]
13:10
Permisul de conducere, modernizat: Moldova introduce „modelul 2025” și un permis provizoriu nou # Democracy.md
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025" a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Ambele permise vor fi dotate cu elemente noi de securitate și funcționalitate. Printre acestea se numără imprimarea unui cod QR pe verso, care va permite verificarea rapidă […]
12:30
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online, după ce Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice". Noua platformă digitală va colecta, păstra și oferi informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum numele localităților, râurilor, câmpiilor și altor obiective geografice. Portalul online rdg.gov.md, care urmează […]
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a încheiat cu succes retragerea de pe piață a unor loturi de ouă care nu respectau cerințele de siguranță. Este vorba despre ouă produse de compania SRL ADALVA, în care au fost găsite urme ale unui antibiotic numit salinomicină. Inspectorii ANSA au verificat situația și au retras […]
12:00
Mișcarea Alternativa Națională, condusă de Ion Ceban, avertizează că Republica Moldova primește în mod constant semnale clare din partea partenerilor externi privind derapaje serioase în actul de guvernare, însă autoritățile actuale aleg să le ignore. Potrivit formațiunii, această atitudine riscă să agraveze situația internă și să afecteze relațiile externe ale țării. Într-o declarație publică, Ion […]
11:10
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău (AIC). Anunțul a fost făcut de administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1. „Terminul limită a expirat pe 17 decembrie. Avem patru oferte comerciale. Fiecare va fi examinată și, în cazul în care una din ele […]
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!
09:10
Începând cu anul 2026, Primăria Municipiului București vrea sa instituie o taxă pentru promovarea turistică a Capitalei. otrivit proiectului, taxa ar urma să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist, indiferent de tipul unității de cazare. Procedura de transparență decizională a fost deschisă pe 19 decembrie 2025, iar cetățenii, operatorii […]
22 decembrie 2025
17:40
VIDEO// Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! # Democracy.md
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, […]
17:00
Autoritățile din Italia au amendat compania Apple cu 98 de milioane de euro, acuzând gigantul tehnologic de abuz de poziție dominantă pe piața aplicațiilor mobile. Potrivit Autoritatea italiană pentru concurență (AGCM), Apple ar fi încălcat regulile concurențiale și de confidențialitate aplicabile dezvoltatorilor terți care își distribuie aplicațiile prin App Store. Concret, compania este acuzată că […]
16:50
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # Democracy.md
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnată la 4 de închisoare # Democracy.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 22 decembrie o sentință de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partidul Politic Șor, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei […]
15:30
Copiii și adulții cu nevoi speciale pot beneficia de servicii stomatologice gratuite, sub anestezie generală, în condiții de staționar, în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică specializată, reamintește Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul anului 2025, de aceste servicii au beneficiat 89 de adulți și 155 de copii. Asistența stomatologică gratuită […]
15:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare, subliniind necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate pentru combaterea consumului de droguri. Edilul a declarat că este momentul ca autoritățile și societatea să își unească eforturile
14:40
La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a organizat audieri publice cu participarea procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu. În cazul lui Vitalie Ivanov, Completul B a examinat datele privind integritatea etică și financiară, a solicitat clarificări și documente justificative, prezentate în termen de către subiect. Comisia a anunțat […] Articolul Victor Cazacu, audiat din nou la Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Cooperarea economică, investițiile și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte de discuții la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Chinei, Zhihua Dong. Conform datelor, în Republica Moldova activează 81 de companii cu capital chinez. În discuții, oficialii au exprimat interesul pentru extinderea cooperării în turism, sporirea schimburilor culturale și a colaborării academice între […] Articolul Premierul discută cu ambasadoarea Chinei despre noi oportunități de cooperare apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile municipale vor veni cu propuneri clare de modificare a legislației privind clădirile abandonate, subliniind că problema nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea administrațiilor publice locale. Declarațiile