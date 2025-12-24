Sentință definitivă: Ex-deputatul fugar Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare

17:30

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi cu reprezentanții diasporei despre cum pot fi îmbunătățite condițiile pentru moldovenii care vor să revină și să se reintegreze acasă. Dialogul a vizat soluții concrete pentru a face procesul de întoarcere mai simplu și mai prietenos. La întâlnire au participat peste o sută de persoane, inclusiv membri […] Articolul FOTO | Maia Sandu, mesaj direct către diaspora: „Vrem ca întoarcerea acasă să fie mai ușoară” apare prima dată în SafeNews.