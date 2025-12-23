Târgul Național „Covorul Dorului”, ediția a XII-a: O zi în care covorul basarabean a spus povești despre oameni, timp și memorie

18:00

Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne la același nivel ca în acest an - 12.636 de lei. De asemenea, pensionarii, studenții, mamele care au la întreținere copii mici și persoanele cu dizabilități, care sunt asigurați de stat și au un teren agricol, nu vor mai fi obligați să achite polița medicală.