Dispariție cu suspiciune de omor la Beriozchi, Anenii Noi: poliția investighează un caz extrem de grav
Moldova1, 23 decembrie 2025 17:20
Un bărbat și concubina sa au fost reținuți de poliție în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, într-un caz de dispariție în care anchetatorii iau în calcul comiterea unui omor. La fața locului se află mai multe echipe de investigație, care desfășoară acțiuni de urmărire penală.
17:40
17:40
ASP câștigă dosarul blanchetelor pentru pașapoarte: statul scapă de plata a peste 100 de milioane de lei # Moldova1
Agenția Servicii Publice a obținut câștig de cauză în apel în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, iar statul nu va fi obligat să achite peste 100 de milioane de lei solicitate de o companie privată, decizia instanței fiind irevocabilă.
17:40
Investiții ODA-GIZ în tehnologii eficiente energetic: 1.85 milioane de euro pentru cel puțin 24 de întreprinderi # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă în valoare de 1.85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Sprijinul va fi acordat în baza unui Acord de grant încheiat între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
17:20
17:00
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) a lansat procedura de licitație pentru selectarea companiei care va executa lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie.
16:50
Este prea devreme pentru a discuta eventuale noi demisii. Astfel a reacționat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în urma incidentului din 19 decembrie de la Inspectoratul de Poliție Centru. Potrivit ministrei, polițistul care a tras împușcăturile a folosit arma personală. Totodată, oficiala spune că a aflat despre incident chiar în ziua în care s-a produs.
16:40
ANALIZĂ | Votul prin corespondență ar trebui extins și în țări precum Germania, Franța, Italia sau Marea Britanie # Moldova1
Extinderea votului prin corespondență în Germania, Marea Britanie, Franța și Italia, consolidarea capacităților Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și introducerea semnăturii electronice ca instrument de înregistrare sunt principalele recomandări formulate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) într-o notă de poziție, făcută publică pe 23 decembrie, care analizează modul de implementare a votului prin corespondență la ultimele două scrutine naționale.
16:40
Guvernul menține intervenția pe piața energiei: „Energocom” rămâne cu obligații de serviciu public până pe 31 ianuarie 2026 # Moldova1
Guvernul a extins cu un an obligația de serviciu public pentru societatea „Energocom”, până la 31 ianuarie 2026. Decizia a fost aprobată în ședința din 23 decembrie și este motivată de autorități prin necesitatea garantării continuității aprovizionării Republicii Moldova cu energie electrică.
16:20
Copii exploatați prin muncă, la nordul R. Moldova: o femeie din Râșcani, condamnată la 15 ani de închisoare # Moldova1
A exploatat prin muncă și cerșetorie doi minori în mai multe localități din nordul țării. O femeie de 53 de ani din raionul Râșcani a fost condamnată la 15 de ani de închisoare pentru trafic de copii.
16:00
Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus marți jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan. Radu Miruță, este noul ministru care preia oficial Ministerul Apărării Naționale, și Irineu Darău, numit la conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
15:40
Danemarca crește cu 2.8 milioane de euro sprijinul pentru integrarea europeană a R. Moldova: fondurile sunt destinate reformei justiției # Moldova1
Finanțarea acordată Republicii Moldova prin programul „Sprijin pentru integrarea în UE” va crește cu 2.8 milioane de euro, datorită contribuției Regatului Danemarcei. Potrivit unui amendament aprobat de Guvern la 23 decembrie, bugetul total al inițiativei va fi majorat până la 27.8 milioane de euro.
15:30
Cetățenii Republicii Moldova își păstrează călătoriile fără vize în UE. Comisia Europeană confirmă respectarea condițiilor # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără viză în statele spațiului Schengen, după ce Comisia Europeană a constatat că autoritățile de la Chișinău au respectat recomandările formulate anterior privind regimul de liberalizare a vizelor. Concluzia se regăsește în cel de-al optulea raport al Uniunii Europene privind Mecanismul de suspendare a regimului fără vize, adoptat la 19 decembrie, la Bruxelles.
15:20
Gala Olimpicilor 2025: Elevii din R. Moldova au câștigat 45 de premii internaționale, inclusiv două medalii de aur # Moldova1
Republica Moldova și-a premiat excelența la Gala Olimpicilor 2025, un eveniment organizat, pe 23 decembrie, de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, dedicat elevilor și profesorilor care au obținut rezultate la olimpiade și concursuri europene, balcanice și internaționale.
