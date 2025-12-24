Momeala care te lasă fără bani: RTEC avertizează despre falsul cu „abonamentul gratuit pentru 6 luni” care a împânzit, din nou, internetul
UNIMEDIA, 24 decembrie 2025 10:40
Î.M „Regia Transport Electric” reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false.
• • •
Acum 10 minute
10:50
(video) Boxe muzicale cu „surpriză” într-un colet trimis în Rusia: Ce au descoperit vameșii de la Aeroport # UNIMEDIA
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.
Acum 30 minute
10:40
10:30
Explozie la Moscova în apropiere de locul în care a fost asasinat un înalt general: Doi polițiști și încă o persoană au murit # UNIMEDIA
Trei persoane au fost ucise miercuri de o bombă la Moscova, după ce doi polițiști s-au apropiat de un bărbat care se comporta suspect în apropierea locului unde, cu două zile înainte, un general de rang înalt fusese ucis de o mașină-capcană, despre care Rusia a afirmat că a fost pusă de serviciile secrete ucrainene, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
Acum o oră
10:20
(video) Deputatul care cântă gratuit la corporative: „- Din toată dinastia noastră eu sunt cel mai bun de gură. - De aceea sunteți în Parlament” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și maestrul Nicolae Botgros, împreună cu fiul și nepotul său, a susținut un recital la petrecerea medicilor, glumind că „cel mai bun de gură este el”. Deocamdată, nu se știe dacă prestația a fost contra cost sau gratuită, deși anterior fosta deputată PAS, Olesea Stamate afirmase că Botgros, conform legii, ar trebui să cânte gratuit la concerte, în condițiile în care deține mandatul de deputat.
10:10
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu scumpirea ouălor. „Există un mix de probleme cu mai mulți actori”, a menționat Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.
10:10
Ce este interzis să faci în Ajun de Crăciun: Tradiții și obiceiuri pe care este bine să le respecți astăzi # UNIMEDIA
Ajunul Crăciunului este considerat una dintre cele mai încărcate zile din an din punct de vedere spiritual. Dincolo de pregătirile moderne, tradiția populară vorbește despre o zi în care fiecare gest contează, scrie protv.ro.
10:00
(video) Dezastru pe principala autostradă din Italia, după ce o cisternă plină cu GPL a explodat: Trafic paralizat înaintea Crăciunului # UNIMEDIA
O cisternă încărcată cu GPL a explodat marți după-amiază pe autostrada A1, principala autostradă din Italia, care leagă Milano de Napoli și traversează centrul peninsulei, după ce a fost implicată într-un accident rutier, potrivit presei locale, citat de hotnews.ro.
Acum 2 ore
09:50
(foto/video) „Norocul lor că nu aveam armă”: Prietena Xeniei Deli a intrat cu Gelandewagen-ul în mașina hoților, care îi jefuiau casa din Los-Angeles. Scene ca din blockbuster # UNIMEDIA
O scenă ca din filmele de acțiune a avut loc în Statele Unite, unde o femeie, prietenă apropiată cu moldoveanca Xenia Deli, a reacționat extrem, după ce locuința sa a fost ținta unei tentative de jaf. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit rapid viral pe internet, potrivit starhit.ru.
09:10
(foto/video) Nordul țării, acoperit de zăpadă în Ajun de Crăciun. Drumarii, mobilizați pe traseele naționale # UNIMEDIA
Nordul Republicii Moldova a fost acoperit de zăpadă în Ajun de Crăciun, iar ninsorile și lapovița au creat condiții de iarnă pe mai multe trasee naționale. Astfel, Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe drumurile din nordul și centrul țării s-au format polei și porțiuni de carosabil înzăpezit.
09:00
Pe 24 decembrie, istoria a fost marcată de alegerea Papei Ioan al IV-lea și de debutul literar al lui Octavian Goga.
Acum 4 ore
08:50
(video) Tany Vander, noi dezvăluiri despre femeia care i-ar fi scris soțului ei: „Nu este din Republica Moldova” # UNIMEDIA
Femeia de afaceri Tany Vander, care anterior a dezvăluit că o colegă de breaslă i-ar fi scris soțului ei, acuzând-o de infidelitate, a precizat că nu este vorba despre bloggerița Tatiana Maxian, despre care apăruseră speculații că ar fi implicată în scandal.
