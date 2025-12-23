R. Moldova riscă să revină la energia de la MoldGRES, din cauza lacunelor legislative, avertizează experții

18:20

Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1 intră zilnic, deja de 23 de ani, în casele telespectatorilor din Republica Moldova, devenind parte din rutina de dimineață a mai multor generații. Lansată pe 22 decembrie 2002 și difuzată de postul public de televiziune, producția își păstrează statutul de cea mai longevivă emisiune matinală din țară, un reper constant al televiziunii publice.