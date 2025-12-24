Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală”

16:00

Un bărbat de 59 de ani dintr-o localitate din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele ca hrană porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări, […]