vin după măsurile întreprinse de Primăria Chișinău în cazul fostului Hotel Național, unde au fost închise toate intrările […] Articolul Clădirile abandonate, în atenția autorităților: Ceban cere reglementări clare apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Kremlinul a respins informațiile potrivit cărora președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmări cucerirea întregii Ucraina și extinderea conflictului către alte state europene, calificând aceste concluzii drept „neconforme cu realitatea”. Reacția vine după un material publicat de Reuters, care, citând șase surse familiarizate cu evaluările comunității de informații a Statele Unite ale Americii, susține că liderul […] Articolul Kremlinul respinge informațiile privind planuri de extindere a războiului în Europa apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de sărbători în ajunul Crăciunului, menționând că, în aceste zile, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători. Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor și s-a declarat bucuros că acestea sunt respectate de generațiile tinere. Totodată, Ion Ceban a adresat urări de bine […] Articolul Mesaj de pace și speranță transmis de Ion Ceban, de sărbători apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Trei polițiști, demiși după incidentul armat de la IP Centru. Câte cartușe s-au găsit # Democracy.md
Inspectoratul General al Poliției a venit cu precizări oficiale în cazul focurilor de armă trase în seara zilei de 19 decembrie, în sediul Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău. Potrivit IGP, în urma verificărilor au fost identificate trei cartușe, iar cazul este examinat de Procuratură și de o comisie disciplinară. Poliția precizează că instituția s-a […] Articolul Trei polițiști, demiși după incidentul armat de la IP Centru. Câte cartușe s-au găsit apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Deputatul Vasile Costiuc susține că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie, în sediul Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău ar fi avut loc trageri cu arma de foc, incident în care ar fi fost implicați șefi din cadrul Poliției. Declarațiile au fost făcute publice de liderul Partidul Democrația Acasă. Potrivit lui Costiuc, incidentul […] Articolul VIDEO// Incident grav în Poliție: focuri de armă trase în interiorul clădirii apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
În această dimineață, Poliția a recepționat un apel telefonic de la un bărbat necunoscut, care a comunicat că sediul Judecătoriei Buiucani este minat. În urma tuturor verificărilor de rigoare, s-a stabilit că alerta este falsă. La moment, Poliția întreprinde toate acțiunile necesare pentru identificarea persoanei responsabile de apel și atragerea acesteia la răspundere conform legislației […] Articolul Alertă falsă cu bombă la Judecătoria Buiucani apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Fostul lider al Partidul Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrați, care au admis demersul procurorilor în dosarul ce vizează frauda bancară. Astfel, Plahotniuc își va petrece următoarea perioadă, inclusiv sărbătorile de iarnă, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, în baza hotărârii […] Articolul Plahotniuc rămâne după gratii încă 30 de zile apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Estonia cumpără lansatoare de rachete sud-coreene în valoare de 290 de milioane de euro # Democracy.md
Estonia a anunțat că a semnat un acord pentru achiziționarea a cel puțin șase lansatoare multiple de rachete fabricate în Coreea de Sud, informează dpa, citată de agerpres.ro. Potrivit Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare (ECDI), contractul a fost încheiat cu producătorul sud-coreean Hanwha și este evaluat la aproximativ 290 de milioane de euro. Acordul […] Articolul Estonia cumpără lansatoare de rachete sud-coreene în valoare de 290 de milioane de euro apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80.404 traversări. Totodată, 22 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.874 de traversări persoane; PTF Leușeni – 14.359 de […] Articolul Situația la frontieră: 22 de străini au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
19 decembrie 2025
18:00
Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, i-a acuzat vineri pe ucraineni de lipsă de recunoștință față de ajutorul oferit de Varșovia de la începutul invaziei ruse la scară largă, declarațiile fiind făcute în timpul vizitei oficiale a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în capitala poloneză, relatează AFP, citată de news.ro. „Polonezii au sentimentul că efortul nostru, […] Articolul Președintele Poloniei acuză Ucraina de lipsă de recunoștință pentru ajutorul primit apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Primăria Chișinău a lansat, astăzi, două picturi murale pe pereții Grădiniței „Spicușor” din sectorul Ciocana, eveniment desfășurat în prezența înalților oficiali, a reprezentanților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a altor invitați. Instituția este cea mai mare grădiniță din Chișinău și din Republica Moldova. Grădinița „Spicușor” este una dintre beneficiarii Proiectului de eficiență […] Articolul Grădinița „Spicușor”, reabilitată printr-un proiect susținut de BERD apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
