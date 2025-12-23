Crăciun cu surprize meteorologice: lapoviță și ninsoare la nordul și centrul R. Moldova
TVR Moldova, 23 decembrie 2025 08:40
De Crăciun, ar putea ninge în zona de nord şi centru a Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru data de 25 decembrie este prognozată lapoviță slabă, iar temperaturile maxime nu vor depăși minus 2, 3 grade Celsius. Temperaturile vor scădea simţitor începând din 24 decembrie, ajunul Crăciunului.
Acum 12 ore
22:30
Cântărețul britanic Chris Rea, celebru pentru melodii precum „Driving Home For Christmas” și „The Road To Hell”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit TVRINFO.RO.
21:00
Spiritul sărbătorilor a fost simţit din plin în comuna Carapciu, regiunea Cernăuţi. Au răsunat colinde autentice româneşti și, in premieră, s-a organizat un Târg de Crăciun în stil românesc. Totul a fost pus la cale de un grup de tineri români, studenți la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.
20:30
Mamă a șapte copii și judecătoare: acuzații de încălcare a drepturilor în sistemul judecătoresc # TVR Moldova
Postarea magistratei Mariana Rusu, mamă a şapte copii, care acuză sistemul judecătoresc de încălcarea drepturilor, a devenit virală pe internet. Aceasta se plânge că, deşi a revenit la muncă cu program redus, are acelaşi volum de lucru ca al unui judecător cu normă completă. Judecătoarea, împreună cu un grup de susținători, au protestat în faţa Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedintele CSM promite modificări la Regulamentul de distribuire aleatorie a dosarelor şi reglementarea muncii în regim parțial din sistemul judecătoresc.
20:00
Transportatorii ameninţă cu noi proteste. Aceştia nu sunt de acord cu un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere ce prevede restricţii de modificare a rutelor, la discreţia companiilor auto. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a solicitat şi implicarea prim-ministrului. În replică, Ministerul Infrastructurii a declarat că prin aceste modificări se doreşte stabilirea curselor auto regulate în localităţile unde acestea lipsesc.
Acum 24 ore
19:10
Rogac spune că va contesta decizia instanței cu privire la prelungirea arestului lui Plahotniuc # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, in dosarul Frauda bancară. Procurorii cer mandate de arest și în alte 3 dosare in care este anchetat Plahotniuc.
19:00
Fostul primar Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil, va fi adus silit la judecată. Astăzi nu a venit la proces și a trimis instanței un certificat medical fără semnătură. Procurorii şi familia victimei îl acuză de tergiversare a procesului.
18:50
18:30
17:50
Discuții-maraton au avut loc la Palatul Cotroceni între președintele României, Nicușor Dan, și magistrați. Foști și actuali judecători și procurori au răspuns invitației lui Nicușor Dan de a vorbi deschis despre situația din justiție, fără limită de timp, relatează TVR Info.
17:30
O nouă condamnare pentru finanțare ilegală: Fosta lideră „Șor” din Râșcani, anunțată în căutare # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 22 decembrie o sentință de condamnare pe numele vicepreședintei organizației teritoriale Râșcani a fostului Partid Politic „Șor”, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
17:30
R. Moldova a contestat hotărârea tribunalului francez în dosarul în care a fost condamnat Vlad Filat # TVR Moldova
Ministerul Justiției a anunțat pentru TVR Moldova că Republica Moldova a contestat decizia Tribunalului din Franța în partea referitoare la cuantumul prejudiciului moral acordat în dosarul în care Vlad Filat și fosta sa soție, Sanda Diviricean, au fost condamnați pentru spălare de bani proveniți din acte de corupție.
16:50
Premiera filmului „Floarea Vieții” va avea loc marți, 23 decembrie, ora 19:00, la cinematograful ODEON din Chișinău. VIRGILIU MĂRGINEANU, producător de filme, președintele Uniunii Cineaștilor din R. Moldova, profesor universitar şi VICTOR MAXIAN, regizor, au oferit în cadrul emisiunii „Telematinal” mai multe detalii despre acest eveniment.
