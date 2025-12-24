Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală”
Realitatea.md, 24 decembrie 2025 11:20
Fostul prim-ministru al Poloniei, Leszek Miller, a criticat recent percepția din Europa referitoare la o „inevitabilă confruntare cu Rusia”. Potrivit lui Miller, această teamă a devenit „o construcție politică convenabilă, care înlocuiește o strategie reală”. El a explicat că logica conform căreia Rusia va „merge mai departe” după Ucraina este folosită pentru a închide dezbaterile […] Articolul Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală” apare prima dată în Realitatea.md.
Impact violent în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină # Realitatea.md
O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită, marți seara, 23 decembrie, de o mașină pe bulevardul Trăian din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Ford, condus de un tânăr de 26 de ani, a tamponat-o pe victimă în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. Aceasta traversa strada […] Articolul Impact violent în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
Impact nocturn în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină # Realitatea.md
O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită, marți seara, 23 decembrie, de o mașină pe bulevardul Trăian din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Ford, condus de un tânăr de 26 de ani, a tamponat-o pe victimă în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. Aceasta traversa strada […] Articolul Impact nocturn în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală” # Realitatea.md
Iurie Mahovici, Artist al Poporului, pianist și pedagog, s-a stins din viață, la vârstă de 63 de ani, anunță Ministerul Culturii. Iurie Mahovici a fost una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. A activat timp de zeci de ani ca interpret și profesor, formând generații de muzicieni și promovând muzica academică atât în […] Articolul Doliu în cultura națională! Pianistul și pedagogul Iurie Mahovici a murit apare prima dată în Realitatea.md.
CFM se reorganizează: din 2026, transportul și infrastructura vor fi gestionate de doi agenți economici diferiți # Realitatea.md
Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată, iar din anul 2026 vor activa doi agenți economici – „CFM Infrastructură” și „CFM Marfă”, a anunțat vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, transmite IPN. Potrivit ministrului, „CFM Infrastructură” va fi responsabilă de dezvoltarea și administrarea sistemului de infrastructură feroviară, iar „CFM Marfă” va […] Articolul CFM se reorganizează: din 2026, transportul și infrastructura vor fi gestionate de doi agenți economici diferiți apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut publică pentru prima dată lista completă a celor 20 de puncte ale planului de pace privind încetarea războiului, aflat în prezent în discuție între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia, transmite rbc.ua. Potrivit liderului de la Kiev, documentul este unul politic și include trimiteri la mai multe acorduri separate […] Articolul Planul de pace al Ucrainei: Zelenski publică lista completă a celor 20 de puncte apare prima dată în Realitatea.md.
PAS vrea să construiască încă o arenă națională: 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate # Realitatea.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, fotbalistul Maxim Potîrniche, a propus alocarea a 12 milioane de lei din bugetul de stat pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind construcția unei noi arene naționale. În acest sens, parlamentarul a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului de stat. Potrivit deputatului, studiul de fezabilitate ar reprezenta un pas […] Articolul PAS vrea să construiască încă o arenă națională: 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
Nisporeni: O tânără și un copil de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fum # Realitatea.md
O minoră de 10 ani și o tânără de 22 de ani s-au intoxicat cu fum, în dimineața zilei de 22 decembrie, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, fumul provenea de la o sobă necurățată, iar acesta s-a acumulat în interiorul […] Articolul Nisporeni: O tânără și un copil de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fum apare prima dată în Realitatea.md.
Boxe „cu sunet interzis”. Pastile psihotrope, depistate într-un colet cu destinația Rusia # Realitatea.md
Un lot de 208 pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit […] Articolul Boxe „cu sunet interzis”. Pastile psihotrope, depistate într-un colet cu destinația Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Ceban acuză PAS și PSRM de boicotarea deliberată a ședințelor CMC: „Nu vor să fie votat bugetul” # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat la Exclusiv TV că PAS și PSRM boicotează în mod intenționat Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pentru a 13-a ședință consecutivă, scopul fiind blocarea discutării și votării bugetului municipal. Edilul susține că lipsa consilierilor nu este una întâmplătoare, ci reprezintă un „bruiaj intențional”, menit să creeze percepția […] Articolul Ceban acuză PAS și PSRM de boicotarea deliberată a ședințelor CMC: „Nu vor să fie votat bugetul” apare prima dată în Realitatea.md.
