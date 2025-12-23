Avocatul lui Plahotniuc se plânge că magistrații au admis ca martori doar învinuiți și inculpați

20:30

Postarea magistratei Mariana Rusu, mamă a şapte copii, care acuză sistemul judecătoresc de încălcarea drepturilor, a devenit virală pe internet. Aceasta se plânge că, deşi a revenit la muncă cu program redus, are acelaşi volum de lucru ca al unui judecător cu normă completă. Judecătoarea, împreună cu un grup de susținători, au protestat în faţa Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedintele CSM promite modificări la Regulamentul de distribuire aleatorie a dosarelor şi reglementarea muncii în regim parțial din sistemul judecătoresc.