Denumirile localităților și râurilor din R. Moldova, centralizate pe un portal online, lansat în 2026
Moldova1, 23 decembrie 2025 12:40
R. Moldova va lansa Registrul denumirilor geografice - o platformă digitală care va colecta, păstra și oferi informații oficiale despre denumirile geografice precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice. Portalul online rdg.gov.md urmează să fie lansat în anul 2026.
Cota de 3.000 de tone la importul de zahăr, din contingentul tarifar preferențial de 5.500 de tone, va fi alocată exclusiv procesatorilor care utilizează zahărul în producție, intermediarii fiind excluși din acest proces. Decizia, aprobată de Guvern la 23 decembrie, se va aplica începând cu anul 2026.
PSRM îi propune două scenarii lui Ion Ceban pentru a asigura „stabilitate” în Chișinău. MAN: „Vom analiza cu atenție” # Moldova1
Semnarea unui acord politic cu primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, pentru următorii doi ani sau susținerea bugetului municipal pentru 2026 în baza unor propuneri concrete colectate de consilierii socialiști de la cetățeni, fără o colaborare politică formală. Propunerile pentru asigurarea „stabilității politice” în capitală aparțin Partidului Socialiștilor (PSRM) și au fost anunțate, pe 23 decembrie, într-o conferință de presă.
R. Moldova riscă să revină la energia de la MoldGRES, din cauza lacunelor legislative - avertizează WatchDog # Moldova1
Republica Moldova ar putea ajunge din nou să procure energie electrică de la centrala MoldGRES, în pofida angajamentelor asumate de autorități privind renunțarea la sursele rusești, avertizează Comunitatea WatchDog. Potrivit experților, actualele reguli de achiziție permit participarea MoldGRES la licitații, ceea ce ar putea duce la finanțarea indirectă a regiunii separatiste transnistrene și la achiziționarea energiei la un preț aproape dublu față de cel din anii precedenți.
Rusia a lansat un nou atac de amploare asupra Ucrainei, având ca ținte principale infrastructura energetică și obiectivele civile, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, forțele ruse au folosit, în ultimele 24 de ore, aproximativ 650 de drone și peste 30 de rachete, majoritatea fiind interceptate de apărarea aeriană. Cel puțin 13 regiuni ale Ucrainei au fost afectate de lovituri.
PCCOCS: Un chișinăuian, trimis în judecată pentru peste 5.500 de fișiere cu pornografie infantilă # Moldova1
Un bărbat din Chișinău, în vârstă de 53 de ani, care activează în domeniul radioelectronicii, a fost trimis în judecată pentru deținerea, descărcarea și distribuirea a peste 5.500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, care conțin imagini cu copile începând de la vârsta de 10 ani.
Napoli Calcio a cucerit Supercupa Italiei la fotbal. În finala disputată în Arabia Saudită, echipa condusă de Antonio Conte a învins pe FC Bologna cu 2:0. Napoletanii au dominat ostilitățile în prima repriză, creându-și mai multe ocazii clare prin nord-macedoneanul Eljif Elmas, scoțianul Scott McTominay și Leonardo Spinazzola. În cele din urmă brazilianul David Neres a deschis scorul în minutul 39 cu un șut de la aproximativ 25 de metri.
Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, în vigoare de 31 de ani: soluția care a evitat un conflict, dar a creat vulnerabilități # Moldova1
Pe 23 decembrie 1994, Parlamentul de la Chișinău aproba Legea nr. 344 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – actul normativ care a instituit Unitatea Teritorial-Autonomă (UTA) Găgăuzia ca parte componentă a Republica Moldova.
Șase miliarde de lei pentru educație: Guvernul promite școli modernizate, manuale noi și salarii mai mari pentru profesori # Moldova1
Republica Moldova intră într-o etapă de transformare profundă a sistemului educațional, cu investiții fără precedent și reforme asumate chiar și acolo unde deciziile sunt sensibile. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, anunță că, în următorii ani, statul își propune să investească aproximativ șase miliarde de lei în modernizarea grădinițelor, școlilor și universităților.
Promo-LEX: Deteriorare gravă și sistemică a drepturilor omului în regiunea transnistreană # Moldova1
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a cunoscut, în luna noiembrie 2025, „o deteriorare accentuată și sistemică”, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. Concluziile se regăsesc într-o retrospectivă publicată de Asociația Promo-LEX, în urma monitorizării evoluțiilor din regiune.