Noua lege a cetățeniei a intrat în vigoare: cererile se depun doar cu programare online și verificări stricte # Realitatea.md
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat astăzi în vigoare, aducând reguli noi pentru toți solicitanții. Potrivit Agenției Servicii Publice, cererile se depun exclusiv cu programare prealabilă, efectuată online, pe site-ul instituției, la categoria „Acte de identitate”, serviciul „În materie de cetățenie”, transmite IPN. ASP precizează că depunerea cererilor este posibilă doar în centrele […] Articolul Noua lege a cetățeniei a intrat în vigoare: cererile se depun doar cu programare online și verificări stricte apare prima dată în Realitatea.md.
Reabilitarea Gimnaziului nr. 52 din capitală, blocată. Primăria spune că Ministerul Educației întârzie decizia # Realitatea.md
De mai multe săptămâni, situația Gimnaziului nr. 52 din Chișinău este intens discutată în spațiul public. Clădirea instituției necesită reabilitare, însă, în timp ce părinții și profesorii așteaptă soluții concrete, procesul ar fi blocat din cauza lipsei de reacție a Ministerului Educației. Într-o poziție publică, Direcția Educație, Tineret și Sport Buiucani afirmă că problema este […] Articolul Reabilitarea Gimnaziului nr. 52 din capitală, blocată. Primăria spune că Ministerul Educației întârzie decizia apare prima dată în Realitatea.md.
În multe gospodării, electrocasnicele vechi ajung să fie depozitate în debara, pe balcon sau în curte. În timp, acestea nu mai sunt doar obiecte uitate, ci pot deveni un risc real pentru sănătatea familiei și pentru mediul în care cresc copiii noștri. Există însă o soluție simplă și sigură: echipa MoldRec vine direct la tine […] Articolul Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil apare prima dată în Realitatea.md.
Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală a partidului: Ani de închisoare pentru fost reprezentant „Șor” # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 23 decembrie 2025 o sentință de condamnare pe numele unei persoane recunoscute vinovate de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită. Potrivit instanței, în perioada iunie–octombrie 2022, inculpatul, care activa în calitate de secretar al […] Articolul Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală a partidului: Ani de închisoare pentru fost reprezentant „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
Pete de ulei și păsări moarte au fost descoperite pe două plaje din Odesa, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza și amploarea incidentului, relatează rbc.ua. „Pete asemănătoare petrolului, precum și păsări moarte, au fost descoperite în apropierea plajelor Delfin și Langeron. Dimensiunea și originea lor sunt în curs de determinare”, a […] Articolul VIDEO Suspiciuni de poluare pe litoralul Odesei: pete de ulei și păsări moarte apare prima dată în Realitatea.md.
RTEC avertizează: informațiile despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false # Realitatea.md
Regia Transport Electric avertizează că informațiile apărute pe rețelele sociale despre presupuse „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false și nu au legătură cu instituția sau cu Primăria municipiului Chișinău. „Î.M. «Regia Transport Electric» reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind «abonamente gratuite pentru 6 luni» sunt false. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău […] Articolul RTEC avertizează: informațiile despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false apare prima dată în Realitatea.md.
După ce, săptămâna trecută, podul de la Maiaki, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de două bombardamente, în prezent, astăzi, 24 decembrie, circulația rutieră pe acest sector se desfășoară pe o singură bandă. În apropierea localității Maiaki a fost amenajat un pod provizoriu peste râul Nistru, care permite traversarea, iar pentru traversarea […] Articolul VIDEO Podul de la Maiaki: Se circulă pe o singură bandă, în urma atacurilor apare prima dată în Realitatea.md.
