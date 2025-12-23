Moldova a coborât în clasamentul mondial al dezvoltării IA
Logos-Press, 23 decembrie 2025 17:30
Moldova nu a înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea inteligenței artificiale în 2025 și s-a clasat pe locul 66 din 195 de țări în ceea ce privește utilizarea acesteia, a raportat Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 5 minute
17:45
Cabinetul de Miniștri a aprobat un nou model de permise de conducere care va fi pus în circulație anul viitor – informează Logos Press.
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:15
Experții avertizează că schemele de criptomonede de miliarde de dolari vor afecta bugetul, iar Banca Națională a Moldovei (BNM) promite să prezinte legea doar până în decembrie 2026, a relatat Logos Press.
Acum 2 ore
16:45
Moldova va începe negocierile cu Fondul Monetar Internațional (FMI) privind un acord care ar reafirma angajamentul țării față de reforme, fără condiția unei finanțări directe imediate, relatează Logos Press.
16:15
Autoritățile moldovenești au stabilit că cei care doresc să devină cetățeni ai țării trebuie să demonstreze cunoașterea limbii române și a prevederilor Constituției, relatează Logos Press.
Acum 4 ore
15:30
În 2026, Franța va modifica procedura de obținere a unui permis de ședere pe termen lung, a unei cărți de rezidență sau a cetățeniei, în cadrul unei reforme a politicii în domeniul migrației, în vederea integrării străinilor în mediul social și juridic al țării, informează Logos Press.
15:15
Scăderea încasărilor oficiale în valută ale populației din străinătate, în ciuda ieftinirii remiterilor, a afectat situația de pe piața valutară în numerar: vânzările au scăzut deja de patru luni, informează Logos Press.
14:45
Curtea de Conturi a descoperit nereguli sistemice în gestionarea muzeelor din Moldova, care se află în bilanțul Ministerului Culturii.
14:15
În regiunea transnistreană, în 2026, va fi menținută taxa vamală zero la importul ouălor provenite de la găinile domestice și vor fi introduse prețuri indicative pentru exporturile de porumb.
Acum 6 ore
13:45
Exportul de mărfuri moldovenești în Rusia în ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, a scăzut cu 11,4% – la 91 milioane de dolari.
13:15
România și-a confirmat statutul de principal partener investițional al Republicii Moldova în 2025, cu schimburi comerciale bilaterale de peste 3 miliarde de euro și investiții de 35 de milioane de euro.
12:15
Profesiile libere sunt printre cele mai vulnerabile domenii pentru spălarea banilor și necesită o supraveghere sporită și o coordonare între agențiile guvernamentale, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
11:15
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, Ucraina a exportat 121,53 mii de tone de produse lactate în valoare de 375,43 milioane de dolari, a raportat Logos Press.
10:15
Contribuabilul va avea dreptul de a prezenta obiecții la raportul de audit fiscal în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia, informează Logos Press.
Acum 12 ore
09:15
Asociația Forța Fermierilor solicită autorităților moldovenești să reia licențierea culturilor de cereale și oleaginoase din Ucraina de către o comisie specială de stat de la începutul anului 2026 – ca „o măsură esențială pentru protejarea producției locale și asigurarea exporturilor moldovenești autentice pe piețele europene”, informează Logos Press.
08:15
Cel de-al optulea raport al Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de suspendare a vizelor privind monitorizarea regimurilor UE de scutire de vize a remarcat persistența unor probleme semnificative, inclusiv în Moldova, Georgia și Ucraina, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Asociația Tenismenilor Profesioniști (ATP) a aprobat o regulă de suspendare a meciurilor atunci când temperatura atinge +32,2°C, care va intra în vigoare în 2026, informează Logos Press.
18:15
Fundația pentru Garantarea Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) intenționează să lanseze anul viitor o platformă online pentru a compensa depozitele bancare garantate în cazul unei crize bancare, a informat Logos Press.
Ieri
17:15
Ministerul Agriculturii și Industriei de Prelucrare a Alimentelor din MAIA a declarat că Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA a finalizat procesul de revizuire și aprobare pentru plată a cererilor de subvenție „pe kilogram de lapte” depuse în cadrul celei de-a șasea etape a plăților directe pentru sectorul zootehnic, a informat Logos Press.
16:15
Deputații din fracțiunile de opoziție din Parlament au introdus amendamente la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 în valoare de peste 45 de miliarde de lei, informează Logos Press.
15:15
Curtea de Conturi a constatat deficiențe grave în mecanismul de subvenționare al Fondului național pentru agricultură și dezvoltare rurală (AIPA), care conduce în mod sistematic la angajamente fără sprijin financiar, deși planificarea mărimii fondului se încadrează în limitele bugetare”, a informat Logos Press.
14:15
Evaluarea impactului reformelor de reglementare realizate în Republica Moldova este semnificativ mai mare decât în multe alte țări, relatează Logos Press.
13:15
TikTok a semnat acorduri cu trei investitori importanți – Oracle, Silver Lake și MGX – pentru a forma o nouă societate mixtă numită TikTok US, care va permite popularei platforme sociale video să continue să funcționeze în SUA, informează Logos Press.
12:15
În ciuda creșterii generale a economiilor cetățenilor în sistemul bancar, interesul pentru plasarea fondurilor în conturi este în scădere, ceea ce indică o scădere a încrederii și a rentabilității acestor economii, relatează Logos Press.
11:15
În medie, prețul porumbului a crescut pe piața moldovenească cu 0,1 lei/kg pe parcursul a două decenii din decembrie, ceea ce s-a datorat mai degrabă ofertei limitate decât cererii sporite, informează Logos Press.