Facturi mai mici la energie în 2026: programele Casa Verde și EcoVoucher, extinse la nivel național în 2026 # Moldova1
Programele de eficiență energetică destinate populației, cu un buget total de peste 640 de milioane de lei, vor fi extinse în anul 2026. Autoritățile anunță lansarea unor noi apeluri în cadrul programului Casa Verde, intervenții în mii de locuințe individuale și zeci de blocuri multietajate, precum și continuarea programului EcoVoucher.
Premierul Munteanu: „Ne gândim doar la scenarii pașnice”. Planurile autorităților pentru reintegrarea R. Moldova # Moldova1
Soluționarea conflictului transnistrean necesită un nou format, se arată convins prim-ministrul Alexandru Munteanu. Invitat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, premierul a declarat că reintegrarea Republicii Moldova rămâne un obiectiv strategic al Guvernului, abordarea bazându-se exclusiv pe mijloace pașnice, măsuri economice și sustenabilitate.
Republica Moldova va elibera permise de conducere de model nou. Acestea vor avea imprimat un cod QR pe verso, care va permite verificarea autenticității documentului prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Noul model a fost aprobat în ședința Guvernului din 23 decembrie.
Guvernul nu va mai prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Moldova1
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va mai fi extinsă și anul viitor, astfel importurile se vor face într-un regim comercial obișnuit, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit oficialei, autoritățile vor menține un mecanism mai strict de monitorizare pentru a putea interveni prompt dacă vor depista dezechilibre majore pe piață.
DECLARAȚIE | R. Moldova are suficiente surse pentru investiții, însă un acord cu FMI ar fi necesar pentru credibilitate # Moldova1
R. Moldova ia în calcul semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), însă fără implicații financiare, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, statul nostru are „surse financiare destule” pentru investiții, prevăzute în Planul de Creștere sprijinit de Uniunea Europeană cu 1.9 miliarde de euro.
Daniel Rotaru, numit secretar de stat al Guvernului: va răspunde de politicile pentru diasporă # Moldova1
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernului, începând cu data de 23 decembrie, la propunerea secretarului general, Alexei Buzu. Daniel Rotaru urmează să contribuie la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei.
Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) alocă cele mai mari sume pentru medicamente compensate necesare tratamentului bolilor aparatului circulator, iar de cel mai mare sprijin beneficiază persoanele care suferă de malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale - câte circa 4.000 de lei lunar per pacient.
Consum ridicat, factură zero: Grădiniță din Pașcani – model de eficiență energetică, cu economii de 140 de mii de lei # Moldova1
Grădinița „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, nu mai înregistrează cheltuieli pentru energia electrică, acestea fiind acoperite integral printr-un proiect de valorificare a surselor regenerabile. Pentru această inițiativă, Primăria comunei Manta, din care face parte satul Pașcani, a fost premiată la Gala Moldova Eco Energetică 2025, la categoria „Cel mai bun proiect de eficiență energetică gestionat de o femeie”.
Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 22 decembrie, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul.
Prețurile la petrol cresc pe fondul riscurilor de întrerupere a livrărilor din Venezuela și Rusia # Moldova1
Prețurile petrolului au înregistrat creșteri semnificative pe 22 decembrie, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autoritățile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, transmite Reuters.
Protest la Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul: Primăria promite un milion de lei anual, ministrul Perciun - de zece ori mai mult # Moldova1
Profesorii de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USBPHC) și administrația publică locală se opun propunerii Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra instituția în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) și insistă că aceasta trebuie să rămână autonomă. De cealaltă parte, ministrul Dan Perciun afirmă că integrarea universității de la Cahul în UTM ar aduce investiții, programe noi și stabilitate pe termen lung.
Fără durere și frică: aproape 250 de copii și adulți cu nevoi speciale și-au tratat gratuit dinții sub anestezie în 2025 # Moldova1
De peste un an și jumătate, persoanele cu nevoi speciale își pot trata gratuit dantura sub anestezie generală. Serviciul este destinat atât copiilor, cât și adulților, iar de la începutul acestui an aproape 250 de pacienți au beneficiat de asistență stomatologică în acest format.