Creșterea prețurilor la ouă va fi verificată: Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, transmite IPN. „E un mixt de probleme care au generat acest […] Articolul Creșterea prețurilor la ouă va fi verificată: Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței apare prima dată în Realitatea.md.
În timp ce mulți se pregătesc de Crăciun, pe șoselele din țară se circulă cu prudență. În mai multe raioane din nord și centru, drumarii intervin pentru combaterea poleiului și menținerea traficului rutier. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, echipele de drumari au intervenit pe trasee din raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, Bălți, Sîngerei, Dondușeni, Orhei, […] Articolul Drumarii, la datorie în ajun de Crăciun. Cum se circulă pe traseele din țară apare prima dată în Realitatea.md.
Premieră pentru sistemul energetic al Republicii Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare # Realitatea.md
Pentru prima dată pe piața energetică din Republica Moldova, energia electrică livrată din baterii de stocare a energiei (BESS) a fost achiziționată de compania Energocom pentru consumul intern, marcând un nou pas în modernizarea sistemului electroenergetic național. Energia este furnizată de un producător local care utilizează panouri fotovoltaice pentru generarea electricității în timpul zilei, aceasta […] Articolul Premieră pentru sistemul energetic al Republicii Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare apare prima dată în Realitatea.md.
Cernobîl, în pericol: O singură lovitură rusească poate distruge scutul anti-radiații # Realitatea.md
Atacul rușilor riscă să distrugă scutul intern de protecție împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl. Kievul a acuzat Rusia că a vizat în mod repetat această facilitate locul celei mai grave catastrofe nucleare din istorie, din 1986 – după invazia forțelor Moscovei în Ucraina, în februarie 2022. O lovitură efectuată la […] Articolul Cernobîl, în pericol: O singură lovitură rusească poate distruge scutul anti-radiații apare prima dată în Realitatea.md.
Vlad Kulminski respinge ideea aderării „în doi pași”: Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană # Realitatea.md
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, nici din punct de vedere juridic, nici practic, a declarat Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru reintegrare, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. „Integrarea nu poate fi până la Nistru. Exclus. Imposibil”, a spus Vlad Kulminski. Acesta […] Articolul Vlad Kulminski respinge ideea aderării „în doi pași”: Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
Peisajul astrologic este definit de planeta Venus care intră în zodia Capricorn. Vor exista și planuri pe termen lung în ceea ce privește relațiile personale. De asemenea, cei care se află în cuplu vor fi mult mai stabili. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Trecutul revine în prim-plan printr-o întâlnire, un mesaj sau un telefon neașteptat. […] Articolul 24 decembrie 2025: Horoscopul zilei pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
Mașină aruncată în aer la Moscova, pe strada unde acum câteva zile a fost ucis generalul Sarvarov. Doi polițiști ar fi murit # Realitatea.md
Doi angajați ai poliției rutiere (DPS) au fost răniți în urma unui „incident” produs pe strada Elețkaia, în sudul Moscovei, a anunțat Comitetul de Anchetă al Rusiei. Instituția nu a precizat despre ce tip de incident este vorba și nici în baza cărui articol din Codul Penal a fost deschis dosarul, menționând doar că va […] Articolul Mașină aruncată în aer la Moscova, pe strada unde acum câteva zile a fost ucis generalul Sarvarov. Doi polițiști ar fi murit apare prima dată în Realitatea.md.
Pentru astăzi, 24 decembrie sunt prognozate ninsori slabe, lapoviță și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +2 grade Celsius pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții valorile vor scădea până la -3 grade. În nordul țării, temperaturile diurne vor ajunge la cel mult -2 grade, iar noaptea se vor menține în […] Articolul Ajun de Crăciun cu lapoviță și ninsoare slabă în Moldova. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
Papa Leon învață germană pe Duolingo la primele ore ale dimineții. Detaliul dezvăluit de presa italiană # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea își petrece uneori primele ore ale dimineții, atunci când suferă de insomnie, studiind limba germană cu ajutorul aplicației Duolingo și jucând jocuri de cuvinte online, în special împreună cu fratele său, John Prevost. Informația este relatată de cotidianul italian La Repubblica și a fost confirmată ulterior de fratele pontifului pentru publicația […] Articolul Papa Leon învață germană pe Duolingo la primele ore ale dimineții. Detaliul dezvăluit de presa italiană apare prima dată în Realitatea.md.