15:10
Tractoare noi pentru intervenții rapide: sprijin european pentru șase orașe din Republica Moldova # Moldova1
Șase orașe din Republica Moldova vor putea interveni mai rapid în caz de ninsori abundente și alte fenomene meteo extreme, după ce Uniunea Europeană le-a oferit tractoare performante pentru deszăpezirea drumurilor, în cadrul unui proiect implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.
15:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială, transmite dpa.
14:50
Guvernul, invitat să ia o decizie în privința reformării raioanelor până la următoarele alegeri locale # Moldova1
Amalgamarea teritorială, una dintre cele mai importante reforme administrative asumate de Republica Moldova în parcursul său european, avansează lent. Deși cadrul legal permite asocierea voluntară a localităților și cooperarea intercomunitară, până în prezent doar două clustere au finalizat procedurile juridice.
14:40
Pachet social extins aprobat de Guvern: sprijin pentru 5.000 de copii care trec anual prin experiențe traumatizante # Moldova1
Aproape 5.000 de copii din Republica Moldova devin anual victime ale violenței, sunt separați de părinți sau trec prin alte experiențe traumatizante. Deși există o gamă largă de servicii sociale, sprijinul specializat pentru recuperarea emoțională rămâne insuficient. Pentru a acoperi această lacună, Guvernul a decis crearea Serviciului de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei.
14:20
Obiective îndrăznețe pentru noul președinte al Federației Moldovenești de Taekwondo, versiunea olimpică # Moldova1
Obiective îndrăznețe pentru noul președinte al Federației Moldovenești de Taekwondo, versiunea olimpică. Maxim Gaus își propune dezvoltarea acestui gen de sport în țara noastră, calificarea unui sportiv la o ediție a Jocurile Olimpice de vară și organizarea unui competiții de mare anvergură la Chișinău.
14:10
Consiliul Superior al Procurorilor și-a ales președintele: Dumitru Obadă a obținut un nou mandat # Moldova1
Dumitru Obadă a fost reales, pe 23 decembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Obadă, al cărui mandat în fruntea CSP expiră pe 3 ianuarie 2026, va ocupa aceeași funcție în următorii doi ani.
13:40
Departe de casă, moldovenii stabiliți în Canada au colectat donații pentru copiii care suferă de leucemie sau o altă formă gravă de cancer. Pentru a le face sărbătorile mai frumoase, diaspora din Canada a venit cu daruri pentru micuții care, la vârste atât de fragede, trebuie să lupte cu un diagnostic atât de dur.
13:40
R. Moldova va avea patru ambasador noi. Comisia politică externă a Parlamentului a dat undă verde, pe 23 decembrie, candidaturilor pentru posturile diplomatice din România, Ucraina, Franța și China.
13:30
CS Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 21-a, „alb-albaștrii" au surclasat cu 5:0 acasă pe Csikszereda Miercurea Ciuc. După ce au ratat „la mustață” calificarea în play-off-ul Ligii Conferințelor UEFA, discipolii antrenorului portughez Felipe Coelho au dat recital în ultimul lor meci din acest an. Deja la pauză, oltenii conduceau cu 3:0.
13:20
R. Moldova riscă să revină la energia de la MoldGRES, din cauza lacunelor legislative, avertizează experții # Moldova1
Republica Moldova ar putea ajunge să procure din nou energie electrică de la centrala MoldGRES, situată în regiunea transnistreană, în pofida angajamentelor asumate de autorități privind renunțarea la sursele rusești, avertizează Comunitatea WatchDog. Potrivit experților, actualele reguli de achiziție permit participarea MoldGRES la licitații, ceea ce ar putea duce la finanțarea indirectă a regiunii separatiste transnistrene și la achiziționarea energiei la un preț aproape dublu față de cel din anii precedenți.
13:10
Cristina Gherasimov: „Absolut fiecare stat membru spune 'DA' parcursului european al Republicii Moldova” # Moldova1
Republica Moldova a traversat, în 2025, unul dintre cei mai dificili ani din parcursul său european, dar a reușit să înregistreze cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit Raportului de extindere al Comisiei Europene. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, susține că anul 2025 a fost unul „dificil”, dar decisiv pentru credibilitatea R. Moldova în relația cu Uniunea Europeană.
13:00
Cota de 3.000 de tone la importul de zahăr, din contingentul tarifar preferențial de 5.500 de tone, va fi alocată exclusiv procesatorilor care utilizează zahărul în producție, intermediarii fiind excluși din acest proces. Decizia, aprobată de Guvern la 23 decembrie, se va aplica începând cu anul 2026.