08:40
08:40
08:40
Un fotbalist a murit după ce s-a prăbușit din telescaun, de la 70m înălțime, în timpul unei vacanțe la schi: Soția sa a rămas agățată de instalație # UNIMEDIA
Un accident incredibil s-a petrecut sâmbătă în Muntenegru, victimă căzând fotbalistul german Sebastian Hertner, în vârstă de 34 de ani. Acesta și-a pierdut viața după ce a picat de la 70 de metri înălțime, din cauza unei defecțiuni la un telescaun de pe o pârtie de schi din apropierea orașului Zabljak, scrie adevarul.ro.
08:30
Racii ar trebui să ia o pauză, iar Scorpionii întâlnesc suflete pereche: Află cum te va afecta această conexiune profundă # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce cu sine o serie de provocări și oportunități pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce arhetipurile astrologice se joacă în viața noastră, află cum vor răspunde nativii la aceste influențe.
08:10
08:00
Euro scade ușor, în timp ce Dolarul înregistrează o scădere semnificativă. Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
O viață dedicată copiilor: Medicul chirurg pediatru Victor Bezrodnîi, care activa în Spitalul Raional din Ungheni, a decedat # UNIMEDIA
Colectivul IMSP SR Ungheni anunță, cu profundă tristețe, trecerea la cele veșnice a medicului chirurg pediatru Victor Bezrodnîi, care timp de 45 de ani și-a dedicat viața profesională acestei instituții și pacienților săi. „Medic devotat, coleg respectat care a salvat mii de vieți și a adus speranță prin profesionalism și dedicație. Activitatea sa îndelungată a contribuit esențial la dezvoltarea și susținerea sistemului de sănătate”, se arată în mesajul colegilor.
07:30
Spiritul Sărbătorilor se simte pe toată planeta. Tradiții surprinzătoare de Crăciun din întreaga lume # UNIMEDIA
Spiritul sărbătorilor a cuprins întreaga planetă, iar tradițiile sunt pe cât de diverse, pe atât de spectaculoase. La Nisa, sute de oameni au sfidat frigul și au sărit în apele Mediteranei, în timp ce la Madrid, Crăciunul a devenit o lecție de solidaritate. Peste 10.000 de oameni au alergat kilometri întregi pentru Crucea Roşie. De un strop de bucurie au avut parte şi copiii cu nevoi speciale de la un centru din Chicago, unde Moş Crăciun le-a făcut o vizită şi le-a ascultat lista de dorinţe, transmite observatornews.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de temperaturi scăzute și o tendință generală spre precipitații sub formă de zăpadă ușoară, cu condiții meteo predominant noroase.
07:10
Șeful armatei și alți oficiali militari de rang înalt ai Libiei au murit, după ce s-au prăbușit cu avionul în Turcia # UNIMEDIA
Avionul în care se afla șeful Statului Major din Armata Libiei, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, s-a prăbușit în Turcia, iar premierul Abdulhamid Dbeibah a confirmat moartea generalului și a delegației sale, potrivit Reuters, AFP și BBC, citat de
Acum 12 ore
22:30
(video) Judecătoarea Marina Rusu denunță presiuni, după ce a cerut echitate în muncă: „SIS a primit ordin să caute informații să mă discrediteze ca mamă” # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu a declarat că, după ce a cerut echitate în muncă, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ar fi primit ordin să caute informații pentru a o discredita ca mamă. „Se caută orice informație”, a menționat Rusu.
22:20
„Voi merge în Parlament”: Cum comentează Ludmila Catlabuga moțiunea înaintată de opoziție pe politicile Ministerului Agriculturii # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat la moțiunea depusă de opoziție în Parlament, care vizează politicile ministerului și susține că va merge în Parlament. „Vom veni cu un raport amplu pentru a explica cetățenilor cum stau lucrurile în agricultură”, a menționat Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.
22:10
În contextul sărbătorilor de iarnă din decembrie 2025 și ianuarie 2026, instituțiile publice de învățământ general care oferă servicii de educație timpurie (grădinițe, școli primare-grădinițe, gimnazii-grădinițe, licee cu grupe preșcolare) vor funcționa conform unui program special.
Acum 24 ore
21:40
Traficul în centrul capitalei, sistat în ajunul Crăciunului pe stil nou: Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului Crăciunului pe stil nou în PMAN.
