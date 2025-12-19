Piața cerealelor din Moldova echilibrează balanța
Logos-Press, 19 decembrie 2025 14:15
În perioada august-octombrie, piața cerealelor din Moldova a pierdut puternic în fața pieței semințelor oleaginoase în ceea ce privește cifra de afaceri. Floarea-soarelui și rapița, precum și produsele lor prelucrate, au fost cele care au contribuit cel mai mult la creșterea PIB-ului moldovenesc în a doua jumătate a anului 2025. Cu toate acestea, în noiembrie, cerealele au început să echilibreze soldul puternic negativ al pieței cu semințele oleaginoase.