10:15
Cererea de noi produse financiare este în scădere din cauza stagnării veniturilor reale și a înăspririi condițiilor de creditare, a raportat Logos Press.
09:15
Constructorii ucraineni de drumuri livrează șoseaua ocolitoare Vulcănești înainte de termen # Logos-Press
Constructorii companiei ucrainene „Avtomagistral-Yug” au deschis circulația pe șoseaua ocolitoare a orașului Vulcănești, așteptată aici de o jumătate de secol, – informează Logos Press.
08:15
Principala prioritate a Strategiei naționale privind drogurile și dependențele pentru anii 2026-2032 în Republica Moldova va fi reducerea cererii și prevenirea implicării copiilor și tinerilor în consumul și traficul de droguri, relatează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Gazoductul Trans-Adriatic (TAP) va deveni una dintre rutele cheie pentru livrările de gaze azere către Moldova și Ucraina, a raportat Logos Press.
13:15
Kremlinul a declarat disponibilitatea lui Putin pentru dialog cu Macron. Acest lucru a fost anunțat de secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.
12:15
O parte din fluxurile de mărfuri către Ucraina trec temporar prin Moldova din cauza atacurilor intensive asupra infrastructurii și transportului în sudul Ucrainei, inclusiv distrugerea unui pod pe ruta Odesa-Reni peste râul Nistru, a raportat Logos Press.
20 decembrie 2025
16:15
La 19 decembrie, Ministerul Energiei din Moldova a anunțat o licitație pentru construcția de centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu sisteme obligatorii de stocare a energiei cu o capacitate de 44 MWh, informează Logos Press.
14:15
Licitația pentru dreptul de a închiria spații nerezidențiale municipale neutilizate, desfășurată la 19 decembrie, a alimentat bugetul orașului cu peste 328 de mii de lei, a informat Logos Press.
12:15
Guvernul intenționează să faciliteze accesul producătorilor locali pe piețele externe prin acordarea de asistență pentru participarea la expoziții, târguri internaționale, misiuni de afaceri și alte evenimente de promovare a produselor naționale, a raportat Logos Press.
10:15
Moldova va consolida cooperarea regională cu România, Ucraina și Comunitatea Energiei și va extinde utilizarea surselor regenerabile de energie.
19 decembrie 2025
19:30
Clubul francez de fotbal PSG a câștigat Cupa Intercontinentală după ce a învins Flamengo (Brazilia) la loviturile de departajare cu 2-1, repetând astfel recordul Barcelonei și al lui Bayern (Munchen), – informează Logos Press.
19:15
În Moldova, timpul de spitalizare pentru accidentul vascular cerebral a fost redus la jumătate, acesta fiind unul dintre rezultatele reformei spitalelor raionale, relatează Logos Press.
18:15
Construcția unei platforme industriale multifuncționale în Ceadîr-Lunga urmează să fie finalizată în primăvara anului 2026, cu o investiție totală de 36,5 milioane de lei, informează Logos Press.
17:15
Din 19 decembrie curent, Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă comemorativă „Moldova în zona unică de plăți în euro”, informează Logos Press.
16:15
Copiilor care se întorc în țară după ce au trăit în diaspora li se va oferi un program de integrare lingvistică, a relatat Logos Press.
15:15
Aeroportul Chișinău va fi extins cu aproximativ 5 mii de metri pătrați (+30%), iar investiția totală este estimată la 140-145 milioane de lei.
14:15
În perioada august-octombrie, piața cerealelor din Moldova a pierdut puternic în fața pieței semințelor oleaginoase în ceea ce privește cifra de afaceri. Floarea-soarelui și rapița, precum și produsele lor prelucrate, au fost cele care au contribuit cel mai mult la creșterea PIB-ului moldovenesc în a doua jumătate a anului 2025. Cu toate acestea, în noiembrie, cerealele au început să echilibreze soldul puternic negativ al pieței cu semințele oleaginoase.
13:15
Moldova și Ucraina sunt în favoarea implementării rapide a proiectului autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa și a construcției podului Cosăuți-Iampol.
12:15
Un regim juridic special – starea de urgență economică – a fost introdus în regiunea transnistreană pentru 30 de zile. Consiliul Suprem regional a aprobat joi decretul relevant al șefului regiunii, Vadim Krasnoselski, în cadrul unei sesiuni extraordinare. Documentul va intra în vigoare la 6 ore de la promulgare.
11:15
Un proiect de lege privind introducerea unui moratoriu de 12 luni asupra colectării forțate a datoriilor micro și micilor producători agricoli a fost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură, – informează Logos Press.
10:15
Guvernul moldovean va solicita Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru a finaliza reparația și reconstrucția a două drumuri de importanță strategică, informează Logos Press.
09:15
FMI nu vede loc pentru o relaxare suplimentară a politicii monetare în condițiile actuale de creștere a inflației de bază, îndemnând Banca Națională să fie prudentă, relatează Logos Press.
08:15
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) lansează un nou program pentru antreprenorii în devenire în 2026, care va include o parte de granturi, precum și formare în management, a raportat Logos Press.
18 decembrie 2025
19:15
Un premiu record de 655 de milioane de dolari pentru Cupa Mondială din 2026 a fost aprobat în cadrul reuniunii Consiliului Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA) de la Doha, Qatar.
18:15
Perioada de doi ani acordată pentru înregistrarea caselor individuale construite fără autorizație de construcție sau cu încălcarea condițiilor acesteia, prevăzută în normele actuale, ar trebui înlocuită cu o perioadă nedeterminată, a raportat Logos Press.