21:20
„O recunoaștere care motivează să continui să faci bine pentru oameni”: Gabriel Nebunu și Emilian Crețu au fost decorați, din nou, de Maia Sandu cu „Meritul Civic” # UNIMEDIA
Interpretul Gabriel Nebunu și actorul Emilian Crețu au fost decorați, din nou, de președinta Maia Sandu cu „Meritul Civic”.
21:00
Descoperire macabră la Cahul: Un bărbat, găsit decedat într-un canal de irigare. Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Un bărbat de 64 de ani din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul, a fost găsit decedat într-un canal de irigație. Potrivit informațiilor, descoperirea macabră a avut loc pe 22 decembrie 2025.
20:40
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse: „Moscova are un avantaj semnificativ” # UNIMEDIA
Armata ucraineană a anunţat marţi că s-a retras din oraşul Siversk, din estul Ucrainei, în faţa atacurilor trupelor ruse, care au revendicat capturarea acestei localităţi încă din 11 decembrie, relatează AFP, citat de digi24.ro.
20:10
ASP a câștigat arbitrajul internațional împotriva companiei bulgare care îi cerea peste 100 mil. lei, după scandalul blanchetelor pentru pașapoarte # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plăți neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. „Astăzi s-a produs o mare dreptate! O decizie justă a instanței de apel, care a pus capăt unui maraton pe care l-am început acum 4 ani când am fost numit director al Agenției. Dar lupta nu se oprește aici! În cadrul dosarelor penale împotriva lui Plahotniuc, Andronachi & Co, am înaintată acțiunea civilă prin care am solicitat încasarea în folosul statului a celor 41 de milioane de euro achitate neîntemeiat de ASP”, a comentat, în context, Mircea Eșanu.
19:40
După gratii, pe hârtie: Curtea de Apel a menținut condamnarea la 12 ani de pușcărie a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, care e fugar # UNIMEDIA
Procuratua Anticorupție anunță că sentința de condamnare a lui Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel. Fostul deputat, care e fugar, a fost condamnat pe data de 19 martie 2025 la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
19:20
Kremlinul spulberă orice optimism privind un acord de pace în Ucraina: Anunțul omului lui Vladimir Putin # UNIMEDIA
Dacă oficialii SUA au avut un discurs prudent sau chiar optimist după negocierile de la Miami, purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a arătat mult mai clar în evaluările sale, spunând că nu vede un progres, scriu Reuters și Tass, citat de hotnews.ro.
18:50
Caz strigător la cer la Rîșcani: Doi copii de 5 și 9 ani, exploatați prin muncă și impuși să cerșească timp de 7 ani. O femeie, trimisă după gratii # UNIMEDIA
O femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Aceasta este acuzată că timp de 7 ani a exploatat prin muncă și a impus să cerșească doi copii de 5 și 9 ani.
18:30
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată” # UNIMEDIA
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială, scrie digi24.ro.
18:10
Presa din Ucraina a anunțat prețul pe care Dinamo Kiev îl cere pentru transferul atacantului moldovean, Vladislav Blănuță # UNIMEDIA
Viitorul lui Vladislav Blănuță în Ucraina este în continuare incert, iar jurnaliștii din țara vecină au anunțat prețul pentru care Dinamo Kiev este dispusă să renunțe la serviciile atacantului moldovean, scrie prosport.ro.
18:00
Echipei Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) i-a fost prezentat oficial, la 23 decembrie 2025, cel de-al doilea șef-adjunct al instituției, Victor Veveriță.
18:00
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai frumos cadou de Crăciun!” # UNIMEDIA
Anna Kournikova și Enrique Iglesias trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor cu puțin timp înainte de Crăciun, căci au devenit părinți pentru a patra oară, scrie profm.ro.
18:00
Noi dezvăluiri în scandalul Epstein: Mii de documente, înregistrări video și fișiere FBI făcute publice de Justiția americană # UNIMEDIA
Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marţi pe site-ul Departamentului american al Justiţiei, acuzat de reţinerea unor informaţii şi criticat de către opoziţia democrată din cauza difuzării, scriu stirileprotv.ro.