Timofti și Crețu au fost distinși cu premii de stat. Sandu: Apreciez oameni care contribuie la dezvoltarea țării # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități printre care fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti și actorul Emilian Crețu care s-au evidențiat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară, contribuind semnificativ la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale. În mesajul adresat laureaților, Președinta Maia Sandu le-a mulțumit pentru […] Articolul Timofti și Crețu au fost distinși cu premii de stat. Sandu: Apreciez oameni care contribuie la dezvoltarea țării apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Avion prăbușit lângă Ankara: Șeful armatei din vestul Libiei și-a pierdut viața # Realitatea.md
Prim-ministrul Libiei, Abdel Hamid Dbeibah, a anunțat marți decesul șefului Statului Major libian, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, în timp ce autoritățile turce au confirmat identificarea epavei avionului care îl transporta pe comandantul armatei libiene. Ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya, a confirmat pierderea contactului cu aparatul de zbor, în timp ce imagini apărute în spațiul […] Articolul VIDEO Avion prăbușit lângă Ankara: Șeful armatei din vestul Libiei și-a pierdut viața apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursurile oficiale de schimb pentru data de 24 decembrie. Astfel, euro scade la 19 lei și 83 de bani, cu un ban mai puțin, iar dolarul american ajunge la 16 lei și 82 de bani, înregistrând o diminuare de 9 bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și […] Articolul Curs valutar 24 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice au fost actualizate. Noile măsuri vor contribui la reducerea riscurilor de accidente, creșterea clarității pentru personalul electrotehnic și armonizarea la normele europene. Actualizarea vine în contextul creșterii rapide a centralelor electrice din surse regenerabile, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, noile norme stabilesc cerințe clare […] Articolul Normele de securitate la instalațiile electrice au fost actualizate apare prima dată în Realitatea.md.
Cum poți afla ce pensie vei primi: calculatorul pensiilor, disponibil pentru cetățeni # Realitatea.md
Moldovenii pot verifica ce pensie vor primi la atingerea vârstei de pensionare și ce salariu trebuie să aibă pentru a obține pensia dorită, utilizând calculatorul pensiilor, pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări Sociale. Informația a fost oferită de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, într-un interviu pentru IPN. Potrivit ministrei, nivelul pensiei […] Articolul Cum poți afla ce pensie vei primi: calculatorul pensiilor, disponibil pentru cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
Lipsa zăpezii lasă stațiunile montane din România fără turiști. Zeci de tururi anulate și hoteluri aproape goale # Realitatea.md
Lipsa zăpezii afectează grav turismul montan din România. Înainte de Crăciun, tot mai mulți vizitatori își anulează rezervările. Potrivit unui sondaj realizat de o platformă de rezervări, 40% dintre hoteluri se așteaptă ca aproximativ jumătate dintre camere să rămână goale.Printre cauze se numără lipsa pachetelor speciale de Crăciun cu activități de divertisment, ceea ce reduce […] Articolul Lipsa zăpezii lasă stațiunile montane din România fără turiști. Zeci de tururi anulate și hoteluri aproape goale apare prima dată în Realitatea.md.
