Denumirile localităților și râurilor din R. Moldova, centralizate pe un portal online, lansat în 2026

Jucătorul american Learner Tien a câștigat Turneul Next Gen ATP Finals, rezervat celor mai bine clasați jucători de tenis din lume ce nu ating vârsta de 20 de ani. Situat actualmente pe locul 28 ATP, Tien l-a învins în 3 seturi în finală pe Alexander Blockx din Belgia, numărul 116 mondial. Turneul s-a jucat într-un format special, cu seturi până la 4, iar scorul finalei a fost de 4:3, 4:2 și 4:1.