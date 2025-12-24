Fiul lui Chiril Moțpan, implicat într-un accident, acum câteva luni. Consilierul: A fost prins băut la volan și pedepsit imediat, nu m-am implicat
Consilierul municipal Chiril Moțpan a declarat, de la tribuna CMC, că fiul său a fost implicat într-un accident rutier, acum câteva luni, fiind prins băut la volan. „A fost pedepsit imediat conform legii, mi-a interzis categoric să mă implic în acest caz. Nu am făcut nicio încercare, nu m-am implicat. Dura lex, sed lex”, a precizat alesul, la ședința de astăzi a Consiliului.
