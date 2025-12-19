Transnistria a introdus starea de urgență în economie

14:15

În noiembrie 2025, Moldova a exportat puțin peste 60 de mii de tone. Comparativ cu luna precedentă, livrările externe de această marfă au crescut ușor. Prețul mediu facturat pentru grâu a crescut și el – la 3,69 lei/kg (3,53 lei/kg în octombrie). Cu toate acestea, acestea sunt cifre modeste pentru un an relativ productiv, potrivit Logos Press.