Aproape 34% dintre studenți afirmă că se copiază la examene, iar circa patru din zece recunosc că oferă de copiat colegilor. Totodată, 34% dintre respondenți declară că folosesc inteligența artificială în timpul evaluărilor, iar 11% susțin că, în universitatea lor, s-a oferit sau s-a luat mită pentru notă sau pentru promovarea anului de studii. Datele […] Articolul Studiu: Copiatul, utilizarea AI și corupția persistă în universitățile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Un nou serviciu social pentru protecția copilului și sprijinirea familiei, aprobat de Guvern # Realitatea.md
Un nou serviciu social destinat copiilor aflați în situații de risc și familiilor acestora a fost aprobat de Guvern. Acesta va oferi reabilitare psihologică, sprijin pentru dezvoltarea competențelor parentale, ajutor familiilor în depășirea situațiilor de criză și măsuri pentru prevenirea separării copilului de familie. Serviciul este destinat în special copiilor victime ale violenței, neglijării, exploatării […] Articolul Un nou serviciu social pentru protecția copilului și sprijinirea familiei, aprobat de Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
Oportunității pentru studii și cercetare. Două laboratoare moderne au fost inaugurate la USMF # Realitatea.md
Laboratoare moderne au fost inaugurate la Facultatea de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie. Sălile sunt dotare cu utilaj modern și echipamente de ultimă generați. Grație dotării, se va reuși revitalizarea specialității de farmacist, consideră secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, informează IPN. Conform oficialei, în universitățile […] Articolul Oportunității pentru studii și cercetare. Două laboratoare moderne au fost inaugurate la USMF apare prima dată în Realitatea.md.
Ordin de arestare pe numele lui Garry Kasparov. Kremlinul îl acuză de „justificarea terorismului” # Realitatea.md
O instanță din Rusia a dispus arestarea șahistului Garry Kasparov. Campionul este acuzat de justificarea terorismului, după ce a criticat invazia în Ucraina. Kasparov, care a fost inclus pe lista agenților străini ai Rusiei în mai 2022. Campionul locuiește în afara Rusiei de mai bine de 10 ani. În octombrie, Serviciul Federal de Securitate al […] Articolul Ordin de arestare pe numele lui Garry Kasparov. Kremlinul îl acuză de „justificarea terorismului” apare prima dată în Realitatea.md.
„Gala Olimpicilor 2025”: 43 de elevi și 42 de profesori, distinși pentru performanța academică # Realitatea.md
43 de elevi și 42 de profesori au fost premiați astăzi, 23 decembrie, în cadrul festivității „Gala Olimpicilor 2025”. Evenimentul a reunit elevi distinși cu medalii și mențiuni de onoare la olimpiadele regionale și internaționale, profesori, membri ai Consiliilor Olimpice Republicane și a Juriilor. Performanțele elevilor și ale cadrelor didactice au fost apreciate de ministrul […] Articolul „Gala Olimpicilor 2025”: 43 de elevi și 42 de profesori, distinși pentru performanța academică apare prima dată în Realitatea.md.
Explozie într-o clădire rezidențială de lângă Paris: trei copii și un adult, grav răniți # Realitatea.md
Trei copii și un adult au fost grav răniți în urma unei explozii puternice produse într-o clădire rezidențială din apropiere de Paris, potrivit stirileprotv.ro. Incidentul a avut loc într-o zonă locuită, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului, după ce explozia a provocat distrugeri semnificative. O purtătoare de cuvânt a […] Articolul Explozie într-o clădire rezidențială de lângă Paris: trei copii și un adult, grav răniți apare prima dată în Realitatea.md.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut un apel ferm pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei, avertizând că orice semn de ezitare din partea Europei ar putea genera riscuri majore de securitate pe termen mediu și lung. Într-un interviu recent acordat agenției dpa, Rutte a subliniat că menținerea unei Ucraine puternice este esențială pentru a […] Articolul Mark Rutte: sprijinul pentru Ucraina este esențial pentru securitatea Europei apare prima dată în Realitatea.md.