RETROSPECTIVA 2025 | Criza energetică, prăbușirea modelului economic transnistrean și noua strategie de reintegrare a R. Moldova # Moldova1
Anul 2025 se anunța unul de cotitură pentru problema transnistreană și ecuația conflictului înghețat. Criza energetică fără precedent în care a intrat regiunea separatistă prorusă părea să deschidă o fereastră de oportunitate pentru reintegrarea ei în Republica Moldova. Această „oportunitate istorică”, cum au definit-o comentatorii, s-a adeverit iluzorie, din varii motive, principalul fiind - Federația Rusă.
Droguri în valoare de circa 7.5 milioane de lei, scoase din circuit de poliție într-o singură săptămână # Moldova1
Droguri în valoare de aproximativ 7.484.838 de lei au fost scoase din circuit ilegal în perioada 15-21 decembrie, în urma mai multor operațiuni desfășurate de poliție pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Șase morți într-un accident aviatic în SUA: avion al Marinei Mexicane s-a prăbușit în Texas # Moldova1
Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion al Marinei Mexicane s-a prăbușit luni după-amiază în Golful Galveston, în apropierea coastei statului Texas, a anunțat Garda de Coastă a Statelor Unite.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va avea o cameră de păstrare a bagajelor # Moldova1
O cameră de păstrare a bagajelor va fi amenajată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Proiectul este în plină desfășurare, a anunțat administratorul aerogării, Sergiu Spoială, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 22 decembrie.
Peste 4 milioane de lei pentru inițiative de tineret: Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027 # Moldova1
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027, în urma unui eveniment oficial organizat cu participarea reprezentanților Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și ai Agenția Națională pentru Tineret (ANT). Prin programul „Capitala Tineretului 2026”, localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei, destinat activităților și inițiativelor de tineret.
China ar fi plasat peste 100 de rachete nucleare cu rază foarte lungă de acțiune în noi baze subterane construite pe teritoriul său și nu dă semne că ar fi interesată de negocieri internaționale privind limitarea armelor nucleare. Informațiile apar într-un proiect de raport al Pentagonului consultat de Reuters.
Corespondență Dan Alexe | Ciprul preia președinția rotativă a UE: exemplu încurajator pentru R. Moldova # Moldova1
Ciprul și-a dezvăluit prioritățile pentru președinția sa a Consiliului Uniunii Europene, care începe pe 1 ianuarie 2026, cu accent pe autonomia europeană, securitate și apărare, migrație și sprijin comun pentru Ucraina.
Mai mulți actuali și foști oficiali din Statele Unite și Europa au vorbit pentru NBC News despre o luptă privată dintre secretarul de stat american Marco Rubio și reprezentantul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, în contextul promovării negocierilor de pace Rusia - Ucraina, scrie Ukrainska Pravda.
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC). Anunțul a fost făcut de administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1.
Premierul Munteanu, despre recuperarea activelor „Lukoil-Moldova”: „O infrastructură strategică monopolizată ilegal” # Moldova1
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere deținute de „Lukoil-Moldova” deschide o nouă etapă de gestionare a infrastructurii strategice de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, cu implicații juridice și economice. Premierul Alexandru Munteanu a detaliat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, condițiile „suspecte” care au permis transformarea unui obiectiv de securitate națională într-un monopol privat, invocând atât nereguli istorice, cât și riscuri pentru securitatea națională.
Ministrul român al Educației, Daniel David, a demisionat: „Motivația retragerii mele este simplă” # Moldova1
Ministrul român al Educației, Daniel David, și-a depus demisia. Demisia ar veni la solicitarea premierului Ilie Bolojan, scrie Hot News. O altă variantă, susținută de surse din apropierea lui Daniel David, spune că demisia nu i-a fost cerută de premier, ci a fost decizia ministrului.
Circulația troleibuzelor, perturbată pe șoseaua Hâncești după prăbușirea unui pilon de contact # Moldova1
Circulația troleibuzelor din sectorul Botanica al capitalei a fost temporar perturbată, în urma unui deranjament la rețeaua de contact, produs la intersecția șoselei Hâncești cu strada Academiei.