17:40
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă: De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât cel artificial # UNIMEDIA
Puțină lume se gândește la asta în timp ce împodobește bradul, dar un brad natural aduce în casă mult mai mult decât miros de sărbători. Cercetările recente arată că molizii și brazii eliberează în aer compuși volatili benefici, au efect calmant asupra sistemului nervos și pot chiar susține calitatea aerului din interior, cu condiția să fie îngrijiți corect, scrie digi-world.tv.
17:10
(video) „Au fost 3 împușcături, nu 30”. Șefa de la MAI, prima reacție pe focurile de armă de la IP Centru, de Ziua Poliției # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit detalii despre incidentul produs pe 19 decembrie la Inspectoratul de Poliție, unde au fost trase mai multe focuri de armă. Potrivit oficialei, împușcăturile nu au fost efectuate cu arma din dotare, ci cu arma personală, fiind trei la număr.
17:00
„Poveste de Crăciun”, după Dickens: Magia sărbătorilor prinde viață la Teatrul „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Poveste de Crăciun”, o adaptare scenică emoționantă după celebra nuvelă a lui Charles Dickens, destinată spectatorilor cu vârsta de peste 7 ani.
16:50
Republica Moldova va introduce, începând cu anul 2026, un nou model de permis de conducere, elaborat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, informează ASP. Autoritățile precizează că permisele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe document.
16:30
SUA triplează „bonusul” pentru autodeportare: 3.000 de dolari și bilet de avion pentru migranții care pleacă de bunăvoie # UNIMEDIA
Guvernul Statelor Unite a decis să tripleze stimulentul financiar acordat migranților aflați ilegal pe teritoriul american care aleg să părăsească țara de bunăvoie până la 31 decembrie. Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), autoritățile americane vor acoperi și costurile biletelor de avion pentru întoarcerea acestora în țările de origine, scrie adevărul.ro.
16:30
(video) Momentul în care o mașină trece la roșu și se oprește într-un pilon de electricitate # UNIMEDIA
Un automobil a aterizat într-un pilon de electricitate, după ce a trecut la culoarea roșie a semaforului. Accidentul a avut loc pe strada Pușkin din capitală. Imaginile video din momentul impactului au fost distribuite pe rețele.
16:10
(foto) 43 de elevi, premiați la Gala Olimpicilor. Maia Sandu: „Au dus bunul nume al Moldovei pe cele mai înalte podiumuri” # UNIMEDIA
43 de elevi au fost premiați astăzi, 23 decembrie, la Gala Olimpicilor 2025. Aceștia au obținut rezultate remarcabile la olimpiade internaționale, balcanice și europene în anul de studiu curent. Cu acest prilej, președinta Maia Sandu le-a transmis un mesaj de felicitare.
16:10
Un alt fost deputat PAS, care a rămas în afara listei la parlamentare, s-a ales cu funcție: Victor Spînu e noul adjunct la ASP # UNIMEDIA
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenția Servicii Publice. Ex-parlamentarul a precizat pentru Realitatea că este în noua funcție de ieri, 22 decembrie.
15:40
Crima teribilă de la Anenii Noi: Cuplul reținut ar fi ucis cel puțin trei oameni și i-ar fi dat de mâncare la porci. Unde au fost descoperite hainele uneia dintre victime # UNIMEDIA
Detalii terifiante despre crima de la Anenii Noi, unde cuplu a fost reținuți de oamenii legii. Acesta ar fi ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele la hrana porcilor din gospodărie, potrivit surselor știri.md.
15:30
15:20
15:20
Avocații lui Plahotniuc, cu noi acuzații: „Tacticile de selectare a martorilor de către instanță ne confirmă existența unui control politic asupra dosarului” # UNIMEDIA
Avocatul lui Vlad Plahotniuc acuză repetat modul în care instanța de judecată a „indicat” ce martori să fie incluși în lista apărării. Într-o nouă postare pe pagina sa de Facebook, Lucian Rogac susține că în procesul de selectare a persoanelor ce urmează a fi audiate s-ar fi recurs la tactici „ce confirmă că dosarul este controlat politic”. Apărătorul antenționează, în primul rând, asupra menținerii intenționate în lista redusă a celor 27 de martori a unui număr mare de persoane, care figurează în alte dosare.
15:10
Veste dureroasă în familia lui Lionel Messi: Sora starului argentinian, transportată de urgență la spital, după ce a făcut accident în Miami # UNIMEDIA
Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a fost lovit de o veste dureroasă în plin moment de bucurie profesională, transmite adevarul.ro.
