Dispariție cu suspiciune de omor la Beriozchi, Anenii Noi: poliția investighează un caz extrem de grav

13:40

Departe de casă, moldovenii stabiliți în Canada au colectat donații pentru copiii care suferă de leucemie sau o altă formă gravă de cancer. Pentru a le face sărbătorile mai frumoase, diaspora din Canada a venit cu daruri pentru micuții care, la vârste atât de fragede, trebuie să lupte cu un diagnostic atât de dur.