Eurovision 2026 | Finala din acest an se anunță a fi inedită. Organizatorii și interpreții promit show de excepție # Moldova1
Finala națională Eurovision din acest an se anunță a fi una inedită. În premieră, evenimentul nu se va desfășura într-un studio de filmare, ci va avea loc pe scena Chișinău Arena, într-un format deschis publicului larg, cu bilete disponibile pentru până la 3.000 de spectatori. Pe 22 decembrie, finaliștii s-au întâlnit cu regizorii competiției pentru a afla detalii despre conceptul artistic și producția scenică. Organizatorii promit un show de excepție.
Guvernul va prezenta „în câteva luni” o soluție optimă privind soarta PA și PCCOCS. Premierul Munteanu: „Nu vrem să facem un pas greșit” # Moldova1
Două instalații energetice din Odesa, lovite de drone. Peste 120 de mii de oameni au rămas fără energie electrică # Moldova1
Două instalații energetice din regiunea Odesa au fost lovite de drone rusești și peste 120 de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Totodată, rușii au atacat pentru a treia zi consecutiv portul Iujnîi din Odesa, avariind infrastructura portuară. Ținta loviturilor a fost și infrastructura feroviară. Drept urmare, un tren de marfă și locomotiva unui tren de pasageri au deraiat, iar patru oameni au fost răniți.
Sărbători cu gust de acasă | Coletele din R. Moldova aduc Crăciunul în inimile moldovenilor din Belgia # Moldova1
Pentru mii de moldoveni stabiliți în Belgia, sărbătorile de iarnă încep cu miros de brânză de casă, gust de vin roșu și dulciuri trimise de acasă. Conaționalii noștri așteaptă, mai ales în ajun de Crăciun, colete cu bunătăți care le vor face sărbătorile mai frumoase și vor aduce tradițiile moldovenești chiar în inima Bruxelles-ului.
Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, de 23 de ani în casele telespectatorilor din R. Moldova # Moldova1
Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1 intră zilnic, deja de 23 de ani, în casele telespectatorilor din Republica Moldova, devenind parte din rutina de dimineață a mai multor generații. Lansată pe 22 decembrie 2002 și difuzată de postul public de televiziune, producția își păstrează statutul de cea mai longevivă emisiune matinală din țară, un reper constant al televiziunii publice.
România, partener-cheie al R. Moldova în integrarea europeană și dezvoltarea economică: „Este doar începutul” # Moldova1
Relațiile dintre Republica Moldova și România au intrat într-o nouă etapă, orientată spre proiecte concrete de interconectare și investiții strategice, susțin analiștii politici. Potrivit acestora, accentul este pus tot mai mult pe rezultate tangibile, România având un rol esențial și în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
Premierul Munteanu, discuție cu ministra Țoiu: România a reacționat prompt, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului energetic # Moldova1
România a reacționat, „prompt și solidar”, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului electroenergetic național, după atacurile intensificate ale Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina și și-a reconfirmat, în 2025, statutul de principalul partener comercial și investițional al Republicii Moldova.
CEC propune introducerea votului prin corespondență într-un capitol distinct al Codului electoral # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune introducerea unui capitol distinct în Codul electoral: „Votarea prin corespondență”. Sugestia a fost formulată în contextul aprobării, în ședința din 22 decembrie, a Raportului privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Fruntașă a fostului partid Șor, condamnată la închisoare pentru acceptarea a peste 544.000 de lei din surse ilicite # Moldova1
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor a fost condamnată, în lipsă, la patru de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceasta a fost acuzată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Jucătorul american Learner Tien a câștigat Turneul Next Gen ATP Finals, rezervat celor mai bine clasați jucători de tenis din lume ce nu ating vârsta de 20 de ani. Situat actualmente pe locul 28 ATP, Tien l-a învins în 3 seturi în finală pe Alexander Blockx din Belgia, numărul 116 mondial. Turneul s-a jucat într-un format special, cu seturi până la 4, iar scorul finalei a fost de 4:3, 4:2 și 4:1.
CONCURS | Grădinițele și școlile pot solicita bani de la stat pentru a-și moderniza grupurile sanitare nefuncționale # Moldova1
Grădinițele și școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor vor putea beneficia de finanțare pentru modernizare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat, pe 22 decembrie, concursul de proiecte pentru anul 2026, destinat construcției, renovării și reabilitării blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