16:30
Consiliul Audiovizual informează despre crearea unei noi direcții de control, care va monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, se menționează într-un comunicat al instituției emispe 19 decembrie a.c., care anunță modificarea organigramei autorității naționale de reglementare.
16:10
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:30
Profesori, la limita rezistenței: arderea profesională, tot mai frecventă în sistemul educațional # TVR Moldova
Epuizarea, apatia, scăderea motivaţiei sau nervozitatea sunt principalele simptome ale sindromului burnout, o problemă tot mai frecvent întâlnită în Republica Moldova. Deşi nu există o statistică privind numărul de persoane afectate de acest sindrom, arderea profesională o întâlnim, în special, în rândul celor care lucrează cu oamenii. Printre cei vizaţi sunt şi profesorii, care ajung la burnout din cauza unor sarcini birocratice, clase supraaglomerate şi numărul mare de ore lucrate.
15:20
Autorizații emise în interes propriu? Arhitectul-șef adjunct din Chișinău va fi sancționat # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese în activitatea lui Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului Municipal Chișinău, și a anunțat că acesta va fi sancționat contravențional.
14:50
Autoritățile au anuntat că activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene Tudora-Starokazacie și PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe se desfăşoară în regim normal.
14:30
Vlad Filat și fosta soție, Sanda, au fost condamnați în Franța. Ce detalii oferă presa franceză? # TVR Moldova
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la începutul lunii decembrie la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție legat de „Loteria Națională”, conform hotărârii judecătorești citată de LeSoir.
14:20
Vladimir Filat a reacționat la condamnarea sa din Franța: „Hotărâre influențată politic” # TVR Moldova
Vladimir Filat a reacționat pe Facebook după ce o instanță franceză l-a condamnat la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție legat de piața loteriei naționale din Republica Moldova. Filat califică decizia drept una motivată politic.
14:10
14:00
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la începutul lunii decembrie la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție legat de piața loteriei naționale din Republica Moldova, conform hotărârii judecătorești informează presa locală.
13:50
13:10
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară, după 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # TVR Moldova
Japonia a făcut luni ultimul pas necesar pentru a permite reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, marcând un moment important în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima.
13:10
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus silit la următoarea ședința de judecată. Astăzi, 22 decembrie, urma să continue audierea acestuia, dar el nu s-a prezentat.
13:10
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media.
13:00
Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu
12:30
12:10
11:50
Șefii Inspectoratului de Poliție Centru au fost dați afară după bătaia de ziua națională a poliției # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției precizează că în urma unei altercații a doi polițiști la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, pe 19 decembrie curent, cu împușcături de armă, au fost demiși șeful unității, Luca Lilian Vladimir, și adjunctul acesutuia, Sergiu Muruz.
11:10
Escrocherii cu promisiuni de locuri de muncă în străinătate: bărbat condamnat la 7 ani de închisoare # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 51 de ani, recunoscut vinovat de comiterea a nouă episoade de escrocherie, în mai multe situații a indus în eroare mai multe persoane, promițându-le locuri de muncă în străinătate.
10:40
Droguri de milioane, scoase din circuit. Un bărbat a fost reținut în flagrant la Chișinău # TVR Moldova
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău – oficiul Ciocana, au reținut în flagrant un bărbat de 45 de ani, cu 10 kilograme de droguri. Valoarea totală a drogurilor scoase din circuit este estimată la peste 7 milioane de lei.
10:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, inclusiv pe 1 ianuarie, când împlinește 60 de ani. Decizia a fost pronunțată duminică, 22 decembrie.
10:10
În urma unei explozii de mașină în Moscova, a fost ucis generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șef al departamentului de instruire operativă al Statului-Major General al Forțelor Armate Ruse, scrie meduza.io.
09:40
Negocieri pentru pace: SUA și Ucraina anunță discuții „productive și constructive” la Miami # TVR Moldova
Delegațiile de negociatori din SUA și Ucraina au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuții ”productive și constructive” în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezența aliaților europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina, transmite G4Media.ro.
Ieri
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie, scrie TVR Info.