13:00
PSRM îi propune două scenarii lui Ion Ceban pentru a asigura „stabilitate” în Chișinău. MAN: „Vom analiza cu atenție” # Moldova1
Semnarea unui acord politic cu primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, pentru următorii doi ani sau susținerea bugetului municipal pentru 2026 în baza unor propuneri concrete colectate de consilierii socialiști de la cetățeni, fără o colaborare politică formală. Propunerile pentru asigurarea „stabilității politice” în capitală aparțin Partidului Socialiștilor (PSRM) și au fost anunțate, pe 23 decembrie, într-o conferință de presă.
13:00
12:40
Denumirile localităților și râurilor din R. Moldova, centralizate pe un portal online, lansat în 2026 # Moldova1
R. Moldova va lansa Registrul denumirilor geografice - o platformă digitală care va colecta, păstra și oferi informații oficiale despre denumirile geografice precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice. Portalul online rdg.gov.md urmează să fie lansat în anul 2026.
12:30
Rusia a lansat un nou atac de amploare asupra Ucrainei, având ca ținte principale infrastructura energetică și obiectivele civile, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit acestuia, forțele ruse au folosit, în ultimele 24 de ore, aproximativ 650 de drone și peste 30 de rachete, majoritatea fiind interceptate de apărarea aeriană. Cel puțin 13 regiuni ale Ucrainei au fost afectate de lovituri.
12:20
PCCOCS: Un chișinăuian, trimis în judecată pentru peste 5.500 de fișiere cu pornografie infantilă # Moldova1
Un bărbat din Chișinău, în vârstă de 53 de ani, care activează în domeniul radioelectronicii, a fost trimis în judecată pentru deținerea, descărcarea și distribuirea a peste 5.500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, care conțin imagini cu copile începând de la vârsta de 10 ani.
12:10
Napoli Calcio a cucerit Supercupa Italiei la fotbal. În finala disputată în Arabia Saudită, echipa condusă de Antonio Conte a învins pe FC Bologna cu 2:0. Napoletanii au dominat ostilitățile în prima repriză, creându-și mai multe ocazii clare prin nord-macedoneanul Eljif Elmas, scoțianul Scott McTominay și Leonardo Spinazzola. În cele din urmă brazilianul David Neres a deschis scorul în minutul 39 cu un șut de la aproximativ 25 de metri.
12:00
Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, în vigoare de 31 de ani: soluția care a evitat un conflict, dar a creat vulnerabilități # Moldova1
Pe 23 decembrie 1994, Parlamentul de la Chișinău aproba Legea nr. 344 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – actul normativ care a instituit Unitatea Teritorial-Autonomă (UTA) Găgăuzia ca parte componentă a Republica Moldova.
11:40
Șase miliarde de lei pentru educație: Guvernul promite școli modernizate, manuale noi și salarii mai mari pentru profesori # Moldova1
Republica Moldova intră într-o etapă de transformare profundă a sistemului educațional, cu investiții fără precedent și reforme asumate chiar și acolo unde deciziile sunt sensibile. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, anunță că, în următorii ani, statul își propune să investească aproximativ șase miliarde de lei în modernizarea grădinițelor, școlilor și universităților.
11:40
Promo-LEX: Deteriorare gravă și sistemică a drepturilor omului în regiunea transnistreană # Moldova1
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a cunoscut, în luna noiembrie 2025, „o deteriorare accentuată și sistemică”, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. Concluziile se regăsesc într-o retrospectivă publicată de Asociația Promo-LEX, în urma monitorizării evoluțiilor din regiune.
11:30
Facturi mai mici la energie în 2026: programele Casa Verde și EcoVoucher, extinse la nivel național în 2026 # Moldova1
Programele de eficiență energetică destinate populației, cu un buget total de peste 640 de milioane de lei, vor fi extinse în anul 2026. Autoritățile anunță lansarea unor noi apeluri în cadrul programului Casa Verde, intervenții în mii de locuințe individuale și zeci de blocuri multietajate, precum și continuarea programului EcoVoucher.
11:20
Premierul Munteanu: „Ne gândim doar la scenarii pașnice”. Planurile autorităților pentru reintegrarea R. Moldova # Moldova1
Soluționarea conflictului transnistrean necesită un nou format, se arată convins prim-ministrul Alexandru Munteanu. Invitat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, premierul a declarat că reintegrarea Republicii Moldova rămâne un obiectiv strategic al Guvernului, abordarea bazându-se exclusiv pe mijloace pașnice, măsuri economice și sustenabilitate.
11:20
Republica Moldova va elibera permise de conducere de model nou. Acestea vor avea imprimat un cod QR pe verso, care va permite verificarea autenticității documentului prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Noul model a fost aprobat în ședința Guvernului din 23 decembrie.