Comuna Lozova, raionul Strășeni, marchează un moment important prin finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de apeduct – un proiect de importanță strategică pentru sănătatea publică și dezvoltarea locală. După decenii în care localnicii au avut acces doar la apă tehnică sau sulfuroasă, comunitatea beneficiază, în premieră, de apă potabilă sigură și mineralizată. Primele sonde […] Articolul Proiect-pilot unic în Moldova: Comuna Lozova are apă potabilă mineralizată apare prima dată în Realitatea.md.
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că, la solicitarea călătorilor, în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate curse suplimentare pe ruta trenului internațional nr. 821/1051–1054/824 Chișinău–Socola (Iași). Potrivit CFM, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în datele de 2, 3, 4, 7, 8, […] Articolul Curse suplimentare de tren pe ruta Chișinău–Iași, în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
Crimă la Dubai: însoțitoare de zbor de 25 de ani, găsită moartă într-un hotel de lux # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost arestat sub acuzația de crimă, după ce o însoțitoare de bord a fost găsită ucisă într-o cameră a unui hotel de lux din Dubai, în perioada 17–18 decembrie, relatează The Independent. Potrivit anchetatorilor, victima a murit în urma rănilor suferite în timpul atacului petrecut în […] Articolul Crimă la Dubai: însoțitoare de zbor de 25 de ani, găsită moartă într-un hotel de lux apare prima dată în Realitatea.md.
ASP câștigă la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a obținut câștig de cauză în apel în litigiul cu compania OPTIMO IT SOLUTIONS LTD din Bulgaria, în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care depășeau 100 de milioane de lei pentru presupuse plăți neexecutate în perioada 2020–2021. Decizia este irevocabilă, […] Articolul ASP câștigă la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte apare prima dată în Realitatea.md.
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă și implicare în grup criminal organizat, a fost menținută de Curtea de Apel, anunță Procuratura Anticorupție (PA). „Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului […] Articolul Sentința de condamnare a lui Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel apare prima dată în Realitatea.md.
IMM-urile din Moldova vor fi sprijinite cu 1,85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică # Realitatea.md
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Grantul este destinat pentru cofinanțarea investițiilor […] Articolul IMM-urile din Moldova vor fi sprijinite cu 1,85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat de 59 de ani dintr-o localitate din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele ca hrană porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări, […] Articolul Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele apare prima dată în Realitatea.md.
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Vizita președintelui Parlamentului în SUA Anularea […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, invitat la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
Trăim într-o eră în care viteza și simplitatea definesc succesul unei afaceri. Clienții nu mai vor procese complicate, iar antreprenorii au nevoie de încasări rapide, sigure și transparente. Aici intervine Request to Pay (RTP) – o funcționalitate inovatoare a sistemului MIA – Plăți Instant, care duce digitalizarea plăților la următorul nivel. Ce este Request to […] Articolul Ce este Request to Pay (RTP) și cum transformă relația dintre clienți și afaceri apare prima dată în Realitatea.md.
Plan roșu de intervenție la Sibiu: Tavanul unui hotel s-a prăbușit peste piscină. Sub dărâmături sunt oameni # Realitatea.md
Tavanul hotelului Hilton din Sibiu s-a prăbușit peste piscină, informează presa locală. Forțele de ordine locale au plan roșu de intervenție. De sub dărâmături au fost scoși 8 oameni, printre care trei minori. Echipajele medicale le acordă ajutorul necesar. La fața locului intervin mai multe autospeciale, inclusiv pentru descarcerare, pentru stingere, ambulanțe și echipaje SMURD. […] Articolul Plan roșu de intervenție la Sibiu: Tavanul unui hotel s-a prăbușit peste piscină. Sub dărâmături sunt oameni apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul deputat PAS, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenți Servicii Publice. Informația a fost confirmată de Spînu pentru grupul de presă REALITATEA. El a precizat că este în noua funcție din data de 22 decembrie 2025. Victor Spînu a fost deputat PAS în legislatura a XI-a, 2021–2025. Înainte de a deveni deputat, […] Articolul EXCLUSIV! Ex-deputat PAS, Victor Spînu, numit director adjunct la ASP apare prima dată în Realitatea.md.