07:40
După ce a fost eliberată din închisoare în decembrie 2013, după ce a ispășit o pedeapsă pentru „huliganism motivat de ură religioasă”, activista politică rusă Maria Aliohina observă că ea și colegele ei din grupul punk „Pussy Riot” „au ajuns într-o altă țară”, relatează kyivindependent.com.
21 decembrie 2025
20:00
„De la inimă la inimă”: Elevii unei școli din România au donat pentru semenii lor din Soroca # TVR Moldova
O campanie umanitară face ca, an de an, inimile copiilor de pe ambele maluri ale Prutului să bată în unison. Şi în acest an, elevii unei şcoli din România au adunat în cutii încălţăminte, rechizite sau dulciuri pentru a le oferi în dar unor copii din Soroca.
19:10
Festivalul muzicii retro, la Chișinău. Mii de persoane s-au bucurat de o atmosferă incendiară # TVR Moldova
Hit-uri ale muzicii disco, pop și dance din anii '70, '80 și '90 au putut fi ascultate aseară la Arena Chişinău, la a treia ediţie a Festivalului "Nostalgia Retro Night Party". Mii de oameni au cântat, au dansat şi s-au bucurat de o atmosferă incendiară, creată de artişti precum Riccardo Fogli, Kate Ryan, Bosson sau Sandra, legende care au marcat generații.
18:40
Un monument unic din sudul Republicii Moldova a devenit un spațiu pentru muzică barocă. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căușeni a găzduit prezentarea unui clip cu soprana Valentina Nafornița, realizat de organizația culturală SonArte. Evenimentul a facut parte din proiectul pilot „Salon de muzică SonArte”, susținut de Ministerul Culturii.
16:30
Circulația pe drumul Odesa-Reni, întreruptă din cauza atacurilor rusești, a fost reluată # TVR Moldova
Autoritățile au anuntat că circulația pe drumul Odesa-Reni, întrerupt din cauza atacurilor rusești, a fost reluat în regiunea Odesa. Măsurile anunţate ieri de Centrul Naţional de Management al Crizelor rămân insă în vigoare.
15:50
Alertă în judeţul Argeş, România, unde a fost descoperită o dronă de mari dimensiuni. Drona, care are ataşată o paraşută, a fost găsită într-o pădure de un bărbat de 49 de ani, care lua parte la o partidă de vânătoare într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu în apropierea comunei argeşene Lereşti, relatează tvrinfo.ro.
14:20
Un bărbat din R. Moldova, urmărit internaţional, prins de poliţiştii de frontieră din România # TVR Moldova
Un bărbat din Republica Moldova, care era dat în urmărire internaţională, a fost prins de poliţiştii de frontieră de la Stânca, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, potrivit TVR INFO.
13:30
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
12:40
Trei persoane, internate în spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în propria casă # TVR Moldova
Trei persoane, dintre care două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
12:00
Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului, a momentelor care ne unesc. Discutăm despre una dintre cele mai mari şi importante sărbători creştine, Naşterea Domnului. Invitatul Interviurilor Telejurnalului este preotul Ioan Cosoi.
11:10
Atenţie, şoferi: Carosabil umed și ceață. Recomandările poliției pentru conducători auto și pietoni # TVR Moldova
Șoferii și pietonii sunt atenționați să fie mai prudenți în trafic, în contextul avertizării meteorologilor de Cod Galben de ceață.
10:10
În acest weekend, în sectoarele Chișinăului vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone.
09:10
Începe iarna astronomică. Solstiţiul de iarnă din 21 decembrie aduce cea mai scurtă zi din an # TVR Moldova
Solstiţiul de iarnă este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Miniștri, deputați, artiști și alte persoane publice au fost astăzi casieri, pentru o zi, la o rețea de magazine din Chișinău. Banii încasați la casele special marcate vor fi donați pentru amenajarea unei săli de joacă și lectură într-un sat din Republica Moldova. O parte din sumă va fi folosită și pentru procurarea de alimente destinate la aproape 150 de familii vulnerabile. Acțiunea caritabilă are loc în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e simplu”.
