Gazele azere vor ajunge în Moldova prin TAP

Volumul operațiunilor de comerț exterior dintre Moldova și China în cele trei trimestre ale anului 2025 s-a ridicat la 1, 068 miliarde de dolari. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, acesta a crescut cu 18,4%. Ca urmare, China a devenit al doilea partener comercial al Republicii Moldova, după România, informează Logos Press.