Șase miliarde de lei pentru educație: Guvernul promite școli modernizate, manuale noi și salarii mai mari pentru profesori

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP. Vlad Filat acuză o „motivație politică”, iar experții spun că acesta nu va putea fi extrădat în Franța pentru executarea unei pedepse definitive.