VIDEO// Partidul Nostru: Guvernarea găsește bani pentru campanie, nu și pentru profesori # Democracy.md
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie”. În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, […] Articolul VIDEO// Partidul Nostru: Guvernarea găsește bani pentru campanie, nu și pentru profesori apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic a emis astăzi, 19 decembrie, un Cod Galben de ceață, aproape în toată țara. Alerta este valabilă pentru perioada 19 decembrie, ora 17:00, și 20 decembrie, ora 11:00. În zonele vizate se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. […] Articolul Ceață densă: Cod Galben în toată țara apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Primii colindători au ajuns, astăzi, la Primăria Chișinău, aducând atmosfera sărbătorilor de iarnă prin cântece tradiționale și momente artistice. Potrivit primarului general Ion Ceban, elevii de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” – Ansamblul Folcloric „Stejarii”, Ansamblul „Doinița” și Ansamblul Vocal „Major Kids” au încântat […] Articolul VIDEO// Primăria Chișinău, vizitată de primele cete de colindători apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei # Democracy.md
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Varșovia cu omologul său polonez Karol Nawrocki, într-un moment important pentru cooperarea bilaterală în materie de securitate și sprijin pentru Ucraina. Întâlnirea marchează prima reuniune oficială dintre cei doi lideri după preluarea mandatului de către Nawrocki. La o conferință de presă comună, președintele Nawrocki a declarat că prezența lui Zelenski la Varșovia transmite un semnal […] Articolul Vizita lui Zelenski la Varșovia confirmă susținerea Poloniei în fața presiunilor Moscovei apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Drone aeriene ucrainene au atacat pentru prima dată un petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Federației Ruse în Marea Mediterană, a declarat vineri un oficial din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de Reuters. Potrivit sursei, dronele au lovit nava Qendil în ape aflate la peste 2.000 de kilometri de teritoriul Ucrainei, […] Articolul VIDEO// Ucraina atacă pentru prima dată „flota din umbră” a Rusiei în Mediterană apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
VIDEO// Emmanuel Macron propune reluarea discuțiilor cu Putin pe fondul negocierilor pentru Ucraina # Democracy.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că a venit momentul ca europenii să reia dialogul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în contextul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute vineri, la Bruxelles, după un summit al Uniunii Europene. „Cred că va redeveni util să vorbim cu Vladimir Putin”, a afirmat […] Articolul VIDEO// Emmanuel Macron propune reluarea discuțiilor cu Putin pe fondul negocierilor pentru Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
În dosarul „Frauda bancară” în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de organizarea unei rețele criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, instanța de judecată a desfășurat o nouă ședință, în cadrul căreia Veaceslav Ioniță a fost audiat ca martor al apărării. Ioniță, fost deputat și fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a depus declarații în […] Articolul O nouă ședință în dosarul Plahotniuc: Veaceslav Ioniță, audiat ca martor al apărării apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Încă 27 de start-upuri primesc finanțare municipală prin programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” # Democracy.md
Alte 27 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Municipal „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, implementat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA). Decizia a fost luată în urma unei noi ședințe a Consiliului de coordonare al programului, în cadrul căreia au fost evaluate 60 de dosare de proiect. În urma procesului […] Articolul Încă 27 de start-upuri primesc finanțare municipală prin programul „START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] Articolul Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională privind Legea camerelor agricole apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Uniunea Europeană a decis acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru perioada 2026-2027, garantat din bugetul blocului comunitar. Decizia a fost luată după 14 ore de dezbateri în cadrul Consiliului European, unde nu s-a ajuns la un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate. Președintele Consiliului European, António Costa, a precizat că acest credit […] Articolul UE confirmă sprijinul financiar și politic pentru parcursul european al Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