11:20
Guvernul nu va mai prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Moldova1
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va mai fi extinsă și anul viitor, astfel importurile se vor face într-un regim comercial obișnuit, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit oficialei, autoritățile vor menține un mecanism mai strict de monitorizare pentru a putea interveni prompt dacă vor depista dezechilibre majore pe piață.
11:00
DECLARAȚIE | R. Moldova are suficiente surse pentru investiții, însă un acord cu FMI ar fi necesar pentru credibilitate # Moldova1
R. Moldova ia în calcul semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), însă fără implicații financiare, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit oficialului, statul nostru are „surse financiare destule” pentru investiții, prevăzute în Planul de Creștere sprijinit de Uniunea Europeană cu 1.9 miliarde de euro.
10:50
Daniel Rotaru, numit secretar de stat al Guvernului: va răspunde de politicile pentru diasporă # Moldova1
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernului, începând cu data de 23 decembrie, la propunerea secretarului general, Alexei Buzu. Daniel Rotaru urmează să contribuie la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei.
10:20
Compania Națională pentru Asigurări în Medicină (CNAM) alocă cele mai mari sume pentru medicamente compensate necesare tratamentului bolilor aparatului circulator, iar de cel mai mare sprijin beneficiază persoanele care suferă de malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale - câte circa 4.000 de lei lunar per pacient.
10:20
Consum ridicat, factură zero: Grădiniță din Pașcani – model de eficiență energetică, cu economii de 140 de mii de lei # Moldova1
Grădinița „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, nu mai înregistrează cheltuieli pentru energia electrică, acestea fiind acoperite integral printr-un proiect de valorificare a surselor regenerabile. Pentru această inițiativă, Primăria comunei Manta, din care face parte satul Pașcani, a fost premiată la Gala Moldova Eco Energetică 2025, la categoria „Cel mai bun proiect de eficiență energetică gestionat de o femeie”.
10:00
Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 22 decembrie, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul.
10:00
Prețurile la petrol cresc pe fondul riscurilor de întrerupere a livrărilor din Venezuela și Rusia # Moldova1
Prețurile petrolului au înregistrat creșteri semnificative pe 22 decembrie, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autoritățile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, transmite Reuters.
10:00
Protest la Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul: Primăria promite un milion de lei anual, ministrul Perciun - de zece ori mai mult # Moldova1
Profesorii de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USBPHC) și administrația publică locală se opun propunerii Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra instituția în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) și insistă că aceasta trebuie să rămână autonomă. De cealaltă parte, ministrul Dan Perciun afirmă că integrarea universității de la Cahul în UTM ar aduce investiții, programe noi și stabilitate pe termen lung.
09:40
Fără durere și frică: aproape 250 de copii și adulți cu nevoi speciale și-au tratat gratuit dinții sub anestezie în 2025 # Moldova1
De peste un an și jumătate, persoanele cu nevoi speciale își pot trata gratuit dantura sub anestezie generală. Serviciul este destinat atât copiilor, cât și adulților, iar de la începutul acestui an aproape 250 de pacienți au beneficiat de asistență stomatologică în acest format.
09:10
RETROSPECTIVA 2025 | Criza energetică, prăbușirea modelului economic transnistrean și noua strategie de reintegrare a R. Moldova # Moldova1
Anul 2025 se anunța unul de cotitură pentru problema transnistreană și ecuația conflictului înghețat. Criza energetică fără precedent în care a intrat regiunea separatistă prorusă părea să deschidă o fereastră de oportunitate pentru reintegrarea ei în Republica Moldova. Această „oportunitate istorică”, cum au definit-o comentatorii, s-a adeverit iluzorie, din varii motive, principalul fiind - Federația Rusă.
08:40
Droguri în valoare de circa 7.5 milioane de lei, scoase din circuit de poliție într-o singură săptămână # Moldova1
Droguri în valoare de aproximativ 7.484.838 de lei au fost scoase din circuit ilegal în perioada 15-21 decembrie, în urma mai multor operațiuni desfășurate de poliție pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
08:30
Șase morți într-un accident aviatic în SUA: avion al Marinei Mexicane s-a prăbușit în Texas # Moldova1
Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion al Marinei Mexicane s-a prăbușit luni după-amiază în Golful Galveston, în apropierea coastei statului Texas, a anunțat Garda de Coastă a Statelor Unite.
08:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va avea o cameră de păstrare a bagajelor # Moldova1
O cameră de păstrare a bagajelor va fi amenajată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Proiectul este în plină desfășurare, a anunțat administratorul aerogării, Sergiu Spoială, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 22 decembrie.
